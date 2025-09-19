Consiliul Audiovizualului a amendat Compania „Găgăuziya Radio Televizionu” cu 30.000 de lei pentru promovarea dezinformării și discursului instigator de Ziua Independenței

13:10

Forțele aeriene ale Ucrainei au făcut un atac aerian asupra trupelor rusești din orașul Ceasiv Iar, aflat pe un sector-cheie al frontului, unde de mai bine de un an au loc lupte intense pentru controlul localității, anunță publicația poloneză Komputer Swiat. Astfel, Ucraina a reușit să distrugă un grup de forțe ruse și un depozit […] Articolul Kievul nu renunță și atacă puternic o secțiune cheie a frontului cu Rusia apare prima dată în SafeNews.