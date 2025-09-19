Ajutor financiar după decesul unuia dintre soți. Condiții de acordare
SafeNews, 19 septembrie 2025 07:10
După decesul soțului, partenerul rămas în viață poate solicita o indemnizație lunară. Alocația socială se acordă în cazul în care soțul decedat era pensionar și a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă pentru o perioadă mai mică de cinci ani de la data stabilirii acesteia. Cererea se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu […] Articolul Ajutor financiar după decesul unuia dintre soți. Condiții de acordare apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 15 minute
07:30
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri, în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, relatează BBC. „Ar putea fi un breaking news”, a spus preşedintele Trump. „Unul dintre motivele pentru care vrem baza este că se află la o oră distanţă […] Articolul SUA încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, anunţă Trump apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:20
Robert F. Kennedy Jr. rescrie politica SUA în materie de vaccinuri — rapid şi în condiţiile sale # SafeNews
Secretarul american al sănătăţii, Robert F. Kennedy Jr., accelerează eforturile de modificare a politicilor naţionale în materie de vaccinuri, ignorând obiecţiile oamenilor de ştiinţă şi ale legiuitorilor din cadrul guvernului, precum şi apelurile tot mai numeroase pentru demiterea sa, relatează Reuters. În câteva săptămâni, Kennedy a restricţionat eligibilitatea pentru vaccinurile COVID-19, a determinat demiterea celui […] Articolul Robert F. Kennedy Jr. rescrie politica SUA în materie de vaccinuri — rapid şi în condiţiile sale apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:10
După decesul soțului, partenerul rămas în viață poate solicita o indemnizație lunară. Alocația socială se acordă în cazul în care soțul decedat era pensionar și a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă pentru o perioadă mai mică de cinci ani de la data stabilirii acesteia. Cererea se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu […] Articolul Ajutor financiar după decesul unuia dintre soți. Condiții de acordare apare prima dată în SafeNews.
07:00
Europarlamentarul Siegfried Mureșan avertizează că ingerința Federației Ruse în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o amenințare pentru întreaga Europă. „Ingerința Rusiei în alegerile din Republica Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa”, a declarat Mureșan, scrie moldpres.md. Potrivit acestuia, Kremlinul investește resurse fără precedent și […] Articolul Eurodeputat: Ingerința Rusiei în alegerile din Moldova e ca începutul unei pandemii apare prima dată în SafeNews.
06:50
Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat raportul emis de Comisia de evaluare a procurorilor în privința adjunctului procurorului general, Sergiu Russu, transmite IPN. Consiliul urmează să expedieze hotărârea motivată subiectului vizat și Comisiei de evaluare în termen de trei zile. Procesul de evaluare a implicat analiza declarației de avere și a intereselor personale pentru ultimii […] Articolul CSP a acceptat raportul de evaluare a procurorului general adjunct Sergiu Russu apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
06:40
Recean: Avem asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale în sezonul rece, dar să ne pregătim și de riscurile care pot apărea pentru Transnistria # SafeNews
Pregătirile pentru sezonul rece sunt tot mai aproape de finalizare. În acest sens, primul ministru Dorin Recean a avut o ședință a Comisiei guvernamentale de coordonare a măsurilor de pregătire pentru sezonul de încălzire 2025-2026. În privința securității energetice a Republicii Moldova pentru sezonul de iarnă, prim-ministrul a accentuat că eforturile autorităților și întreprinderilor din […] Articolul Recean: Avem asigurată livrarea neîntreruptă de gaze naturale în sezonul rece, dar să ne pregătim și de riscurile care pot apărea pentru Transnistria apare prima dată în SafeNews.
06:30
Trump, despre războiul din Ucraina: Credeam că va fi unul dintre cele mai ușoare de rezolvat. Putin m-a dezamăgit foarte tare # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, 18 septembrie în cadrul conferinței de presă de la reședința premierului britanic Keir Starmer, că Vladimir Putin l-a „dezamăgit foarte tare” în eforturile sale de a media încetarea conflictului din Ucraina. „Cel pe care l-am considerat cel mai ușor (război de rezolvat – n.red.) ar fi fost datorită […] Articolul Trump, despre războiul din Ucraina: Credeam că va fi unul dintre cele mai ușoare de rezolvat. Putin m-a dezamăgit foarte tare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri # SafeNews
Reprezentanții Tiraspolului în Comisia Unificată de Control (CUC) acuză autoritățile de la Chișinău că ar fi inițiat intenționat reparațiile a șapte poduri peste Nistru înaintea alegerilor parlamentare, cu scopul de a împiedica circulația cetățenilor. Pe de altă parte, reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au declarat pentru NewsMaker că aceste lucrări au scopul de a […] Articolul Tiraspolul acuză Chișinăul că folosește reparația podurilor peste Nistru pentru a bloca circulația înainte de alegeri apare prima dată în SafeNews.
06:10
Zelenski: „Ucraina are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru a continua lupta împotriva Rusiei” # SafeNews
Președintele Zelenski a declarat că speră să pună capăt războiului, dar a recunoscut că acest locru este „o provocare”. Ucraina are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru a continua lupta împotriva Rusiei, jumătate din această sumă provenind din bugetul său, iar cealaltă jumătate fiind încă așteptată de la parteneri. Președintele Ucrainei a declarat […] Articolul Zelenski: „Ucraina are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru a continua lupta împotriva Rusiei” apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
19:00
VIDEO // Victoria Furtună neagă existența unei proceduri de retragere a cetățeniei române: „Este o minciună” # SafeNews
Victoria Furtună, lidera partidului ”Moldova Mare”, respinge categoric informațiile apărute în presă privind o posibilă retragere a cetățeniei sale române, calificându-le drept „o manipulare grosolană” orchestrată de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). „Este disperarea totală a PAS, care încearcă să alimenteze o minciună despre retragerea cetățeniei române în cazul meu. Retragerea unei cetățenii nu se […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună neagă existența unei proceduri de retragere a cetățeniei române: „Este o minciună” apare prima dată în SafeNews.
18:50
VIDEO // Radu Burduja: „Sistemul de apărare trebuie consolidat prin profesionalizarea Armatei Naționale și susținerea polițiștilor” # SafeNews
Sistemul național de apărare și cel de securitate trebuie consolidat, prin profesionalizarea armatei și susținerea celorlalte structuri de forță. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, fost secretar general de stat al Ministerului Apărării, Radu Burduja, în cadrul unei dezbateri electorale organizată de portalul NordNews. Potrivit lui Burduja, pentru a avea o armată […] Articolul VIDEO // Radu Burduja: „Sistemul de apărare trebuie consolidat prin profesionalizarea Armatei Naționale și susținerea polițiștilor” apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
16:30
Un sportiv de 21 de ani a fost găsit înfășurat într-o pătură la granița dintre SUA și Mexic. Detalii macabre # SafeNews
Jesus Ivan Mercado, un boxer în vârstă de 21 de ani, a fost găsit mort la marginea unei șosele din Mexic. Trupul acestuia a fost găsit de Colectivo Buscando, o asociație din Mexic care se ocupă cu căutarea persoanelor date dispărute. În cursul zilei de luni, 15 septembrie, un cadavru a fost găsit în zona […] Articolul Un sportiv de 21 de ani a fost găsit înfășurat într-o pătură la granița dintre SUA și Mexic. Detalii macabre apare prima dată în SafeNews.
16:20
Maia Sandu, la Forumul „Cooperare Transfrontalieră Europeană” de la Chișinău: „Doar prin colaborare putem transforma granițele în punți de dezvoltare” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la cea de-a doua ediție a Forumului Internațional „Cooperare Transfrontalieră Europeană”, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit peste 200 de reprezentanți ai autorităților publice locale din Republica Moldova, alături de peste 50 de primari și președinți de consilii județene din România, precum și delegații din Ucraina și […] Articolul Maia Sandu, la Forumul „Cooperare Transfrontalieră Europeană” de la Chișinău: „Doar prin colaborare putem transforma granițele în punți de dezvoltare” apare prima dată în SafeNews.
16:20
5 ani de închisoare pentru o distribuire. Un paznic rus a fost condamnat pentru o postare pe rețelele sociale # SafeNews
În Sankt Petersburg, pe 18 septembrie, Tribunalul districtual Nevski l-a condamnat pe Alexander Glushkin, paznicul unei școli, la cinci ani de închisoare cu regim general, în cazul difuzării așa-numitelor știri false despre armata rusă. Informația a fost comunicată de serviciul de presă comun al tribunalelor din Sankt Petersburg. Procuratura a cerut șapte ani de închisoare […] Articolul 5 ani de închisoare pentru o distribuire. Un paznic rus a fost condamnat pentru o postare pe rețelele sociale apare prima dată în SafeNews.
16:00
O femeie a căzut în gol de la etajul 5 al unui bloc de locuințe din Chișinău. Ar fi încercat să înșire rufele # SafeNews
O femeie a ajuns la spital în stare gravă, după ce s-ar fi prăbușit în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 11:00, pe strada Maria Dragan, din sectorul Ciocana al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima […] Articolul O femeie a căzut în gol de la etajul 5 al unui bloc de locuințe din Chișinău. Ar fi încercat să înșire rufele apare prima dată în SafeNews.
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 18 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
În luna decembrie a acestui an, China va lansa cel mai lung zbor din lume, care va conecta Shanghai cu Buenos Aires. Ruta măsoară aproape 19.700 de kilometri și va fi operată cu un Boeing 777-300ER, având o capacitate de 316 pasageri, dintre care 258 în clasa economică. Deși este considerat un zbor direct, acesta […] Articolul China lansează cel mai lung zbor direct din lume. Cifrele impresionante din spatele lui apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un moldovean și-a pierdut viața în Italia, după ce a fost lovit de o mașină pe o șosea aglomerată # SafeNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 30 de ani a murit marți seara într-un accident rutier produs în sudul Italiei, pe o șosea aglomerată din apropierea orașului Mondragone. Conform relatărilor din presa locală, bărbatul mergea pe jos de-a lungul drumului când a fost surprins și lovit în plin de un autoturism condus de un tânăr […] Articolul Un moldovean și-a pierdut viața în Italia, după ce a fost lovit de o mașină pe o șosea aglomerată apare prima dată în SafeNews.
15:20
ANTA atenționează: UE introduce un nou sistem electronic de control la frontierele externe a spațiului Schengen # SafeNews
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană va introduce un sistem electronic modern pentru controlul trecerii frontierelor externe ale spațiului Schengen, cunoscut sub denumirea de Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Anunțul a fost făcut de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), care atrage atenția operatorilor de transport rutier internațional asupra noilor proceduri ce vor intra în vigoare. Implementarea […] Articolul ANTA atenționează: UE introduce un nou sistem electronic de control la frontierele externe a spațiului Schengen apare prima dată în SafeNews.
15:10
Ministerul Finanţelor din Rusia a anunţat joi o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat de fluctuaţiile preţului petrolului şi de sancţiunile occidentale care vizează exporturile de energie din Rusia, informează Reuters. În cadrul noii iniţiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce preţul de referinţă al […] Articolul Rusia anunţă modificări bugetare menite să reducă dependenţa de veniturile din petrol apare prima dată în SafeNews.
15:00
Poliția londoneză a arestat trei persoane pentru colaborare cu serviciile secrete rusești # SafeNews
Poliția britanică a anunțat joi că a arestat trei persoane suspectate de colaborare cu un serviciu de informații străin, precizând că ancheta are legătură cu Rusia, transmite Reuters. Cei trei, doi bărbați și o femeie, au fost arestați în Essex, la nord-est de Londra, a precizat poliția. „Prin anchetele noastre recente privind securitatea națională, observăm […] Articolul Poliția londoneză a arestat trei persoane pentru colaborare cu serviciile secrete rusești apare prima dată în SafeNews.
14:50
CEC îl sancționează cu atenționare pe Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului și candidat PAS, pentru participare la un eveniment cu caracter electoral # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a emis o atenționare oficială la adresa lui Sergiu Lazarencu, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, în urma unei sesizări depuse de Blocul electoral „Alternativa”. Lazarencu, aflat pe locul 24 pe lista PAS, nu și-ar fi suspendat activitatea din funcția de ministru al Mediului, așa cum prevede […] Articolul CEC îl sancționează cu atenționare pe Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului și candidat PAS, pentru participare la un eveniment cu caracter electoral apare prima dată în SafeNews.
14:10
Fostul șef Playboy Rusia, trimis de Putin pe front în Ucraina, ca urmare a unui amplu scandal financiar # SafeNews
Vladimir Putin l-a trimis pe fostul redactor-șef Playboy Rusia, Vladimir Liaporov, să lupte în războiul din Ucraina. Bărbatul care a condus celebra revistă pentru bărbați din Rusia a semnat un contract cu Ministerul Apărării, relatează The Sun. El a fost obligat să meargă pe front, în schimbul suspendării unui dosar penal în care era acuzat de delapidarea […] Articolul Fostul șef Playboy Rusia, trimis de Putin pe front în Ucraina, ca urmare a unui amplu scandal financiar apare prima dată în SafeNews.
14:10
Parlamentul italian adoptă reguli stricte pentru deepfake generat de AI: până la 5 ani de închisoare # SafeNews
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligenţa artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimţământul celor reprezentaţi este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare. Măsura, susţinută de ambele camere ale parlamentului – inclusiv printr-un vot final de 77 la 55 în Senat miercuri seară -, […] Articolul Parlamentul italian adoptă reguli stricte pentru deepfake generat de AI: până la 5 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
14:00
CNPF inițiază controale la casele de schimb valutar pentru verificarea respectării drepturilor consumatorilor # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat un control tematic privind activitatea unităților de schimb valutar, în perioada 16 septembrie – 12 noiembrie 2025. Acțiunea vine în contextul atribuțiilor CNPF de protejare a drepturilor consumatorilor de servicii financiare și vizează verificarea modului în care sunt respectate cerințele legale privind informarea corectă a consumatorilor. Decizia […] Articolul CNPF inițiază controale la casele de schimb valutar pentru verificarea respectării drepturilor consumatorilor apare prima dată în SafeNews.
13:50
Grosu: Alegerile din 28 septembrie nu sunt despre PAS, ci despre viitorul Republicii Moldova # SafeNews
Alegerile din 28 septembrie nu sunt despre PAS, ci despre calea pe care va merge R. Moldova – dezvoltare în marea familie europeană sau șantaj și frică din partea Rusiei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. Potrivit lui cetățenii trebuie să cântărească foarte atent ce implicații […] Articolul Grosu: Alegerile din 28 septembrie nu sunt despre PAS, ci despre viitorul Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:50
Centrul Cultural Rus continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea. Reacția MAE # SafeNews
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a […] Articolul Centrul Cultural Rus continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea. Reacția MAE apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // Victoria Furtună: „Bacalaureatul a devenit o barieră. Moldova are nevoie de o educație care ține tinerii acasă” # SafeNews
Președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat lansarea unui amplu program de reformă a educației, menit să pună capăt exodului tinerilor și să reconstruiască sistemul de învățământ din Republica Moldova pe baze naționale și durabile. Potrivit liderului formațiunii, actualul sistem de bacalaureat funcționează mai degrabă ca un mecanism de eliminare a tinerilor din sistemul […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună: „Bacalaureatul a devenit o barieră. Moldova are nevoie de o educație care ține tinerii acasă” apare prima dată în SafeNews.
13:40
Ambasadorul R. Moldova la Bucureşti: Este un război total împotriva Chişinăului declanşat de Rusia # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a afirmat că împotriva Moldovei se desfăşoară un război hibrid total şi nemilos declanşat de Federaţia Rusă, în cadrul căruia sunt folosite toate pârghiile, implicându-se chiar instituţii care nu ar trebui să fie implicate în astfel de acţiuni. „Da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanşat de Federaţia […] Articolul Ambasadorul R. Moldova la Bucureşti: Este un război total împotriva Chişinăului declanşat de Rusia apare prima dată în SafeNews.
13:40
Tentativă de manipulare electorală: SMS-uri false în numele PAS promit bani alegătorilor pentru vot # SafeNews
Mai mulți cetățeni au raportat că au primit SMS-uri în care li se promiteau bani în schimbul votului, în numele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Mesajele par să provină de pe un număr care imită identitatea oficială a formațiunii, însă autoritățile și reprezentanții PAS avertizează că este vorba despre o acțiune frauduloasă. Partidul respinge ferm […] Articolul Tentativă de manipulare electorală: SMS-uri false în numele PAS promit bani alegătorilor pentru vot apare prima dată în SafeNews.
13:40
Arabia Saudită și Pakistanul au semnat miercuri un „acord strategic de apărare mutuală”, prin care cele două state se angajează să se sprijine reciproc în cazul unui atac, relatează AFP. Potrivit agenției oficiale saudite de presă (SPA), documentul stipulează că „orice agresiune împotriva uneia dintre cele două țări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor”. […] Articolul Arabia Saudită a semnat un acord de apărare reciprocă cu o putere nucleară apare prima dată în SafeNews.
13:20
Curtea Constituțională respinge sesizarea privind mandatele judecătorilor constituționali # SafeNews
Curtea Constituțională a respins, ca fiind inadmisibilă, sesizarea depusă de deputatul Gaik Vartanean, care viza legalitatea exercitării a două mandate consecutive de către un judecător constituțional. Președinta Curții, Domnica Manole, a declarat în cadrul unui briefing că, deși Constituția stabilește durata unui mandat la șase ani, nu există o prevedere care să interzică în mod […] Articolul Curtea Constituțională respinge sesizarea privind mandatele judecătorilor constituționali apare prima dată în SafeNews.
13:10
Forțele aeriene ale Ucrainei au făcut un atac aerian asupra trupelor rusești din orașul Ceasiv Iar, aflat pe un sector-cheie al frontului, unde de mai bine de un an au loc lupte intense pentru controlul localității, anunță publicația poloneză Komputer Swiat. Astfel, Ucraina a reușit să distrugă un grup de forțe ruse și un depozit […] Articolul Kievul nu renunță și atacă puternic o secțiune cheie a frontului cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
13:00
Un Centru modern pentru vizitatori, în valoare de 5 milioane de lei, va fi construit la Grădina Botanică Națională din Chișinău # SafeNews
Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” urmează să fie dotată cu un centru modern destinat vizitatorilor, care va oferi facilități educative, interactive și de recreere. Inițiativa este realizată printr-un parteneriat între Universitatea de Stat din Moldova, Fundația „Alma Mater – USM” (care asigură implementarea proiectului) și Fundația ALT. Proiectul are o valoare estimată de 5 milioane […] Articolul Un Centru modern pentru vizitatori, în valoare de 5 milioane de lei, va fi construit la Grădina Botanică Națională din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
12:50
„Regele drogurilor” pe care nimeni nu-l poate atinge. Cum domină „Mencho” în SUA și Mexic # SafeNews
Nemesio „Mencho” Oseguera, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG), a devenit cel mai periculos și influent baron al drogurilor din lume, detronând carteluri rivale și transformând rețeaua sa într-un adevărat mecanism paralel de stat. Plecat dintr-o copilărie sărăcăcioasă pe plantațiile de avocado din Mexic, Mencho a ajuns să conducă una dintre cele mai extinse și […] Articolul „Regele drogurilor” pe care nimeni nu-l poate atinge. Cum domină „Mencho” în SUA și Mexic apare prima dată în SafeNews.
12:30
Zi de tensiuni şi blocaj în Franţa. Sindicatele protestează faţă de măsurile de austeritate, punând presiune pe noul premier # SafeNews
Profesorii, mecanicii de tren, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi, iar adolescenţii au blocat liceele, în cadrul unei greve generale care vrea să transmită un mesaj de protest faţă de reducerile bugetare iminente. Autorităţile, care se aşteaptă să iasă pe străzi un milion de manifestanţi, o mobilizare care ar depăşi […] Articolul Zi de tensiuni şi blocaj în Franţa. Sindicatele protestează faţă de măsurile de austeritate, punând presiune pe noul premier apare prima dată în SafeNews.
12:10
AUDIO // Centrul Național Anticorupție prezintă probe în cazul perchezițiilor din această dimineață în nordul țării # SafeNews
Autoritățile au descins astăzi în nordul Republicii Moldova într-un dosar penal de amploare care vizează spălare de bani, coruperea alegătorilor și finanțare ilegală a unei formațiuni politice. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, sunt efectuate peste 50 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unei formațiuni politice. Sunt […] Articolul AUDIO // Centrul Național Anticorupție prezintă probe în cazul perchezițiilor din această dimineață în nordul țării apare prima dată în SafeNews.
12:00
Unitatea secretă Rubicon: noua forță de drone a Rusiei care pune presiune uriașă pe frontul ucrainean # SafeNews
La aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu un adversar neașteptat: unitatea secretă Rubicon. Specializată în drone, această forță rusă a schimbat regulile jocului pe front și a pus presiune uriașă pe apărarea ucraineană, scrie Europa Liberă România. După ofensiva ucraineană din regiunea Kursk, în august 2024, forțele Kievului au fost treptat împinse […] Articolul Unitatea secretă Rubicon: noua forță de drone a Rusiei care pune presiune uriașă pe frontul ucrainean apare prima dată în SafeNews.
12:00
Partidul „Respect Moldova” nu vine cu promisiuni goale, ci cu soluții concrete pentru problemele cu care cetățenii se confruntă zi de zi. În cadrul unei dezbateri electorale organizate de portalul NordNews, fostul primar al municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, a prezentat câteva dintre prioritățile formațiunii, subliniind că echipa noastră își asumă îndeplinirea principalelor 28 de obiective […] Articolul VIDEO // Partidul „Respect Moldova” are soluții pentru problemele oamenilor apare prima dată în SafeNews.
11:50
Banca Națională a Moldovei reduce rata de bază de la 6,25% la 6,00% pentru a susține economia # SafeNews
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară de la 6,25% la 6,00%, o decizie luată în unanimitate. Măsura face parte dintr-un pachet de relaxare a politicii monetare, cu scopul de a sprijini economia națională. Potrivit BNM, această ajustare urmărește menținerea inflației pe termen mediu […] Articolul Banca Națională a Moldovei reduce rata de bază de la 6,25% la 6,00% pentru a susține economia apare prima dată în SafeNews.
11:30
Start la tipărirea a peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile din 28 septembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a demarat procesul de tipărire a buletinelor de vot destinate alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025. Buletinele vor fi distribuite în toate secțiile de vot din țară, inclusiv în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. În total, vor fi tipărite peste 2,7 milioane de buletine, în mai multe […] Articolul Start la tipărirea a peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile din 28 septembrie apare prima dată în SafeNews.
11:30
LIVE // Briefing susținut de Președintele Curții Constituționale al R. Moldova, Domnica Manole # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing susținut de Președintele Curții Constituționale al R. Moldova, Domnica Manole apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un TIR înmatriculat în R. Moldova s-a răsturnat violent într-o curbă pe Dealul Herinei, județul Bistrița-Năsăud # SafeNews
Un TIR înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în noaptea de miercuri spre joi, pe Dealul Herinei, pe drumul județean 15A, în județul Bistrița-Năsăud. Accidentul s-a produs în jurul orei 3:00 dimineața, după ce șoferul ar fi ratat o curbă periculoasă. Autotrenul s-a răsturnat lateral, pe partea stângă a drumului, dinspre Bistrița. Din fericire, nimeni […] Articolul Un TIR înmatriculat în R. Moldova s-a răsturnat violent într-o curbă pe Dealul Herinei, județul Bistrița-Năsăud apare prima dată în SafeNews.
10:50
Avion de pasageri și Air Force One cu Donald Trump la bord, la un pas de ciocnire deasupra New York-ului: „Lasă iPad-ul” # SafeNews
Un avion Spirit Airlines s-a apropiat periculos de Air Force One, aeronava în care se afla președintele american Donald Trump. Incidentul s-a petrecut în timp ce liderul american se îndrepta spre Regatul Unit, deasupra New York-ului. Controlorii de trafic aerian au emis avertismente repetate către zborul Spirit 1300. „Fii atent. Lasă iPad-ul”, a fost mesajul […] Articolul Avion de pasageri și Air Force One cu Donald Trump la bord, la un pas de ciocnire deasupra New York-ului: „Lasă iPad-ul” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie, într-un proces din SUA # SafeNews
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, intenționează să prezinte fotografii și probe științifice într-o instanță din SUA pentru a demonstra că soția președintelui francez este femeie, potrivit avocatului care îi reprezintă în procesul de defăimare cu influencerița conservatoare Candace Owens, relatează BBC. Avocatul lor spune că președintele Franței și soția acestuia vor depune documentația […] Articolul Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie, într-un proces din SUA apare prima dată în SafeNews.
10:30
O defecțiune tehnică a dus la tragedie: o tânără de 20 de ani, lovită în plin de un BMW pe marginea drumului, în apropiere de Orhei # SafeNews
O tânără de 20 de ani a fost transportată la spital în urma unui accident rutier petrecut miercuri, 17 septembrie, pe traseul R-6, în apropierea municipiului Orhei. Incidentul a avut loc în jurul orei 17:30. Conform datelor preliminare oferite de Poliție, tânăra conducea un Mercedes, care ar fi suferit defecțiuni tehnice în mers. În timp […] Articolul O defecțiune tehnică a dus la tragedie: o tânără de 20 de ani, lovită în plin de un BMW pe marginea drumului, în apropiere de Orhei apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Evenimentul „7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de vot” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate # SafeNews
Articolul LIVE // Evenimentul „7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de vot” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // Bani murdari în politică: Peste 50 de percheziții în nordul țării: 32 de suspecți vizați într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # SafeNews
Autoritățile au descins astăzi în nordul Republicii Moldova într-un dosar penal de amploare care vizează spălare de bani, coruperea alegătorilor și finanțare ilegală a unei formațiuni politice. Investigația scoate la iveală o presupusă rețea infracțională cu ramificații în rândul unor lideri, membri și simpatizanți politici, activă în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. […] Articolul FOTO // Bani murdari în politică: Peste 50 de percheziții în nordul țării: 32 de suspecți vizați într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO // „Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei”, i-a amintit regele Charles lui Trump # SafeNews
Regele Charles a lăudat angajamentul personal al președintelui Trump de a „găsi soluții la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume”, cerând sprijinul SUA pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs ținut la banchetul organizat cu ocazia vizitei de stat a președintelui SUA în Marea Britanie, relatează BBC. În răspunsul său, președintele Trump a salutat […] Articolul VIDEO // „Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei”, i-a amintit regele Charles lui Trump apare prima dată în SafeNews.
09:50
Dorin Recean la ședința Consiliului Fondului Rutier: un miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului # SafeNews
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri. Infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu, a declarat Dorin Recean la ședința Consiliului Fondului Rutier. „Sper să creștem […] Articolul Dorin Recean la ședința Consiliului Fondului Rutier: un miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.