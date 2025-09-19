Robert F. Kennedy Jr. rescrie politica SUA în materie de vaccinuri — rapid şi în condiţiile sale

06:10

Președintele Zelenski a declarat că speră să pună capăt războiului, dar a recunoscut că acest locru este „o provocare". Ucraina are nevoie de 120 de miliarde de dolari pentru a continua lupta împotriva Rusiei, jumătate din această sumă provenind din bugetul său, iar cealaltă jumătate fiind încă așteptată de la parteneri. Președintele Ucrainei a declarat […]