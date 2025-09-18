China lansează cel mai lung zbor direct din lume. Cifrele impresionante din spatele lui
SafeNews, 18 septembrie 2025 15:50
În luna decembrie a acestui an, China va lansa cel mai lung zbor din lume, care va conecta Shanghai cu Buenos Aires. Ruta măsoară aproape 19.700 de kilometri și va fi operată cu un Boeing 777-300ER, având o capacitate de 316 pasageri, dintre care 258 în clasa economică. Deși este considerat un zbor direct, acesta […]
• • •
Acum 10 minute
16:00
O femeie a căzut în gol de la etajul 5 al unui bloc de locuințe din Chișinău. Ar fi încercat să înșire rufele # SafeNews
O femeie a ajuns la spital în stare gravă, după ce s-ar fi prăbușit în gol de la etajul superior al unui bloc de locuințe. Cazul a avut loc în amiaza zilei de ieri, în jurul orei 11:00, pe strada Maria Dragan, din sectorul Ciocana al capitalei, transmite SafeNews.md cu referire la sursele PulsMedia.MD. Victima […]
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 18 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
15:50
15:40
Un moldovean și-a pierdut viața în Italia, după ce a fost lovit de o mașină pe o șosea aglomerată # SafeNews
Un cetățean moldovean în vârstă de 30 de ani a murit marți seara într-un accident rutier produs în sudul Italiei, pe o șosea aglomerată din apropierea orașului Mondragone. Conform relatărilor din presa locală, bărbatul mergea pe jos de-a lungul drumului când a fost surprins și lovit în plin de un autoturism condus de un tânăr […]
Acum o oră
15:20
ANTA atenționează: UE introduce un nou sistem electronic de control la frontierele externe a spațiului Schengen # SafeNews
Începând cu 12 octombrie, Uniunea Europeană va introduce un sistem electronic modern pentru controlul trecerii frontierelor externe ale spațiului Schengen, cunoscut sub denumirea de Sistemul de Intrare/Ieșire (EES). Anunțul a fost făcut de Agenția Națională Transport Auto (ANTA), care atrage atenția operatorilor de transport rutier internațional asupra noilor proceduri ce vor intra în vigoare. Implementarea […]
15:10
Ministerul Finanţelor din Rusia a anunţat joi o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat de fluctuaţiile preţului petrolului şi de sancţiunile occidentale care vizează exporturile de energie din Rusia, informează Reuters. În cadrul noii iniţiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce preţul de referinţă al […]
Acum 2 ore
15:00
Poliția londoneză a arestat trei persoane pentru colaborare cu serviciile secrete rusești # SafeNews
Poliția britanică a anunțat joi că a arestat trei persoane suspectate de colaborare cu un serviciu de informații străin, precizând că ancheta are legătură cu Rusia, transmite Reuters. Cei trei, doi bărbați și o femeie, au fost arestați în Essex, la nord-est de Londra, a precizat poliția. „Prin anchetele noastre recente privind securitatea națională, observăm […]
14:50
CEC îl sancționează cu atenționare pe Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului și candidat PAS, pentru participare la un eveniment cu caracter electoral # SafeNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a emis o atenționare oficială la adresa lui Sergiu Lazarencu, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare, în urma unei sesizări depuse de Blocul electoral „Alternativa". Lazarencu, aflat pe locul 24 pe lista PAS, nu și-ar fi suspendat activitatea din funcția de ministru al Mediului, așa cum prevede […]
14:10
Fostul șef Playboy Rusia, trimis de Putin pe front în Ucraina, ca urmare a unui amplu scandal financiar # SafeNews
Vladimir Putin l-a trimis pe fostul redactor-șef Playboy Rusia, Vladimir Liaporov, să lupte în războiul din Ucraina. Bărbatul care a condus celebra revistă pentru bărbați din Rusia a semnat un contract cu Ministerul Apărării, relatează The Sun. El a fost obligat să meargă pe front, în schimbul suspendării unui dosar penal în care era acuzat de delapidarea […]
14:10
Parlamentul italian adoptă reguli stricte pentru deepfake generat de AI: până la 5 ani de închisoare # SafeNews
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligenţa artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimţământul celor reprezentaţi este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare. Măsura, susţinută de ambele camere ale parlamentului – inclusiv printr-un vot final de 77 la 55 în Senat miercuri seară -, […]
Acum 4 ore
14:00
CNPF inițiază controale la casele de schimb valutar pentru verificarea respectării drepturilor consumatorilor # SafeNews
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat un control tematic privind activitatea unităților de schimb valutar, în perioada 16 septembrie – 12 noiembrie 2025. Acțiunea vine în contextul atribuțiilor CNPF de protejare a drepturilor consumatorilor de servicii financiare și vizează verificarea modului în care sunt respectate cerințele legale privind informarea corectă a consumatorilor. Decizia […]
13:50
Grosu: Alegerile din 28 septembrie nu sunt despre PAS, ci despre viitorul Republicii Moldova # SafeNews
Alegerile din 28 septembrie nu sunt despre PAS, ci despre calea pe care va merge R. Moldova – dezvoltare în marea familie europeană sau șantaj și frică din partea Rusiei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu. Potrivit lui cetățenii trebuie să cântărească foarte atent ce implicații […]
13:50
Centrul Cultural Rus continuă activitatea, deși autoritățile au decis închiderea. Reacția MAE # SafeNews
Centrul Cultural Rus din Chișinău funcționează în continuare, deși autoritățile au decis sistarea activității încă din luna februarie a acestui an. În prezent instituția desfășoară procesul de admitere pentru studenții moldoveni la universitățile din Federația Rusă. După cum explică Ministerul Afacerilor Externe (MAE), centrul își va înceta activitatea odată cu finalizarea procedurii de denunțare a […]
13:40
VIDEO // Victoria Furtună: „Bacalaureatul a devenit o barieră. Moldova are nevoie de o educație care ține tinerii acasă” # SafeNews
Președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a anunțat lansarea unui amplu program de reformă a educației, menit să pună capăt exodului tinerilor și să reconstruiască sistemul de învățământ din Republica Moldova pe baze naționale și durabile. Potrivit liderului formațiunii, actualul sistem de bacalaureat funcționează mai degrabă ca un mecanism de eliminare a tinerilor din sistemul […]
13:40
Ambasadorul R. Moldova la Bucureşti: Este un război total împotriva Chişinăului declanşat de Rusia # SafeNews
Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a afirmat că împotriva Moldovei se desfăşoară un război hibrid total şi nemilos declanşat de Federaţia Rusă, în cadrul căruia sunt folosite toate pârghiile, implicându-se chiar instituţii care nu ar trebui să fie implicate în astfel de acţiuni. „Da, este un război total împotriva Republicii Moldova, declanşat de Federaţia […]
13:40
Tentativă de manipulare electorală: SMS-uri false în numele PAS promit bani alegătorilor pentru vot # SafeNews
Mai mulți cetățeni au raportat că au primit SMS-uri în care li se promiteau bani în schimbul votului, în numele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Mesajele par să provină de pe un număr care imită identitatea oficială a formațiunii, însă autoritățile și reprezentanții PAS avertizează că este vorba despre o acțiune frauduloasă. Partidul respinge ferm […]
13:40
Arabia Saudită și Pakistanul au semnat miercuri un „acord strategic de apărare mutuală", prin care cele două state se angajează să se sprijine reciproc în cazul unui atac, relatează AFP. Potrivit agenției oficiale saudite de presă (SPA), documentul stipulează că „orice agresiune împotriva uneia dintre cele două țări va fi considerată o agresiune împotriva ambelor". […]
13:20
Curtea Constituțională respinge sesizarea privind mandatele judecătorilor constituționali # SafeNews
Curtea Constituțională a respins, ca fiind inadmisibilă, sesizarea depusă de deputatul Gaik Vartanean, care viza legalitatea exercitării a două mandate consecutive de către un judecător constituțional. Președinta Curții, Domnica Manole, a declarat în cadrul unui briefing că, deși Constituția stabilește durata unui mandat la șase ani, nu există o prevedere care să interzică în mod […]
13:10
Forțele aeriene ale Ucrainei au făcut un atac aerian asupra trupelor rusești din orașul Ceasiv Iar, aflat pe un sector-cheie al frontului, unde de mai bine de un an au loc lupte intense pentru controlul localității, anunță publicația poloneză Komputer Swiat. Astfel, Ucraina a reușit să distrugă un grup de forțe ruse și un depozit […]
13:00
Un Centru modern pentru vizitatori, în valoare de 5 milioane de lei, va fi construit la Grădina Botanică Națională din Chișinău # SafeNews
Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru" urmează să fie dotată cu un centru modern destinat vizitatorilor, care va oferi facilități educative, interactive și de recreere. Inițiativa este realizată printr-un parteneriat între Universitatea de Stat din Moldova, Fundația „Alma Mater – USM" (care asigură implementarea proiectului) și Fundația ALT. Proiectul are o valoare estimată de 5 milioane […]
12:50
„Regele drogurilor” pe care nimeni nu-l poate atinge. Cum domină „Mencho” în SUA și Mexic # SafeNews
Nemesio „Mencho" Oseguera, liderul cartelului Jalisco New Generation (CJNG), a devenit cel mai periculos și influent baron al drogurilor din lume, detronând carteluri rivale și transformând rețeaua sa într-un adevărat mecanism paralel de stat. Plecat dintr-o copilărie sărăcăcioasă pe plantațiile de avocado din Mexic, Mencho a ajuns să conducă una dintre cele mai extinse și […]
12:30
Zi de tensiuni şi blocaj în Franţa. Sindicatele protestează faţă de măsurile de austeritate, punând presiune pe noul premier # SafeNews
Profesorii, mecanicii de tren, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi, iar adolescenţii au blocat liceele, în cadrul unei greve generale care vrea să transmită un mesaj de protest faţă de reducerile bugetare iminente. Autorităţile, care se aşteaptă să iasă pe străzi un milion de manifestanţi, o mobilizare care ar depăşi […]
12:10
AUDIO // Centrul Național Anticorupție prezintă probe în cazul perchezițiilor din această dimineață în nordul țării # SafeNews
Autoritățile au descins astăzi în nordul Republicii Moldova într-un dosar penal de amploare care vizează spălare de bani, coruperea alegătorilor și finanțare ilegală a unei formațiuni politice. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Bălți, sunt efectuate peste 50 de percheziții la domiciliile unor persoane și la sediile unei formațiuni politice. Sunt […]
Acum 6 ore
12:00
Unitatea secretă Rubicon: noua forță de drone a Rusiei care pune presiune uriașă pe frontul ucrainean # SafeNews
La aproape patru ani de război, Ucraina se confruntă cu un adversar neașteptat: unitatea secretă Rubicon. Specializată în drone, această forță rusă a schimbat regulile jocului pe front și a pus presiune uriașă pe apărarea ucraineană, scrie Europa Liberă România. După ofensiva ucraineană din regiunea Kursk, în august 2024, forțele Kievului au fost treptat împinse […]
12:00
Partidul „Respect Moldova" nu vine cu promisiuni goale, ci cu soluții concrete pentru problemele cu care cetățenii se confruntă zi de zi. În cadrul unei dezbateri electorale organizate de portalul NordNews, fostul primar al municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, a prezentat câteva dintre prioritățile formațiunii, subliniind că echipa noastră își asumă îndeplinirea principalelor 28 de obiective […]
11:50
Banca Națională a Moldovei reduce rata de bază de la 6,25% la 6,00% pentru a susține economia # SafeNews
Banca Națională a Moldovei (BNM) a anunțat reducerea ratei de bază aplicate la principalele operațiuni de politică monetară de la 6,25% la 6,00%, o decizie luată în unanimitate. Măsura face parte dintr-un pachet de relaxare a politicii monetare, cu scopul de a sprijini economia națională. Potrivit BNM, această ajustare urmărește menținerea inflației pe termen mediu […]
11:30
Start la tipărirea a peste 2,7 milioane de buletine de vot pentru alegerile din 28 septembrie # SafeNews
Comisia Electorală Centrală a demarat procesul de tipărire a buletinelor de vot destinate alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025. Buletinele vor fi distribuite în toate secțiile de vot din țară, inclusiv în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. În total, vor fi tipărite peste 2,7 milioane de buletine, în mai multe […]
11:30
LIVE // Briefing susținut de Președintele Curții Constituționale al R. Moldova, Domnica Manole # SafeNews
Articolul LIVE // Briefing susținut de Președintele Curții Constituționale al R. Moldova, Domnica Manole apare prima dată în SafeNews.
11:10
Un TIR înmatriculat în R. Moldova s-a răsturnat violent într-o curbă pe Dealul Herinei, județul Bistrița-Năsăud # SafeNews
Un TIR înmatriculat în Republica Moldova s-a răsturnat în noaptea de miercuri spre joi, pe Dealul Herinei, pe drumul județean 15A, în județul Bistrița-Năsăud. Accidentul s-a produs în jurul orei 3:00 dimineața, după ce șoferul ar fi ratat o curbă periculoasă. Autotrenul s-a răsturnat lateral, pe partea stângă a drumului, dinspre Bistrița. Din fericire, nimeni […]
10:50
Avion de pasageri și Air Force One cu Donald Trump la bord, la un pas de ciocnire deasupra New York-ului: „Lasă iPad-ul” # SafeNews
Un avion Spirit Airlines s-a apropiat periculos de Air Force One, aeronava în care se afla președintele american Donald Trump. Incidentul s-a petrecut în timp ce liderul american se îndrepta spre Regatul Unit, deasupra New York-ului. Controlorii de trafic aerian au emis avertismente repetate către zborul Spirit 1300. „Fii atent. Lasă iPad-ul", a fost mesajul […]
10:40
Emmanuel și Brigitte Macron vor prezenta „dovezi științifice” că soția președintelui Franței este femeie, într-un proces din SUA # SafeNews
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, intenționează să prezinte fotografii și probe științifice într-o instanță din SUA pentru a demonstra că soția președintelui francez este femeie, potrivit avocatului care îi reprezintă în procesul de defăimare cu influencerița conservatoare Candace Owens, relatează BBC. Avocatul lor spune că președintele Franței și soția acestuia vor dep
10:30
O defecțiune tehnică a dus la tragedie: o tânără de 20 de ani, lovită în plin de un BMW pe marginea drumului, în apropiere de Orhei # SafeNews
O tânără de 20 de ani a fost transportată la spital în urma unui accident rutier petrecut miercuri, 17 septembrie, pe traseul R-6, în apropierea municipiului Orhei. Incidentul a avut loc în jurul orei 17:30. Conform datelor preliminare oferite de Poliție, tânăra conducea un Mercedes, care ar fi suferit defecțiuni tehnice în mers. În timp […] Articolul O defecțiune tehnică a dus la tragedie: o tânără de 20 de ani, lovită în plin de un BMW pe marginea drumului, în apropiere de Orhei apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE // Evenimentul „7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de vot” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate # SafeNews
Articolul LIVE // Evenimentul „7 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de vot” organizat de Partidul Acțiune și Solidaritate apare prima dată în SafeNews.
10:10
FOTO // Bani murdari în politică: Peste 50 de percheziții în nordul țării: 32 de suspecți vizați într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # SafeNews
Autoritățile au descins astăzi în nordul Republicii Moldova într-un dosar penal de amploare care vizează spălare de bani, coruperea alegătorilor și finanțare ilegală a unei formațiuni politice. Investigația scoate la iveală o presupusă rețea infracțională cu ramificații în rândul unor lideri, membri și simpatizanți politici, activă în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. […] Articolul FOTO // Bani murdari în politică: Peste 50 de percheziții în nordul țării: 32 de suspecți vizați într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:50
VIDEO // „Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei”, i-a amintit regele Charles lui Trump # SafeNews
Regele Charles a lăudat angajamentul personal al președintelui Trump de a „găsi soluții la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume”, cerând sprijinul SUA pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs ținut la banchetul organizat cu ocazia vizitei de stat a președintelui SUA în Marea Britanie, relatează BBC. În răspunsul său, președintele Trump a salutat […] Articolul VIDEO // „Tirania amenință din nou Europa, noi și aliații noștri suntem uniți în sprijinul Ucrainei”, i-a amintit regele Charles lui Trump apare prima dată în SafeNews.
09:50
Dorin Recean la ședința Consiliului Fondului Rutier: un miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului # SafeNews
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri. Infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu, a declarat Dorin Recean la ședința Consiliului Fondului Rutier. „Sper să creștem […] Articolul Dorin Recean la ședința Consiliului Fondului Rutier: un miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului apare prima dată în SafeNews.
09:30
Accident rutier pe traseul Ungheni–Nisporeni: Un tânăr de 21 de ani, descarcerat de pompieri după ce a intrat cu mașina într-un copac # SafeNews
Un accident rutier s-a produs pe traseul Ungheni–Nisporeni, în apropiere de satul Valea Mare. Un autoturism de model Honda Jazz a derapat și s-a izbit de un copac, iar șoferul a rămas blocat în vehicul, În dimineața zilei de ieri. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 09:31, iar la fața locului a intervenit […] Articolul Accident rutier pe traseul Ungheni–Nisporeni: Un tânăr de 21 de ani, descarcerat de pompieri după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO // Contrabandă cu aproape 200.000 de țigări, dejucată în nordul Moldovei: 18 percheziții în Briceni și Edineț, cu sprijin internațional # SafeNews
Aproape 200.000 de țigări, destinate traficului ilegal peste Prut spre România, au fost capturate de autoritățile moldovene în urma a 18 percheziții desfășurate în nordul țării. Acțiunea a vizat un grup organizat suspectat de contrabandă și a fost desfășurată în colaborare cu autoritățile române, sub coordonarea agențiilor europene SELEC și Eurojust. Perchezițiile au avut loc […] Articolul VIDEO // Contrabandă cu aproape 200.000 de țigări, dejucată în nordul Moldovei: 18 percheziții în Briceni și Edineț, cu sprijin internațional apare prima dată în SafeNews.
09:10
LIVE // CSP în ședință: Viitorii procurori, față în față cu Consiliul, a început etapa de interviuri # SafeNews
Ordinea de zi a ședinței: Articolul LIVE // CSP în ședință: Viitorii procurori, față în față cu Consiliul, a început etapa de interviuri apare prima dată în SafeNews.
08:50
Investiții de peste 1 miliard de lei în drumurile naționale în prima jumătate a anului 2025. Dorin Recean: „Modernizarea infrastructurii rutiere continuă” # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului Rutier, în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor alocate pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului 2025. Potrivit datelor prezentate de Administrația Națională a Drumurilor, au fost valorificate peste 1 miliard de lei din bugetul total de aproximativ 2,7 […] Articolul Investiții de peste 1 miliard de lei în drumurile naționale în prima jumătate a anului 2025. Dorin Recean: „Modernizarea infrastructurii rutiere continuă” apare prima dată în SafeNews.
08:40
Trei poliţişti au murit şi alţi doi au fost răniţi, în urma unui atac armat în statul american Pennsylvania # SafeNews
Trei poliţişti din SUA au murit şi alţi doi sunt la spital în stare critică după ce au fost împuşcaţi. Totul a avut loc într-o zonă rurală din Pennsylvania unde ofiţerii se aflau pentru o anchetă. Suspectul a fost neutralizat de poliţişti. La faţa locului au ajuns şi agenți federali pentru a ajuta forțele locale. Un […] Articolul Trei poliţişti au murit şi alţi doi au fost răniţi, în urma unui atac armat în statul american Pennsylvania apare prima dată în SafeNews.
08:20
„Cel mai mortal submarin din lume” din clasa Iasen-M al Marinei Ruse a simulat atacuri cu rachete de croazieră în Arctica # SafeNews
Submarinul de atac cu propulsie nucleară din clasa Iasen-M al Marinei Ruse, Arkhangelsk, a lansat rachete de croazieră în Arctica, ca parte a exercițiilor militare Zapad 2025 care s-au încheiat marți . Comentând exercițiile, Ministerul Apărării rus a raportat: „În cadrul exercițiilor strategice comune Zapad 2025, forțele submarine ale Flotei Nordice au lansat un atac […] Articolul „Cel mai mortal submarin din lume” din clasa Iasen-M al Marinei Ruse a simulat atacuri cu rachete de croazieră în Arctica apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
08:00
Un președinte de raion din partea Partidului Socialiștilor din R.Moldova a rămas fără mașina de serviciu, după ce acesta a fost prins de agenții de patrulare în stare de ebrietate la volan. Cazul a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, pe o stradă din orașul Ocnița, susțin sursele PulsMedia.MD din teritoriu. Agenții de […] Articolul FOTO // Președinte de raion (PSRM), prins băut la volan apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu percheziții în mai multe locații, pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/ a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Articolul ULTIMA ORĂ // Noi descinderi IGP într-un caz de corupție electorală apare prima dată în SafeNews.
07:40
O victorie modestă a Ucrainei în nord a urmat unei victorii mai mari în est. În ansamblu, forțele Kremlinului continuă să avanseze încet, în timp ce Kievul rămâne în defensivă și contraatacă atunci când are ocazia. Un contraatac ucrainean în sectorul nordic Sumî a capturat o linie defensivă deținută de „puşcaşii marini” ruşi de elită, […] Articolul Infanteria ucraineană a pus pe fugă pușcașii marini ruși, într-un contraatac de succes apare prima dată în SafeNews.
07:30
Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Consolidarea apărării antiaeriene a Kievului # SafeNews
Primul lot de armament furnizat Ucrainei în baza noului programul agreat între Statele Unite și aliații europeni ai Kievului vor include rachete pentru sistemele de apărare anti-aeriană Patriot și sistemele de rachete HIMARS, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Ucraina a obținut până acum finanțare de peste 2 miliarde de dolari pentru mecanismul […] Articolul Ce armament primește Ucraina din SUA prin noul program de finanțat de aliații europeni. Consolidarea apărării antiaeriene a Kievului apare prima dată în SafeNews.
07:30
Energia eoliană din Suedia se află în stagnare. Timp de două trimestre consecutiv nu a fost comandată nicio nouă turbină, conform unui raport al asociației de profil Green Power Sweden. De asemenea, în țară se eliberează foarte puține autorizații pentru construcția de noi centrale eoliene — anul trecut au fost aprobate doar două din 31 […] Articolul Suedia renunță în masă la turbinele eoliene apare prima dată în SafeNews.
07:20
FOTO // „Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina # SafeNews
Jan Marsalek, fost director executiv al firmei germane de plăți Wirecard, care este unul dintre cei mai căutați oameni din Europa, trăiește în mod deschis la Moscova și a fost trimis în Ucraina pentru a îndeplini cel puțin o misiune alături de forțele speciale ruse. Marsalek, fost director operațional al Wirecard, este căutat din 2020, […] Articolul FOTO // „Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
07:20
Munchen este pregătit să întâmpine Oktoberfest 2025. Deschiderea oficială a festivalului popular va avea loc sâmbătă, 3 octombrie, cu tradiționalul „O’zapft is!” și primul ciocănit în butoiul de bere în cortul Schottenhamel. Festivalul va dura până pe 5 octombrie și se așteaptă să fie vizitat de peste șase milioane de persoane, scrie point.md. Vremea la deschiderea […] Articolul Săptămâna aceasta începe faimosul Oktoberfest la Munchen apare prima dată în SafeNews.
07:10
Fiul lui Will Smith a devenit primul director creativ al liniei masculine a brandului Christian Louboutin # SafeNews
Fiul actorului Will Smith, rapperul Jaden Smith, în vârstă de 27 de ani, a devenit primul director creativ al liniei masculine a brandului Christian Louboutin. Linia men’s a apărut acum 15 ani, însă nu a avut un director creativ propriu. Smith a preluat această funcție la invitația personală a lui Christian Louboutin. El va superviza […] Articolul Fiul lui Will Smith a devenit primul director creativ al liniei masculine a brandului Christian Louboutin apare prima dată în SafeNews.
