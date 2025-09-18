China lansează cel mai lung zbor direct din lume. Cifrele impresionante din spatele lui

07:20

Jan Marsalek, fost director executiv al firmei germane de plăți Wirecard, care este unul dintre cei mai căutați oameni din Europa, trăiește în mod deschis la Moscova și a fost trimis în Ucraina pentru a îndeplini cel puțin o misiune alături de forțele speciale ruse. Marsalek, fost director operațional al Wirecard, este căutat din 2020, […] Articolul FOTO // „Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina apare prima dată în SafeNews.