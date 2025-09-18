VIDEO // Radu Burduja: „Sistemul de apărare trebuie consolidat prin profesionalizarea Armatei Naționale și susținerea polițiștilor”

08:40

Trei poliţişti din SUA au murit şi alţi doi sunt la spital în stare critică după ce au fost împuşcaţi. Totul a avut loc într-o zonă rurală din Pennsylvania unde ofiţerii se aflau pentru o anchetă. Suspectul a fost neutralizat de poliţişti. La faţa locului au ajuns şi agenți federali pentru a ajuta forțele locale.