Fostul șef Playboy Rusia, trimis de Putin pe front în Ucraina, ca urmare a unui amplu scandal financiar

Profesorii, mecanicii de tren, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi, iar adolescenţii au blocat liceele, în cadrul unei greve generale care vrea să transmită un mesaj de protest faţă de reducerile bugetare iminente. Autorităţile, care se aşteaptă să iasă pe străzi un milion de manifestanţi, o mobilizare care ar depăşi […]