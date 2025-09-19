Republica Moldova marchează 10 ani de la inițierea Săptămînii Europene a Sportului

16:30

Aeroportul din Hamburg rămîne fără kerosen pentru avioane, ceea ce va duce la întîrzieri și anulări de zboruri.Potrivit Noi.md, cu referire la canalul de televiziune OstWest, în prezent zborurile sînt stabile, dar pe site-ul oficial al aeroportului a fost publicat un avertisment cu privire la posibile modificări ale orarului. Pasagerilor li se recomandă să verifice statutul zborului lor la com