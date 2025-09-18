Ministrul chinez al Apărării: Armata este pregătită să înfrîngă orice intervenție armată externă
18 septembrie 2025
Reunificarea Taiwanului cu China este o parte fundamentală a ordinii internaționale postbelice, iar faptul că Taiwanul aparține Chinei este o realitate istorică și juridică incontestabilă, a declarat joi ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, la ceremonia de deschidere a celei de-a 12-a ediții a Forumului Xiangshan de la Beijing, scrie romanian.cgtn.comEl a subliniat că Armata de Eliberare a
Un avion a zburat în cerc deasupra orașului Ajaccio, din Franța, pentru că dormea controlorul aerian. După Bordeaux, Basel-Mulhouse și acum Ajaccio, turnul de control francez "se clatină", scrie publicația franceză Le Point. După cum transmite Noi.md cu referire la Europa Press, zborul între Paris-Orly și Ajaccio, operat luni, 15 septembrie, a avut o aterizare cel puțin neobișnuită: timp de aproximativ 10 minute, avionul a zburat în cerc deasupra orașului.
Băutorii de bere sînt magneți pentru țînțari. E o scenă familiară pentru mulți dintre noi: o seară caldă de vară, o adiere plăcută și apoi inevitabilul bîzîit ascuțit al unui țînțar lîngă ureche. Pentru unii, e doar o enervare trecătoare, dar pentru alții urmează o noapte plină de mîncărimi. După cum transmite Noi.md cu referire la Descoperă, există persoane care par a fi adevărați „magneți pentru țînțari".
În SUA se răspîndesc rapid ploșnițe triatomice, capabile să transmită boala periculoasă Chagas. Anterior, aceste insecte erau caracteristice pentru America Centrală și Mexic, însă acum au fost descoperite în 32 de state americane. Ploșnițele triatomice, cunoscute și sub numele de „ploșnițe sărutătoare", atacă țesuturile moi — buzele și ochii — în special în timpul somnului. După mușcătură, insectele pot transmite parazitul Trypanosoma cruzi, care provoacă boala Chagas.
Sectorul Rîșcani a rămas în întuneric: locuitorii se plîng de întreruperea curentului electric # Noi.md
În sectorul Rîșcani al capitalei a fost întreruptă energia electrică.Locuitorii spun că nu este lumină nici în farmacii, nici în magazine și nici în apartamentele lor.
În mai multe școli italiene au fost instituite noi reguli privind codul vestimentar, care interzic elevilor să poarte haine „excentrice". Restricțiile se referă la fuste prea scurte, abdomenul descoperit, pălării, hanorace, unghii excesiv de lungi și pantofi cu platformă înaltă. Dispozițiile au fost trimise școlilor sub formă de circulare și broșuri, în care se specifică în detaliu ce anume este interzis.
Curg medaliile pe bandă rulantă pentru Republica Moldova la Campionatul Mondial de Armwrestling și Para Armwrestling # Noi.md
Moldova la Campionatul Mondial de Armwrestling și Para Armwrestling demonstrează un rezultat remarcabil. Alte șase distincții au fost cucerite de lotul "tricolorilor", care a ajuns la un total de 21 de medalii, transmite tvrmoldova. Maxim Pogor și Nicolai Ticaliuc au obținut titlurile de vicecampioni mondiali, iar Ion Cernei, Vadim Cornițel, Gheorghe Spînu și Vadim Pogor au cucerit medalii de bronz.
Consiliul UE a adoptat joi, 18 septembrie, decizia de a elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole din Moldova. Decizia vizează extinderea accesului pe piață pentru anumite produse care nu fuseseră încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri, transmite "Европейская правда". Pînă acum, aceste produse erau incluse în măsurile unilaterale de liberalizare a comerțului, care permiteau importul în UE în limitele unor contingente tarifare.
Reprezentanții Centrului Național Anticorupție au participat, în perioada 16–17 septembrie, la Conferința „Bunele Practici în Utilizarea Investigațiilor Financiar-Paralele", desfășurată la Procuratura Generală a Republicii Moldova, transmite Noi.md. Potrivit unui comunicat al Centrului Națioal Anticorupție (CNA), evenimentul a reunit procurori, reprezentanți ai instituțiilor de aplicare a legii și experți internaționali.
Un show popular a fost scos din grila de emisie după declarațiile prezentatorului despre uciderea lui Kirk # Noi.md
Difuzarea show-ului de seară Jimmy Kimmel Live! cu comicul Jimmy Kimmel va fi suspendată pe termen nelimitat după declarațiile sale despre uciderea activistului american de dreapta Charlie Kirk. Despre acest lucru a anunțat un reprezentant al canalului de televiziune ABC, unde era difuzată emisiunea, relatează Deadline. „Emisiunea Jimmy Kimmel Live! va fi suspendată pe termen nelimitat", a declarat reprezentantul ABC.
Dezvoltarea cooperării moldo-suedeze, colaborarea în diverse sectoare și proiectele concrete, cu impact direct asupra cetățenilor, au fost discutate de premierul Dorin Recean și noua ambasadoare a Regatului Suedez, Petra Lärke. Șeful Executivului a apreciat sprijinul constant în realizarea reformelor democratice și aspirațiilor europene ale țării noastre, accentuînd că Suedia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Moldovei.
În ultima rundă a negocierilor comerciale China-SUA, desfășurată recent la Madrid, Spania, ambele părți au ajuns la un consens privind securitatea datelor utilizatorilor TikTok din SUA și licențele de utilizare a drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv algoritmii platformei, scrie romanian.cgtn.com Pentru prima dată, TikTok a fost inclus ca subiect de negociere în discuțiile bilaterale dintre China și SUA.
Soprana Valentina Nafornița, devenită de curînd mamă pentru a doua oară, a fost externată din maternitate. Artista a împărtășit primele imagini cu gemenii săi, Rafael și Carol. Amintim că la 15 septembrie, pentru Valentina Nafornița s-a deschis o nouă etapă în viață – ea a adus pe lume al doilea copil.
CFM accelerează reabilitarea liniei feroviare Văleni pentru redeschiderea legăturii spre Giurgiulești # Noi.md
Reabilitarea tronsonului feroviar Văleni din raionul Cahul intră într-o etapă decisivă, transmite Noi.md. Potrivit unui mesaj al ÎS „Calea Ferată din Moldova", lucrările avansează rapid, iar pe șantier a fost pusă în funcțiune o instalație modernă care forează găuri de pînă la 25 de metri adîncime, ulterior umplute cu beton. Această metodă tehnică consolidează malul rîului Prut și garantează stabilitatea infrastructurii feroviare.
Astăzi, Tamia, fiica Marinei și a lui Teodor Cîrnaț, a sărbătorit împlinirea a 7 ani. Expertul în drept constituțional, Teodor Cîrnaț, a transmis un mesaj emoționant fiicei sale, Tamia, care astăzi a împlinit 7 ani. „La mulți ani, prințesa tatei, Tamia! 7 anișori azi împlinești. Dumnezeu te-a înzestrat cu înțelepciune deosebită, frumusețe rară, cu un zîmbet fermecător și cu o energie debordantă."
Uniunea Europeană nu a reușit să găsească o soluție la criza penuriilor de medicamente, deși a identificat cauzele principale, precum dependența de producția din Asia. Reacția celor 27 de state membre nu este „la înălțime", avertizează Curtea de Conturi a UE, care recomandă consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente pentru a preveni și gestiona mai eficient situațiile de deficit.
Moldova și Italia discută noi oportunități de cooperare economică și promovare a brandului de țară # Noi.md
Ambasadorul Republicii Moldova în Italia, Oleg Nica, a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Italiei Mario Cospito, Consilier Diplomatic în cadrul Ministerului Întreprinderilor și al „Made in Italy", transmite Noi.md. Pe agenda discuțiilor s-au aflat perspectivele de relansare a cooperării sectoriale, promovarea brandurilor naționale „Made in Moldova" și „Made in Italy", schimbul de experiență și bune practici în domeniul antreprenoriatului.
Sectorul agroalimentar din Republica Moldova a fost informat despre noile cerințe europene pentru controalele oficiale # Noi.md
La data de 18 septembrie 2025, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a găzduit întrunirea mai multor autorități, antreprenori, operatori din sectorul agroalimentar și experți internaționali. În discuție au fost puse noile cerințe ale Uniunii Europene(UE) privind controalele oficiale în domeniul agroalimentar, introduse prin Legea nr. 82/2024. Totodată, participanții au vorbit despre implementarea acestora în practică.
În instituțiile de învățămînt din municipiul Bălți, a început procesul de trecere la alimentația caldă. Trecerea la alimentația caldă a fost deja inițiată în trei licee mari din oraș: școala primară a liceului „M. Eminescu", liceul „N. Gogol" (clasele I–VI) și liceul „G. Coșbuc" (clasele I–IV). Calitatea bucatelor oferite într-unul dintre liceele orașului a fost verificată de reprezentanții autorităților locale.
Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal s-a reunit pe 16 septembrie la Casa Fotbalului din Chișinău, într-o ședință de lucru la care au participat cei 7 membri desemnați de Adunarea Generală a FMF. După cum transmite Noi.md cu referire la FOTBAL.click, în cadrul întîlnirii, oficialii au aprobat o hotărîre cu impact direct asupra denumirii principalei competiții interne. Concret, Liga 1 va deveni SuperLiga Moldovei.
Pe măsură ce temperaturile scad și toamna devine o realitate, o abundență de legume de sezon, delicioase și nutritive, ajung la maturitate. Asta înseamnă, potrivit today.com, că e timpul să ne luăm la revedere de la produsele proaspete de vară, cum ar fi roșiile și porumbul dulce, și să întîmpinăm recolta de toamnă, care aduce o varietate de legume gustoase și colorate, perfecte pentru a fi consumate în această perioadă.
În fiecare an, pe 18 septembrie, este marcată Ziua Mondială a Monitorizării Apei, notează Noi.md. În această zi, în special, cetățenii sînt încurajați să participe la acțiuni de monitorizare a calității apei din rîuri, lacuri, fîntîni sau izvoare. Astfel, nu doar specialiștii, ci și comunitățile locale contribuie la evaluarea sănătății ecosistemelor acvatice și la identificarea surselor de poluare.
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" a fost vizitată de către Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu sediul la București, România, notează Noi.md. Vizita a inclus o întrevedere cu prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, Mircea Bețiu, decan al Facultății de Medicină nr. 2, Evelina Gherghelegiu, șef-adjunct al Direcției relații internaționale și integrare europeană.
CEC anunță termenul-limită pentru acreditarea observatorilor la alegerile parlamentare din 2025 # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că termenul-limită pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este 21 septembrie, transmite Noi.md. Potrivit instituției, pot solicita acreditarea asociațiile obștești, instituțiile de instruire și cercetare din Republica Moldova, autoritățile electorale din străinătate, organizațiile internaționale și misiunile diplomatice acreditate în țară.
Vameșii moldoveni și cei ucraineni au desfășurat exerciții comune de intervenție în caz de urgență # Noi.md
La postul vamal de frontieră Criva–Mămăliga, s-au desfășurat exerciții comune de intervenție în caz de urgență, cu participarea reprezentanților autorităților vamale și de frontieră din Moldova și Ucraina, alături de polițiști și unități de salvare de urgență, notează Noi.md. Evenimentul a avut drept scop testarea disponibilității instituțiilor de a acționa rapid în situații de criză la frontieră.
Rezultatele Chinei în domeniul inovației tehnico-științifice din perioada 2021-2025 și programul privind construcția unei mari puteri în domeniu pentru anii 2026-2030 au fost prezentate joi de Yin Hejun, Ministrul chinez al Științei și
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a inițiat un control tematic privind activitatea unităților de schimb valutar.Acțiunea are ca scop verificarea modului în care acestea respectă cerințele legale legate de informarea corectă a consumatorilor, în special prin prisma practicilor comerciale înșelătoare prevăzute de Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor. Controlul se va des
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitală urmează a fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. {{836920}}Ceremonia de semnare a acordului de colaborare a avut loc astăzi, cu participarea tuturor părților implicate și a partenerilor proiectului.
Procurorul general al Spaniei a autorizat crearea unui grup pentru anchetarea încălcărilor drepturilor omului în Gaza, după ce poliția și procuratura spaniolă au descoperit posibile dovezi că Israelul a comis acolo crime „împotriva comunității internaționale”.Despre aceasta, după cum scrie „Adevărul European”, relatează The Guardian.Într-o declarație publicată joi, procuratura generală a a
Relațiile dintre președintele SUA Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu trec printr-o criză.Potrivit publicației americane Wall Street Journal, după eșecul atacului asupra conducerii Hamas din Doha, pe 9 septembrie, Trump a declarat în fața consilierilor săi că Netanyahu „îl păcălește”, relatează Bild.{{836610}}Liderul american, potrivit surselor WSJ, a calificat operațiun
În premieră: La Chișinău a fost deschis un centru specializat în diagnosticarea tulburărilor de somn # Noi.md
La Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail” a fost deschis Centrul Municipal de Somnologie, dedicat diagnosticării și monitorizării tulburărilor de somn, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei Municipiului Chișinău, centrul, deschis cu sprijinul companiei Cidelec, va utiliza aparatul modern de poligrafie respiratorie Hypnea3, destinat pacienților care suferă de apnee în
Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru” va avea un Centru modern pentru vizitatori, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Universității de Stat din Moldova (USM), Centrul va deveni o adevărată poartă către natură și cunoaștere. Aici, vizitatorii vor găsi informații utile pentru orientare, vor putea descoperi expoziții tematice și interactive, vor participa la activități educative pe
Astăzi, Pămîntul va ieși din zona de influență a găurii coronale: cum va afecta acest lucru situația geomagnetică # Noi.md
Pînă la sfârșitul zilei de 18 septembrie 2025, Pămîntul va ieși din zona de influență a găurii coronale. Cum va afecta acest lucru situația geomagnetică? Angajații IKI RAN sînt siguri că furtunile magnetice sînt puțin probabile în viitorul apropiat.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată pe canalul oficial Telegram al laboratorului de astronomie solară.{{835037}}„Conform calculelor, a
Astăzi a fost actualizat clasamentul echipelor naționale al FIFA, în care echipa Moldovei, sub conducerea fostului antrenor Serghei Cleșcenco, a coborît cu două poziții și ocupă acum locul 156 (1019 puncte).Timp de exact un an, „tricolorii” au coborît cu 7 poziții de pe locul 149.Potrivit Media Sport, adversarii noștri din calificările pentru Campionatul Mondial din 2026 ocupă următoarele
În atenția călătorilor! La unul dintre punctele de trecere a frontierei se înregistrează un flux sporit de pasageri # Noi.md
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerate sînt ambele direcții.De către autoritățile de control sînt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă.Recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin PTF Tudora.„Pentru
Un lot comercial de articole vestimentare, transportat în lipsa documentelor de proveniență legală și a actelor de însoțire vamală, a fost găsit de ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal în regiunea municipiului Comrat, UTA Găgăuzia.Mărfurile erau transportate într-un automobil, condus de un conațional în vîrstă de 55 de ani. La momentul stopării, acesta a declarat că nu are bunuri la
Aeroportul din Hamburg rămîne fără kerosen pentru avioane, ceea ce va duce la întîrzieri și anulări de zboruri.Potrivit Noi.md, cu referire la canalul de televiziune OstWest, în prezent zborurile sînt stabile, dar pe site-ul oficial al aeroportului a fost publicat un avertisment cu privire la posibile modificări ale orarului. Pasagerilor li se recomandă să verifice statutul zborului lor la com
În seara zilei de 17 septembrie, în sud-vestul Japoniei a avut loc un cutremur puternic cu o intensitate mai mică de 5 grade, ceea ce reprezintă al cincilea nivel ca mărime pe scara națională a intensității seismice. Cutremurul a avut loc pe insula Suwanosedzima, în satul Toshima din prefectura Kagoshima.Potrivit Agenției meteorologice japoneze, cutremurul cu magnitudinea de 4,7 s-a produs la
În noul an școlar, elevii de la Gimnaziul „Durlești” au pășit pragul unei instituții renovate și modernizate. Școala a fost beneficiara proiectului de eficiență energetică, implementat cu investițiile alocate de Primăria Chișinău și Primăria Durlești, și a proiectului de reparație capitală a blocului alimentar.Investițiile alocate din bugetul municipal pentru aceste lucrări s-au ri
Denis Roșca: „Moldova are nevoie de o nouă cale – nu către Est sau Vest, ci către propriul viitor” # Noi.md
„Alegerile din 28 septembrie nu sînt despre Est sau Vest, ci despre viitorul Moldovei” – acesta a fost mesajul principal transmis astăzi de Denis Roșca, președintele Alianței „MOLDOVENII”, care a cerut cetățenilor să lase în urmă vechii politicieni și să susțină o echipă ce promite modernizarea profundă a țării.Astăzi a avut loc prezentarea programului electoral al Alianței „MOLDOVENII”, eveni
Încă o verificare bifată: Sergiu Russu, adjunct al Procurorului General, a primit undă verde de la CSP # Noi.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, în ședința din 18 septembrie, să accepte Raportul de evaluae în privința adjunctului Procurorului General. Astfel, Sergiu Russu, a promovat evaluarea efectuată de Comisia de profil. {{836535}}„Pe agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 18 septembrie 2025, s-a aflat, pentru examinare, Raportul de evaluare nr.9 din 2 septembr
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începînd cu 12 octombrie curent, Uniunea Europeană introduce noul sistem electronic de control la frontiera externă a spațiului Schengen (EES), transmite Noi.md.Potrivit comunicatului oficial al Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, pe o perioadă de șase luni, la
În sezonul iulie-august 2025, exporturile de orz din Republica Moldova au rămas la un nivel stabil ca volum, însă au generat venituri mai mari datorită creșterii prețului de export.Analiza economistului Iurie Rija arată că, în această perioadă, au fost exportate 77,4 mii tone, aproape identic cu perioada similară din anul 2024 (75,2 mii tone). Diferența însă se datorează schimbării de preț: me
Curtea Constituțională a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale.Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor dreptu
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este implicat activ în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor de vot către secțiile de votare din străinătate, notează Noi.md.În total, au fost recepționate 864.300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții de votare constituite peste hotare pentru votul cu prezență fizică.{{836788}}Pentru scrutinul din 28 septembrie, vor
Femeile din Republica Moldova cîștigă în medie cu 16.6% mai puțin decît bărbații. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație.Comunitatea internațională marchează pe 18 septembrie Ziua salarizării echitabile, pentru a readuce în discuție problema disparității salariale și a încuraja autoritățile statelor să promoveze politici care
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone.Festivalul a reunit producători și meșteșugari, care au prezentat vizitatorilor o gamă variată de produse pe bază de prune. Programul a inclus expoziții, degustări și activități culturale, menite să susțină și să promov
Vremea severă dă peste cap transportul aerian european: sute de întîrzieri și anulări de zboruri # Noi.md
Condițiile meteorologice extreme au provocat perturbări majore în transportul aerian din Europa, afectînd zboruri pe mai multe aeroporturi-cheie.După cum transmite Noi.md cu referire la DCNews, o companie aeriană a raportat 429 de întîrzieri și 16 anulări, cele mai afectate fiind aeroporturile din Londra, Manchester, Belfast, Hamburg și Paris. Pasagerii sînt sfătuiți să verifice constant actua
Sprijin financiar după decesul unuia dintre soți – condițiile pentru a beneficia de indemnizație # Noi.md
După moartea soțului, partenerul supraviețuitor are dreptul să solicite o indemnizație lunară, dacă persoana decedată era pensionar și a beneficiat de pensie pentru limită de vîrstă mai puțin de cinci ani.După cum transmite Noi.md cu referire la Știri.md, cererea se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale
Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2025 prețurile producătorului în industrie s-au redus cu 0,2% față de luna iulie curent; s-au majorat cu 6,8% de la începutul anului curent; s-au majorat cu 5,4% comparativ cu luna august 2024.În industria extractivă, în luna august 2025 prețurile producătorului s-au majorat față de iulie curent cu 0,3%, față de decembrie 2024 – cu 7,
