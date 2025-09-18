Realizările tehnico-științifice din China și planurile pînă în 2030

12:00

Autoritățile din Veneția, Italia, au decis să continue perceperea taxei de acces în oraș de la turiștii care stau mai puțin de o zi și pentru anul viitor.Despre aceasta relatează dpa, transmite „Adevărul European”.Potrivit administrației urbane, orașul intenționează să perceapă taxa de la vizitatorii de o zi doar 60 de zile, de la începutul lunii aprilie pînă la sfîrșitul lunii iulie 2026.