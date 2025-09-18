UE va anula taxele vamale pentru șapte produse agroalimentare din Moldova

14:00

Unii cetățeni din Republica Moldova au primit în această după-amiază mesaje SMS suspecte care îi îndeamnă să trimită fotografii cu buletinele de vot în schimbul unor sume de bani, după alegerile parlamentare din 28 septembrie.În aceste mesaje, expeditorii se prezintă ca reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și le cer alegătorilor să trimită fotografia buletinului de vot căt