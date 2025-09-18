Sectorul agroalimentar din Republica Moldova a fost informat despre noile cerințe europene pentru controalele oficiale

12:30

Un bărbat și-a imortalizat amprenta pe peretele unei clădiri din Chișinău.Scena surprinsă de agora.md s-a petrecut sub privirile trecătorilor.{{836039}}La cîțiva pași de locul „creației”, bărbatul spăla urmele într-o băltoacă lăsată de ploaia de azi.Laconică, dar remarcabilă. „Creația” lăsată pe peretele unei clădiri presupune amprenta unei mîini. Nu se cunoaște ce l-a determinat pe bă