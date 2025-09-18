Studiu: Băutorii de bere sunt magneți pentru țînțari

15:00

După moartea soțului, partenerul supraviețuitor are dreptul să solicite o indemnizație lunară, dacă persoana decedată era pensionar și a beneficiat de pensie pentru limită de vîrstă mai puțin de cinci ani.După cum transmite Noi.md cu referire la Știri.md, cererea se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale