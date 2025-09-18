CC respinge sesizările privind lista SIS: măsurile sînt preventive, nu penale
Noi.md, 18 septembrie 2025 16:00
Curtea Constituțională a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale.Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor dreptu
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
16:00
Denis Roșca: „Moldova are nevoie de o nouă cale – nu către Est sau Vest, ci către propriul viitor” # Noi.md
„Alegerile din 28 septembrie nu sînt despre Est sau Vest, ci despre viitorul Moldovei” – acesta a fost mesajul principal transmis astăzi de Denis Roșca, președintele Alianței „MOLDOVENII”, care a cerut cetățenilor să lase în urmă vechii politicieni și să susțină o echipă ce promite modernizarea profundă a țării.Astăzi a avut loc prezentarea programului electoral al Alianței „MOLDOVENII”, eveni
16:00
Încă o verificare bifată: Sergiu Russu, adjunct al Procurorului General, a primit undă verde de la CSP # Noi.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a decis, în ședința din 18 septembrie, să accepte Raportul de evaluae în privința adjunctului Procurorului General. Astfel, Sergiu Russu, a promovat evaluarea efectuată de Comisia de profil. {{836535}}„Pe agenda ședinței Consiliului Superior al Procurorilor din 18 septembrie 2025, s-a aflat, pentru examinare, Raportul de evaluare nr.9 din 2 septembr
16:00
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier internațional că, începînd cu 12 octombrie curent, Uniunea Europeană introduce noul sistem electronic de control la frontiera externă a spațiului Schengen (EES), transmite Noi.md.Potrivit comunicatului oficial al Comisiei Europene, implementarea noului sistem se va realiza treptat, pe o perioadă de șase luni, la
16:00
În sezonul iulie-august 2025, exporturile de orz din Republica Moldova au rămas la un nivel stabil ca volum, însă au generat venituri mai mari datorită creșterii prețului de export.Analiza economistului Iurie Rija arată că, în această perioadă, au fost exportate 77,4 mii tone, aproape identic cu perioada similară din anul 2024 (75,2 mii tone). Diferența însă se datorează schimbării de preț: me
16:00
Curtea Constituțională a declarat inadmisibile mai multe excepții de neconstituționalitate care vizau Legea privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale, în special prevederile care permit Serviciului de Informații și Securitate să includă persoane fizice sau juridice pe lista celor asociați subiecților sancțiunilor internaționale.Autorii excepțiilor au invocat încălcarea unor dreptu
16:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este implicat activ în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor de vot către secțiile de votare din străinătate, notează Noi.md.În total, au fost recepționate 864.300 de buletine de vot, destinate celor 297 de secții de votare constituite peste hotare pentru votul cu prezență fizică.{{836788}}Pentru scrutinul din 28 septembrie, vor
Acum o oră
15:30
Femeile din Republica Moldova cîștigă în medie cu 16.6% mai puțin decît bărbații. Iar acest lucru înseamnă că trebuie să lucreze cu două luni mai mult pentru a ajunge la aceeași remunerație.Comunitatea internațională marchează pe 18 septembrie Ziua salarizării echitabile, pentru a readuce în discuție problema disparității salariale și a încuraja autoritățile statelor să promoveze politici care
15:30
În raionul Nisporeni a avut loc cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național al Prunei, eveniment dedicat promovării tradițiilor agricole și valorificării produselor autohtone.Festivalul a reunit producători și meșteșugari, care au prezentat vizitatorilor o gamă variată de produse pe bază de prune. Programul a inclus expoziții, degustări și activități culturale, menite să susțină și să promov
Acum 2 ore
15:00
Vremea severă dă peste cap transportul aerian european: sute de întîrzieri și anulări de zboruri # Noi.md
Condițiile meteorologice extreme au provocat perturbări majore în transportul aerian din Europa, afectînd zboruri pe mai multe aeroporturi-cheie.După cum transmite Noi.md cu referire la DCNews, o companie aeriană a raportat 429 de întîrzieri și 16 anulări, cele mai afectate fiind aeroporturile din Londra, Manchester, Belfast, Hamburg și Paris. Pasagerii sînt sfătuiți să verifice constant actua
15:00
Sprijin financiar după decesul unuia dintre soți – condițiile pentru a beneficia de indemnizație # Noi.md
După moartea soțului, partenerul supraviețuitor are dreptul să solicite o indemnizație lunară, dacă persoana decedată era pensionar și a beneficiat de pensie pentru limită de vîrstă mai puțin de cinci ani.După cum transmite Noi.md cu referire la Știri.md, cererea se depune personal de către soțul supraviețuitor, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale
14:30
Biroul Național de Statistică informează că, în luna august 2025 prețurile producătorului în industrie s-au redus cu 0,2% față de luna iulie curent; s-au majorat cu 6,8% de la începutul anului curent; s-au majorat cu 5,4% comparativ cu luna august 2024.În industria extractivă, în luna august 2025 prețurile producătorului s-au majorat față de iulie curent cu 0,3%, față de decembrie 2024 – cu 7,
14:30
Noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne a fost prezentat astăzi, 18 septembrie 2025, efectivului instituției. Funcția va fi exercitată de Aurel Baciu, care a primit oficial responsabilitatea conducerii în cadrul unei ceremonii desfășurate la sediul IGSU, transmite Noi.md.Conducerea MAI a adresat mulțumiri colonelului serviciului
Acum 4 ore
14:00
Unii cetățeni din Republica Moldova au primit în această după-amiază mesaje SMS suspecte care îi îndeamnă să trimită fotografii cu buletinele de vot în schimbul unor sume de bani, după alegerile parlamentare din 28 septembrie.În aceste mesaje, expeditorii se prezintă ca reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și le cer alegătorilor să trimită fotografia buletinului de vot căt
14:00
Procedura de restituire a taxelor și amenzilor în domeniul achizițiilor publice va fi simplificată # Noi.md
Guvernul a aprobat o hotărîre menită să eficientizeze procesul de restituire a taxei de stat achitate de operatorii economici pentru contestațiile depuse la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC).Regulamentul privind stingerea obligației fiscale a fost completat cu prevederi care stabilesc că taxa de stat achitată de operatorii economici în cadrul contestațiilor din proced
14:00
Gestionarea fondurilor europene și sprijinirea comunităților, discutate la Bruxelles în cadrul Capitolului 22 # Noi.md
Gestionarea fondurilor europene și modul în care Uniunea Europeană va sprijini dezvoltarea comunităților din Republica Moldova sînt subiectele aflate pe agenda discuțiilor de la Bruxelles, în cadrul Capitolului 22 – „Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale”, informează moldpres.„Joi și vineri, împreună cu mai mulți colegi din instituțiile publice, analizăm la Bruxelles cap
13:30
Moldova și Franța aplică noul Acord de securitate socială: pensii transferate direct pentru cetățenii moldoveni # Noi.md
Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (CNAS) și Ambasada Franței au semnat astăzi, 18 septembrie. un Aranjament Administrativ care va permite aplicarea efectivă a Acordului bilateral în domeniul securității sociale dintre cele două state.Potrivit unui comunicat al Casei Nationale de Asigurari Sociale (CNAS), documentul a fost semnat de Elena Țîbîrnă, directoarea generală a C
13:30
Republica Moldova intră pentru prima dată pe harta Netflix, prin lansarea documentarului „Flavours of Moldova” („Aromele Moldovei”), care va fi difuzat pe 24 septembrie. Evenimentul marchează un moment istoric pentru țară, fiind prima producție care prezintă în fața unei audiențe globale cultura, gastronomia, vinurile și tradițiile moldovenești, transmite Noi.md.Documentarul, realizat de echip
13:30
Primăria Municipiului Chișinău anunță că duminică, 21 septembrie 2025, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt” va avea loc cea de-a XXIV-a ediție a Festivalului Etniilor, cu genericul „Unitate prin diversitate”.Evenimentul este organizat de municipalitate, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice.Pe parcursul întregii zile, vizitatorii vor putea participa la diverse activități cu
13:00
În cartierul Akçaabat din orașul Trabzon (Turcia) s-a declanșat un incendiu de proporții într-un depozit al unui centru comercial specializat în vînzarea de produse de uz casnic și materiale de construcții.Cauzele incendiului nu au fost, deocamdată, stabilite. Cerul deasupra orașului s-a acoperit cu un fum negru și dens.Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost trimise imediat
13:00
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a fost avertizat de către Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Or, acesta figurează pe lista candidaților Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare.Decizia a fost luată ca urmare a unei reclamații depuse de Blocul
13:00
În perioada 18–19 septembrie, în capitală, își va desfășura lucrările conferința internațională cu tema „Valoarea universală excepțională a Complexului cultural Precucuteni–Ariușd–Cucuteni–Trypillia”, notează Noi.md.Evenimentul va reuni oficiali guvernamentali, diplomați, cercetători și specialiști de prestigiu din Moldova, România și Ucraina, alături de experți internaționali, avînd ca obiect
13:00
Aproximativ 2.500 de turiști au rămas blocați în orașul Massuri, din districtul Dehradun, în statul Uttarakhand, din nordul Indiei, după ploi torențiale și alunecările de teren.Din cauza vremii nefavorabile, drumul principal dintre Dehradun și populara stațiune montană rămîne închis. Ploile torențiale au provocat pagube semnificative infrastructurii regiunii. Peste zece drumuri și poduri au fo
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 18 septembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 19 septembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,40 lei/litru (-1 ban), iar al motorinei standard – 19,89 lei/litru (fără schimbări), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septem
12:30
Miercuri, a avut loc inaugurarea, după restaurare, a Bisericii de Lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – unul dintre cele doar 17 monumente de acest fel din țară, notează Noi.md.Cu o investiție de circa 5 milioane de lei, lăcașul de cult – simbol al credinței și unității comunității – a renăscut, devenind, totodată, o fereastră către trecut și o ușă către viitor.{{831465}}Restaurare
12:30
Autoritățile române iau în calcul retragerea cetățeniei române liderului Partidului Moldova Mare, Victoria Futună. Potrivit presei române, Autoritatea pentru Cetățenie de la București analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, sefa Partidului Moldova Mare, partid prorus de la Chișinău. Victoria Furtuna este acuzata de legături strînse cu Ilan Șor, oligarhul care se ascunde l
12:30
Și-a imortalizat amprenta? Un bărbat, surprins la Chișinău în timp ce își lăsa amprenta pe un perete # Noi.md
Un bărbat și-a imortalizat amprenta pe peretele unei clădiri din Chișinău.Scena surprinsă de agora.md s-a petrecut sub privirile trecătorilor.{{836039}}La cîțiva pași de locul „creației”, bărbatul spăla urmele într-o băltoacă lăsată de ploaia de azi.Laconică, dar remarcabilă. „Creația” lăsată pe peretele unei clădiri presupune amprenta unei mîini. Nu se cunoaște ce l-a determinat pe bă
Acum 6 ore
12:00
Putin a rămas fără șeful adjunct al administrației prezidențiale: Dmitri Kozak a demisionat # Noi.md
Dmitri Kozak a scris în weekend o cerere de demisie din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei, Vladimir Putin, din proprie inițiativă. Potrivit uneia dintre surse, miercuri este planificată o întîlnire cu colectivul.Ambele surse afirmă că Kozak ia în considerare diferite propuneri de a trece în mediul de afaceri, relatează rbc.{{559108}}Kozak este unul dintre vechii
12:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a finalizat screening-ul pentru cele mai complexe capitole ale acquis-ului european # Noi.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru unele dintre cele mai complexe capitole din acquis-ul comunitar: Capitolul 11 – Agricultură și dezvoltare rurală, Capitolul 12 – Siguranța alimentară, politici veterinare și fitosanitare și Capitolul 13 – Pescuit și acvacultură.Pe parcursul procesului, Ministerul, î
12:00
Autoritățile din Veneția, Italia, au decis să continue perceperea taxei de acces în oraș de la turiștii care stau mai puțin de o zi și pentru anul viitor.Despre aceasta relatează dpa, transmite „Adevărul European”.Potrivit administrației urbane, orașul intenționează să perceapă taxa de la vizitatorii de o zi doar 60 de zile, de la începutul lunii aprilie pînă la sfîrșitul lunii iulie 2026.
11:30
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară.Tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba de stat, 649 573 în limba rusă, 3 400 în limba găgăuză, 1 827 în limba bulgară și 416 în limba de stat.{{837046}}Pentru secți
11:30
Captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii. # Noi.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, și polițiștii de Frontieră, anunță o captură de aproape 200000 de țigări, urmare a perchezițiilor desfășurate în Nordul republicii.Potrivit oamenilor legii, țigările ar fi urmat să treacă Prutul ilegal spre România, pentru comercializare. Prin urmare, în baza dosarelor penale din ambele state, autorit
11:30
Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un nou proiect de lege care face parte din programul său electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.Inițiativa, semnată de candidata în deputați Elena Mărgineanu, stabilește Cadrul Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) al Republicii Moldova pentru perioada 2026–2028 și prevede creșteri fără precedent ale finanțărilor în sectoarele strategice ale st
11:00
Varșovia a hotărît să nu deschidă frontiera cu Belarus nici după încheierea exercițiilor ruso-belaruse „Vest-2025”.Potrivit Noi.md, cu referire la DW pe rețelele sociale, acest lucru a afectat și ruta comercială pe care se transportă 90% din mărfurile feroviare între China și UE, în valoare de peste 25 de miliarde de euro anual. Acest coridor reprezintă 3,7% din totalul comerțului dintre țăril
11:00
Lucrările de reparație a drumului regional G58, pe sectorul din raionul Rîșcani, avansează cu un progres de 40%. Între localitățile Reteni și Păscăuți, muncitorii au finalizat așternerea stratului de beton asfaltic tip BAD 22,4, pe porțiunea cuprinsă între km 3,12 și km 5,85, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Administrației Naționale a Drumurilor, în continuare urmează să fie realizate l
10:30
Serviciul de asistență medicală specializată de ambulatoriu al Spitalului din Ungheni a fost inaugurat miercuri, după finalizarea lucrărilor de renovare.De acum înainte, pacienții vor fi consultați în încăperi modernizate, mai adecvate pentru acordarea îngrijirilor medicale.Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, a precizat că valoarea totală
10:30
Astăzi, pe teritoriul țării, se prevăd intensificări ale vîntului. În acest context, salvatorii au venit cu recomandări către populație, notează Noi.md."Îndemnăm populația să evite aprinderea focului pe suprafețe deschise, în special în preajma spațiilor forestiere și a sectorului locativ. În condiții de vînt puternic, orice sursă de aprindere poate genera incendii devastatoare.{{836807}}D
10:30
„Vă rog să mă considerați deputat”. Cine sînt candidații în parlamentul de cea de-a XII-a legislatură? Partea a II-a # Noi.md
(Începutul citiți pe 17.09.2025)13,9 persoane pentru un loc sau 1402 candidați pentru 101 mandate de deputat. Acesta este „concursul” la actualele alegeri parlamentare. Cu patru ani în urmă, la aceeași poziție de start (23 de concurenți electorali), erau mai mulți doritori de a ajunge în parlament – 1796 de candidați.De data aceasta, luptă pentru a accede în organul legislativ 15 partide,
10:30
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează cu privire la răspîndirea unor mesaje de tip phishing pe platformele WhatsApp, Signal și Telegram. Unele dintre aceste mesaje conțin adresări personalizate și linkuri sau documente care pot părea credibile, transmite IPN.Potrivit ASC, scopul acestor mesaje este de a determina utilizatorii să acceseze linkuri compromise, care le oferă at
Acum 8 ore
10:00
Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), formată din organizații ale societății civile implicate în monitorizarea comportamentului electoral, remarcă o mobilizare instituțională mai vizibilă decît în scrutinele anterioare pentru protejarea integrității procesului electoral.Totodată, Coaliția atrage atenția asupra unor riscuri persistente care pot afecta în continuare corectitud
10:00
Extrădarea fostului politician și om de afaceri Vladimir Plahotniuc din Grecia către Republica Moldova a fost suspendată în mod neașteptat, chiar dacă inițial instanțele elene acceptaseră solicitarea autorităților de la Chișinău.Procuratura Generală a confirmat oficial decizia, precizînd că aceasta i-a fost comunicată prin intermediul Interpol, însă fără explicații suplimentare.Totuși, o s
10:00
Tot mai mulți moldoveni își declară contractele de chirie, iar statul încasează mai mult din taxe # Noi.md
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță o creștere semnificativă a veniturilor provenite din impozitul pe chirii, în primele opt luni ale anului 2025.Încasările la buget au ajuns la 60 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 26,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.În perioada ianuarie–august 2025, SFS a identificat 1 205 persoane fizice care au dat în locațiune bunuri imobile
10:00
Percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice # Noi.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar complex care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice.Investigațiile aflate în derulare au în vizor o schemă infracțională, pusă în aplicare în perioada premergătoare alegerilor parla
09:30
Drumurile Moldovei: 1 miliard de lei, cheltuiți până la mijlocul anului, anunță premierul Recean # Noi.md
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul privind valorificarea mijloacelor destinate drumurilor publice naționale în prima jumătate a anului. De asemenea, au fost examinate redistribuiri de fonduri.Prim-ministrul Dorin Recean a subliniat că infrastructura drumurilor din Republica Moldova se modernizează continuu. „Sper să creștem
09:00
Fostul președinte american Barack Obama a declarat că Statele Unite se află într-un „punct de cotitură”, subliniind că violența politică, deși nu este un fenomen nou în istoria țării, contrazice principiile fundamentale ale democrației.Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de Jefferson Educational Society din Erie, Pennsylvania, la scurt timp după asasinarea activistul
09:00
Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor, promovată de Comisia de Evaluare a Judecătorilor # Noi.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de verificare externă a integrității judecătoarei Dorina Croitor, vicepreședintă interimară a Judecătoriei Strășeni, și a transmis Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) raportul însoțit de propunerea de promovare.Pe parcursul evaluării, magistrata a participat la o audiere publică, confirmînd corectitudinea informațiilor furnizate
09:00
Directorul „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a evitat, în cadrul emisiunii „Территория свободы” de la RLIVE TV, să răspundă direct la întrebarea privind o posibilă candidatură la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.Acesta a declarat că, în prezent se concentrează exclusiv pe activitatea sa la „Moldovagaz”.{{834784}}Moderatoarea l-a întrebat pe Ceban dacă intenționează să rămînă la Mol
08:30
Un ucrainean în vîrstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţînd o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP, citat de news.ro.Depistarea unei drone care survola cartierul guvernamental unde se află, în special, birourile prim-ministrului ş
08:30
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvînt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului, scrie digi24.ro.Cupa Mondială de anul viitor, organizată în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.Purtătorul de cuvînt a afirmat mai
08:30
Renault Moldova anunță lichidarea stocului Renault Austral 2024. E ultima șansă de a achiziționa versiunile de top Mild Hybrid 160 CP și Full Hybrid 200 CP la un preț special. Numărul de mașini disponibile este limitat. Culorile disponibile sunt alb, gri și negru. Cine se grăbește, economisește. Oferte speciale pentru versiunile de top Renault Austral este întruchiparea stilul
Acum 12 ore
08:00
Luptătoarea de stil liber Irina Rîngaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de lupte, care sunt găzduite orașul Zagreb, Croația.Sportiva noastră a învins-o în finala mica a categoriei de greutate de până la 65 pe ucraineanca Irina Koliadenko, cu scorul de 6-3, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.