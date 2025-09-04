Cum s-au mobilizat rușii când a fost ridicat Călin Georgescu: ,,La ordinul conducerii marionete a României” INVESTIGAȚIE
Adevarul (Moldova), 4 septembrie 2025 19:40
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, a beneficiat de susținerea unei rețele online specializate în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook, gestionată de oligarhul moldovean Ilan Șor care este refugiat la Moscova.
• • •
Alte ştiri de Adevarul (Moldova)
Acum 30 minute
19:40
Cum s-au mobilizat rușii când a fost ridicat Călin Georgescu: ,,La ordinul conducerii marionete a României” INVESTIGAȚIE # Adevarul (Moldova)
Fostul candidat la alegerile prezidențiale de anul trecut, Călin Georgescu, a beneficiat de susținerea unei rețele online specializate în răspândirea propagandei rusești pe TikTok și Facebook, gestionată de oligarhul moldovean Ilan Șor care este refugiat la Moscova.
Acum 6 ore
15:30
Când UE va deschide primul cluster de negocieri de aderare cu Chișinău. Anunțul președintelui Consiliului European # Adevarul (Moldova)
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova va fi deschis după alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunțul fiind făcut în timpul vizitei sale la București.
Acum 12 ore
11:00
Ion Ceban și-a suspendat activitățile de primar al Chișinăului. Este cap de listă la alegerile parlamentare de la finalul lunii # Adevarul (Moldova)
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și-a suspendat atribuțiile de serviciu pentru a se dedica activităților din campania electorală.
10:10
Putin schimbă omul care coordonează influența rusă în Republica Moldova. Cine i-a luat locul lui Kozak # Adevarul (Moldova)
Putin l-a făcut responsabil de Chișinău pe Serghei Kirienko, un om foarte influent și periculos. Acesta va încerca să influențeze alegerile prin bani, manipulări și oameni loiali Moscovei, având ca scop aducerea la putere a partidelor pro-ruse sau blocarea drumului Moldovei spre UE.
Ieri
14:50
O dronă Shahed ar fi survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. ,,Rusia sfidează neutralitatea” # Adevarul (Moldova)
O dronă Shahed ar fi survolat în noaptea de miercuri spre joi spațiul aerian al Republicii Moldova, au anunțat reprezentanții Poliției de Frontieră, subliniind că au fost informați despre posibila survolare de către autoritățile ucrainene.
11:20
Constantin Țuțu, încătușat împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat. Când va ajunge acasă # Adevarul (Moldova)
Fostul deputat moldovean Constantin Țuțu, care a fost arestat luna trecută împreună cu Vladimir Plahotniuc în Grecia, a fost eliberat și urmează să revină în Republica Moldova.
2 septembrie 2025
20:40
Un bloc electoral anunță că nu va face coaliție cu puterea de la Chișinău. Reacția formațiunii: „Candidații strânși de Putin” # Adevarul (Moldova)
Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei a anunțat marți, 2 septembrie, că nu va face coaliție cu puterea după scrutinul parlamentar, semnând un pact în acest sens în fața Parlamentului de la Chișinău.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Oamenii lui Ilan Șor și ai Blocului pro-rus Patriotic, călcați de structurile judiciare. Ce acuzații li se aduc # Adevarul (Moldova)
Patru persoane, printre care și membri ai formațiunii Inima Moldovei, parte a Blocului Patriotic, au fost reținute, fiind suspectate de finanțarea ilegală a partidului. Tot marți, alte trei persoane afiliate oligarhului fugar Ilan Șor au fost încătușate pentru că ar fi oferit șpagă electorală.
1 septembrie 2025
13:30
Cum a reușit primarul Chișinăului să intre în Italia, deși are interdicție în spațiul Schengen: „Am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități” # Adevarul (Moldova)
Ion Ceban, primarul Chișinăului, aflat sub interdicție de acces în România și în spațiul Schengen, a primit o viză cu o singură intrare pentru Italia, pentru a participa la o conferință a primăriilor sub egida UNESCO.
31 august 2025
19:10
Edilul Chișinăului, interzis în România și în spațiul Schengen, a ajuns în Italia. Expert: Nu va ajuta show-ul acesta ieftin # Adevarul (Moldova)
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, aflat sub interdicție de acces în România și în spațiul Schengen, a declarat că a ajuns în Italia duminică, 31 august, fără a furniza informații suplimentare în contextul faptului că Italia face parte din spațiul Schengen.
11:30
Nicușor Dan, de Ziua Limbii Române la Chișinău: ,,Ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra această limbă” # Adevarul (Moldova)
Președintele României, Nicușor Dan, alături de omologul său moldovean, Maia Sandu, a participat la deschiderea evenimentului „Marea Dictare Națională”. Liderul de la Cotroceni a subliniat că moldovenii au dat un exemplu lumii întregi prin lupta pentru a păstra limba română.
29 august 2025
18:30
Mesajul președintelui Maia Sandu la debutul campaniei electorale: „Este pusă în joc însăşi soarta Moldovei” # Adevarul (Moldova)
Preşedinta Maia Sandu i-a îndemnat pe toţi cetăţenii din Republica Moldova să „nu se lase atraşi în scheme murdare” de corupţie electorală şi să se „informeze corect” din surse oficiale, într-un mesaj pe care l-a transmis vineri, când a început oficial campania electorală pentru alegerile legislativ
18:20
La Chișinău a început campania electorală pentru alegerile parlamentare. Maia Sandu: Este pusă în joc însăși soarta Moldovei # Adevarul (Moldova)
La Chișinău a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din data de 28 septembrie care va dura până pe 26 septembrie. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj în ziua începerii campaniei, subliniind că acest scrutin pune în joc soarta țării.
16:10
Solicitare către Trump să salveze democraţia din R. Moldova. Apelul unui partid apropiat de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc # Adevarul (Moldova)
Un partid apropiat lui Plahotniuc îi cere lui Trump să salveze democraţia din Moldova şi să asigure alegeri „libere” la toamnă. Campania electorală a demarat oficial vineri.
28 august 2025
23:10
Canada sancționează pionii lui Putin în Republica Moldova. Printre ei, membrii Blocurilor Patriotic și Victorie # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației de la Ottawa, Anita Anand, a anunțat că 16 cetățeni moldoveni și două entități au fost sancționați pentru implicarea în acțiuni menite să destabilizeze guvernul de la Chișinău. Printre cei vizați se numără persoane din anturajul lui Ilan Șor, precum și membri ai Blocului Patriotic.
21:10
Discuție Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen: Deschiderea negocierilor de aderare UE cu Kiev și Chișinău # Adevarul (Moldova)
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut o discuție telefonică în care au vorbit, inclusiv despre deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la UE atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău.
16:10
Candidatul susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, vedetă pe TikTok, cu sute de conturi fantomă. Cum funcționează Metoda Georgescu # Adevarul (Moldova)
Candidatul susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc, a devenit în ultimele săptămâni extrem de vizibil pe TikTok.
13:20
Bărbatul care a racolat moldoveni pentru acțiuni de destabilizare în contextul alegerilor din 2024, trimis în judecată # Adevarul (Moldova)
Un bărbat de 50 de ani din raionul Anenii Noi, care a racolat moldoveni pentru a fi instruiți în Serbia și Bosnia și Herțegovina pentru destabilizărea situației din R. Moldova pe fondul prezidențialelor și a referendumului din 2024, a fost trimis în judecată. El riscă până la opt de pușcărie.
27 august 2025
23:00
Emoție la Chişinău: Emmanuel Macron și Donald Tusk s-au adresat moldovenilor în limba română. „Împreună vom scrie un nou capitol din istorie” # Adevarul (Moldova)
Surpriză de proporţii în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, acolo unde preşedintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Donald Tusk le-au transmis moldovenilor mesaje de susţinere în limba română.
19:20
Merz, Macron și Tusk, la Chișinău: Europa va fi mai puternică cu Moldova. Ce spun despre inițierea negocierilor pe primul cluster # Adevarul (Moldova)
Republica Moldova contează pentru UE care va fi mai puternică odată cu aderarea țării, au afirmat Friedrich Merz, Emmanuel Macron și Donald Tusk sosiți de Ziua Independenței la Chișinău, accentuând că susțin Guvernul, precum și drumul european al acesteia.
15:30
Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței: Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect # Adevarul (Moldova)
Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Ziua Independenței, subliniind că poporul este cel care făurește drumul țării și că, dacă acesta alege corect, atunci și Republica Moldova este pe drumul cel bun.
14:30
Ilie Bolojan, mesaj de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut” # Adevarul (Moldova)
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de susținere cu ocazia marcării a 34 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Șeful Guvernului a subliniat că România va continua să fie un aliat puternic al Chișinăului, indiferent de provocările vremurilor.
14:00
Amenințări cu moartea la adresa mai multor moldoveni de Ziua Indepenței. Poliția condamnă compromiterea sărbătorii # Adevarul (Moldova)
Mai mulți moldoveni au fost amenințați cu moartea de Ziua Independenței Republicii Moldova, anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP), care denunță încercarea de a umbri evenimentele organizate în contextul sărbătorii.
13:30
Liderii occidentali au transmis mesaje de Ziua Independenței Republicii Moldova: „Rămânem alături de voi” # Adevarul (Moldova)
Liderii occidentali, printre care șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul de stat al SUA, au transmis mesaje de Ziua Independenței Republicii Moldova, dând asigurări că vor sprijini țara, inclusiv în parcursul său european.
09:40
Greii Europei vin să-i îndemne pe moldoveni să-l respingă pe Putin. Merz, Macron și Tusk vizitează țara înainte de parlamentare # Adevarul (Moldova)
Liderii Franței, Germaniei și Poloniei se reunesc miercuri Republica Moldova pentru a îndemna alegătorii să continue să se îndepărteze de Rusia și să sprijine guvernul pro-UE al țării.
26 august 2025
20:50
De Ziua Independenței Republicii Moldova se pregătesc destabilizări, avertizează poliția # Adevarul (Moldova)
Poliția avertizează că, de Ziua Independenței Republicii Moldova, marcată la data de 27 august, se pregătesc destabilizări. Instituția îndeamnă cetățenii să nu se implice în provocări organizate de persoane care reprezintă interesele Moscovei.
13:40
Partide pro-ruse afiliate fugarului Ilan Șor, restricționate înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
CSJ de la Chișinău a respins recursul apărării și a menținut decizia instanței inferioare, prin care a fost limitată activitatea partidelor Renaștere, Șansă, Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, precum și Victorie, formațiuni în componența Blocului Victorie al lui Ilan Șor.
25 august 2025
23:30
Primarul Chișinăului acuză blocaje în trafic din cauza oficialilor, inclusiv cei străini. Guvernul reacționează # Adevarul (Moldova)
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că traficul este afectat de coloanele de mașini ale demnitarilor, ceea ce provoacă blocaje. El a menționat că, zilnic, sunt înregistrate numeroase solicitări în acest sens. În replică, Guvernul îl acuză că ,,răspândește minciuni despre guvernare”.
20:00
Chișinăul și Ierusalimul, discuții despre recuperarea activelor furate de grupul criminal condus de prorusul Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, au avut o discuție telefonică, în cadrul căreia au abordat și subiectul cooperării dintre autoritățile de resort din ambele țări pentru identificarea și recuperarea activelor furate de grupul criminal condus de Il
14:00
Chișinăul și statele BENELUX discută despre alegeri parlamentare și amenințări hibride # Adevarul (Moldova)
Șeful diplomației moldovene, Mihai Popșoi, și miniștrii de Externe ai Luxemburgului, Belgiei și Regatului Țărilor de Jos, state membre ale uniunii economice BENELUX, au avut o întrevedere luni, la Chișinău. Discuțiile au vizat combaterea amenințărilor hibride, precum și organizarea parlamentarelor.
24 august 2025
21:20
Mesajul președintei Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Ucrainenii nu lasă războiul să se extindă # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de Ziua Independenței Ucrainei, subliniind că „ucrainenii nu permit extinderea războiului”, apărând astfel pacea și suveranitatea Republicii Moldova.
19:40
Secții de vot pentru alegeri parlamentare: Chișinăul anunță cifrele pentru diasporă și regiunea separatistă Transnistria # Adevarul (Moldova)
Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat deschiderea a 301 secții de votare în străinătate și 12 în regiunea separatistă transnistreană pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.
23 august 2025
18:30
Ilie Bolojan, întrevedere cu Igor Grosu. Parcursul european al Republicii Moldova, principala temă a discuției # Adevarul (Moldova)
Aflat într-o vizită la Chișinău, premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, cei doi oficiali având ca temă principală a discuției parcursul european al Republicii Moldova.
10:40
Ilie Bolojan și Dorin Recean, vizită la Vama Albița. Ce măsuri au anunțat pentru reducerea timpului de așteptare la granița moldo-română # Adevarul (Moldova)
Premierul României, Ilie Bolojan, și-a început vizita în Republica Moldova la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, unde a fost întâmpinat de omologul său moldovean, Dorin Recean. Cei doi premieri au discutat despre măsuri concrete pentru reducerea timpului de așteptare în vamă.
22 august 2025
23:20
Moldovenii vor în Uniunea Europeană, dar nu vor unirea cu România și nici aderarea la NATO, potrivit unui sondaj # Adevarul (Moldova)
Peste jumătate dintre respondenți au declarat că sunt în favoarea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în timp ce aproape două treimi dintre persoanele chestionate s-au pronunțat împotriva unirii Republicii Moldova cu România, conform unui sondaj realizat de iData.
17:50
„Tovarăşe Macron, nu vom uita!”. Prorusul Igor Dodon acuză liderii europeni de amestec în alegerile din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Fostul preşedinte prorus Igor Dodon condamnă vizita programată a liderilor europeni la Chişinău, acuzând o intervenţie directă în treburile interne ale Republicii Moldova.
20 august 2025
23:40
Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin dezvăluie suma de bani din celebra pungă dată de Plahotniuc lui Dodon # Adevarul (Moldova)
Vladimir Voronin, ex-președinte al Rep. Moldova și actual lider al PCRM, afirmă că în punga oferită de Plahotniuc lui Dodon se aflau 860.000 de euro. El susține că această informație i-a fost transmisă chiar de oligarh care i-ar fi spus că a pus în ea 1.000.000 de euro, însă o parte din bani a dispă
13:20
Noi detalii despre vizita premierului Ilie Bolojan în Republica Moldova. Când va avea loc # Adevarul (Moldova)
Premierul Ilie Bolojan va merge sâmbătă, 23 august, în Republica Moldova, conform reprezentanților Guvernului de la Chișinău. Aceasta este prima vizită a lui Ilie Bolojan după preluarea funcției de șef al Cabinetului.
19 august 2025
23:20
Participanții la protestul antiguvernamental organizat de Ilan Șor, trași pe sfoară. Nu au primit banii promiși # Adevarul (Moldova)
43 de persoane care au încercat să provoace destabilizări luni seara în apropiere de Președinție, unde au dorit să instaleze corturi pentru a manifesta, au fost investigate de polițiști. Mulți dintre participanți s-au plâns că li s-au promis bani pentru a protesta, dar nu i-au primit.
18:40
Premierul Ilie Bolojan va efectua în curând o vizită în Republica Moldova, potrivit surselor ,,Adevărul”. Aceasta este a doua vizită din acest an, după cea din luna martie, când Ilie Bolojan deținea funcția de președinte interimar al României.
12:20
Labubu, Pokemon și Pikachu, mascote prezente la protestul antiguvernamental organizat la Chișinău de prorusul Ilan Șor # Adevarul (Moldova)
La protestul antiguvernamental început pe 16 august, la Chișinău, de prorusul Ilan Șor, au fost prezente și mai multe mascote, printre care Labubu, Pokemon și Pikachu, care au fost escortate de polițiști la sediul lor.
18 august 2025
23:00
Participanții la protestul antiguvernamental organizat de Ilan Șor la Chișinău, plătiți pentru a provoca destabilizări # Adevarul (Moldova)
Participanții la protestul antiguvernamental de la Chișinău, organizat de pro-rusul Ilan Șor, au fost plătiți pentru a provoca destabilizări luni seara în apropiere de Președinție, unde au încercat să instaleze corturi pentru a manifesta, anunță poliția.
19:20
Două blocuri, printre care unul care se declară pro-Kremlin, înscrise în cursa parlamentară din Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Blocurile Alternativa și Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, precum și partidul Mișcarea Respect Moldova au fost înscrise în cursa parlamentară din Republica Moldova, decizia fiind luată în cadrul ședinței din data de 18 august a Comisiei Electorale Centrale (CEC).
14:20
Volodimir Zelenski critică ideea decuplării Kievului de Chișinău în parcursul european: ,,O mișcare foarte proastă” # Adevarul (Moldova)
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, critică ideea decuplării Kievului de Chișinău pe parcursul european, subliniind că este „o mișcare foarte proastă”.
17 august 2025
22:10
Proteste neautorizate la Chișinău oganizate de adepții oligarhului fugar Ilan Șor: 69 de persoane, reținute pentru încălcarea legii # Adevarul (Moldova)
Poliția a intervenit pentru a preveni încălcările legii, iar participanții au fost sancționați pentru huliganism, consum de alcool și blocarea traficului.
19:10
Ofensivă politică peste Prut. AUR s-a înscris în alegeri și mizează pe 58 de candidați pentru Parlamentul de la Chișinău # Adevarul (Moldova)
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), condus de George Simion, își extinde activitatea politică peste Prut și a depus la Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova o listă cu 58 de candidați pentru alegerile parlamentare.
16 august 2025
17:50
Protest antiguvernamental la Chișinău, organizat de oligarhul fugar Ilan Șor, din Moscova # Adevarul (Moldova)
Mai mulți oameni protestează în apropiere de Gara Feroviară din Chișinău, protestul fiind organizat de oligarhul fugar Ilan Șor, care se eschivează de la închisoare la Moscova, în ciuda avertismentului poliției că manifestația este ilegală.
15 august 2025
18:40
Lidera de la Chișinău denunță încercări de mituire a alegătorilor din diasporă pe fondul alegerilor parlamentare # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, denunță tentative de corupere a alegătorilor din diasporă în contextul alegerilor parlamentare, subliniind că se exercită presiuni fără precedent din exterior din partea forțelor ostile.
16:00
Ce spune Maia Sandu despre decuplarea Chișinăului și Kievului în parcursul european: ,,Este o problema politică” # Adevarul (Moldova)
Președintele Maia Sandu afirmă că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea subliniază că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui
11:10
UE ia în calcul separarea Chișinăului de Kiev în drumul european. Decizie, anunțată înainte de parlamentare moldovene # Adevarul (Moldova)
UE ia în considerare acordarea unui pas important Republicii Moldova în procesul său de aderare la UE, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând-o înaintea Ucrainei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.