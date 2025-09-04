Oligarhul moldovean Ilan Șor, la raport în fața lui Putin. Ce i-a spus liderului de la Kremlin

16:00

Președintele Maia Sandu afirmă că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea subliniază că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui