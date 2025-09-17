Hoț de buzunare reținut în Chișinău: viza troleibuzele 22 și 8
Unica.md, 17 septembrie 2025 13:20
Un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, bănuit de comiterea mai multor pungășii în transportul public, a fost reținut de Poliție pentru 72 de ore. Potrivit oamenilor legii, ...
Acum 5 minute
13:30
Un moldovean stabilit de zece ani la Berlin a trăit un moment inedit la bordul unui avion, unde a observat-o pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, așezată la câteva scaune ...
13:30
CNA și Procuratura Bălți: peste 70 de percheziții în dosarul de finanțare ilegală a partidelor. Sume în valută și probe ridicate; linii de raportare activate # Unica.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste 70 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău, în cadrul unui ...
Acum 15 minute
13:20
Un bărbat de 61 de ani, originar din Chișinău, bănuit de comiterea mai multor pungășii în transportul public, a fost reținut de Poliție pentru 72 de ore. Potrivit oamenilor legii, ...
13:20
Executivul a aprobat un pachet de modificări legislative pentru a facilita dezvoltarea infrastructurii de transport a energiei electrice și a elimina blocajele procedurale din proiectul strategic „Linia Independenței Energetice" de ...
Acum 4 ore
10:10
Momente emoționante: Prima apariție pe TV a Melindei-Ioana, fetița de 4 luni a Victoriei Roșca # Unica.md
În emisiunea „Iubește Viața" de la TV8, Melinda-Ioana, fetița de doar 4 luni a actriței Victoria Roșca, a apărut pentru prima dată pe micile ecrane, cucerind imediat publicul din platou. ...
10:00
Reținut pentru trafic de influență: ar fi cerut 60.000 de euro ca să „oprească” dosare penale; 25.000 de euro ar fi fost deja încasați # Unica.md
Un bărbat bănuit de trafic de influență a fost reținut miercuri dimineața de procurorii anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor cauzei, acesta ar fi pretins 60.000 ...
10:00
Transneft avertizează producătorii ruși: posibile reduceri de producție după lovituri cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și porturilor de export # Unica.md
Compania rusă de conducte Transneft a avertizat producătorii de petrol că ar putea fi nevoită să reducă volumele preluate în sistem dacă infrastructura suferă noi avarii, pe fondul atacurilor repetate ...
10:00
Ursula von der Leyen anunță, după o discuție cu Donald Trump, intensificarea sancțiunilor contra Rusiei: al 19-lea pachet UE vizează cripto, bănci și energie # Unica.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marți că a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, despre măsuri suplimentare pentru întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, cu scopul de a ...
10:00
Suplimente alimentare nedeclarate, depistate la Vama Palanca: 95 de cutii reținute, șofer documentat # Unica.md
Un lot comercial de suplimente alimentare nedeclarate a fost descoperit la punctul vamal Palanca, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Cazul a fost depistat la controlul unui microbuz Mercedes-Benz ...
09:50
ANRE retrage licența Nord Gaz-Sângerei și revocă obligația de serviciu public. Energocom preia furnizarea # Unica.md
Consiliul de Administrație al ANRE a retras licența de furnizare a gazelor naturale a Nord Gaz-Sângerei SRL și a revocat obligația de serviciu public a întreprinderii, ca urmare a cererii ...
09:50
Watchdog.md: Media din Transnistria a promovat în vară narative anti-Moldova și pro-Kremlin – „stat eșuat”, „alegeri fraudate”, „popor moldovenesc separat” # Unica.md
În perioada iunie–august 2025, principalele subiecte promovate în mass-media din regiunea transnistreană au fost criza și „corupția" din Republica Moldova, acuzațiile privind fraudarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și ...
09:50
Accident mortal la Costești, Ialoveni: un șofer de 62 de ani a murit după ce i s-a făcut rău la volan. Două pasagere, rănite # Unica.md
Un bărbat și-a pierdut viața, iar două femei au fost rănite într-un accident rutier produs marți dimineața, în localitatea Costești, raionul Ialoveni. Potrivit Poliției, șoferul, în vârstă de 62 de ...
09:50
Exporturi record de grâu în iulie–august: +14% față de 2024 și +55% față de 2023. Experți: performanța vine din climă favorabilă, nu din politici # Unica.md
Exporturile de grâu ale Republicii Moldova au atins în iulie și august cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, cu un avans de 14% față de 2024 și peste ...
09:50
Poliția Națională intră în regim sporit pentru alegerile din 28 septembrie: focus pe prevenire, securitate și combaterea coruperii electorale # Unica.md
Poliția Națională va activa în regim sporit pe întreaga perioadă electorală și după alegerile parlamentare din 28 septembrie, pentru a garanta un scrutin corect, fără corupere și fără provocări, a ...
09:40
Ședință tensionată în dosarul lui Constantin Țuțu: procurorii spun că ar fi în stânga Nistrului, apărarea susține că este în Grecia # Unica.md
Ieri, a avut loc prima ședință de judecată în dosarul de îmbogățire ilicită al fostului deputat Constantin Țuțu, după plecarea acestuia din țară la 20 iulie 2025. Inculpatul nu s-a ...
09:40
Șeful Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, avansat la gradul special de chestor prin decret prezidențial # Unica.md
Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a fost decorat cu gradul special de chestor, potrivit unui decret al președintei Republicii Moldova, transmite Știri.md. Gradul de chestor este ...
09:40
Mii de slovaci au ieșit în stradă împotriva austerității lui Robert Fico: „Ajunge! Ne-am săturat!” Proteste în 16 orașe, apeluri la grevă generală # Unica.md
Mii de oameni au protestat marți în Slovacia față de pachetul de austeritate propus de guvernul premierului naționalist Robert Fico. În Bratislava, mulțimea s-a adunat în fața sediului guvernului scandând ...
Acum 6 ore
08:20
Putin, în ținută de camuflaj la finalul „Zapad-2025”: 100.000 de militari implicați, „inamicul a fost înfânt” # Unica.md
Vladimir Putin a apărut într-o rară ținută militară de camuflaj la închiderea exercițiilor strategice „Zapad-2025", desfășurate în Rusia și Belarus, potrivit unei înregistrări video difuzate marți de Kremlin, relatează Antena ...
08:10
Imagini cu Donald Trump și Jeffrey Epstein proiectate pe un turn al Castelului Windsor, înainte de vizita președintelui SUA la Londra # Unica.md
Un grup de activiști a proiectat marți seara imagini cu președintele american Donald Trump și infractorul sexual Jeffrey Epstein pe unul dintre turnurile Castelului Windsor, unde liderul SUA urmează să ...
Acum 8 ore
07:20
Buiucani: Bărbat reținut, după ce și-a transformat apartamentul în „casă” pentru narcomani # Unica.md
Polițiștii Inspectoratului din sectorul Buiucani, în colaborare cu Direcția de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 42 de ani, bănuit că ar fi organizat și ...
07:10
Peru evacuează 1.400 de turiști din gara Machu Picchu; circa 900 rămân blocați după noi blocaje pe calea ferată # Unica.md
Autoritățile din Peru au evacuat peste noapte aproximativ 1.400 de turiști din gara care deservește cetatea incașă Machu Picchu, însă marți încă circa 900 de persoane au rămas blocate după ...
07:00
Horoscopul zilei – Miercuri, 17 septembrie 2025: claritate în obiective, curaj în decizii și grijă pentru ritmul propriu # Unica.md
Zi cu energie lucidă și ritm susținut, favorabilă pentru a seta obiective clare, a face alegeri ferme și a elimina ce nu mai servește. Comunicarea este eficientă dacă e concisă; ...
Acum 24 ore
21:20
Judocanii Republicii Moldova au strălucit la Campionatul Balcanic desfășurat în Kosovo, revenind acasă cu opt medalii, dintre care trei de aur. Oxana Diacenco, Ciprian Gribineț și Mihail Latîșev au urcat ...
20:50
Un bărbat de 37 de ani, din satul Zastînca, raionul Soroca, a fost ucis cu o cruzime extremă, iar trupul i-a fost ascuns într-o pădure din apropierea localității Ocolina. Crima ...
20:40
Guvernul suedez va interzice utilizarea telefoanelor mobile în toate școlile și cluburile after‑school începând din toamna lui 2026, într‑un efort de a crește siguranța și calitatea procesului de învățare, scrie The ...
20:10
Rețeta de gem de prune a lui David Beckham, supranumită „Beckjam", a cucerit internetul și se anunță trend global la micul dejun. Fostul star al lui Manchester United transformă recolta ...
19:50
Un iaht cu pânze s-a scufundat sâmbătă după-amiază în largul coastei Lisabonei, în zona Costa de Caparica, după ce a fost lovit de balene ucigașe (orci). O altă ambarcațiune din ...
19:30
Trust Media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, finanțat printr o schemă complexă de spălare de bani, vizat în perchezițiile de astǎzi # Unica.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu antifrauda Serviciului Fiscal de Stat și procurorii PCCOCS, cu suportul BPDS „Fulger", au efectuat astăzi, 16 septembrie, o serie de percheziții într-o cauză ...
19:20
SUA restabilesc pe deplin statutul Ungariei în Programul Visa Waiver din 30 septembrie; Budapesta: „Să spună cineva că prietenia nu contează” # Unica.md
Statele Unite vor ridica, începând cu 30 septembrie, restricțiile impuse anterior cetățenilor maghiari în cadrul Programului de renunțare la vize (VWP), după ce Budapesta a implementat măsuri suplimentare pentru a ...
19:20
Surse: Fostul deputat Viorel Melnic, apropiat al lui Șor, plasat în arest preventiv timp de 30 de zile # Unica.md
Fostul deputat Viorel Melnic, considerat unul dintre apropiații lui Ilan Șor, a fost plasat luni, 15 septembrie, în arest preventiv pentru 30 de zile, afirmă surse ale Ziarului de Gardă. ...
19:10
Viorel Cernăuțeanu: Ion Perju, fostul polițist condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc era monitorizat de luni de zile # Unica.md
Ion Perju, fost polițist condamnat la 10 ani de închisoare în dosarul morții lui Valeriu Boboc și căutat internațional din 2015, a fost reținut marți dimineață în cadrul unei operațiuni ...
17:20
Fără precedent: Depunerea simultană a două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen # Unica.md
Parlamentul European va dezbate și va vota, în sesiunea plenară din 6–9 octombrie, două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui e-mail intern al ...
17:20
Accident în sectorul Râșcani: două mașini s-au ciocnit, una s-a răsturnat pe carosabil. Trafic deviat # Unica.md
Un accident rutier a avut loc în această după-amiază în sectorul Râșcani al Capitalei. Două autoturisme s-au ciocnit violent, iar în urma impactului unul dintre vehicule s-a răsturnat pe carosabil. ...
17:00
Cod galben de ploi puternice în nordul și centrul țării miercuri; vânt în intensificare joi. Recomandări IGSU pentru prevenirea riscurilor # Unica.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ploi puternice pentru miercuri, 17 septembrie, în raioanele de nord și centru. Avertizarea este valabilă în intervalul 05:00–17:00, când se așteaptă ...
17:00
Procurorul general al României, despre cazul Alexandru Balan, suspect de spionaj pentru KGB Belarus: „Ancheta e în curs; vizează siguranța națională” # Unica.md
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat marți, într-o conferință de presă, că nu poate oferi detalii privind natura exactă a informațiilor divulgate de cetățeanul româno-moldovean suspectat că ar ...
15:30
Ministerul de Interne al Poloniei (MSWiA) a anunțat, prin purtătorul de cuvânt, că închiderea graniței polono-belaruse este valabilă până la noi ordine și este dictată de preocuparea pentru siguranța cetățenilor. ...
15:30
Parchetul European: 2.435 de containere confiscate într-un port din Grecia, într-o schemă de evitare a taxelor pentru mărfuri chinezești # Unica.md
Parchetul European (EPPO) a anunțat cea mai mare operațiune de acest tip din istoria Uniunii Europene, după ce în Portul Pireu din Grecia – controlat majoritar de compania chineză de ...
15:20
Limitarea temporară a accesului persoanelor în anumite locuri publice din capitală, în perioada 15-21 septembrie 2025 # Unica.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 15 septembrie (ora 08:00) – 21 septembrie 2025 (ora 21:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală. Măsura ...
15:20
UE amână al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, pe fondul presiunilor SUA pentru măsuri coordonate și tarife mai dure # Unica.md
Planurile Uniunii Europene de a adopta al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei au fost amânate, au declarat surse citate de Bloomberg și Politico. Decizia vine după ce președintele SUA, ...
15:20
Primăria Bălți, cu sprijinul Guvernului României, oferă peste 450 de rucsacuri și rechizite pentru elevi și preșcolari # Unica.md
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Guvernul României, sprijină începutul de an școlar prin distribuirea a peste 450 de seturi cu rucsacuri și rechizite pentru copiii din oraș. Potrivit primarului ...
15:10
„În brațele mamei”: lupta lui Andrei pentru viață și puterea unei bunici care nu a renunțat # Unica.md
Viața lui Andrei a început cu o bătălie cruntă. Încă de la naștere, băiețelul a fost diagnosticat cu insuficiență cardiacă congestivă și malnutriție severă, iar lista complicațiilor medicale era copleșitoare. ...
15:00
Reacția Irinei Vlah după ce autoritățile lituaniene au declarat-o persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani # Unica.md
Fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, a reacționat pe Facebook după ce autoritățile lituaniene au declarat-o persoană indezirabilă pentru o perioadă de cinci ani. „Încă o decizie stranie. De data ...
15:00
Chișinău Marathon: Echipa „Run for Children” a mobilizat 385 de alergători și a strâns 525.728 lei pentru a aduce copiii din plasament „ACASĂ” # Unica.md
Duminică, 14 septembrie, Chișinăul a pulsat de energie la Chișinău Marathon, unde cea mai mare echipă „Run for Children" de până acum – 385 de alergători – a alergat pentru ...
14:50
CNA publică înregistrări audio după perchezițiile din dosarul de finanțare ilegală a partidelor politice # Unica.md
Centrul Național Anticorupție a făcut publice înregistrări audio care ar surprinde discuții despre sume mari de bani destinate finanțării ilegale a partidelor politice, în contextul perchezițiilor derulate astăzi într-un dosar ...
14:40
The Moscow Times: 210 obiective din Rusia, inclusiv ale Administrației Prezidențiale, implicate în răpirea, deportarea și „reeducarea” copiilor ucraineni; unii au fost puși să asambleze drone # Unica.md
The Moscow Times, principala publicație media independentă în limba engleză despre Rusia, relatează că Rusia utilizează 210 obiective – inclusiv unele aparținând Administrației Prezidențiale – pentru răpirea, deportarea, „reeducarea" și ...
14:30
Avocatul lui Constantin Țuțu va prezenta actele care confirmă faptul că clientul său este în Grecia # Unica.md
Avocatul lui Constantin Țuțu, Ion Negura, a declarat că nu este de acord cu demersul procurorului privind anunțarea în căutare și arestarea preventivă a fostului deputat. „Informațiile prezentate nu corespund ...
14:00
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală, în cadrul unui amplu dosar penal privind suspiciuni de finanțare ilegală a partidelor politice în ...
13:50
Trump anunță un proces de 15 miliarde de dolari pentru defăimare împotriva New York Times # Unica.md
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni că va intenta un proces pentru defăimare și calomnie împotriva New York Times, solicitând despăgubiri de 15
13:50
Procurorul general din România: patru companii cu legături în Rusia au operat în alegerile din 2024 pentru a modela opinia publică. Călin Georgescu, trimis în judecată # Unica.md
Patru companii cu legături în Federația Rusă au desfășurat acțiuni coordonate în timpul campaniei și alegerilor din 2024 pentru a modela opinia publică, a destabiliza capacitatea de decizie a autorităților ... Post-ul Procurorul general din România: patru companii cu legături în Rusia au operat în alegerile din 2024 pentru a modela opinia publică. Călin Georgescu, trimis în judecată apare prima dată în Unica.md.
Ieri
13:20
„Epidemie ascunsă” în armata rusă: soldați cu HIV, hepatită și TBC pe frontul din Ucraina # Unica.md
Tot mai mulți militari ruși cu boli cronice și infecțioase luptă pe frontul din Ucraina, inclusiv persoane cu HIV, hepatită, tuberculoză sau chiar cancer, susțin publicații independente ruse citate de ... Post-ul „Epidemie ascunsă” în armata rusă: soldați cu HIV, hepatită și TBC pe frontul din Ucraina apare prima dată în Unica.md.
