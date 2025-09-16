Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra, trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat

17:45

Certificatele internaționale care atestă competențele lingvistice devin din ce în ce mai populare în rândul tinerilor din Republica Moldova. Numai în anul 2025, peste 3.000 de elevi au obținut nota 10 din oficiu la examenul de bacalaureat datorită acestora. În Republica Moldova ai posibilitatea să susții trei teste internaționale care confirmă abilități înalte de cunoaștere a limbii engleze. Este vorba despre Cambridge, TOEFL, IELTS. Fie că vrei să obții un asemenea certificat pentru a fi scutit(ă) de bac, fie pentru admiterea la universitate sau pentru angajare, în acest material îți spunem principalele diferențe dintre cele trei, astfel încât să alegi examenul potrivit pentru tine.