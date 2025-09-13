Scurtmetrajul tău poate ajunge la Euro Connection 2026. Care sunt criteriile de eligibilitate și cum te poți înscrie

18:00

Nepalul se confruntă cu cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, după proteste masive care au dus la demisia prim-ministrului Khadga Prasad Sharma Oli pe 9 septembrie 2025, transmite Reuters. Acestea au depășit chiar și violențele din 2006, care au dus la abolirea monarhiei în Nepal. Manifestările au fost declanșate inițial de interdicția temporară a autorităților asupra accesului la rețelele sociale, dar au scos la iveală nemulțumiri mai largi legate de corupție, nepotism și lipsa oportunităților economice pentru tineri.