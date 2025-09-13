Scurtmetrajul tău poate ajunge la Euro Connection 2026. Care sunt criteriile de eligibilitate și cum te poți înscrie
#diez, 13 septembrie 2025 13:00
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la Euro Connection 2026, o platformă de coproducție de filme de scurtmetraj, organizată în cadrul Clermont-Ferrand Short Film Market, parte a Festivalului Internațional de Scurtmetraje de la Clermont-Ferrand. Evenimentul va avea loc în perioada 3-4 februarie 2026, iar termenul-limită pentru aplicare este 20 octombrie 2025. Сообщение Scurtmetrajul tău poate ajunge la Euro Connection 2026. Care sunt criteriile de eligibilitate și cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 10 minute
13:00
Scurtmetrajul tău poate ajunge la Euro Connection 2026. Care sunt criteriile de eligibilitate și cum te poți înscrie # #diez
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la Euro Connection 2026, o platformă de coproducție de filme de scurtmetraj, organizată în cadrul Clermont-Ferrand Short Film Market, parte a Festivalului Internațional de Scurtmetraje de la Clermont-Ferrand. Evenimentul va avea loc în perioada 3-4 februarie 2026, iar termenul-limită pentru aplicare este 20 octombrie 2025. Сообщение Scurtmetrajul tău poate ajunge la Euro Connection 2026. Care sunt criteriile de eligibilitate și cum te poți înscrie появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
11:45
Petrece șase luni în Cehia și beneficiază de mentorat din partea experților Radio Europa Liberă. Jurnaliștii sunt invitați să aplice # #diez
Radio Europa Liberă lansează înscrierile pentru bursa Václav Havel. Oportunitatea este destinată jurnaliștilor independenți aspiranți, originari din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus și Rusia. Scopul bursei este să ofere mentorat participanților, astfel încât aceștia să-și exercite profesia în sprijinul pluralismului și independenței mass-mediei. Сообщение Petrece șase luni în Cehia și beneficiază de mentorat din partea experților Radio Europa Liberă. Jurnaliștii sunt invitați să aplice появились сначала на #diez.
11:45
Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Moldo Crescendo” revine cu o nouă ediție. Programul evenimentelor # #diez
În perioada 15-19 septembrie, în cinci localități din țară se va desfășura Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Moldo Crescendo”. De această dată, concertele ajung la Susleni, Căușeni, Rezina, Ialoveni și Ștefan-Vodă. Potrivit organizatorilor, evenimentele au loc datorită suportului obținut prin programul național „Acces la Cultură”, lansat de Ministerul Culturii. Сообщение Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Moldo Crescendo” revine cu o nouă ediție. Programul evenimentelor появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
10:45
Un traseu din România a fost inclus pe lista de destinații a uneia dintre cele mai mari companii de turism din lume # #diez
Traseul Via Transilvanica, cea mai lungă potecă de drumeții din România, a fost inclus pe lista Intrepid Travel – Not Hot. Aceasta a fost realizată cu ajutorul unor experții din 32 de țări, împreună cu o agenție de tendințe în turism. Pentru selecție au fost luate în calcul trei criterii principale: relevanța specială pentru anul 2026; popularitatea redusă, fiind mai puțin vizitată și cunoscută decât alte locații similare; nivelul ne pregătire pentru turism. Сообщение Un traseu din România a fost inclus pe lista de destinații a uneia dintre cele mai mari companii de turism din lume появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
19:00
Șapte evenimente pentru un sfârșit de săptămână relaxant. Unde să-ți petreci timpul liber în acest weekend # #diez
Toamna vine cu energie nouă, aer răcoros și cu o mulțime de evenimente care adună oameni frumoși în jurul muzicii, artei, naturii și conversațiilor. Dacă ești în căutarea unor idei pentru timpul liber, am selectat câteva evenimente pentru acest weekend, potrivite pentru toate gusturile. Сообщение Șapte evenimente pentru un sfârșit de săptămână relaxant. Unde să-ți petreci timpul liber în acest weekend появились сначала на #diez.
18:00
Astăzi, Moldova devine destinația necunoscută a campaniei „Let’s Get Lost”: la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” au aterizat peste 130 de oaspeți din Italia — jurnaliști, influenceri și turiști — pentru un program construit pe experiențe autentice și storytelling produs la fața locului. Сообщение Moldova, destinație-surpriză pentru campania „Let’s Get Lost” появились сначала на #diez.
17:00
Peste 2.000 de elevi au ales învățământul dual în acest an. Aceștia vor învăța și vor obține experiență practică în același timp # #diez
Circa 18.000 de elevi din Republica Moldova s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2025/2026. Dintre aceștia, 2.125 de elevi au ales învățământul dual, cu peste 400 mai mulți decât anul trecut și de două ori mai mulți decât în 2023, când erau doar circa 1.000 de elevi. Datele au fost prezentate de către secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu, în cadrul unei conferințe de presă. Сообщение Peste 2.000 de elevi au ales învățământul dual în acest an. Aceștia vor învăța și vor obține experiență practică în același timp появились сначала на #diez.
17:00
Statisticile arată că depresia și anxietatea afectează anual mii de persoane în Republica Moldova. Și totuși, doar o mică parte dintre cei care au nevoie de ajutor se adresează specialiștilor. Mulți evită serviciile acestora, din motiv că nu înțeleg foarte bine ce presupune terapia, dar și din cauza prețurilor ridicate. În acest context, ne-am propus să aflăm ce tipuri de terapii există și cât costă să ai grijă de sănătatea mintală în țara noastră. Сообщение Cât costă sănătatea mintală în Moldova în 2025 și cum să-ți alegi corect specialistul появились сначала на #diez.
16:00
Lista celor 301 secții de votare care vor fi deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # #diez
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege partidele care urmează să formeze viitoarea componență a Parlamentului în următorii patru ani. Potrivit CEC, în diaspora vor fi inaugurate 301 secții de votare. Сообщение Lista celor 301 secții de votare care vor fi deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie появились сначала на #diez.
15:00
Maib susține programul național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF # #diez
În luna educației, maib se alătură programului național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF, în colaborare cu sectorul privat, prin platforma Business Advisory Board. Circa 40 de angajați maib au participat la prima sesiune informativă dedicată dezvoltării timpurii a copiilor (0-7 ani). Evenimentul s-a desfășurat în incinta maib park, banca fiind membră a Business Advisory Board în susținerea inițiativelor UNICEF pentru fiecare copil. Сообщение Maib susține programul național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF появились сначала на #diez.
15:00
„TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare.” Creatorii de conținut au vorbit despre responsabilitatea online la RAMxRezina # #diez
Creatorii de conținut Elena Chizil, Vicu Țurcan și Beatrice Mustea au fost speakeri la RAMxRezina pe 10 septembrie, în cadrul panelului „Cum comunicăm în era TikTok-ului”. Cei trei au discutat despre cum transmitem mesajele pe online, importanța verificării informațiilor și responsabilitatea cu care îți construiești vizibilitatea pe social media. Сообщение „TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare.” Creatorii de conținut au vorbit despre responsabilitatea online la RAMxRezina появились сначала на #diez.
14:00
Două studente ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău au fost premiate cu Bursa Guvernului și Bursa Republicii. Datorită implicării în diverse concursuri, proiecte, conferințe științifice, dar și datorită performanței academice, tinerele au obținut bursele de merit oferite de MEC în anul de studii 2025/2026. Сообщение Cine sunt studentele UPSC care au obținut Bursa Guvernului și Bursa Republicii появились сначала на #diez.
14:00
Liceenii sunt invitați la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone pentru oportunități de studiu și oferte de angajare # #diez
Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone revine cu cea de-a patra ediție la Chișinău. Evenimentul se va desfășura pe 8 și 9 octombrie la Palatul Republicii. Forumul va reuni reprezentanți ai universităților francofone, instituții de învățământ preuniversitar cu profil francofon, companii franceze din țară, tineri antreprenori francofoni de succes, precum și invitați internaționali din spațiul universitar francofon. Сообщение Liceenii sunt invitați la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone pentru oportunități de studiu și oferte de angajare появились сначала на #diez.
Ieri
12:45
La secțiile de votare din străinătate vor fi distribuite peste 860.000 de buletine de vot. Cele mai multe vor fi transmise în Italia # #diez
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care urmează să fie distribuite în secțiile de votare constituite în străinătate. Сообщение La secțiile de votare din străinătate vor fi distribuite peste 860.000 de buletine de vot. Cele mai multe vor fi transmise în Italia появились сначала на #diez.
11:45
Duminică, 14 septembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public # #diez
Duminică, 14 septembrie, în capitală se va desfășura evenimentul sportiv Chișinău Marathon 2025. În acest context, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și Aleksandr Pușkin, va fi suspendat. De asemenea, mai multe rute de troleibuz și autobuz urmează să fie redirecționate pe străzile adiacente, informează Primăria municipiului Chișinău. Сообщение Duminică, 14 septembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public появились сначала на #diez.
10:45
Asociația obștească „Norda” recrutează voluntari. Alege unul dintre cele șapte roluri și implică-te în coordonarea organizației # #diez
Asociația Obștească „Norda” își mărește echipa și este în căutare de noi voluntari! Dacă îți dorești să coordonezi organizația și să acumulezi experiență, atunci nu ezita să completezi formularul pentru înregistrare. Сообщение Asociația obștească „Norda” recrutează voluntari. Alege unul dintre cele șapte roluri și implică-te în coordonarea organizației появились сначала на #diez.
10:45
Agitație electorală la lecții? Studenții de la Institutul de Educație Fizică ar fi primit ziare la ora de autonomie # #diez
Studenți de la Institutul de Educație Fizică și Sport au povestit că profesorul Veaceslav Manolachi, care este și vicepreședintele Partidului Mișcarea „Respect Moldova”, ține discursuri și împarte ziare electorale în timpul orelor. Informația a fost comunicată redacției TV8, care a discutat și cu profesorul vizat. El a recunoscut că a făcut campanie pentru partidul condus de Marian Lupu, dar spune că s-a întâmplat în timpul pauzei. Сообщение Agitație electorală la lecții? Studenții de la Institutul de Educație Fizică ar fi primit ziare la ora de autonomie появились сначала на #diez.
10:45
În perioada 9-12 septembrie 2025, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Alexandru Stratan, participă cu susținerea Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și a universităților partenere din România la Conferința și Expoziția „European Association for International Education” (EAIE), desfășurată în orașul Göteborg, Suedia. Сообщение ASEM la Conferința și Expoziția EAIE 2025 din Göteborg, Suedia появились сначала на #diez.
10:45
Pe data de 10 septembrie 2025, la Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat jocul intelectual „Știu pentru ce Votez!”, ediția a II-a, organizat de Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, din resursele Suediei și cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Сообщение ASEM participă la jocul intelectual „Știu pentru ce Votez!” появились сначала на #diez.
10:45
Limba română ar putea fi predată în școlile din Franța. Un proiect pilot în acest sens va fi lansat la un gimnaziu din Paris # #diez
Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Franța a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar. Despre această inițiativă a anunțat Ambasada României în Franța într-o postare pe Facebook. Сообщение Limba română ar putea fi predată în școlile din Franța. Un proiect pilot în acest sens va fi lansat la un gimnaziu din Paris появились сначала на #diez.
09:45
Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” # #diez
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități. Сообщение Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” появились сначала на #diez.
11 septembrie 2025
18:00
Nepalul se confruntă cu cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, după proteste masive care au dus la demisia prim-ministrului Khadga Prasad Sharma Oli pe 9 septembrie 2025, transmite Reuters. Acestea au depășit chiar și violențele din 2006, care au dus la abolirea monarhiei în Nepal. Manifestările au fost declanșate inițial de interdicția temporară a autorităților asupra accesului la rețelele sociale, dar au scos la iveală nemulțumiri mai largi legate de corupție, nepotism și lipsa oportunităților economice pentru tineri. Сообщение De ce protestează oamenii din Nepal și cum s-a ajuns la demisia premierului появились сначала на #diez.
17:00
Pe 20 septembrie, Tekwill devine destinația tuturor celor care visează la o carieră în tehnologie. IT Career Expo revine cu o nouă ediție, mai complexă, mai interactivă și mai aproape de realitatea pieței. Evenimentul adună într-un singur spațiu companii de top, resurse pentru dezvoltare profesională și experiențe practice care îți pot schimba perspectiva asupra viitorului. Сообщение IT Career Expo 2025 – locul unde cariera ta în IT își găsește direcția corectă появились сначала на #diez.
16:00
Fundația Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) și Friedrich Naumann Foundation for Freedom dă startul celei de-a VII-a ediții a concursului „Champions of Change 2025”, eveniment dedicat oamenilor care schimbă lumea din jurul lor prin fapte, implicare și curaj. Сообщение Concurs pentru inițiative civice și comunitare: Champions of Change 2025 появились сначала на #diez.
15:00
Ai fost admis(ă) în România? Prețul chiriilor și căminelor la București, Timișoara, Iași, Brașov și Cluj-Napoca # #diez
Până la începutul anului universitar în România au rămas doar trei săptămâni. Studenții originari din Republica Moldova au asigurat căminul în primul an de studii, totuși, cei care vor mai multă intimitate, ar putea să opteze pentru chirie. #diez a analizat care sunt prețurile pentru chirie în cele mai mari orașe din România, dar și cât costă să stai la cămin. Сообщение Ai fost admis(ă) în România? Prețul chiriilor și căminelor la București, Timișoara, Iași, Brașov și Cluj-Napoca появились сначала на #diez.
15:00
Elevii și absolvenții de gimnaziu din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a-și continua studiile și de a lucra simultan pentru a obține o calificare profesională, prin intermediul programelor de învățământ dual. Un nou proiect dedicat accelerării învățământului profesional tehnic dual va fi implementat pe parcursul următorilor trei ani. Сообщение Școală și muncă: învățământul dual se extinde în Republica Moldova появились сначала на #diez.
14:00
Subscrierea la obligațiunile emise de Primăria Sireți, prin intermediul Victoriabank, a fost finalizată cu succes # #diez
Emisiunea de obligațiuni emise de Primăria satului Sireți, în valoare totală de 3 milioane de lei, cu termene de circulație de doi și trei ani, destinată modernizării infrastructurii rutiere din localitate, a fost închisă anticipat, după acumularea integrală a volumului planificat. Este prima emisiune de obligațiuni lansată de o localitate rurală din Republica Moldova. Сообщение Subscrierea la obligațiunile emise de Primăria Sireți, prin intermediul Victoriabank, a fost finalizată cu succes появились сначала на #diez.
14:00
Naționala Moldovei la fotbal a rămas fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul # #diez
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, și-a depus mandatul după aproape patru ani la cârma echipei naționale. Anunțul a fost făcut public de Federația Moldovenească de Fotbal, printr-o postare oficială. Сообщение Naționala Moldovei la fotbal a rămas fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:45
Moldova acoperă treptat lipsa cadrelor didactice. Numărul funcțiilor vacante a scăzut sub 1.600 # #diez
Deficitul de cadre didactice din Republica Moldova a înregistrat o scădere în ultimii ani, susține secretara de stat la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu. În acest an, 400 de tineri specialiști au fost angajați, iar în școlile din țară rămân vacante aproximativ 700 de funcții, transmite Agora. Сообщение Moldova acoperă treptat lipsa cadrelor didactice. Numărul funcțiilor vacante a scăzut sub 1.600 появились сначала на #diez.
11:45
Lista spectacolelor care vor fi jucate în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău # #diez
Toamna se numără bobocii și... spectacolele! Reuniunea Teatrelor Naționale Românești la Chișinău este la a X-a ediție și se va desfășura în perioada 10-21 septembrie 2025. Сообщение Lista spectacolelor care vor fi jucate în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești la Chișinău появились сначала на #diez.
10:45
Acordul dintre Italia și Republica Moldova va intra în vigoare începând cu 8 noiembrie. Documentul prevede recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere și permite preschimbarea celor moldovenești cu echivalente italiene, fără necesitatea susținerii unor examene teoretice sau practice. Сообщение Permisele de conducere moldovenești, recunoscute în Italia появились сначала на #diez.
10:45
Parlamentul European a votat o rezoluție prin care își arată sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Rezoluția nu este o lege și nu schimbă imediat statutul țării, dar are o mare importanță politică: arată că majoritatea eurodeputaților susțin Moldova și transmit un mesaj clar către instituțiile europene și statele membre. Сообщение Parlamentul European a adoptat o rezoluție de sprijin pentru Moldova. Ce înseamnă asta появились сначала на #diez.
10:45
În perioada 5-7 septembrie, în satul Butuceni din Orheiul Vechi, a avut loc TechVillage 2025. Evenimentul a reunit 36 de start-upuri ambițioase și 26 de investitori din Uniunea Europenă, Balcanii de Vest și țările din Parteneriatul Estic. TechVillage și-a propus să creeze un mediu favorabil și informal care permite participanților să se conecteze și să descopere oportunități de colaborare. Datorită acestei inițiative, țara noastră începe să fie văzută ca un loc sigur pentru investiții și cu potențial pe piața globală a start-upurilor. Сообщение Moldova a găzduit TechVillage 2025, cel mai autentic eveniment tech din regiune появились сначала на #diez.
10:45
Asociația Obștească „MuzArt”, organizatoarea a 13 ediții ale „Jazz’ n Chișinău International Festival”, lansează între 2 și 8 octombrie 2025 o nouă ediție a proiectului muzical-educativ „Jazz și Poezie”. Evenimentul se va desfășura în patru locații emblematice ale Republicii Moldova: Palatul Culturii din Soroca, Palatul Culturii din Ungheni, Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Muzeul de Istorie al Orașului Chișinău. Intrarea va fi liberă. Сообщение „Jazz și Poezie” revine în Republica Moldova cu o ediție specială появились сначала на #diez.
10 septembrie 2025
19:30
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # #diez
Iulian Baltag este profesor de șah și triplu campion al Republicii Moldova, care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea țării prin promovarea sportului minții și susținerea tinerilor talentați. Сообщение Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” появились сначала на #diez.
18:30
(foto) „Educația nonformală oferă ceea ce educația formală nu poate oferi”. Milena Morari, despre superputerea sa de a ajuta tinerii să-și descopere potențialul # #diez
Atunci când auzim cuvântul „superputere”, ne imaginăm imediat eroii din filme. Însă în viața reală superputerile nu sunt efecte speciale, ci influența pe care o avem asupra celor din jur. Milena Morari, de exemplu, ajută tinerii să învețe, să se dezvolte și să creadă în ei înșiși prin educație nonformală. Cum a început să facă asta și cât de bine îi reușește îți povestim în continuare. Сообщение (foto) „Educația nonformală oferă ceea ce educația formală nu poate oferi”. Milena Morari, despre superputerea sa de a ajuta tinerii să-și descopere potențialul появились сначала на #diez.
17:30
Apple a prezentat ieri noile sale smartphone-uri. Gama include patru modele: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max și iPhone 17 Air. Сообщение De când vei putea procura iPhone 17 în Republica Moldova появились сначала на #diez.
17:30
Cea de-a treia ediție a DeepTech GigaHack (12-14 septembrie) va aduce pe aceeași scenă experți de excepție, care au contribuit la dezvoltarea unor afaceri și soluții inovatoare cu impact real. Fie că vorbim despre membri ai juriului, mentori sau teamcoaches, de-a lungul anilor, toți au combinat experiența practică cu viziunea strategică, inspirând echipele să testeze idei și să le transforme în prototipuri scalabile. Сообщение Mentorat strategic pentru echipe inovatoare. Află cine sunt experții de la DeepTech появились сначала на #diez.
16:30
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău găzduiește vineri, 12 septembrie 2025, ora 18:00, cel de-al doilea concert al turneului european FRIENDS. ENCORE. Acesta este un proiect dedicat bisurilor contemporane românești – scurte piese muzicale oferite publicului la finalul recitalurilor, ca semn de dialog și apropiere între artiști și spectatori. Сообщение FRIENDS. ENCORE revine pe scenele europene. Chișinăul găzduiește al doilea concert появились сначала на #diez.
15:30
Oligarhul fugar Vlad Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, după ce Ministerul Justiției din Grecia a aprobat solicitarea autorităților de la Chișinău. Informația a fost confirmată pentru presă de ministra afacerilor interne, Daniela Misail-Nichitin, transmite IPN. Сообщение În preajma alegerilor, Vladimir Plahotniuc ar urma să fie adus în Moldova появились сначала на #diez.
15:30
A promova examenele de bacalaureat cu „10” pe linie înseamnă inteligență, responsabilitate și un imens potențial. A alege să-ți continui studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei este însă dovada unei înțelepciuni inspirate și a dorinței de formare la cel mai înalt nivel, aici, acasă, la standarde europene. Сообщение UTM-istele cu „10” pe linie la bac, premiate cu smartphone-uri de ultimă generație появились сначала на #diez.
13:00
Republica Moldova a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului de la Chișinău. Măsura survine la scurt timp după reținerea în România a fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, suspectat că ar fi transmis informații secrete serviciilor de informații din Minsk. Сообщение Un angajat de la Ambasada Belarusului a fost declarat persona non grata появились сначала на #diez.
12:00
Ministerul Educației s-a autosesizat în legătură cu „orele practice de cules prune” de la Colegiul Agroindustrial # #diez
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) s-a autosesizat după ce mai mulți elevi de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni au relatat pentru #diez că au fost scoși de la ore și trimiși la cules de prune și cărat lăzi. Autoritățile spun că verifică circumstanțele relatate și vor reveni cu informații suplimentare, precum și cu eventuale măsuri, dacă se vor constata abateri de la cadrul legal. Сообщение Ministerul Educației s-a autosesizat în legătură cu „orele practice de cules prune” de la Colegiul Agroindustrial появились сначала на #diez.
11:00
Mai multe drone rusești au invadat spațiul aerian al Poloniei. Care a fost reacția Varșoviei # #diez
Polonia și-a mobilizat propriile sisteme de apărare aeriană, dar și pe cele ale NATO, pentru a doborî mai multe drone rusești. Acestea au zburat deasupra ei în timpul unui atac asupra Ucrainei. Varșovia a catalogat incidentul drept un „act de agresiune”, marcând astfel prima sa implicare directă în războiul din țara vecină, menționează The Guardian. Сообщение Mai multe drone rusești au invadat spațiul aerian al Poloniei. Care a fost reacția Varșoviei появились сначала на #diez.
9 septembrie 2025
23:00
Astăzi, 9 septembrie, Apple a lansat iPhone 17. Noua gama de smartphone-uri va fi disponibilă pentru cumpărători treptat începând cu 19 septembrie. Prețurile de start anunțate variază, în funcție de modelul telefonului, între 799 de dolari și 1 199 de dolari. Сообщение A fost lansat iPhone 17. Cum arată noile modele și care este prețul появились сначала на #diez.
20:45
Apple a început evenimentul său anual din Apple Park în Cupertino, California, în care își va prezenta noile modele de iPhone 17. În acest an, Apple va dezvălui patru modele de iPhone. Сообщение Urmărește live lansarea noului iPhone 17 появились сначала на #diez.
18:45
Maib și Mastercard: pe 13 – 14 septembrie ne vedem la Chișinău Marathon by maib | Mastercard 2025 # #diez
Sport, energie, comunitate. Asta înseamnă Chisinau Marathon by maib | Mastercard 2025, ediția a XI-a. În acest an, în premieră, maib și Mastercard sunt partenerii generali ai celui mai mare și așteptat eveniment sportiv din țară. Сообщение Maib și Mastercard: pe 13 – 14 septembrie ne vedem la Chișinău Marathon by maib | Mastercard 2025 появились сначала на #diez.
18:45
Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” # #diez
Diana Rencheci este administratoarea Agropensiunii „Bostaniada”, o afacere locală care îmbină tradiția cu inovația. Ea spune că a ales să dezvolte un proiect în Republica Moldova pentru că își dorește să rămână acasă și să creeze valori pentru comunitate. Сообщение Diana Rencheci: „Uniunea Europeană ne ajută să creștem aici, acasă, păstrând tradițiile locale” появились сначала на #diez.
18:45
Lansăm o nouă ediție a proiectului „Corespondez din liceu”! Anul acesta ne propunem să explorăm împreună cum se creează conținut pentru social media în stil jurnalistic. Elevii și elevele selectați vor lucra în echipe, vor forma mini-redacții și vor învăța cum să combine creativitatea cu rigurozitatea jurnalistică. Сообщение Fii vocea liceului tău! Aplică la proiectul „Corespondez din liceu” și obține bursa diez появились сначала на #diez.
17:45
Sute de documentare, filme și concerte. Platforma ARTE.tv va fi disponibilă și în limba română # #diez
ARTE.tv, platforma europeană gratuită de streaming, devine accesibilă publicului din Moldova și în limba română. Utilizatorii pot explora sute de programe – documentare, filme, seriale, concerte și emisiuni – toate subtitrate sau dublate, cu acces gratuit și fără înregistrare obligatorie. Сообщение Sute de documentare, filme și concerte. Platforma ARTE.tv va fi disponibilă și în limba română появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.