Bursa de Valori București și Guvernul Republicii Moldova vor înființa la Chișinău o platformă bursieră. maib, printre cofondatori

10:30

În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate elaborate de societatea civilă. Până în prezent, au fost publicate 30 de profiluri. Vă prezentăm mai jos sinteza ultimelor 10 profiluri documentate. Rezumatele altor 20 de profiluri pot fi citite aici și aici. Сообщение „Pentru un Parlament Curat 2025”: Au fost publicate 30 de profiluri de integritate ale candidaților появились сначала на #diez.