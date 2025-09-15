Instituțiile profesional tehnice vor avea coordonatori de afaceri. Aceștia îi vor ghida pe elevi în integrarea pe piața muncii
#diez, 15 septembrie 2025
În școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina va fi introdus un nou rol – cel de coordonatori de afaceri. Aceștia îi vor ajuta pe elevi să-și dezvolte competențelor necesare pieței muncii.
Instituțiile profesional tehnice vor avea coordonatori de afaceri. Aceștia îi vor ghida pe elevi în integrarea pe piața muncii
În școlile profesionale, colegii și centrele de excelență din Republica Moldova și Ucraina va fi introdus un nou rol – cel de coordonatori de afaceri. Aceștia îi vor ajuta pe elevi să-și dezvolte competențelor necesare pieței muncii.
Bursa de Valori București și Guvernul Republicii Moldova vor înființa la Chișinău o platformă bursieră. maib, printre cofondatori
Bursa de Valori București (BVB) și Guvernul Republicii Moldova, în parteneriat cu maib și alți actori-cheie din sectorul public și privat, au semnat astăzi, 15 septembrie, un memorandum de înțelegere privind constituirea unei noi platforme bursiere la Chișinău. Proiectul are ca scop revitalizarea pieței de capital din țara noastră și îmbunătățirea climatului investițional, inițiativa reprezentând un semnal puternic al maturizării potențialului economic al țării, precum și al integrării sale în piața unică europeană.
(foto) „Let's Get Lost": Cum turiștii italieni au descoperit Moldova prin vin, gastronomie și cultură
Republica Moldova a devenit recent destinația surpriză a campaniei internaționale „Let's Get Lost", găzduind peste 130 de oaspeți din Italia – jurnaliști, influenceri și turiști – pentru un program creat în jurul experiențelor autentice și poveștilor trăite în țara noastră. De când au pășit pe meleagurile noastre, impresiile au fost copleșitor de pozitive. Oaspeții au vorbit despre peisaje neașteptat de verzi, tradiții surprinzătoare, gastronomie savuroasă și, mai ales, despre ospitalitatea oamenilor.
În perioada 11–14 septembrie 2025, Republica Moldova a fost prezentă la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei din Paris. În cadrul evenimentului, au fost reflectate tradiția, autenticitatea și creativitatea gastronomiei moldovenești.
La întâlnirea din octombrie a Clubului de carte #diez discutăm despre ultimul roman publicat al Tatianei Țîbuleac
La întâlnirea Clubului de carte #diez și Librăriile Cartier din luna octombrie, am ales să discutăm un roman al uneia dintre cele mai traduse scriitoare din Republica Moldova. Cred că ți-ai dat deja seama. E vorba despre Tatiana Țîbuleac și ultimul roman pe care l-a publicat – „Când ești fericit, lovește primul". Ne vedem în data de 4 octombrie, de la ora 13:00 la Librăria din Centru din municipiul Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, numărul 126.
(grafic) Ce a exportat Moldova în prima jumătate a anului și în ce țări au ajuns cele mai multe produse autohtone
5,7 % – cu atât a scăzut rata exportului mărfurilor din Republica Moldova în perioada ianuarie-iulie 2025 față de aceeași perioadă din anul 2024. În același timp, a scăzut și rata exporturilor de mărfuri autohtone – cu 4 % față de 2024. Exportul produselor locale constituie 76,9 % din totalul de exporturi a mărfurilor și a însumat 1,497 miliarde de dolari SUA.
10 persoane au fost reținute de CNA pentru presupuse acțiuni de finanțare a partidelor politice și corupere electorală
28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice au loc pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acestea vizează activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Prin urmare, au fost reținute 10 persoane pentru un termen de 72 de ore.
Unele experiențe sunt atât de speciale încât devin povești pentru o viață. Cu maib și Visa, fiecare plată poate fi primul pas către o aventură memorabilă – o călătorie magică în Laponia, o escapadă prin Alpii elvețieni sau o plimbare autentică cu Mocănița în inima Maramureșului.
Lista câștigătorilor la Premiile Emmy 2025. Serialul „Adolescence" a câștigat opt trofee, iar comedia „The Studio" – 13
La Los Angeles a avut loc cea de-a 77-a ceremonie de decernare a Premiilor Emmy. La ediția din acest an, serialului „Adolescence", care explorează efectele nocive ale rețelelor sociale, ale bullyingului online și a ideologiilor toxice asupra adolescenților a câștigat opt trofee. Satiră despre culisele Hollywoodului – „The Studio" – a câștigat 13 trofee.
În perioada 9-12 septembrie 2025, orașul Göteborg (Suedia) a găzduit cea de-a 35-a ediție a Conferinței și Expoziției Anuale European Association for International Education (EAIE), cel mai important eveniment european dedicat internaționalizării învățământului superior.
DeepTech GigaHack 2025: peste 300 de inovatori, opt provocări și idei care pot schimba lumea
A început cea de-a treia ediție a celui mai mare hackathon tehnologic din Republica Moldova – DeepTech GigaHack 2025. Peste 300 de inovatori din țară și de peste hotare – programatori, designeri, antreprenori, studenți și cercetători – s-au reunit la Tekwill pentru a lucra timp de 48 de ore la soluții în AI, FinTech, HealthTech, EnergyTech și Cybersecurity, AgriFood.
„Pentru un Parlament Curat 2025": Au fost publicate 30 de profiluri de integritate ale candidaților
În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025", Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de a accede în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate elaborate de societatea civilă. Până în prezent, au fost publicate 30 de profiluri. Vă prezentăm mai jos sinteza ultimelor 10 profiluri documentate. Rezumatele altor 20 de profiluri pot fi citite aici și aici.
Cei mai tineri și în vârstă candidați. Vârsta medie a persoanelor care candidează la parlamentare
Aproximativ 47 de ani este vârsta medie a tuturor candidaților la alegerile parlamentare din acest an. Majoritatea acestor candidați nu vor ajunge în Parlament, fie pentru că partidele lor nu vor obține suficiente voturi, fie din motiv că se află pe poziții mai îndepărtate în listele electorale.
Pe 14 septembrie s-a desfășurat cea de-a 11-a ediție a „Maratonului Internațional Chișinău". Mai multe persoane din Moldova, dar și din alte țări, și-au pus drept scop să alerge de-a lungul străzilor centrale ale capitalei Republicii Moldova. Rezultatele le puteți vedea mai jos.
Frunze aurii care dansează hora în soare, miros de ploaie și boboci scoși la plimbare. Toamna transformă satele Moldovei în locații perfecte pentru refugii, așa că dacă și tu demult îți dorești să evadezi din agitația orașului, acum e momentul. Îți prezentăm 15 sate pitorești pe care să le vizitezi în următoarele două luni și jumătate.
În săptămâna care urmează, temperaturile în Moldova scad cu câteva grade. Acest lucru înseamnă că toamna începe să-și intre în drepturi câte un pic. În funcție de zonă, vom avea între 20 și 27 °C pe timp de zi și între 9 și 15 °C pe timp de noapte.
Bolt a lansat serviciul de taxi la Chișinău. Primele trei curse pentru pasageri sunt cu 50 % reducere
Compania Bolt a lansat serviciul său de taxi și în Chișinău. Pasagerii au reducere de 50 % pentru primele trei călătorii, iar șoferilor li se oferă un bonus de 600 de lei pentru 50 de curse îndeplinite.
Mă numesc Natalia Bejan și sunt directoarea Agenției de Investiții din Moldova. În acest articol vă voi povesti despre un instrument digital util pentru investitori, pe care l-am dezvoltat în ultimele șase luni. Este vorba despre Harta Investițiilor Republicii Moldova, care este un instrument interactiv pentru a atrage investiții în fiecare regiune a țării. Cum funcționează acest nou instrument digital, ce sectoare și locații promovează, și cum facilitează deciziile investitorilor aflați mai jos.
Vrei să afli de la un editor Pixar cum se creează desenele animate care cuceresc lumea? Înscrie-te și participă la întâlnire
Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani pasionați de domeniul cinematografic sunt invitați să participe la o întâlnire cu un membru al echipei editoriale Pixar, cu peste 30 de ani de experiență în industria filmului. Evenimentul va avea loc pe 18 septembrie 2025, între orele 15:30 și 18:00. Locația va fi comunicată persoanelor înregistrate.
Ești student(ă) la București sau Timișoara și nu ai prins loc în căminele universității tale? Sunt șase cămine private care au peste 3.000 de locuri pentru studenții universităților din cele două orașe. #diez a analizat tarifele acestora și facilitățile pe care le oferă.
Circa 100 de aventurieri vor veni din Viena la Chișinău folosind doar transportul public. Ce presupune cursa „Chisinau or Never"
Seria internațională de curse de aventură Lupine Racing organizează între 22 și 25 octombrie 2025 evenimentul Chisinau or Never, cu finalul în capitala Republicii Moldova. Participanții vor traversa Europa de Est, folosind doar transportul public și confruntând diferite provocări, pentru a ajunge la Chișinău.
Scurtmetrajul tău poate ajunge la Euro Connection 2026. Care sunt criteriile de eligibilitate și cum te poți înscrie
Cineaștii din Republica Moldova sunt invitați să participe la Euro Connection 2026, o platformă de coproducție de filme de scurtmetraj, organizată în cadrul Clermont-Ferrand Short Film Market, parte a Festivalului Internațional de Scurtme
Petrece șase luni în Cehia și beneficiază de mentorat din partea experților Radio Europa Liberă. Jurnaliștii sunt invitați să aplice # #diez
Radio Europa Liberă lansează înscrierile pentru bursa Václav Havel. Oportunitatea este destinată jurnaliștilor independenți aspiranți, originari din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Belarus și Rusia. Scopul bursei este să ofere mentorat participanților, astfel încât aceștia să-și exercite profesia în sprijinul pluralismului și independenței mass-mediei. Сообщение Petrece șase luni în Cehia și beneficiază de mentorat din partea experților Radio Europa Liberă. Jurnaliștii sunt invitați să aplice появились сначала на #diez.
Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Moldo Crescendo” revine cu o nouă ediție. Programul evenimentelor # #diez
În perioada 15-19 septembrie, în cinci localități din țară se va desfășura Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Moldo Crescendo”. De această dată, concertele ajung la Susleni, Căușeni, Rezina, Ialoveni și Ștefan-Vodă. Potrivit organizatorilor, evenimentele au loc datorită suportului obținut prin programul național „Acces la Cultură”, lansat de Ministerul Culturii. Сообщение Festivalul Internațional de Muzică Clasică „Moldo Crescendo” revine cu o nouă ediție. Programul evenimentelor появились сначала на #diez.
Un traseu din România a fost inclus pe lista de destinații a uneia dintre cele mai mari companii de turism din lume # #diez
Traseul Via Transilvanica, cea mai lungă potecă de drumeții din România, a fost inclus pe lista Intrepid Travel – Not Hot. Aceasta a fost realizată cu ajutorul unor experții din 32 de țări, împreună cu o agenție de tendințe în turism. Pentru selecție au fost luate în calcul trei criterii principale: relevanța specială pentru anul 2026; popularitatea redusă, fiind mai puțin vizitată și cunoscută decât alte locații similare; nivelul ne pregătire pentru turism. Сообщение Un traseu din România a fost inclus pe lista de destinații a uneia dintre cele mai mari companii de turism din lume появились сначала на #diez.
Șapte evenimente pentru un sfârșit de săptămână relaxant. Unde să-ți petreci timpul liber în acest weekend # #diez
Toamna vine cu energie nouă, aer răcoros și cu o mulțime de evenimente care adună oameni frumoși în jurul muzicii, artei, naturii și conversațiilor. Dacă ești în căutarea unor idei pentru timpul liber, am selectat câteva evenimente pentru acest weekend, potrivite pentru toate gusturile. Сообщение Șapte evenimente pentru un sfârșit de săptămână relaxant. Unde să-ți petreci timpul liber în acest weekend появились сначала на #diez.
Astăzi, Moldova devine destinația necunoscută a campaniei „Let’s Get Lost”: la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” au aterizat peste 130 de oaspeți din Italia — jurnaliști, influenceri și turiști — pentru un program construit pe experiențe autentice și storytelling produs la fața locului. Сообщение Moldova, destinație-surpriză pentru campania „Let’s Get Lost” появились сначала на #diez.
Peste 2.000 de elevi au ales învățământul dual în acest an. Aceștia vor învăța și vor obține experiență practică în același timp # #diez
Circa 18.000 de elevi din Republica Moldova s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul de studii 2025/2026. Dintre aceștia, 2.125 de elevi au ales învățământul dual, cu peste 400 mai mulți decât anul trecut și de două ori mai mulți decât în 2023, când erau doar circa 1.000 de elevi. Datele au fost prezentate de către secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu, în cadrul unei conferințe de presă. Сообщение Peste 2.000 de elevi au ales învățământul dual în acest an. Aceștia vor învăța și vor obține experiență practică în același timp появились сначала на #diez.
Statisticile arată că depresia și anxietatea afectează anual mii de persoane în Republica Moldova. Și totuși, doar o mică parte dintre cei care au nevoie de ajutor se adresează specialiștilor. Mulți evită serviciile acestora, din motiv că nu înțeleg foarte bine ce presupune terapia, dar și din cauza prețurilor ridicate. În acest context, ne-am propus să aflăm ce tipuri de terapii există și cât costă să ai grijă de sănătatea mintală în țara noastră. Сообщение Cât costă sănătatea mintală în Moldova în 2025 și cum să-ți alegi corect specialistul появились сначала на #diez.
Lista celor 301 secții de votare care vor fi deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # #diez
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urnele de vot pentru a alege partidele care urmează să formeze viitoarea componență a Parlamentului în următorii patru ani. Potrivit CEC, în diaspora vor fi inaugurate 301 secții de votare. Сообщение Lista celor 301 secții de votare care vor fi deschise în străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie появились сначала на #diez.
Maib susține programul național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF # #diez
În luna educației, maib se alătură programului național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF, în colaborare cu sectorul privat, prin platforma Business Advisory Board. Circa 40 de angajați maib au participat la prima sesiune informativă dedicată dezvoltării timpurii a copiilor (0-7 ani). Evenimentul s-a desfășurat în incinta maib park, banca fiind membră a Business Advisory Board în susținerea inițiativelor UNICEF pentru fiecare copil. Сообщение Maib susține programul național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF появились сначала на #diez.
„TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare.” Creatorii de conținut au vorbit despre responsabilitatea online la RAMxRezina # #diez
Creatorii de conținut Elena Chizil, Vicu Țurcan și Beatrice Mustea au fost speakeri la RAMxRezina pe 10 septembrie, în cadrul panelului „Cum comunicăm în era TikTok-ului”. Cei trei au discutat despre cum transmitem mesajele pe online, importanța verificării informațiilor și responsabilitatea cu care îți construiești vizibilitatea pe social media. Сообщение „TikTok nu ar trebui să fie sursa primară de informare.” Creatorii de conținut au vorbit despre responsabilitatea online la RAMxRezina появились сначала на #diez.
Două studente ale Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chișinău au fost premiate cu Bursa Guvernului și Bursa Republicii. Datorită implicării în diverse concursuri, proiecte, conferințe științifice, dar și datorită performanței academice, tinerele au obținut bursele de merit oferite de MEC în anul de studii 2025/2026. Сообщение Cine sunt studentele UPSC care au obținut Bursa Guvernului și Bursa Republicii появились сначала на #diez.
Liceenii sunt invitați la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone pentru oportunități de studiu și oferte de angajare # #diez
Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone revine cu cea de-a patra ediție la Chișinău. Evenimentul se va desfășura pe 8 și 9 octombrie la Palatul Republicii. Forumul va reuni reprezentanți ai universităților francofone, instituții de învățământ preuniversitar cu profil francofon, companii franceze din țară, tineri antreprenori francofoni de succes, precum și invitați internaționali din spațiul universitar francofon. Сообщение Liceenii sunt invitați la Forumul Formărilor și Angajabilității Francofone pentru oportunități de studiu și oferte de angajare появились сначала на #diez.
La secțiile de votare din străinătate vor fi distribuite peste 860.000 de buletine de vot. Cele mai multe vor fi transmise în Italia # #diez
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, care urmează să fie distribuite în secțiile de votare constituite în străinătate. Сообщение La secțiile de votare din străinătate vor fi distribuite peste 860.000 de buletine de vot. Cele mai multe vor fi transmise în Italia появились сначала на #diez.
Duminică, 14 septembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public # #diez
Duminică, 14 septembrie, în capitală se va desfășura evenimentul sportiv Chișinău Marathon 2025. În acest context, traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și Aleksandr Pușkin, va fi suspendat. De asemenea, mai multe rute de troleibuz și autobuz urmează să fie redirecționate pe străzile adiacente, informează Primăria municipiului Chișinău. Сообщение Duminică, 14 septembrie, va fi suspendată circulația rutieră pe mai multe străzi din centrul capitalei. Cum va circula transportul public появились сначала на #diez.
Asociația obștească „Norda” recrutează voluntari. Alege unul dintre cele șapte roluri și implică-te în coordonarea organizației # #diez
Asociația Obștească „Norda” își mărește echipa și este în căutare de noi voluntari! Dacă îți dorești să coordonezi organizația și să acumulezi experiență, atunci nu ezita să completezi formularul pentru înregistrare. Сообщение Asociația obștească „Norda” recrutează voluntari. Alege unul dintre cele șapte roluri și implică-te în coordonarea organizației появились сначала на #diez.
Agitație electorală la lecții? Studenții de la Institutul de Educație Fizică ar fi primit ziare la ora de autonomie # #diez
Studenți de la Institutul de Educație Fizică și Sport au povestit că profesorul Veaceslav Manolachi, care este și vicepreședintele Partidului Mișcarea „Respect Moldova”, ține discursuri și împarte ziare electorale în timpul orelor. Informația a fost comunicată redacției TV8, care a discutat și cu profesorul vizat. El a recunoscut că a făcut campanie pentru partidul condus de Marian Lupu, dar spune că s-a întâmplat în timpul pauzei. Сообщение Agitație electorală la lecții? Studenții de la Institutul de Educație Fizică ar fi primit ziare la ora de autonomie появились сначала на #diez.
În perioada 9-12 septembrie 2025, rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Alexandru Stratan, participă cu susținerea Consiliului Național al Rectorilor (CNR) și a universităților partenere din România la Conferința și Expoziția „European Association for International Education” (EAIE), desfășurată în orașul Göteborg, Suedia. Сообщение ASEM la Conferința și Expoziția EAIE 2025 din Göteborg, Suedia появились сначала на #diez.
Pe data de 10 septembrie 2025, la Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat jocul intelectual „Știu pentru ce Votez!”, ediția a II-a, organizat de Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova, în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, din resursele Suediei și cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Сообщение ASEM participă la jocul intelectual „Știu pentru ce Votez!” появились сначала на #diez.
Limba română ar putea fi predată în școlile din Franța. Un proiect pilot în acest sens va fi lansat la un gimnaziu din Paris # #diez
Ministerul Educației Naționale, Învățământului superior și Cercetării din Franța a demarat un program pilot de studiere a limbii române ca limbă străină obligatorie în sistemul public preuniversitar. Despre această inițiativă a anunțat Ambasada României în Franța într-o postare pe Facebook. Сообщение Limba română ar putea fi predată în școlile din Franța. Un proiect pilot în acest sens va fi lansat la un gimnaziu din Paris появились сначала на #diez.
Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” # #diez
Mihai Sava este un antreprenor originar din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani la Chicago care crede că parcursul european al țării înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități. Сообщение Mihai Sava, antreprenor: „Europa nu mai este un vis, este realitatea pe care o construim zi de zi” появились сначала на #diez.
Nepalul se confruntă cu cea mai gravă criză politică din ultimele decenii, după proteste masive care au dus la demisia prim-ministrului Khadga Prasad Sharma Oli pe 9 septembrie 2025, transmite Reuters. Acestea au depășit chiar și violențele din 2006, care au dus la abolirea monarhiei în Nepal. Manifestările au fost declanșate inițial de interdicția temporară a autorităților asupra accesului la rețelele sociale, dar au scos la iveală nemulțumiri mai largi legate de corupție, nepotism și lipsa oportunităților economice pentru tineri. Сообщение De ce protestează oamenii din Nepal și cum s-a ajuns la demisia premierului появились сначала на #diez.
Pe 20 septembrie, Tekwill devine destinația tuturor celor care visează la o carieră în tehnologie. IT Career Expo revine cu o nouă ediție, mai complexă, mai interactivă și mai aproape de realitatea pieței. Evenimentul adună într-un singur spațiu companii de top, resurse pentru dezvoltare profesională și experiențe practice care îți pot schimba perspectiva asupra viitorului. Сообщение IT Career Expo 2025 – locul unde cariera ta în IT își găsește direcția corectă появились сначала на #diez.
Fundația Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare (LID Moldova) și Friedrich Naumann Foundation for Freedom dă startul celei de-a VII-a ediții a concursului „Champions of Change 2025”, eveniment dedicat oamenilor care schimbă lumea din jurul lor prin fapte, implicare și curaj. Сообщение Concurs pentru inițiative civice și comunitare: Champions of Change 2025 появились сначала на #diez.
Ai fost admis(ă) în România? Prețul chiriilor și căminelor la București, Timișoara, Iași, Brașov și Cluj-Napoca # #diez
Până la începutul anului universitar în România au rămas doar trei săptămâni. Studenții originari din Republica Moldova au asigurat căminul în primul an de studii, totuși, cei care vor mai multă intimitate, ar putea să opteze pentru chirie. #diez a analizat care sunt prețurile pentru chirie în cele mai mari orașe din România, dar și cât costă să stai la cămin. Сообщение Ai fost admis(ă) în România? Prețul chiriilor și căminelor la București, Timișoara, Iași, Brașov și Cluj-Napoca появились сначала на #diez.
Elevii și absolvenții de gimnaziu din Republica Moldova vor avea mai multe oportunități de a-și continua studiile și de a lucra simultan pentru a obține o calificare profesională, prin intermediul programelor de învățământ dual. Un nou proiect dedicat accelerării învățământului profesional tehnic dual va fi implementat pe parcursul următorilor trei ani. Сообщение Școală și muncă: învățământul dual se extinde în Republica Moldova появились сначала на #diez.
Subscrierea la obligațiunile emise de Primăria Sireți, prin intermediul Victoriabank, a fost finalizată cu succes # #diez
Emisiunea de obligațiuni emise de Primăria satului Sireți, în valoare totală de 3 milioane de lei, cu termene de circulație de doi și trei ani, destinată modernizării infrastructurii rutiere din localitate, a fost închisă anticipat, după acumularea integrală a volumului planificat. Este prima emisiune de obligațiuni lansată de o localitate rurală din Republica Moldova. Сообщение Subscrierea la obligațiunile emise de Primăria Sireți, prin intermediul Victoriabank, a fost finalizată cu succes появились сначала на #diez.
Naționala Moldovei la fotbal a rămas fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul # #diez
Selecționerul Moldovei, Serghei Cleșcenco, și-a depus mandatul după aproape patru ani la cârma echipei naționale. Anunțul a fost făcut public de Federația Moldovenească de Fotbal, printr-o postare oficială. Сообщение Naționala Moldovei la fotbal a rămas fără selecționer. Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul появились сначала на #diez.
Moldova acoperă treptat lipsa cadrelor didactice. Numărul funcțiilor vacante a scăzut sub 1.600 # #diez
Deficitul de cadre didactice din Republica Moldova a înregistrat o scădere în ultimii ani, susține secretara de stat la Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu. În acest an, 400 de tineri specialiști au fost angajați, iar în școlile din țară rămân vacante aproximativ 700 de funcții, transmite Agora. Сообщение Moldova acoperă treptat lipsa cadrelor didactice. Numărul funcțiilor vacante a scăzut sub 1.600 появились сначала на #diez.
