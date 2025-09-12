Moldova, destinație-surpriză pentru campania „Let’s Get Lost”

15:30

În cadrul campaniei de informare „Pentru un Parlament Curat 2025”, Asociația Presei Independente (API) și portalul MoldovaCurata.md realizează profilurile de integritate ale unor candidați la funcția de deputat din partea partidelor și blocurilor cu cele mai mari șanse de accedere în Parlamentul Republicii Moldova și ale unor candidați independenți. Profilurile sunt documentate de jurnaliști de investigație profesioniști, în baza unor criterii de integritate, elaborate de societatea civilă. Alte 10 profiluri de integritate au fost publicate zilele trecute pe portalul MoldovaCurată.md. Mai jos vă prezentăm o variantă sintetizată. Сообщение Alte 10 profiluri de integritate: foști și actuali miniștri și deputați care pretind la un mandat de parlamentar появились сначала на #diez.