Procurorul Andrei Balan de la Anticorupție nu a promovat evaluarea integrității
Noi.md, 12 septembrie 2025 18:00
Comisia de evaluare a procurorilor a comunicat vineri, 12 septembrie, rezultatele verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție.În raportul întocmit, Comisia recomandă ca acesta să nu fie admis la evaluarea externă.{{835394}}„Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea
Agenția de Investiții a anunțat că astăzi la Chișinău a aterizat o cursă absolut specială.În Moldova au ajuns 135 italieni (jurnaliști, bloggeri, turiști), care au cîștigat o călătorie gratuită de 3 zile într-o destinație secretă. Acum cîteva minute ei au aflat unde au aterizat - în Republica Moldova.„De-acum și pînă la plecarea acestora, Agenția de Investiții din Moldova va avea grijă
Exerciții de protecție civilă la Ungheni: simulări de cutremur, inundații și accidente chimice # Noi.md
La 12 septembrie 2025, în raionul Ungheni s-au desfășurat aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Scenariul a presupus un cutremur major, cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, avînd epicentrul în zona Vrancea (România), care a generat distrugeri semnificative pe teritoriul raionului, transmite Noi.md.
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Inima Moldovei # Noi.md
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor de arestare a membrilor Inima Moldovei.Despre acest lucru a anunțat președinta partidului, fostul bașcan al ATO Gagauzia, Irina Vlah.„Dosarele penale fabricate la comanda PAS se destramă unul după altul. Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem și care îi va îndepărta pentru totdeauna de la putere”, a declarat ea.
La data de 12 septembrie 2025, responsabilii IT din cadrul primăriilor și instituțiilor de învățământ din raionul Ialoveni au participat la o sesiune de instruire dedicată siguranței cibernetice, transmite Noi.md.Scopul instruirii a fost consolidarea capacităților instituționale pentru prevenirea și gestionarea incidentelor cibernetice, precum și sporirea nivelului de conștientizare privind pr
Federația de Judo a Republicii Moldova a anunțat despre plecarea din viață a antrenorului și profesorului Radu Malcic, care și-a dedicat întreaga carieră educării și formării noilor generații la Școala Sportivă Specializată de Judo „Oleg Crețu” și în cadrul clubului Antei Moldova. Colegiii din Federația de Judo a Republicii Moldova sînt în doliu și transmit sincere condoleanțe familiei și
Procesul de negociere privind Ucraina nu trebuie perceput cu naivitate și nu trebuie așteptate rezultate foarte rapide, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov.„Aici, cu siguranță, nu se poate purta ochelari roz și aștepta ca procesul de negociere să dea rezultate foarte rapide”, a spus el.Peskov a amintit cuvintele liderului american Donald Trump, care a remarc
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că bărbatul suspect de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost „cu mare probabilitate” reținut. El a făcut această declarație în direct la Fox News, adăugînd că se așteaptă ca trăgătorul să primească pedeapsa cu moartea.FBI a anunțat anterior o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care ar putea ajuta ancheta. Pentru identifi
Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță, recent transferat de la Craiova la Dinamo Kiev, se află în centrul unui scandal major în Ucraina.Ultrașii echipei Dinamo Kiev au postat pe rețelele sociale un videoclip de amenințare după ce au descoperit mesaje pro-ruse distribuite anterior de fotbalist. Printre acestea se numără și clipuri pe TikTok cu Vladimir Soloviov, propagandistul Kremlinului, sc
Statul ar putea redobîndi controlul asupra Portului Giurgiulești și altor active strategice # Noi.md
Alianța „MOLDOVENII” anunță un nou proiect de lege prin care statul ar urma să redobîndească controlul asupra Portului Internațional Giurgiulești și să declare infrastructura de transport drept activ strategic.Formațiunea consideră că portul, Calea Ferată din Moldova și o companie aeriană națională sînt elemente-cheie pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova.„Țara nu poate să d
Oamenii de știință avertizează: Pe Pămînt vor avea loc furtuni geomagnetice care vor dura mai multe zile # Noi.md
Perturbările geomagnetice provocate de noua gaură coronală de pe Soare ar tutea dura pînă la șase zile – de sîmbătă, 13 septembrie, pînă marți, 16 august.Despre acest lucru a comunicat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe (IKI RAN) și de Institutul de Fizică Solar-Terestră al Academiei Ruse de Științe (SO RAN).{{835661}}Pămîntu
Luptătorul moldovean de arte marțiale mixte Serghei Spivac și reprezentantul Bahrainului Shamil Gaziev se vor întîlni pe 22 noiembrie la turneul UFC Fight Night 265 din Doha (Qatar).Informația a fost comunicată de Chosen Advisory.Potrivit Media Sport, Sergei Spivac a disputat ultima sa luptă împotriva lui Valdo Cortez-Acosta în luna iunie a acestui an, la turneul UFC 316. În această luptă,
Emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma online https://evms.md/ în perioada 8–17 septembrie 2025, a înregistrat un nou succes, atrăgînd un interes crescut din partea populației, informează Noi.md.Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, în cele cinci zile de subscriere, persoanele fizice au investit în total 6,88 milioane de lei, fii
Zeci de șoferi au fost amendați în raionul Căușeni pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră. Acțiunea a avut loc pe 11 septembrie, pe traseul național R26 Bender–Căușeni–Cimișlia, unde polițiștii au folosit pentru supraveghere o dronă.Potrivit Inspectoratului de Poliție, doar într-o oră, 14 conducători auto au fost trași pe dreapta și sancționați pentru două tipuri de abateri: neop
„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pîinea - 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”. „Nu o să mai fie gaz 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai fie pîinea 16 copeici. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta. Asta e trecut, gata s-o dus. E istorie. sînt două lucruri pe care
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de corupere, înregistrate în Punctele de trecere a frontierei „Leușeni” și „Tudora”.Prima tentativă a avut loc în Punctul de trecere a frontierei „Leușeni”, în timp ce un cetățean ucrainean în vîrstă de 30 de ani, aflîndu-se la volanul unui autoturism înmatriculat în România, a încercat să ofere mijloace bănești
Instituțiile de învățămînt general din țara noastră asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate pentru o perioadă de 10 zile, notează Noi.md.Exemple de meniuri sînt prezentate în Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Minis
Șefa MAI, despre dezinformarea online: "La moment, încă nu avem viteza necesară de reacționare" # Noi.md
"Dezinformarea online este folosită intens în această perioadă. Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice, care este o entitate specializată în cadrul Inspectoratului Național de Investigații analizează, monitorizează și documentează toate aceste conținuturi". Declarația a fost făcută de către ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii "Rezoomat", notează Noi.md."Aces
Ministerul Energiei al Moldovei a lansat spre consultări publice proiectul noii Strategii energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2050. Documentul, calificat drept „cel mai ambițios” din ultimele trei decenii, prevede o transformare profundă a sectorului energetic, însă și un cost enorm – estimat la peste 43 de miliarde de euro.După cum trasmite Noi.md c referire la Mold Street, strategia
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Neon Time Party - 13 Septembrie 2025, 11:00 Moldcell Marathon For Kids 2025 - 13 Septembrie 2025, 12:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Bachata de la zero - 13 Septembrie 2025, 13:00 - 15:0
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor folosite în secțiile de votare constituite în străinătate, notează Noi.md.În total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba de stat, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1 500 în limba ucraineană.{{835615}}B
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, cînd livrările au atins un record de peste 30,4 mii tone, arată analiza expertului Iurie Rija.Chiar și în scădere, ritmul exporturilor a rămas unul intens pentru lunile de vară.Comparativ cu aceeași perioadă din 2023 (20,0 mii tone) și 2022 (1
Șoferul unu troleibuz de pe ruta 8 din capitală a fost surprins în timp ce conducea mijlocul de transport public cu telefonul în mînă. Nestingherit de faptul că transportă un troleibuz plin de pasageri, conducătorul auto naviga activ pe rețelele de socializare. {{834804}}Contactați de redacție, reprezentanții Regiei Transport Electric (RTEC) spun că au identificat șoferul și au dat asigură
ANRE propune calendarul de liberalizare a pieței gazelor pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări publice un proiect de hotărîre prin care se stabilește un calendar clar de liberalizare a pieței gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii, transmite Noi.md.Potrivit documentului, companiile mari vor trece obligatoriu la furnizori concurențiali de la 1 aprilie 2026, iar cele mijlocii
Moldova își prezintă tradițiile culinare la Festivalul Internațional al Gastronomiei de la Paris # Noi.md
Republica Moldova participă, în perioada 11–14 septembrie, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris, un eveniment care reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind publicului ocazia să descopere patrimoniul gastronomic mondial și noile tendințe din arta culinară.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, la standul național, vizitatorii
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău (DGETS) intensifică măsurile de prevenire a răspîndirii COVID-19 în instituțiile educaționale, notează Noi.md.Pentru a proteja sănătatea copiilor, a cadrelor didactice și a întregii comunități Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, implementează un set consolidat de acțiuni menite să asigure un proces educațional sigur și responsabil
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe un sector important de drum regional din raionul Drochia.Tronsonul, cu o lungime de circa 4,20 km, se află pe drumul regional G20 G17 – Fîntînița – Țarigrad – Drochia – R7, în localitatea Țarigrad, notează Noi.md.{{835012}}Valoarea lucrărilor a constituit aproximativ
Vameșii de la Palanca au dejucat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a unor semințe de cannabis și a unui set complet de echipamente pentru cultivarea acestora. Descoperirea a fost făcută în urma unui control de specialitate asupra unui microbuz, care efectua cursa regulată Odessa–Chișinău, transmite Noi.md.La volanul vehiculului se afla un conațional în vîrstă de 38 de ani
Ambasada Moldovei în SUA a declarat că este profund șocată de uciderea lui Charlie Kirk, aliatul politic al lui Donald Trump, care a avut loc pe 10 septembrie în statul Utah.„Exprimăm sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor afectați de acest tragic eveniment. Moldova condamnă și respinge cu fermitate orice formă de violență politică”, se arată în comunicatul Ambasadei R
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că toate procedurile privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc sînt deja agreate cu autoritățile, inclusiv biletele de avion.„Toate procedurile sînt agreate, inclusiv biletele avia. La data de 25 persoana va fi în Chișinău”, a declarat Cernăuțeanu pentru UNIMEDIA.{{831928}}Acum două zile, ministra Afacerilor Interne
Un număr de 161 de propuneri de proiect au fost aprobate în cadrul Programului de finanțare „Casa Verde”, la două luni de la lansarea acestuia. Inițiativa prevede că beneficiarii vor putea primi granturi de pînă la 200 de mii de lei pentru a-și eficientiza energetic locuințele și a-și reduce facturile la energie, transmite moldpres.Cele 161 de propuneri aprobate fac parte din Componenta I – Ev
Familia umoristului Gheorghe Urschi a venit cu un mesaj în rețelele solciale, în care se adresează tuturor instituților medicale din capitală, notează Noi.md."Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a fi mutat urgent Gheorghe Urschi din Institutul de Medicină Urgentă după intervenția chirurgicală Ocluzie Intestinală din 26 august 2025.{{823721}}Adică la altă terapie inte
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin a recunoscut că salariul angajaților din subordinea sa trebuie majorat, pentru că „nu e proporțional cu munca”. {{835963}}În acest sens, a dezvăluit la emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE TV, ediția din 11 septembrie curent, că există un proiect care urmează să fie discutat la Guvern, după care la Parlament.Potrivit oficialei, MAI „are capacit
Gestionarea apelurilor în perioada electorală: Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de CEC # Noi.md
Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de Comisia Electorală Centrală privind gestionarea apelurilor în perioada electorală, notează Noi.md.Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a participat recent la o sesiune de instruire online organizată de Comisia Electorală Centrală, dedicată tematicii electorale, cu scopul de a consolida capacitățile operaționale ale perso
Franța și Germania transferă în Polonia cinci aeronave Rafale și Eurofighter, pentru a-i întări securitatea aeriană, după incidentele cu dronele rusești, de miercuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Germania, în schimb, va extinde cu trei luni durata misiunii sale de poliție aeriană în Polonia, pînă la 31 decembrie. De asemenea, va dubla, la patru, numărul de aeronave Eurofigh
Tinerii sindicaliști din țară au adoptat o Rezoluție prin care cer măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației tinerilor pe piața muncii din Republica Moldova, notează Noi.md.Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat recent un Campusul Sindical, care a reunit circa 60 de tineri sindicaliști cu vîrste cuprinse între 18 și 35 de ani – lideri și
Moldova a anulat o serie de zboruri destinate pelerinilor care se îndreptau către Uman în ajunul sărbătorii Rosh Hashana.Potrivit Noi.md, cu referire la Vesti, hasidimii au reacționat extrem de dur la această decizie: „Este un comportament tipic unei republici bananiene și un antisemitism pur”. Ei au cerut, de asemenea, guvernului israelian să-și revizuiască relațiile cu Chișinăul. Informația
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord” anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord”.Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord” Concursul s-a desfășurat în cîteva etape: 4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de de
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, anunță efectuarea investigațiilor sub aspectul săvîrșirii coruperii electoral la Călărași, notează Noi.md.Potrivit materialelor administrate, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași, sînt suspectați de implicare în recrutarea
Olga Golban, la TAXCON’25: „Vom moderniza administrația fiscală prin consolidarea abordării bazate pe riscuri” # Noi.md
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, a participat pe 11 septembrie 2025 la cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale privind impozitarea din Republica Moldova – TAXCON’25.În cadrul panelului dedicat „Administrării fiscale”, șefa autorității fiscale a vorbit despre conformarea fiscală și despre modul în care aceasta evoluează în contextul tendințelor regionale rec
Scandal în Parlamentul European: Metsola a refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # Noi.md
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american, Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, SUA.Propunerea a venit de la europarlamentarul Charlie Weimers ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul la libertatea de exp
Fostul preşedinte, brazilian Jair Bolsonaro, a fost declarat vinovat, joi, de Curtea Supremă a ţării pentru complot în vederea rămînerii la putere după pierderea alegerilor prezidenţiale din 2022.Hotărîrea prezumtivă a majorităţii unui complet de cinci judecători ai Curţii Supreme din Brazilia îl face pe Bolsonaro primul fost preşedinte din istoria ţării condamnat pentru atacarea democraţiei.
Fără a-și dezvolta gîndirea, oamenii sînt condamnați să se bazeze pe sfaturile rețelelor neuronale. Se pare că viitorul a sosit: rețelele neuronale sînt gata să ne ofere un răspuns la orice întrebare. Ce-i drept, întreaga lor înțelepciune neuronală și accesul simultan la tot internetul nu garantează că acest răspuns va fi corect.Cei care se bazează prea mult pe noii guru ai inteligenței artif
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:12 septembrie — a 255-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 110 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel No
Va reveni Plahotniuc în lanțuri? Ce spune Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin # Noi.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat la emisiunea Rezoomat de la RLIVE TV că planul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc este deja definitivat, însă data de 25 septembrie rămîne una estimativă.„După cum am declarat și ieri, planul de extrădare este definitivat deja, deci se lucrează pe linia de direcție-cooperare polițienească internațională. Sînt niște regori și pr
Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Culturii și Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MAR), în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Turismului din Moldova (APIT) și Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din Moldova, au organizat o sesiune de discuții despre tichetele de vacanță, notează Noi.md.În cadrul evenimentului au fost di
Examen de admitere la stagiul profesional în activitatea de notar: Rezultatele primei probe # Noi.md
Doar 23 din cei 38 de candidați acceptați la concursul de admitere la stagiul profesional în profesia de notar au trecut de prima probă – testul grilă.Comisia de Licențiere a activității notariale a publicat rezultatele. Astfel, șapte candidați nu s-au prezentat la examenul care a avut loc pe 10 septembrie.{{830412}}Alți șapte candidați nu au promovat proba, notează Noi.md cu referire la b
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii.În primăvară, cultura a avut probleme din cauza înghețurilor. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate.Fermierul Igor Tcaci cultivă sfeclă de zahăr pe 146 de hectare. Înghețurile din primăvară au creat probleme
Militari din garnizoanele Chișinău și Bălți au depus joi Jurămîntul Militar de credință Republicii Moldova, asumîndu-și misiunea de a apăra țara cu onoare, disciplină și curaj, notează Noi.md.Ceremonia desfășurată în Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova” a reunit militari, comandanți și rudele tinerilor încorporați.{{835842}}Prezent la eveniment,
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Ministerul Afacerilor Interne anunță că au fost efectuate circa 200 de percheziții și au fost pornite mai multe dosare penale pentru fraude și corupție electorală.Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, la emisiunea Rezoomat de la RLIVE TV.Potrivit MAI, polițiștii au înto
