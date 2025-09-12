Detalii de la procurorii din Cahul despre cei doi viceprimari de Comrat reținuți recent
Noi.md, 12 septembrie 2025 19:30
Procurorii din Cahul vin cu noi amănunte despre cei 2 viceprimari de Comrat reținuți recent, o candidată la funcția de deputat și 2 activiști ai unui partid, notează Noi.md.În privința viceprimarului reținut pentru abuz de serviciu (în cazul prezumtivei alocări ilegale a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce el însuși ar fi fost adevăratul beneficiar), vineri, jud
• • •
19:30
Seniorii din capitală sînt invitați pe 13 și 14 septembrie, la tradiționalele spectacole muzicale în aer liber, notează Noi.md.Primăria Chișinău invită persoanele de vîrsta a treia în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfînt”, sîmbătă și duminică, 13 și 14 septembrie, orele 15:00-19:00, la o nouă ediție a spectacolelor muzicale în aer liber, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de
19:30
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a virat în avans 916 milioane de lei către prestatorii de servicii medicale pentru acoperirea cheltuielilor aferente lunii septembrie, transmite Noi.md.Din suma totală, aproximativ 865 de milioane de lei au fost transferați instituțiilor medicale publice, iar 51 de milioane de lei au ajuns la prestatorii privați.Potrivit CNAM, aceste plăți
19:00
Ordinea publică sub control: carabinierii au desfășurat zeci de misiuni de intervenție la apelurile de urgență 112 # Noi.md
În perioada 5-11 septembrie, au activat 1453 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite în total 480 itinerare, dintre care 44 patrule mixte și 436 patrule independente.A fost asigurată ordinea și siguranța publică în cadrul a 69 activități care implică aglomerări de persoane (peste 30 900 participanți), unde au fost implicați 568 carabinieri și înregistrate 55
19:00
Donald Tusk i-a răspuns lui Trump: „Atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost o întîmplare” # Noi.md
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a reacționat dur la declarațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei ar fi putut fi o greșeală.„Și noi am vrea să credem că atacul dronelor asupra Poloniei a fost o greșeală. Dar nu este așa. Și noi știm asta”, a scris Tusk în X.{{835649}}În noaptea de marți spre miercuri, 10 septe
19:00
Parlamentul organizează, în perioada 13–20 septembrie, o nouă ediție a Săptămînii deschiderii parlamentare, notează Noi.md.Săptămîna deschiderii parlamentare va fi inaugurată sîmbătă, 13 septembrie, prin Gala laureaților Festivalului-concurs de muzică patriotică „Te cînt, Patrie și Neam”, ediția a III-a, organizată în scuarul Parlamentului.{{835615}}În perioada 15–19 septembrie, elevi, lic
18:30
În Moldova, meteorologii au anunțat trei coduri de pericol meteorologic – „roșu”, „portocaliu” și „galben” – din cauza nivelului scăzut al apei în rîuri.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 13-19 septembrie 2025, pe rîul Prut (sectorul Costești – Brînză), pe rîul Nistru (sectorul Dubăsari – Tudor), precum și pe majoritatea rîurilor mici din țară se va menține o scurger
18:30
18:30
Putin a permis cetățenilor din Moldova și din alte trei țări să nu mai confirme cunoașterea limbii ruse # Noi.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a introdus modificări la programul de stat privind acordarea de ajutor pentru relocarea voluntară în Rusia. Acum, compatrioții ruși care dețin cetățenia Belarusului, Kazahstanului, Moldovei sau Ucrainei nu mai trebuie să confirme cunoașterea limbii ruse.Aceleași facilități sînt acordate și repatriaților care doresc să participe la acest program în condiții
18:30
În dimineața zilei de 12 septembrie 2025, au fost depistate noi cazuri de vandalism în Parcul-pădure Rîșcani.Persoane necunoscute au deteriorat o bancă și mai multe coșuri de gunoi, au demontat mai multe lespezi din pavajul unei alei.Primăria Chișinău condamnă cu fermitate aceste acțiuni de distrugere și atenționează că deteriorarea intenționată a bunurilor publice este pasibilă de sancțiu
18:00
Agenția de Investiții a anunțat că astăzi la Chișinău a aterizat o cursă absolut specială.În Moldova au ajuns 135 italieni (jurnaliști, bloggeri, turiști), care au cîștigat o călătorie gratuită de 3 zile într-o destinație secretă. Acum cîteva minute ei au aflat unde au aterizat - în Republica Moldova.„De-acum și pînă la plecarea acestora, Agenția de Investiții din Moldova va avea grijă
18:00
Exerciții de protecție civilă la Ungheni: simulări de cutremur, inundații și accidente chimice # Noi.md
La 12 septembrie 2025, în raionul Ungheni s-au desfășurat aplicații tactice de amploare în domeniul protecției civile, organizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Scenariul a presupus un cutremur major, cu magnitudinea de 8 grade pe scara de 12, avînd epicentrul în zona Vrancea (România), care a generat distrugeri semnificative pe teritoriul raionului, transmite Noi.md.
18:00
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Inima Moldovei # Noi.md
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor de arestare a membrilor Inima Moldovei.Despre acest lucru a anunțat președinta partidului, fostul bașcan al ATO Gagauzia, Irina Vlah.„Dosarele penale fabricate la comanda PAS se destramă unul după altul. Vocea poporului Moldovei este arma principală de care se tem și care îi va îndepărta pentru totdeauna de la putere”, a declarat ea.
18:00
Comisia de evaluare a procurorilor a comunicat vineri, 12 septembrie, rezultatele verificării integrității procurorului Andrei Balan din cadrul Procuraturii Anticorupție.În raportul întocmit, Comisia recomandă ca acesta să nu fie admis la evaluarea externă.{{835394}}„Procesul de evaluare a relevat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea
18:00
La data de 12 septembrie 2025, responsabilii IT din cadrul primăriilor și instituțiilor de învățământ din raionul Ialoveni au participat la o sesiune de instruire dedicată siguranței cibernetice, transmite Noi.md.Scopul instruirii a fost consolidarea capacităților instituționale pentru prevenirea și gestionarea incidentelor cibernetice, precum și sporirea nivelului de conștientizare privind pr
18:00
Federația de Judo a Republicii Moldova a anunțat despre plecarea din viață a antrenorului și profesorului Radu Malcic, care și-a dedicat întreaga carieră educării și formării noilor generații la Școala Sportivă Specializată de Judo „Oleg Crețu” și în cadrul clubului Antei Moldova. Colegiii din Federația de Judo a Republicii Moldova sînt în doliu și transmit sincere condoleanțe familiei și
18:00
Procesul de negociere privind Ucraina nu trebuie perceput cu naivitate și nu trebuie așteptate rezultate foarte rapide, a declarat purtătorul de cuvînt al președintelui rus, Dmitri Peskov.„Aici, cu siguranță, nu se poate purta ochelari roz și aștepta ca procesul de negociere să dea rezultate foarte rapide”, a spus el.Peskov a amintit cuvintele liderului american Donald Trump, care a remarc
17:30
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că bărbatul suspect de uciderea activistului conservator Charlie Kirk a fost „cu mare probabilitate” reținut. El a făcut această declarație în direct la Fox News, adăugînd că se așteaptă ca trăgătorul să primească pedeapsa cu moartea.FBI a anunțat anterior o recompensă de 100.000 de dolari pentru informații care ar putea ajuta ancheta. Pentru identifi
17:30
Fotbalistul moldovean Vladislav Blănuță, recent transferat de la Craiova la Dinamo Kiev, se află în centrul unui scandal major în Ucraina.Ultrașii echipei Dinamo Kiev au postat pe rețelele sociale un videoclip de amenințare după ce au descoperit mesaje pro-ruse distribuite anterior de fotbalist. Printre acestea se numără și clipuri pe TikTok cu Vladimir Soloviov, propagandistul Kremlinului, sc
17:30
Statul ar putea redobîndi controlul asupra Portului Giurgiulești și altor active strategice # Noi.md
Alianța „MOLDOVENII” anunță un nou proiect de lege prin care statul ar urma să redobîndească controlul asupra Portului Internațional Giurgiulești și să declare infrastructura de transport drept activ strategic.Formațiunea consideră că portul, Calea Ferată din Moldova și o companie aeriană națională sînt elemente-cheie pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova.„Țara nu poate să d
17:30
Oamenii de știință avertizează: Pe Pămînt vor avea loc furtuni geomagnetice care vor dura mai multe zile # Noi.md
Perturbările geomagnetice provocate de noua gaură coronală de pe Soare ar tutea dura pînă la șase zile – de sîmbătă, 13 septembrie, pînă marți, 16 august.Despre acest lucru a comunicat laboratorul de astronomie solară al Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe (IKI RAN) și de Institutul de Fizică Solar-Terestră al Academiei Ruse de Științe (SO RAN).{{835661}}Pămîntu
17:00
Luptătorul moldovean de arte marțiale mixte Serghei Spivac și reprezentantul Bahrainului Shamil Gaziev se vor întîlni pe 22 noiembrie la turneul UFC Fight Night 265 din Doha (Qatar).Informația a fost comunicată de Chosen Advisory.Potrivit Media Sport, Sergei Spivac a disputat ultima sa luptă împotriva lui Valdo Cortez-Acosta în luna iunie a acestui an, la turneul UFC 316. În această luptă,
17:00
Emisiunea de valori mobiliare de stat, desfășurată prin platforma online https://evms.md/ în perioada 8–17 septembrie 2025, a înregistrat un nou succes, atrăgînd un interes crescut din partea populației, informează Noi.md.Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, în cele cinci zile de subscriere, persoanele fizice au investit în total 6,88 milioane de lei, fii
17:00
Zeci de șoferi au fost amendați în raionul Căușeni pentru nerespectarea regulilor de circulație rutieră. Acțiunea a avut loc pe 11 septembrie, pe traseul național R26 Bender–Căușeni–Cimișlia, unde polițiștii au folosit pentru supraveghere o dronă.Potrivit Inspectoratului de Poliție, doar într-o oră, 14 conducători auto au fost trași pe dreapta și sancționați pentru două tipuri de abateri: neop
16:30
„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pîinea - 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”. „Nu o să mai fie gaz 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai fie pîinea 16 copeici. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta. Asta e trecut, gata s-o dus. E istorie. sînt două lucruri pe care
16:30
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de corupere, înregistrate în Punctele de trecere a frontierei „Leușeni” și „Tudora”.Prima tentativă a avut loc în Punctul de trecere a frontierei „Leușeni”, în timp ce un cetățean ucrainean în vîrstă de 30 de ani, aflîndu-se la volanul unui autoturism înmatriculat în România, a încercat să ofere mijloace bănești
16:00
Instituțiile de învățămînt general din țara noastră asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate pentru o perioadă de 10 zile, notează Noi.md.Exemple de meniuri sînt prezentate în Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Minis
16:00
Șefa MAI, despre dezinformarea online: "La moment, încă nu avem viteza necesară de reacționare" # Noi.md
"Dezinformarea online este folosită intens în această perioadă. Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice, care este o entitate specializată în cadrul Inspectoratului Național de Investigații analizează, monitorizează și documentează toate aceste conținuturi". Declarația a fost făcută de către ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii "Rezoomat", notează Noi.md."Aces
15:30
Ministerul Energiei al Moldovei a lansat spre consultări publice proiectul noii Strategii energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2050. Documentul, calificat drept „cel mai ambițios” din ultimele trei decenii, prevede o transformare profundă a sectorului energetic, însă și un cost enorm – estimat la peste 43 de miliarde de euro.După cum trasmite Noi.md c referire la Mold Street, strategia
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Neon Time Party - 13 Septembrie 2025, 11:00 Moldcell Marathon For Kids 2025 - 13 Septembrie 2025, 12:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Bachata de la zero - 13 Septembrie 2025, 13:00 - 15:0
15:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor folosite în secțiile de votare constituite în străinătate, notează Noi.md.În total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba de stat, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1 500 în limba ucraineană.{{835615}}B
15:00
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, cînd livrările au atins un record de peste 30,4 mii tone, arată analiza expertului Iurie Rija.Chiar și în scădere, ritmul exporturilor a rămas unul intens pentru lunile de vară.Comparativ cu aceeași perioadă din 2023 (20,0 mii tone) și 2022 (1
14:30
Șoferul unu troleibuz de pe ruta 8 din capitală a fost surprins în timp ce conducea mijlocul de transport public cu telefonul în mînă. Nestingherit de faptul că transportă un troleibuz plin de pasageri, conducătorul auto naviga activ pe rețelele de socializare. {{834804}}Contactați de redacție, reprezentanții Regiei Transport Electric (RTEC) spun că au identificat șoferul și au dat asigură
14:30
ANRE propune calendarul de liberalizare a pieței gazelor pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări publice un proiect de hotărîre prin care se stabilește un calendar clar de liberalizare a pieței gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii, transmite Noi.md.Potrivit documentului, companiile mari vor trece obligatoriu la furnizori concurențiali de la 1 aprilie 2026, iar cele mijlocii
14:00
Moldova își prezintă tradițiile culinare la Festivalul Internațional al Gastronomiei de la Paris # Noi.md
Republica Moldova participă, în perioada 11–14 septembrie, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris, un eveniment care reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind publicului ocazia să descopere patrimoniul gastronomic mondial și noile tendințe din arta culinară.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, la standul național, vizitatorii
14:00
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău (DGETS) intensifică măsurile de prevenire a răspîndirii COVID-19 în instituțiile educaționale, notează Noi.md.Pentru a proteja sănătatea copiilor, a cadrelor didactice și a întregii comunități Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, implementează un set consolidat de acțiuni menite să asigure un proces educațional sigur și responsabil
13:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe un sector important de drum regional din raionul Drochia.Tronsonul, cu o lungime de circa 4,20 km, se află pe drumul regional G20 G17 – Fîntînița – Țarigrad – Drochia – R7, în localitatea Țarigrad, notează Noi.md.{{835012}}Valoarea lucrărilor a constituit aproximativ
13:30
Vameșii de la Palanca au dejucat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a unor semințe de cannabis și a unui set complet de echipamente pentru cultivarea acestora. Descoperirea a fost făcută în urma unui control de specialitate asupra unui microbuz, care efectua cursa regulată Odessa–Chișinău, transmite Noi.md.La volanul vehiculului se afla un conațional în vîrstă de 38 de ani
13:00
Ambasada Moldovei în SUA a declarat că este profund șocată de uciderea lui Charlie Kirk, aliatul politic al lui Donald Trump, care a avut loc pe 10 septembrie în statul Utah.„Exprimăm sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor afectați de acest tragic eveniment. Moldova condamnă și respinge cu fermitate orice formă de violență politică”, se arată în comunicatul Ambasadei R
13:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că toate procedurile privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc sînt deja agreate cu autoritățile, inclusiv biletele de avion.„Toate procedurile sînt agreate, inclusiv biletele avia. La data de 25 persoana va fi în Chișinău”, a declarat Cernăuțeanu pentru UNIMEDIA.{{831928}}Acum două zile, ministra Afacerilor Interne
13:00
Un număr de 161 de propuneri de proiect au fost aprobate în cadrul Programului de finanțare „Casa Verde”, la două luni de la lansarea acestuia. Inițiativa prevede că beneficiarii vor putea primi granturi de pînă la 200 de mii de lei pentru a-și eficientiza energetic locuințele și a-și reduce facturile la energie, transmite moldpres.Cele 161 de propuneri aprobate fac parte din Componenta I – Ev
12:30
Familia umoristului Gheorghe Urschi a venit cu un mesaj în rețelele solciale, în care se adresează tuturor instituților medicale din capitală, notează Noi.md."Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a fi mutat urgent Gheorghe Urschi din Institutul de Medicină Urgentă după intervenția chirurgicală Ocluzie Intestinală din 26 august 2025.{{823721}}Adică la altă terapie inte
12:30
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin a recunoscut că salariul angajaților din subordinea sa trebuie majorat, pentru că „nu e proporțional cu munca”. {{835963}}În acest sens, a dezvăluit la emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE TV, ediția din 11 septembrie curent, că există un proiect care urmează să fie discutat la Guvern, după care la Parlament.Potrivit oficialei, MAI „are capacit
12:30
Gestionarea apelurilor în perioada electorală: Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de CEC # Noi.md
Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de Comisia Electorală Centrală privind gestionarea apelurilor în perioada electorală, notează Noi.md.Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a participat recent la o sesiune de instruire online organizată de Comisia Electorală Centrală, dedicată tematicii electorale, cu scopul de a consolida capacitățile operaționale ale perso
12:00
Franța și Germania transferă în Polonia cinci aeronave Rafale și Eurofighter, pentru a-i întări securitatea aeriană, după incidentele cu dronele rusești, de miercuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Germania, în schimb, va extinde cu trei luni durata misiunii sale de poliție aeriană în Polonia, pînă la 31 decembrie. De asemenea, va dubla, la patru, numărul de aeronave Eurofigh
12:00
Tinerii sindicaliști din țară au adoptat o Rezoluție prin care cer măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației tinerilor pe piața muncii din Republica Moldova, notează Noi.md.Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat recent un Campusul Sindical, care a reunit circa 60 de tineri sindicaliști cu vîrste cuprinse între 18 și 35 de ani – lideri și
11:30
Moldova a anulat o serie de zboruri destinate pelerinilor care se îndreptau către Uman în ajunul sărbătorii Rosh Hashana.Potrivit Noi.md, cu referire la Vesti, hasidimii au reacționat extrem de dur la această decizie: „Este un comportament tipic unei republici bananiene și un antisemitism pur”. Ei au cerut, de asemenea, guvernului israelian să-și revizuiască relațiile cu Chișinăul. Informația
11:30
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord” anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord”.Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord” Concursul s-a desfășurat în cîteva etape: 4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de de
11:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, anunță efectuarea investigațiilor sub aspectul săvîrșirii coruperii electoral la Călărași, notează Noi.md.Potrivit materialelor administrate, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași, sînt suspectați de implicare în recrutarea
11:00
Olga Golban, la TAXCON’25: „Vom moderniza administrația fiscală prin consolidarea abordării bazate pe riscuri” # Noi.md
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, a participat pe 11 septembrie 2025 la cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale privind impozitarea din Republica Moldova – TAXCON’25.În cadrul panelului dedicat „Administrării fiscale”, șefa autorității fiscale a vorbit despre conformarea fiscală și despre modul în care aceasta evoluează în contextul tendințelor regionale rec
