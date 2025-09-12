Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei și pîinea - 16 copeici. Gata, e istorie
Noi.md, 12 septembrie 2025 16:30
„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pîinea - 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”. „Nu o să mai fie gaz 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai fie pîinea 16 copeici. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta. Asta e trecut, gata s-o dus. E istorie. sînt două lucruri pe care
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
16:30
„Nu o să mai fie gaz la 10 lei și pîinea - 16 copeici. Gata, e istorie”, spune liderul PAS, Igor Grosu, care menționează că „guvernul trebuie să asigure prețuri rezonabile și venituri mai mari pentru oameni”. „Nu o să mai fie gaz 10 lei. Nu o să mai fie. Nu o să mai fie pîinea 16 copeici. Îmi pare rău să vă aduc vestea asta. Asta e trecut, gata s-o dus. E istorie. sînt două lucruri pe care
16:30
Pe parcursul săptămînii curente, polițiștii de frontieră au dejucat două tentative de corupere, înregistrate în Punctele de trecere a frontierei „Leușeni” și „Tudora”.Prima tentativă a avut loc în Punctul de trecere a frontierei „Leușeni”, în timp ce un cetățean ucrainean în vîrstă de 30 de ani, aflîndu-se la volanul unui autoturism înmatriculat în România, a încercat să ofere mijloace bănești
Acum o oră
16:00
Instituțiile de învățămînt general din țara noastră asigură alimentația elevilor în baza unor meniuri-model elaborate pentru o perioadă de 10 zile, notează Noi.md.Exemple de meniuri sînt prezentate în Regulamentul privind organizarea și asigurarea sănătății nutriționale a copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general, aprobat prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al Minis
16:00
Șefa MAI, despre dezinformarea online: "La moment, încă nu avem viteza necesară de reacționare" # Noi.md
"Dezinformarea online este folosită intens în această perioadă. Centrul de Combatere a Crimelor Cibernetice, care este o entitate specializată în cadrul Inspectoratului Național de Investigații analizează, monitorizează și documentează toate aceste conținuturi". Declarația a fost făcută de către ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul emisiunii "Rezoomat", notează Noi.md."Aces
Acum 2 ore
15:30
Ministerul Energiei al Moldovei a lansat spre consultări publice proiectul noii Strategii energetice a Republicii Moldova pînă în anul 2050. Documentul, calificat drept „cel mai ambițios” din ultimele trei decenii, prevede o transformare profundă a sectorului energetic, însă și un cost enorm – estimat la peste 43 de miliarde de euro.După cum trasmite Noi.md c referire la Mold Street, strategia
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Neon Time Party - 13 Septembrie 2025, 11:00 Moldcell Marathon For Kids 2025 - 13 Septembrie 2025, 12:00, Piaţa Marii Adunări Naţionale Bachata de la zero - 13 Septembrie 2025, 13:00 - 15:0
15:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a început tiparul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, ce vor folosite în secțiile de votare constituite în străinătate, notează Noi.md.În total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba de stat, 105 500 în limba rusă, 500 în limba găgăuză și 1 500 în limba ucraineană.{{835615}}B
15:00
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin față de aceeași perioadă din 2024, cînd livrările au atins un record de peste 30,4 mii tone, arată analiza expertului Iurie Rija.Chiar și în scădere, ritmul exporturilor a rămas unul intens pentru lunile de vară.Comparativ cu aceeași perioadă din 2023 (20,0 mii tone) și 2022 (1
Acum 4 ore
14:30
Șoferul unu troleibuz de pe ruta 8 din capitală a fost surprins în timp ce conducea mijlocul de transport public cu telefonul în mînă. Nestingherit de faptul că transportă un troleibuz plin de pasageri, conducătorul auto naviga activ pe rețelele de socializare. {{834804}}Contactați de redacție, reprezentanții Regiei Transport Electric (RTEC) spun că au identificat șoferul și au dat asigură
14:30
ANRE propune calendarul de liberalizare a pieței gazelor pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pentru consultări publice un proiect de hotărîre prin care se stabilește un calendar clar de liberalizare a pieței gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici mari și mijlocii, transmite Noi.md.Potrivit documentului, companiile mari vor trece obligatoriu la furnizori concurențiali de la 1 aprilie 2026, iar cele mijlocii
14:00
Moldova își prezintă tradițiile culinare la Festivalul Internațional al Gastronomiei de la Paris # Noi.md
Republica Moldova participă, în perioada 11–14 septembrie, la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris, un eveniment care reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind publicului ocazia să descopere patrimoniul gastronomic mondial și noile tendințe din arta culinară.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldova 1, la standul național, vizitatorii
14:00
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău (DGETS) intensifică măsurile de prevenire a răspîndirii COVID-19 în instituțiile educaționale, notează Noi.md.Pentru a proteja sănătatea copiilor, a cadrelor didactice și a întregii comunități Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, implementează un set consolidat de acțiuni menite să asigure un proces educațional sigur și responsabil
13:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe un sector important de drum regional din raionul Drochia.Tronsonul, cu o lungime de circa 4,20 km, se află pe drumul regional G20 G17 – Fîntînița – Țarigrad – Drochia – R7, în localitatea Țarigrad, notează Noi.md.{{835012}}Valoarea lucrărilor a constituit aproximativ
13:30
Vameșii de la Palanca au dejucat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a unor semințe de cannabis și a unui set complet de echipamente pentru cultivarea acestora. Descoperirea a fost făcută în urma unui control de specialitate asupra unui microbuz, care efectua cursa regulată Odessa–Chișinău, transmite Noi.md.La volanul vehiculului se afla un conațional în vîrstă de 38 de ani
13:00
Ambasada Moldovei în SUA a declarat că este profund șocată de uciderea lui Charlie Kirk, aliatul politic al lui Donald Trump, care a avut loc pe 10 septembrie în statul Utah.„Exprimăm sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor afectați de acest tragic eveniment. Moldova condamnă și respinge cu fermitate orice formă de violență politică”, se arată în comunicatul Ambasadei R
13:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că toate procedurile privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc sînt deja agreate cu autoritățile, inclusiv biletele de avion.„Toate procedurile sînt agreate, inclusiv biletele avia. La data de 25 persoana va fi în Chișinău”, a declarat Cernăuțeanu pentru UNIMEDIA.{{831928}}Acum două zile, ministra Afacerilor Interne
13:00
Un număr de 161 de propuneri de proiect au fost aprobate în cadrul Programului de finanțare „Casa Verde”, la două luni de la lansarea acestuia. Inițiativa prevede că beneficiarii vor putea primi granturi de pînă la 200 de mii de lei pentru a-și eficientiza energetic locuințele și a-și reduce facturile la energie, transmite moldpres.Cele 161 de propuneri aprobate fac parte din Componenta I – Ev
Acum 6 ore
12:30
Familia umoristului Gheorghe Urschi a venit cu un mesaj în rețelele solciale, în care se adresează tuturor instituților medicale din capitală, notează Noi.md."Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a fi mutat urgent Gheorghe Urschi din Institutul de Medicină Urgentă după intervenția chirurgicală Ocluzie Intestinală din 26 august 2025.{{823721}}Adică la altă terapie inte
12:30
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin a recunoscut că salariul angajaților din subordinea sa trebuie majorat, pentru că „nu e proporțional cu munca”. {{835963}}În acest sens, a dezvăluit la emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE TV, ediția din 11 septembrie curent, că există un proiect care urmează să fie discutat la Guvern, după care la Parlament.Potrivit oficialei, MAI „are capacit
12:30
Gestionarea apelurilor în perioada electorală: Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de CEC # Noi.md
Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de Comisia Electorală Centrală privind gestionarea apelurilor în perioada electorală, notează Noi.md.Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a participat recent la o sesiune de instruire online organizată de Comisia Electorală Centrală, dedicată tematicii electorale, cu scopul de a consolida capacitățile operaționale ale perso
12:00
Franța și Germania transferă în Polonia cinci aeronave Rafale și Eurofighter, pentru a-i întări securitatea aeriană, după incidentele cu dronele rusești, de miercuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Germania, în schimb, va extinde cu trei luni durata misiunii sale de poliție aeriană în Polonia, pînă la 31 decembrie. De asemenea, va dubla, la patru, numărul de aeronave Eurofigh
12:00
Tinerii sindicaliști din țară au adoptat o Rezoluție prin care cer măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației tinerilor pe piața muncii din Republica Moldova, notează Noi.md.Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat recent un Campusul Sindical, care a reunit circa 60 de tineri sindicaliști cu vîrste cuprinse între 18 și 35 de ani – lideri și
11:30
Moldova a anulat o serie de zboruri destinate pelerinilor care se îndreptau către Uman în ajunul sărbătorii Rosh Hashana.Potrivit Noi.md, cu referire la Vesti, hasidimii au reacționat extrem de dur la această decizie: „Este un comportament tipic unei republici bananiene și un antisemitism pur”. Ei au cerut, de asemenea, guvernului israelian să-și revizuiască relațiile cu Chișinăul. Informația
11:30
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord” anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord”.Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord” Concursul s-a desfășurat în cîteva etape: 4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de de
11:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, anunță efectuarea investigațiilor sub aspectul săvîrșirii coruperii electoral la Călărași, notează Noi.md.Potrivit materialelor administrate, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași, sînt suspectați de implicare în recrutarea
11:00
Olga Golban, la TAXCON’25: „Vom moderniza administrația fiscală prin consolidarea abordării bazate pe riscuri” # Noi.md
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, a participat pe 11 septembrie 2025 la cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale privind impozitarea din Republica Moldova – TAXCON’25.În cadrul panelului dedicat „Administrării fiscale”, șefa autorității fiscale a vorbit despre conformarea fiscală și despre modul în care aceasta evoluează în contextul tendințelor regionale rec
11:00
Scandal în Parlamentul European: Metsola a refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # Noi.md
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american, Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, SUA.Propunerea a venit de la europarlamentarul Charlie Weimers ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul la libertatea de exp
Acum 8 ore
10:30
Fostul preşedinte, brazilian Jair Bolsonaro, a fost declarat vinovat, joi, de Curtea Supremă a ţării pentru complot în vederea rămînerii la putere după pierderea alegerilor prezidenţiale din 2022.Hotărîrea prezumtivă a majorităţii unui complet de cinci judecători ai Curţii Supreme din Brazilia îl face pe Bolsonaro primul fost preşedinte din istoria ţării condamnat pentru atacarea democraţiei.
10:30
Fără a-și dezvolta gîndirea, oamenii sînt condamnați să se bazeze pe sfaturile rețelelor neuronale. Se pare că viitorul a sosit: rețelele neuronale sînt gata să ne ofere un răspuns la orice întrebare. Ce-i drept, întreaga lor înțelepciune neuronală și accesul simultan la tot internetul nu garantează că acest răspuns va fi corect.Cei care se bazează prea mult pe noii guru ai inteligenței artif
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:12 septembrie — a 255-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 110 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel No
10:00
Va reveni Plahotniuc în lanțuri? Ce spune Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin # Noi.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat la emisiunea Rezoomat de la RLIVE TV că planul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc este deja definitivat, însă data de 25 septembrie rămîne una estimativă.„După cum am declarat și ieri, planul de extrădare este definitivat deja, deci se lucrează pe linia de direcție-cooperare polițienească internațională. Sînt niște regori și pr
10:00
Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Culturii și Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MAR), în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Turismului din Moldova (APIT) și Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din Moldova, au organizat o sesiune de discuții despre tichetele de vacanță, notează Noi.md.În cadrul evenimentului au fost di
09:30
Examen de admitere la stagiul profesional în activitatea de notar: Rezultatele primei probe # Noi.md
Doar 23 din cei 38 de candidați acceptați la concursul de admitere la stagiul profesional în profesia de notar au trecut de prima probă – testul grilă.Comisia de Licențiere a activității notariale a publicat rezultatele. Astfel, șapte candidați nu s-au prezentat la examenul care a avut loc pe 10 septembrie.{{830412}}Alți șapte candidați nu au promovat proba, notează Noi.md cu referire la b
09:30
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii.În primăvară, cultura a avut probleme din cauza înghețurilor. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate.Fermierul Igor Tcaci cultivă sfeclă de zahăr pe 146 de hectare. Înghețurile din primăvară au creat probleme
09:00
Militari din garnizoanele Chișinău și Bălți au depus joi Jurămîntul Militar de credință Republicii Moldova, asumîndu-și misiunea de a apăra țara cu onoare, disciplină și curaj, notează Noi.md.Ceremonia desfășurată în Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova” a reunit militari, comandanți și rudele tinerilor încorporați.{{835842}}Prezent la eveniment,
09:00
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Ministerul Afacerilor Interne anunță că au fost efectuate circa 200 de percheziții și au fost pornite mai multe dosare penale pentru fraude și corupție electorală.Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, la emisiunea Rezoomat de la RLIVE TV.Potrivit MAI, polițiștii au înto
Acum 12 ore
08:30
Irlanda a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa”.Într-o declarație, postul de televiziune RTÉ a afirmat că participarea țării sale la eveniment „ar fi inacceptabilă, avînd în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare care au loc în prezent în Gaza”, transmite G4media.ro.RTÉ va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europe
08:30
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal cea mai înaltă distincție SUA # Noi.md
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi, 11 septembrie curent, omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează g4media.ro.Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al
08:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian. Declaraţia a fost făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată, scrie adevarul.ro.„Ne vom ţine promisiunea: nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparţine”, a declarat Netanyahu la evenimentul organizat la Maale Adumim, o colonie israeli
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar și-a consolidat pozițiile și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3,5 bani, iar de la dolarul american – 0,48 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 12 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu
08:00
FBI a publicat primele fotografii cu un suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk și cere ajutorul publicului # Noi.md
Biroul FBI din Salt Lake City a publicat fotografii cu „o persoană de interes” în cazul uciderii lui Charlie Kirk, activistul conservator în vîrstă de 31 de ani împuşcat în gît în urmă cu o zi, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universităţi din Utah, scrie hotnews.ro.Două imagini postate pe X arată un individ purtînd o șapcă, ochelari de soare negri, o bluză ne
07:30
Pe întreg teritoriul țării astăzi se va semnala cer variabil.Pe parcursul zilei, în zone extinse, sînt așteptate ploi, pe alocuri cu caracter de aversă.Vînt din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +21…+23°C, în raioanele centrale temperatura va fi de +18…+21°C, iar în nord se vor înregistra valori de circa +16…+18°C.
06:30
Partidul Alianța „MOLDOVENII” are un plan clar pentru reintegrarea Moldovei.Despre aceasta a declarat secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul emisiunii „На грани” difuzate de canalul de televiziune Exclusiv TV.El a subliniat că diferendul din Transnistria nu este nici religios, nici național.„Este un conflict pur politic și elitist. Există d
05:30
Meciul de Cupa Davis dintre Canada și Israel, programat în Halifax, se va desfășura fără spectatori și fără presă, din cauza unor amenințări serioase la adresa siguranței.Decizia Tennis Canada de a disputa cu porțile închise confruntarea din Cupa Davis contra Israelului a fost luată marți, din cauza „îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea”, semnalate de autoritățile locale și național
04:30
O ciupercă rezistentă la medicamente, Candida auris, provoacă tot mai multe infecții în spitalele europene, avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).Agenția subliniază că este nevoie de măsuri suplimentare de supraveghere și control, pentru a limita răspîndirea acesteia.Potrivit raportului ECDC, peste 4.000 de cazuri au fost înregistrate între 2013 și 2023 în
Acum 24 ore
03:30
Festivalul Pădurilor 2025 aduce la Condrița distracție, cunoaștere și tradiții pentru toate vîrstele # Noi.md
Pe 14 septembrie, începînd cu ora 11:00, Reședința prezidențială de la Condrița va găzdui Festivalul Pădurilor 2025, un eveniment cu intrare gratuită care promite o zi plină de descoperiri, activități educative și distracții pentru întreaga familie.Programul festivalului îmbină știința, natura și tradițiile: vizitatorii vor putea participa la experimente interactive – de la măsurarea temperatu
02:30
Clubul Chelsea a fost acuzat de nu mai puțin de 74 de încălcări ale regulamentului legat de agenții de jucători de către Federaţia engleză de fotbal.FA a precizat că acuzatiile se întind pe o perioadă între 2009 şi 2022, cînd clubul era patronat de miliardarul rus Roman Abramovici, în principal fiind vizate evenimente petrecute între sezoanele 2010-11 si 2015-16, transmite agerpresFederați
01:30
Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de rîu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă.Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance - ideal în laboratoarele de pe Pămînt - înainte de a se ajunge la orice concluzii, transmite s
01:00
Arheologii din Albania au descoperit o cameră funerară romană unică, datînd din secolele III-IV d.Hr. Este prima descoperire de acest gen pe teritoriul țării balcanice, care a fost cîndva parte a Imperiului Roman.Descoperirea a fost posibilă datorită indiciilor oferite de localnici, care au observat pietre neobișnuite pe platoul de la granița cu Macedonia de Nord.{{830577}}Angajații Instit
00:30
În jurul Antarcticii, plutesc numeroase iceberguri. Unele sînt minuscule, dar există și adevărați giganți, pe care ar putea încăpea un întreg oraș, ba chiar o regiune mică. Astfel de giganți pot exista în ocean zeci de ani, pînă cînd se topesc.Unul dintre cele mai mari aisberguri înregistrați vreodată în istorie se află chiar în aceste zile în etapa finală a existenței sale.Aisbergul A23a
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.