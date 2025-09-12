Semințe de cannabis și echipamente de cultivare, confiscate de vameșii de la Palanca
Noi.md, 12 septembrie 2025 13:30
Vameșii de la Palanca au dejucat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a unor semințe de cannabis și a unui set complet de echipamente pentru cultivarea acestora. Descoperirea a fost făcută în urma unui control de specialitate asupra unui microbuz, care efectua cursa regulată Odessa–Chișinău, transmite Noi.md.La volanul vehiculului se afla un conațional în vîrstă de 38 de ani
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 15 minute
13:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează despre finalizarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe un sector important de drum regional din raionul Drochia.Tronsonul, cu o lungime de circa 4,20 km, se află pe drumul regional G20 G17 – Fîntînița – Țarigrad – Drochia – R7, în localitatea Țarigrad, notează Noi.md.{{835012}}Valoarea lucrărilor a constituit aproximativ
13:30
Vameșii de la Palanca au dejucat o tentativă de introducere ilegală în Republica Moldova a unor semințe de cannabis și a unui set complet de echipamente pentru cultivarea acestora. Descoperirea a fost făcută în urma unui control de specialitate asupra unui microbuz, care efectua cursa regulată Odessa–Chișinău, transmite Noi.md.La volanul vehiculului se afla un conațional în vîrstă de 38 de ani
Acum o oră
13:00
Ambasada Moldovei în SUA a declarat că este profund șocată de uciderea lui Charlie Kirk, aliatul politic al lui Donald Trump, care a avut loc pe 10 septembrie în statul Utah.„Exprimăm sincere condoleanțe familiei sale, prietenilor și tuturor celor afectați de acest tragic eveniment. Moldova condamnă și respinge cu fermitate orice formă de violență politică”, se arată în comunicatul Ambasadei R
13:00
Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că toate procedurile privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc sînt deja agreate cu autoritățile, inclusiv biletele de avion.„Toate procedurile sînt agreate, inclusiv biletele avia. La data de 25 persoana va fi în Chișinău”, a declarat Cernăuțeanu pentru UNIMEDIA.{{831928}}Acum două zile, ministra Afacerilor Interne
13:00
Un număr de 161 de propuneri de proiect au fost aprobate în cadrul Programului de finanțare „Casa Verde”, la două luni de la lansarea acestuia. Inițiativa prevede că beneficiarii vor putea primi granturi de pînă la 200 de mii de lei pentru a-și eficientiza energetic locuințele și a-și reduce facturile la energie, transmite moldpres.Cele 161 de propuneri aprobate fac parte din Componenta I – Ev
Acum 2 ore
12:30
Familia umoristului Gheorghe Urschi a venit cu un mesaj în rețelele solciale, în care se adresează tuturor instituților medicale din capitală, notează Noi.md."Facem apel către instituțiile medicale din Chișinău pentru a fi mutat urgent Gheorghe Urschi din Institutul de Medicină Urgentă după intervenția chirurgicală Ocluzie Intestinală din 26 august 2025.{{823721}}Adică la altă terapie inte
12:30
Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin a recunoscut că salariul angajaților din subordinea sa trebuie majorat, pentru că „nu e proporțional cu munca”. {{835963}}În acest sens, a dezvăluit la emisiunea „Rezoomat” de la RLIVE TV, ediția din 11 septembrie curent, că există un proiect care urmează să fie discutat la Guvern, după care la Parlament.Potrivit oficialei, MAI „are capacit
12:30
Gestionarea apelurilor în perioada electorală: Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de CEC # Noi.md
Serviciul 112 a participat la instruirea organizată de Comisia Electorală Centrală privind gestionarea apelurilor în perioada electorală, notează Noi.md.Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a participat recent la o sesiune de instruire online organizată de Comisia Electorală Centrală, dedicată tematicii electorale, cu scopul de a consolida capacitățile operaționale ale perso
12:00
Franța și Germania transferă în Polonia cinci aeronave Rafale și Eurofighter, pentru a-i întări securitatea aeriană, după incidentele cu dronele rusești, de miercuri.După cum transmite Noi.md cu referire la Biziday, Germania, în schimb, va extinde cu trei luni durata misiunii sale de poliție aeriană în Polonia, pînă la 31 decembrie. De asemenea, va dubla, la patru, numărul de aeronave Eurofigh
12:00
Tinerii sindicaliști din țară au adoptat o Rezoluție prin care cer măsuri concrete pentru îmbunătățirea situației tinerilor pe piața muncii din Republica Moldova, notează Noi.md.Comisia de Tineret a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a organizat recent un Campusul Sindical, care a reunit circa 60 de tineri sindicaliști cu vîrste cuprinse între 18 și 35 de ani – lideri și
Acum 4 ore
11:30
Moldova a anulat o serie de zboruri destinate pelerinilor care se îndreptau către Uman în ajunul sărbătorii Rosh Hashana.Potrivit Noi.md, cu referire la Vesti, hasidimii au reacționat extrem de dur la această decizie: „Este un comportament tipic unei republici bananiene și un antisemitism pur”. Ei au cerut, de asemenea, guvernului israelian să-și revizuiască relațiile cu Chișinăul. Informația
11:30
Comisia de selectare a candidaturii la funcția de director general al S.A. ,,CET-Nord” anunță despre rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord”.Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general al S.A. ,,CET-Nord” Concursul s-a desfășurat în cîteva etape: 4 august – 22 august 2025, ora 12:00 – perioada de de
11:00
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție, anunță efectuarea investigațiilor sub aspectul săvîrșirii coruperii electoral la Călărași, notează Noi.md.Potrivit materialelor administrate, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, responsabili de localități din raionul Călărași, sînt suspectați de implicare în recrutarea
11:00
Olga Golban, la TAXCON’25: „Vom moderniza administrația fiscală prin consolidarea abordării bazate pe riscuri” # Noi.md
Directoarea Serviciului Fiscal de Stat (SFS), Olga Golban, a participat pe 11 septembrie 2025 la cea de-a șasea ediție a Conferinței internaționale privind impozitarea din Republica Moldova – TAXCON’25.În cadrul panelului dedicat „Administrării fiscale”, șefa autorității fiscale a vorbit despre conformarea fiscală și despre modul în care aceasta evoluează în contextul tendințelor regionale rec
11:00
Scandal în Parlamentul European: Metsola a refuzat un minut de reculegere pentru Charlie Kirk # Noi.md
Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi propunerea de a ţine un minut de reculegere pentru influencerul conservator american, Charlie Kirk, care a fost ucis cu o zi înainte în timpul unui eveniment în campusul unei universităţi din Utah, SUA.Propunerea a venit de la europarlamentarul Charlie Weimers ca măsură simbolică „pentru a declara că dreptul la libertatea de exp
10:30
Fostul preşedinte, brazilian Jair Bolsonaro, a fost declarat vinovat, joi, de Curtea Supremă a ţării pentru complot în vederea rămînerii la putere după pierderea alegerilor prezidenţiale din 2022.Hotărîrea prezumtivă a majorităţii unui complet de cinci judecători ai Curţii Supreme din Brazilia îl face pe Bolsonaro primul fost preşedinte din istoria ţării condamnat pentru atacarea democraţiei.
10:30
Fără a-și dezvolta gîndirea, oamenii sînt condamnați să se bazeze pe sfaturile rețelelor neuronale. Se pare că viitorul a sosit: rețelele neuronale sînt gata să ne ofere un răspuns la orice întrebare. Ce-i drept, întreaga lor înțelepciune neuronală și accesul simultan la tot internetul nu garantează că acest răspuns va fi corect.Cei care se bazează prea mult pe noii guru ai inteligenței artif
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:12 septembrie — a 255-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 110 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel No
10:00
Va reveni Plahotniuc în lanțuri? Ce spune Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin # Noi.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a confirmat la emisiunea Rezoomat de la RLIVE TV că planul de extrădare a lui Vlad Plahotniuc este deja definitivat, însă data de 25 septembrie rămîne una estimativă.„După cum am declarat și ieri, planul de extrădare este definitivat deja, deci se lucrează pe linia de direcție-cooperare polițienească internațională. Sînt niște regori și pr
10:00
Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Culturii și Asociația Națională a Restaurantelor și Localurilor de Agrement (MAR), în parteneriat cu Asociația Patronală a Industriei Turismului din Moldova (APIT) și Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din Moldova, au organizat o sesiune de discuții despre tichetele de vacanță, notează Noi.md.În cadrul evenimentului au fost di
Acum 6 ore
09:30
Examen de admitere la stagiul profesional în activitatea de notar: Rezultatele primei probe # Noi.md
Doar 23 din cei 38 de candidați acceptați la concursul de admitere la stagiul profesional în profesia de notar au trecut de prima probă – testul grilă.Comisia de Licențiere a activității notariale a publicat rezultatele. Astfel, șapte candidați nu s-au prezentat la examenul care a avut loc pe 10 septembrie.{{830412}}Alți șapte candidați nu au promovat proba, notează Noi.md cu referire la b
09:30
Recoltarea sfeclei de zahăr a început mai devreme din cauza temperaturilor ridicate. Anul a fost dificil, spun fermierii.În primăvară, cultura a avut probleme din cauza înghețurilor. Agricultorii depun mari eforturi pentru ca în fabricile de zahăr să ajungă materie primă de calitate.Fermierul Igor Tcaci cultivă sfeclă de zahăr pe 146 de hectare. Înghețurile din primăvară au creat probleme
09:00
Militari din garnizoanele Chișinău și Bălți au depus joi Jurămîntul Militar de credință Republicii Moldova, asumîndu-și misiunea de a apăra țara cu onoare, disciplină și curaj, notează Noi.md.Ceremonia desfășurată în Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Brigada de Infanterie Motorizată „Moldova” a reunit militari, comandanți și rudele tinerilor încorporați.{{835842}}Prezent la eveniment,
09:00
În plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, Ministerul Afacerilor Interne anunță că au fost efectuate circa 200 de percheziții și au fost pornite mai multe dosare penale pentru fraude și corupție electorală.Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, la emisiunea Rezoomat de la RLIVE TV.Potrivit MAI, polițiștii au înto
08:30
Irlanda a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa”.Într-o declarație, postul de televiziune RTÉ a afirmat că participarea țării sale la eveniment „ar fi inacceptabilă, avînd în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare care au loc în prezent în Gaza”, transmite G4media.ro.RTÉ va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europe
08:30
Trump îi va acorda lui Charlie Kirk, activistul MAGA împușcat mortal cea mai înaltă distincție SUA # Noi.md
Oficiali ai guvernului american şi preşedintele Donald Trump le-au adus joi, 11 septembrie curent, omagii activistului conservator Charlie Kirk, împuşcat mortal miercuri la o universitate din statul Utah, şi victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001, relatează g4media.ro.Influencerul Charlie Kirk, unul dintre aliaţii politici fideli ai preşedintelui Trump, a fost un „gigant al
08:00
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian. Declaraţia a fost făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată, scrie adevarul.ro.„Ne vom ţine promisiunea: nu va exista un stat palestinian, acest loc ne aparţine”, a declarat Netanyahu la evenimentul organizat la Maale Adumim, o colonie israeli
08:00
La sfîrșitul săptămînii de muncă leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro, dar și-a consolidat pozițiile și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cîștigat de la moneda unică europeană aproape 3,5 bani, iar de la dolarul american – 0,48 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 12 septembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu
08:00
FBI a publicat primele fotografii cu un suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk și cere ajutorul publicului # Noi.md
Biroul FBI din Salt Lake City a publicat fotografii cu „o persoană de interes” în cazul uciderii lui Charlie Kirk, activistul conservator în vîrstă de 31 de ani împuşcat în gît în urmă cu o zi, în timp ce participa la un eveniment în aer liber în campusul unei universităţi din Utah, scrie hotnews.ro.Două imagini postate pe X arată un individ purtînd o șapcă, ochelari de soare negri, o bluză ne
Acum 8 ore
07:30
Pe întreg teritoriul țării astăzi se va semnala cer variabil.Pe parcursul zilei, în zone extinse, sînt așteptate ploi, pe alocuri cu caracter de aversă.Vînt din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +21…+23°C, în raioanele centrale temperatura va fi de +18…+21°C, iar în nord se vor înregistra valori de circa +16…+18°C.
06:30
Partidul Alianța „MOLDOVENII” are un plan clar pentru reintegrarea Moldovei.Despre aceasta a declarat secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul emisiunii „На грани” difuzate de canalul de televiziune Exclusiv TV.El a subliniat că diferendul din Transnistria nu este nici religios, nici național.„Este un conflict pur politic și elitist. Există d
Acum 12 ore
05:30
Meciul de Cupa Davis dintre Canada și Israel, programat în Halifax, se va desfășura fără spectatori și fără presă, din cauza unor amenințări serioase la adresa siguranței.Decizia Tennis Canada de a disputa cu porțile închise confruntarea din Cupa Davis contra Israelului a fost luată marți, din cauza „îngrijorărilor tot mai mari privind securitatea”, semnalate de autoritățile locale și național
04:30
O ciupercă rezistentă la medicamente, Candida auris, provoacă tot mai multe infecții în spitalele europene, avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).Agenția subliniază că este nevoie de măsuri suplimentare de supraveghere și control, pentru a limita răspîndirea acesteia.Potrivit raportului ECDC, peste 4.000 de cazuri au fost înregistrate între 2013 și 2023 în
03:30
Festivalul Pădurilor 2025 aduce la Condrița distracție, cunoaștere și tradiții pentru toate vîrstele # Noi.md
Pe 14 septembrie, începînd cu ora 11:00, Reședința prezidențială de la Condrița va găzdui Festivalul Pădurilor 2025, un eveniment cu intrare gratuită care promite o zi plină de descoperiri, activități educative și distracții pentru întreaga familie.Programul festivalului îmbină știința, natura și tradițiile: vizitatorii vor putea participa la experimente interactive – de la măsurarea temperatu
02:30
Clubul Chelsea a fost acuzat de nu mai puțin de 74 de încălcări ale regulamentului legat de agenții de jucători de către Federaţia engleză de fotbal.FA a precizat că acuzatiile se întind pe o perioadă între 2009 şi 2022, cînd clubul era patronat de miliardarul rus Roman Abramovici, în principal fiind vizate evenimente petrecute între sezoanele 2010-11 si 2015-16, transmite agerpresFederați
01:30
Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de rîu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă.Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance - ideal în laboratoarele de pe Pămînt - înainte de a se ajunge la orice concluzii, transmite s
01:00
Arheologii din Albania au descoperit o cameră funerară romană unică, datînd din secolele III-IV d.Hr. Este prima descoperire de acest gen pe teritoriul țării balcanice, care a fost cîndva parte a Imperiului Roman.Descoperirea a fost posibilă datorită indiciilor oferite de localnici, care au observat pietre neobișnuite pe platoul de la granița cu Macedonia de Nord.{{830577}}Angajații Instit
Acum 24 ore
00:30
În jurul Antarcticii, plutesc numeroase iceberguri. Unele sînt minuscule, dar există și adevărați giganți, pe care ar putea încăpea un întreg oraș, ba chiar o regiune mică. Astfel de giganți pot exista în ocean zeci de ani, pînă cînd se topesc.Unul dintre cele mai mari aisberguri înregistrați vreodată în istorie se află chiar în aceste zile în etapa finală a existenței sale.Aisbergul A23a
00:00
La data de 10 septembrie 2025, pe stadionul central din orașul Ștefan Vodă, s-a desfășurat festivalul fotbalistic „Sport + Școală + Poliție” 2025, care a reunit numeroși copii și participanți.Momentul de atracție al evenimentului a fost întîlnirea celor mici cu echipa canină a Poliției de Frontieră.Patrupedul Conan, a captivat atenția publicul prin demonstrații spectaculoase, evidențiind i
00:00
Nominalizările pentru a doua ediție a Festivalului Premiilor Panda de Aur, care va avea loc în perioada 12–13 septembrie 2025 la Chengdu, provincia Sichuan, au fost anunțate oficial, scrie romanian.cgtn.com.Evenimentul include patru secțiuni - film de lungmetraj, serial TV, documentar și animație - și acordă în total 27 de premii, printre care se numără cel mai bun film, cel mai bun regizor și
11 septembrie 2025
23:30
În weekendul care urmează, fanii artelor marțiale mixte vor putea urmări un nou turneu UFC Fight Night, al cărui eveniment principal va fi confruntarea dintre doi luptători brazilieni.Potrivit Oxu.Az, în meciul cheie al serii se vor întîlni compatrioții Diego Lopez și Yan Silva. Pentru Lopez, aceasta va fi prima ieșire în octogon după înfrîngerea din aprilie în fața fostului campion din catego
23:00
NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să participe la programele sale, pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația Donald Trump, potrivit The Guardian.Schimbarea de politică de la NASA a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană, transmite Noi.md cu referire la Hotnews.„NASA a luat măsuri
23:00
O descoperire NASA ar putea conferi credibilitate unuia dintre cele mai dramatice momente din Biblie - răstignirea lui Isus Hristos - și fenomenului atmosferic straniu care a urmat.După cum transmite Noi.md cu referire la PRO TV, modelele astronomice ale agenției spațiale sugerează că o eclipsă lunară a înroșit Luna deasupra Ierusalimului vineri, 3 aprilie, anul 33 d.Hr. - o dată pe care mulți
23:00
Insula Huangyan aparține teritoriului Chinei, iar înființarea unei rezervații naturale naționale aici ține de suveranitatea chineză.Decizia are ca scop protejarea mediului, biodiversității și stabilității ecosistemului insulei și este conformă cu legislația internă și cu cea internațională. Aceasta reflectă, de asemenea, rolul Chinei ca putere responsabilă, dedicată protejării mediului și prom
22:30
„Vătămările provocate de vaccinuri”, noul obiectiv de cercetare al administrației americane # Noi.md
Administrația americană a emis marți un raport, în care propune peste 120 de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, de la nutriție și educație medicală până la boli cronice și siguranța alimentelor. Însă documentul, coordonat de Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar al Sănătății din SUA, evită cu grijă cele mai controversate teme: vaccinurile și pesticidele.Cunoscut pentru pozițiil
22:30
Lukașenko a eliberat peste 50 de deținuți politici pe fondul ridicării sancțiunilor împotriva „Belavia” # Noi.md
În Belarus au fost eliberați simultan 52 de deținuți politici. Toți se află deja în Lituania.Acest lucru a fost comunicat de RBC-Ucraina, citînd o postare a președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda, pe rețeaua X.Nausėda a informat că autoritățile din Belarus au luat decizia de a elibera simultan 52 de deținuți politici. Toți au trecut deja granița și se află în Lituania.Potrivit președ
22:00
Căpitanul echipei naționale a Portugaliei și atacantul vedetă al echipei saudite Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a obținut premiul „Cel mai bun fotbalist din toate timpurile” la ceremonia de decernare a premiilor Primeira Liga.{{835594}}În declarația oficială a ligii se menționează că Cristiano, în vîrstă de 40 de ani, „a definit o întreagă epocă și a lăsat o urmă de neșters în fotbalul mondial”.
22:00
China se concentrează constant pe propria dezvoltare și își apără cu fermitate drepturile și interesele.Orice restricții, descurajări și intervenții în China vor fi zădărnicite, a declarat, ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, într-o convorbire video avută cu omologul american, Pete Hegseth, scrie romanian.cgtn.comArmatele chineză și americană ar trebui să se bazeze pe deschidere și men
22:00
Primăria Municipiului Chișinău a inaugurat Complexul educațional Gimnaziul–Grădiniță „STEAM”, transformat dintr-o fostă instituție de tip internat într-o școală modernă cu un concept unic pentru Republica Moldova, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiului Chișinău, noua instituție implementează principiul educațional STEAM, care îmbină cinci domenii fundamentale – Știință,
21:30
A fost lansat Modulul "Servicii" – o nouă secțiune integrată în platforma angajat.md # Noi.md
Miercuri, a avut loc lansarea oficială a Modulului „Servicii” – o nouă secțiune integrată în platforma angajat.md, portalul oficial al locurilor de muncă din Republica Moldova, administrat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).Modulul „Servicii” vine în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unor oportunități de instruire, formare profesională ș
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.