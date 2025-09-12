Franța și Germania trimit avioane de luptă în Polonia

21:00

Fondatorul companiei Oracle, Larry Ellison, s-a clasat pentru prima dată pe primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, depășindu-l pe Elon Musk, care a ocupat prima poziție timp de aproape un an.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.Averea lui Ellison, în vîrstă de 81 de ani, a crescut cu 101 miliarde de dolari după publicarea raportului financ