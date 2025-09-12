Secțiile de votare din străinătate, unde va ajunge cel mai mare număr de buletine de vot

10:30

Fără a-și dezvolta gîndirea, oamenii sînt condamnați să se bazeze pe sfaturile rețelelor neuronale. Se pare că viitorul a sosit: rețelele neuronale sînt gata să ne ofere un răspuns la orice întrebare. Ce-i drept, întreaga lor înțelepciune neuronală și accesul simultan la tot internetul nu garantează că acest răspuns va fi corect.Cei care se bazează prea mult pe noii guru ai inteligenței artif