Cine sînt slopperii și cum să nu devii unul dintre „AIdioți”

Fără a-și dezvolta gîndirea, oamenii sînt condamnați să se bazeze pe sfaturile rețelelor neuronale. Se pare că viitorul a sosit: rețelele neuronale sînt gata să ne ofere un răspuns la orice întrebare. Ce-i drept, întreaga lor înțelepciune neuronală și accesul simultan la tot internetul nu garantează că acest răspuns va fi corect.Cei care se bazează prea mult pe noii guru ai inteligenței artif

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md