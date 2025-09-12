Festivalul Pădurilor 2025 aduce la Condrița distracție, cunoaștere și tradiții pentru toate vîrstele
12 septembrie 2025
Pe 14 septembrie, începînd cu ora 11:00, Reședința prezidențială de la Condrița va găzdui Festivalul Pădurilor 2025, un eveniment cu intrare gratuită care promite o zi plină de descoperiri, activități educative și distracții pentru întreaga familie.Programul festivalului îmbină știința, natura și tradițiile: vizitatorii vor putea participa la experimente interactive – de la măsurarea temperatu
Clubul Chelsea a fost acuzat de nu mai puțin de 74 de încălcări ale regulamentului legat de agenții de jucători de către Federaţia engleză de fotbal.FA a precizat că acuzatiile se întind pe o perioadă între 2009 şi 2022, cînd clubul era patronat de miliardarul rus Roman Abramovici, în principal fiind vizate evenimente petrecute între sezoanele 2010-11 si 2015-16, transmite agerpresFederați
Roverul Perseverance al NASA a descoperit roci într-un canal de rîu uscat care ar putea conţine semne potenţiale ale unei forme de viaţă microscopică străveche, au transmis miercuri oamenii de ştiinţă.Aceştia au subliniat că este necesară o analiză aprofundată a probei colectate acolo de Perseverance - ideal în laboratoarele de pe Pămînt - înainte de a se ajunge la orice concluzii, transmite s
Arheologii din Albania au descoperit o cameră funerară romană unică, datînd din secolele III-IV d.Hr. Este prima descoperire de acest gen pe teritoriul țării balcanice, care a fost cîndva parte a Imperiului Roman.Descoperirea a fost posibilă datorită indiciilor oferite de localnici, care au observat pietre neobișnuite pe platoul de la granița cu Macedonia de Nord.{{830577}}Angajații Instit
În jurul Antarcticii, plutesc numeroase iceberguri. Unele sînt minuscule, dar există și adevărați giganți, pe care ar putea încăpea un întreg oraș, ba chiar o regiune mică. Astfel de giganți pot exista în ocean zeci de ani, pînă cînd se topesc.Unul dintre cele mai mari aisberguri înregistrați vreodată în istorie se află chiar în aceste zile în etapa finală a existenței sale.Aisbergul A23a
La data de 10 septembrie 2025, pe stadionul central din orașul Ștefan Vodă, s-a desfășurat festivalul fotbalistic „Sport + Școală + Poliție” 2025, care a reunit numeroși copii și participanți.Momentul de atracție al evenimentului a fost întîlnirea celor mici cu echipa canină a Poliției de Frontieră.Patrupedul Conan, a captivat atenția publicul prin demonstrații spectaculoase, evidențiind i
Nominalizările pentru a doua ediție a Festivalului Premiilor Panda de Aur, care va avea loc în perioada 12–13 septembrie 2025 la Chengdu, provincia Sichuan, au fost anunțate oficial, scrie romanian.cgtn.com.Evenimentul include patru secțiuni - film de lungmetraj, serial TV, documentar și animație - și acordă în total 27 de premii, printre care se numără cel mai bun film, cel mai bun regizor și
În weekendul care urmează, fanii artelor marțiale mixte vor putea urmări un nou turneu UFC Fight Night, al cărui eveniment principal va fi confruntarea dintre doi luptători brazilieni.Potrivit Oxu.Az, în meciul cheie al serii se vor întîlni compatrioții Diego Lopez și Yan Silva. Pentru Lopez, aceasta va fi prima ieșire în octogon după înfrîngerea din aprilie în fața fostului campion din catego
NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să participe la programele sale, pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația Donald Trump, potrivit The Guardian.Schimbarea de politică de la NASA a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană, transmite Noi.md cu referire la Hotnews.„NASA a luat măsuri
O descoperire NASA ar putea conferi credibilitate unuia dintre cele mai dramatice momente din Biblie - răstignirea lui Isus Hristos - și fenomenului atmosferic straniu care a urmat.După cum transmite Noi.md cu referire la PRO TV, modelele astronomice ale agenției spațiale sugerează că o eclipsă lunară a înroșit Luna deasupra Ierusalimului vineri, 3 aprilie, anul 33 d.Hr. - o dată pe care mulți
Insula Huangyan aparține teritoriului Chinei, iar înființarea unei rezervații naturale naționale aici ține de suveranitatea chineză.Decizia are ca scop protejarea mediului, biodiversității și stabilității ecosistemului insulei și este conformă cu legislația internă și cu cea internațională. Aceasta reflectă, de asemenea, rolul Chinei ca putere responsabilă, dedicată protejării mediului și prom
„Vătămările provocate de vaccinuri”, noul obiectiv de cercetare al administrației americane # Noi.md
Administrația americană a emis marți un raport, în care propune peste 120 de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, de la nutriție și educație medicală până la boli cronice și siguranța alimentelor. Însă documentul, coordonat de Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar al Sănătății din SUA, evită cu grijă cele mai controversate teme: vaccinurile și pesticidele.Cunoscut pentru pozițiil
Lukașenko a eliberat peste 50 de deținuți politici pe fondul ridicării sancțiunilor împotriva „Belavia” # Noi.md
În Belarus au fost eliberați simultan 52 de deținuți politici. Toți se află deja în Lituania.Acest lucru a fost comunicat de RBC-Ucraina, citînd o postare a președintelui Lituaniei, Gitanas Nausėda, pe rețeaua X.Nausėda a informat că autoritățile din Belarus au luat decizia de a elibera simultan 52 de deținuți politici. Toți au trecut deja granița și se află în Lituania.Potrivit președ
Căpitanul echipei naționale a Portugaliei și atacantul vedetă al echipei saudite Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a obținut premiul „Cel mai bun fotbalist din toate timpurile” la ceremonia de decernare a premiilor Primeira Liga.{{835594}}În declarația oficială a ligii se menționează că Cristiano, în vîrstă de 40 de ani, „a definit o întreagă epocă și a lăsat o urmă de neșters în fotbalul mondial”.
China se concentrează constant pe propria dezvoltare și își apără cu fermitate drepturile și interesele.Orice restricții, descurajări și intervenții în China vor fi zădărnicite, a declarat, ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, într-o convorbire video avută cu omologul american, Pete Hegseth, scrie romanian.cgtn.comArmatele chineză și americană ar trebui să se bazeze pe deschidere și men
Primăria Municipiului Chișinău a inaugurat Complexul educațional Gimnaziul–Grădiniță „STEAM”, transformat dintr-o fostă instituție de tip internat într-o școală modernă cu un concept unic pentru Republica Moldova, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al Primăriei municipiului Chișinău, noua instituție implementează principiul educațional STEAM, care îmbină cinci domenii fundamentale – Știință,
A fost lansat Modulul "Servicii" – o nouă secțiune integrată în platforma angajat.md # Noi.md
Miercuri, a avut loc lansarea oficială a Modulului „Servicii” – o nouă secțiune integrată în platforma angajat.md, portalul oficial al locurilor de muncă din Republica Moldova, administrat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).Modulul „Servicii” vine în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau a unor oportunități de instruire, formare profesională ș
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că vineri, 12 septembrie 2025, la ora 10.00, va începe tipărirea buletinelor de vot destinate secțiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite Noi.md.Potrivit unui anunț al CEC, procesul va avea loc la Întreprinderea de Stat „Tipografia Centrală”, amplasată pe strada Florilor nr. 1 din municipiul Chișinău
Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău se află printre aeroporturile europene cu cea mai mare creștere a traficului de pasageri.Cel puțin asta arată cel mai recent raport publicat de Consiliul Internațional al Aeroporturilor, transmite Agora.{{830701}}Datele arată că în primele șase luni ale anului 2025, traficul de pasageri pe aeroporturile din Europa a crescut, în medie, cu 4,5% față de ac
Fondatorul companiei Oracle, Larry Ellison, s-a clasat pentru prima dată pe primul loc în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, depășindu-l pe Elon Musk, care a ocupat prima poziție timp de aproape un an.Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina, cu referire la Bloomberg.Averea lui Ellison, în vîrstă de 81 de ani, a crescut cu 101 miliarde de dolari după publicarea raportului financ
Autoritățile moldovenești pregătesc procesul de privatizare a două companii de stat cu potențial economic.Este vorba despre Hotelul „Zarea” și Fabrica de Sticlă. Pachetele de privatizare sînt încă în faza de pregătire, iar prețul inițial al tranzacțiilor urmează să fie stabilit după finalizarea evaluării, a declarat, pentru AGORA, șefa Agenției Proprietății Publice (APP), Natalia Bejan.{{7
Cînd vor putea fi convertite permisele de conducere moldovenești în Italia fără examene suplimentare # Noi.md
Începînd cu 8 noiembrie 2025, cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Italia vor putea preschimba permisele de conducere emise după anul 2020 în permise italiene, fără a mai susține examene teoretice sau practice. De aceleași condiții vor beneficia și cetățenii italieni stabiliți în Republica Moldova, informează moldpres.Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), prin noua redacție
Pe rețelele sociale apar tot mai multe informații false, care riscă să manipuleze opinia publică. Cazurile de dezinformare pot fi raportate direct online sau anunțate Poliției.{{834756}}Potrivit instituției, prin implicarea cetățenilor poate fi stopată răspândirea manipulărilor și menținut un spațiu informațional sigur.„Împreună putem opri dezinformarea!”, se menționează în apelul Poliției
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) și-a deschis larg ușile miercuri, 10 septembrie, pentru toți cei interesați să afle direct de la sursă informații despre asigurarea obligatorie de asistență medicală. Evenimentul s-a desfășurat în contextul aniversării a 24-a de la fondarea instituției.Vizitatorii au primit informații importante privind asigurarea medicală obligatorie, modalit
Radiodifuzorul irlandez RTE anunță că nu intenționează să participe la Eurovision, dacă Israelul va fi în concurs, informează BBC. RTE va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, vor lua o decizie.Motivul ține de războiul din Gaza. RTE a afirmat că participarea Irlandei la eveniment „ar fi inacceptabilă, avînd în vedere pierderile de vieți ome
Sute de medici și moașe participă la ateliere de instruire pentru îngrijiri maternale moderne # Noi.md
Astăzi, 11 septembrie, la Institutul Mamei și Copilului, a fost lansat primul atelier din cadrul programului extins de instruiri pentru 300 de specialiști în sănătate din țară – 100 din centrele perinatale și 200 din asistența medicală primară. Specialiștii vor fi pregătiți să ofere asistență la naștere centrată pe femeie, cu accent pe respectarea drepturilor, siguranței și demnității fiecărei mam
În Franța, un raport parlamentar privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani și introducerea unui „program de interdicție digitală” pentru cei cu vîrste între 15 și 18 ani, pentru a le proteja tinerilor sănătatea mentală.Comisia de anchetă, lansată în martie, a audiat familii, responsabili de rețele de socializare și influe
După extrema dreaptă, și stînga din Parlamentul European contestă mandatul Ursulei von der Leyen # Noi.md
După extrema dreaptă, și stînga radicală a anunțat joi în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, moțiune lipsită practic de șanse de succes, relatează AFP.Co-lidera grupului Stîngii, Manon Aubry, a indicat că a strîns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care ar putea fi dezbătută în cî
Un eveniment internațional, organizat la Universitatea Tehnică a Moldovei, a reunit designeri italieni și moldoveni, cadre didactice universitare, studenți ai Facultății Design, precum și elevi din colegii de profil, notează Noi.md.Agenda conferinței a inclus ateliere de lucru susținute de specialiști italieni, în cadrul cărora tinerii au avut oportunitatea să experimenteze diverse tehnici de
Trump i-a scris lui Lukașenko o scrisoare cu „un semn special de prietenie” și i-a dăruit butoni # Noi.md
Președintele american Donald Trump i-a transmis o scrisoare omologului său belarus Alexander Lukașenko prin intermediul adjunctului reprezentantului special al SUA pentru Ucraina și Belarus, John Cole.„Stimate domnule Lukașenko, Melania mi se alătură în a vă transmite cele mai bune urări cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere”, a citit scrisoarea membrul delegației belaruse la negocieri.
Ucraina propune aliaților să se alăture unui nou program de finanțare, producție și dezvoltare a dronelor de interceptare împotriva dronelor de luptă inamice.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd declarația președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, în timpul briefingului cu liderul Finlandei, Alexander Stubb.„Ucraina propune tuturor țărilor europene vecine – vecinilor noștri și ve
Drumurile din raioanele Anenii Noi, Fălești și Briceni, reabilitate în proporție de pînă la 70% # Noi.md
Administrația Națională a Drumurilor anunță progrese importante în cadrul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii regionale, prevăzute în Programul Fondului Rutier 2025, transmite Noi.md.Pe tronsonul Maximovca – Mereni din raionul Anenii Noi, pe drumul G106 M5 – Bălțata – Maximovca – Mereni – Chetrosu – Gangura – G110, km 8,81 – 12,15, echipele de muncitori desfășoară lucrări de finalizare
Un pasager al cursei Baku–Chișinău, cetățean al Kazahstanului, în vîrstă de 29 de ani, a încercat să introducă în Republica Moldova 20 de plăci electronice, fără a le declara autorității vamale.Bărbatul a ales coridorul verde „Nimic de declarat”, însă a fost redirecționat pentru verificări suplimentare de către funcționarii postului vamal Aeroport, notează Noi.md.În cadrul controlului, ace
În perioada 15-25 septembrie, mai multe blocuri locative din sectorul Ciocana, municipiul Chișinău, vor rămîne fără apă caldă menajeră, transmite Noi.md.„Termoelectrica” S.A. a anunțat sistarea temporară a serviciului, ca urmare a lucrărilor planificate de testare cu presiune a rețelelor termice DN800 mm, pe tronsonul dintre Stația de Pompare nr. 13 și străzile M. Sadoveanu (direcția Budești)
Comisia Unificată de Control (CUC) s-a întrunit joi, 11 septembrie 2025, la Bender, după o pauză programată, pentru a examina situația în Zona de Securitate de pe rîul Nistru și funcționarea mecanismelor de menținere a păcii, transmite Noi.md.Delegația Republicii Moldova a notificat că în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie curent, în localitățile din Zona de Securitate aflate
Peste 15.000 de persoane și-au găsit un loc de muncă, de la începutul anului curent, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).Printre acestea se regăsesc 173 de persoane cu dizabilități și alte 100 revenite de peste hotare. Totuși, angajatorii se confruntă în continuare cu o lipsă acută de personal calificat, în special de muncitori tehnici, electricieni, șof
Toamna, considerată cel mai solicitant sezon pentru fermieri, aduce cu sine și una dintre cele mai mari provocări ale sectorului agricol din Republica Moldova - lipsa brațelor de muncă.Olga Marciuc, agricultoare din satul Iarova, raionul Soroca, gestionează de peste 20 de ani o livadă de 1000 de hectare cu mere, prune, piersici și caise. Deși recolta este bogată, provocarea majoră rămîne resur
Astăzi, la Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, a avut loc inaugurarea expoziției „Meșteșugul ca artă”, organizată la o zi după Conferința oficială „Meșteșugarii italieni în era digitală”, desfășurată la Universitatea Tehnică a Moldovei.La eveniment, au participat oficiali moldoveni și italieni, care au declarat că aceste două evenimente reprezintă mai mult decît simple expoziții sau conferi
Cunoscutul showman și prezentator TV, Pavel Duganov, a declarat pe cine va susține la viitoarele alegeri parlamentare din 28 septembrie 2025.Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, el a subliniat: „Voi vota pentru cei care, în primul rînd, nu sînt pentru Est sau Vest, ci pentru țara noastră”.Potrivit lui Duganov, dezamăgirea acumulată față de politica tradițională a determinat alegerea sa:
La Călărași a avut loc finala concursului „Cel mai bun pădurar”, un eveniment care celebrează munca și pasiunea celor care îngrijesc pădurile.22 de participanți din Republica Moldova și trei din România și-au demonstrat cunoștințele și abilitățile practice, într-o competiție ce îmbină tradiția cu responsabilitatea pentru viitor.Titlul de cel mai bun pădurar al anului i-a revenit lui Gheorg
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a semnat la Madrid un Memorandum de înțelegere cu ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei, Félix Bolaños García, comunică moldpres.Potrivit Ministerului Justiției, documentul prevede sprijin reciproc pentru modernizarea sistemului judiciar, consolidarea cooperării internaționale și adaptarea legislației R
Lecții de siguranță pentru noul an școlar: pompierii și salvatorii pregătesc copiii să facă față pericolelor # Noi.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI continuă programul național de instruire a elevilor în școlile din Republica Moldova, cu scopul de a spori nivelul de pregătire al copiilor în fața riscurilor și de a-i învăța să reacționeze corect în situații excepționale, transmite Noi.md.Între 4 și 10 septembrie 2025, angajații IGSU au vizitat 39 de instituții de învățămînt din
Funcționarii vamali au contracarat două încercări de introducere ilicită a unor obiecte interzise și nedeclarate pe teritoriul țării, transmite Noi.md.Primul caz a fost depistat la postul vamal Criva, unde un autocar de pe ruta neregulată Finlanda – Republica Moldova a fost supus verificărilor. În bagajele unui pasager, un bărbat de 37 de ani cu dublă cetățenie moldo-română, au fost găsite o a
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS în 2018, patru bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cu închisoarea pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri.Cei patru membri ai grupului criminal organizat au acum vîrste cuprinse între 41 și 45 de ani, iar trei din ei fuseseră anterior condamnați (inclusiv pentru trafic de droguri). Unul din aceștia
Numărul elevilor admiși în învățămîntul profesional tehnic a înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut, anunță secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu.Potrivit datelor prezentate joi, 11 septembrie, într-o conferință de presă, pînă la această etapă au fost înmatriculați 8.192 de candidați, ceea ce reprezintă o acoperire de 95,4% a locurilor bugetare
UEFA a lansat procesul de recrutare a voluntarilor pentru Campionatul European de futsal U19, care se va desfășura în perioada 28 septembrie – 5 octombrie 2025 la Chișinău Arena.După cum transmite Noi.md cu referire la Moldfootball, pe parchetul noii arene vor evolua opt echipe naționale: Portugalia, Spania, Ucraina, Slovenia, Italia, Turcia, Cehia și gazda turneului, Republica Moldova. Meciur
Mai multe șanse de a-și continua studiile: Noutate pentru tinerii de la școli profesionale și colegii # Noi.md
Elevii din învățămîntul profesional tehnic - școli profesionale și colegii, dar și absolvenții de gimnaziu vor avea mai multe șanse de a-și continua studiile și a lucra în același timp pentru a obține o calificare, urmînd programele de învățămînt dual, notează Noi.md.Un nou proiect privind accelerarea învățămîntului profesional tehnic dual va fi implementat în țara noastră în următorii trei an
Prețurile au scăzut în august 2025: Moldova este pe o traiectorie de stabilizare a prețurilor # Noi.md
Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că în august 2025, prețurile de consum au înregistrat o ușoară scădere față de luna iulie."Este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar tendința generală este una de stabilizare", scrie Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.În total, prețurile s-au redus cu 0,4% față de luna precedentă.Unde au scăzut prețu
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării.Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani, noteaz
Activele abandonate ale fostelor colhozuri și sovhozuri, pot fi readuse în circuitul economic # Noi.md
Mii de hectare de teren și zeci de mii de clădiri agricole abandonate încă din perioada colhozurilor și sovhozurilor ar putea fi readuse în circuitul economic, după ce Alianța „MOLDOVENII” a prezentat un proiect de lege menit să rezolve una dintre cele mai vechi probleme ale satelor.Potrivit inițiativei legislative, bunurile agricole care nu mai pot fi înregistrate sau valorificate din cauza l
