NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale

15:00

Spațiul aerian al Letoniei la granița de est cu Belarus și Rusia va fi închis în această seară, începînd cu ora 18:00, pe 11 septembrie, a anunțat ministrul apărării Andris Spruds în cadrul unei conferințe de presă, relatează postul public de televiziune și radio LSM.Restricțiile de zbor au fost introduse după ce, cu o zi înainte, mai multe dispozitive fără pilot au încălcat spațiul aerian al