CEC va tipări peste 864 mii de buletine de vot pentru secțiile de votare din străinătate

11:00

Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că, înțelegând că pierde puterea, PAS a declanșat teroare împotriva cetățenilor cu alte opinii și a Partidului Republican „Inima Moldovei”, subliniind că „Inima Moldovei” a devenit ținta principală pentru PAS, iar cu cât se apropie alegerile, cu atât abuzurile devin mai dure, scrie telegraph.mdÎn cadrul unui briefing, politiciana a remarcat că primele două săptămâni ale campaniei electorale au reprezentat un dezmăţ total al regimului dictatorial al galbenilor.„Simţind că pierd puterea, au declanşat cel mai mare val de teroare împotriva cetăţenilor ce gândesc altfel decât PAS, dar şi împotriva opoziţiei adevărate. Poliţia şi alte organe represive ale statului au uitat de atribuţiile pe care le au şi se ocupă exclusiv de terorizarea cetăţenilor. Percheziţii, arestări, amenzi etc. – aşa, în opinia regimului galben, trebuie să arate statul de drept pe care ei îl construiesc. Astăzi, în Republica Moldova majoritatea instituţiilor administraţiei publice centrale sunt antrenate, într-o formă sau alta, în campania electorală a PAS. Folosirea abuzivă a resurselor administrative este semnalată practic în fiecare zi, dar organele responsabile se fac a nu vedea nimic, acoperind fărădelegile regimului galben. Personal am adresat în această săptămână o sesizare Comisiei Electorale Centrale, în care am arătat cu probe concrete cum Premierul Dorin Recean îşi foloseşte funcţia şi resursele administrative, creând avantaje pentru partidul pe lista căruia candidează şi defavorizând alt concurent electoral. Dar, în loc să-l sancţioneze, CEC s-a făcut a nu vedea aceste grave abateri. Astfel, lui Dorin Recean şi omuleţilor galbeni li s-a transmis mesajul: Faceţi ce vreţi! Vouă vi se poate totul în aceste alegeri! Puteţi scuipa pe lege în fiecare zi şi nimic rău nu vi se va întâmpla”, a spus ea.Totodată, Irina Vlah a spus că PAS face tentative de a ne interzice să folosim denumirea partidului de guvernare în cadrul protestelor și a precizat că este citată la Poliție pe 16 septembrie.„În general, se încearcă lipsirea noastră de dreptul de a protesta. Pentru simplul motiv că am protestat în faţa Preşedinţiei şi, probabil, am împiedicat-o pe Maia Sandu să-şi bea cafeaua în linişte, eu şi colegii meu am fost citaţi la poliţie şi ni se pregătesc dosare. Personal, sunt citată la Poliţie pentru ziua de marţi, 16 septembrie. Presupun că iarăşi se va încerca punerea mea sau a Partidului Republican „Inima Moldovei” sub învinuire. Motivul care va fi invocat oficial, sunt sigură, va fi ceva formal. Noi ştim că în realitate suntem persecutaţi pentru critica guvernării. Apropo, în unele documente oficiale, semnate de procurori, acest lucru este indicat direct. Vă mai amintiţi de show-ul cu percheziţiile de săptămâna trecută la unii reprezentanţi ai Partidului Republican „Inima Moldovei”, în rezultatul căruia patru colegi au fost reţinuţi pentru 72 de ore? Ştiţi ce era scris în documentul semnat de procuror? Colegii mei erau acuzaţi că au „discriminat conducerea ţării”.Deci, dacă critici guvernarea, înseamnă că trebuie să fii reţinut, dus la închisoare, pentru că aceasta ar fi o crimă extrem de gravă! Iată aceasta e adevărata democraţie pe care o avem în Republica Moldova! Dosar pentru critica guvernării!”, a mai declarat liderul politic.Candidata la funcția de deputat a spus că, în aceste două săptămâni de campanie electorală, guvernarea a lovit cel mai mult anume în Partidul Republican „Inima Moldovei”.„Nu ne victimizăm şi nu cerem compasiunea nimănui – pur şi simplu constatăm o situaţie de facto şi facem anumite concluzii. Unele din aceste concluzii le facem publice acum, altele – imediat după campania electorală. Toate la timpul lor. Acum constatăm doar că suntem ţinta numărul unu a regimului galben. Suntem persecutaţi în permanenţă de poliţie, se pun în aplicare diferite scheme pentru a ne compromite etc. Dar, cum am reuşit până acum să deconspirăm aceste scheme, aşa vom reuşi şi în continuare. Am demonstrat cum Poliţia a încercat să inducă în eroare opinia publică, prezentând interceptări ale unor persoane care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. S-a încercat subtil asocierea acestor persoane cu formaţiunea noastră. Am informat observatori şi opinia publică despre noile scenarii murdare care se pun la cale împotriva noastră. Am venit cu demersuri internaţionale concrete, în baza cărora vom demonstra cum regimul galben cedează o parte din suveranitatea ţării numai pentru a se răfui cu oponenţii politici. Am scos la iveală practic în fiecare zi mizeria pe care regimul dictatorial al PAS o varsă în societate. Toate aceste lucruri le-am făcut până acum şi le vom face şi în continuare, pentru că avem indicii clare că, cu cât se vor apropia alegerile, cu atât mai mare va fi dezmăţul galbenilor. Cu siguranţă, PAS, prin intermediul structurilor represive, va continua să terorizeze cetăţenii! Cu siguranţă, PAS va continua persecutarea adevăratei opoziţii! Cu siguranţă guvernarea va continua abuzurile şi fărădelegile, folosind resursele administrative! Cu siguranţă, vor pune în aplicare noi scheme pentru a frauda alegerile! Toate aceste lucruri, noi le cunoaştem, dar nu vom permite galbenilor să-şi bată joc de oameni, să încerce să ne închidă gura, să fure votul cetăţenilor! Avem capacitatea de a-i opri, de a-i debarca de la putere şi de a-i face să răspundă pentru toate fărădelegile pe care le-au făcut sau le vor face în continuare. Nimeni nu poate fi mai presus decât poporul Republicii Moldova. Voinţa cetăţenilor e sfântă şi ea va fi respectată. Iar convulsiile regimului galben, pe care le vedem în fiecare zi, sunt un indiciu direct că îşi trăieşte ultimele zile!”, a mai afirmat ea.În context, Irina Vlah, adresându-se cetățenilor, a declarat: „Stimaţi cetăţeni! Dragi compatrioţi! Este important să credeţi că în aceste vremuri grele nu sunteţi singuri. Eu, împreună cu colegii mei, suntem alături de dvs. Da, ne aşteaptă două săptămâni de foc, dar trebuie să rezistăm. Alternativă nu există, dacă vrem să trăim cu adevărat într-un stat democratic, cu un înalt nivel de prosperitate! Pe data de 28 septembrie 2025, dăm jos regimul galben şi începem să construim viitorul. Un viitor demn şi prosper, aşa cum merită fiecare cetăţean a Republicii Moldova!”.﻿