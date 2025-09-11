Andrei Năstase: „Ofițeri ai Poliției de Frontieră denunță contrabanda generalizată la frontieră”
Candidatul independent la alegerile parlamentare, Andrei Năstase, a anunțat noaptea trecută că a primit pe e-mail o scrisoare semnată de un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, intitulată „Contrabanda sufocă frontiera – fiecare direcție regională prinsă în scheme”. Năstase a relatat principalele acuzații din document și a precizat că a transmis scrisoarea Consiliului Suprem de Securitate, cerând o reacție promptă a instituțiilor statului.Potrivit celor semnalate de avertizorii de integritate, fiecare direcție regională a Poliției de Frontieră ar fi implicată în scheme de contrabandă și migrație ilegală, funcționând ca „centre paralele de influență și profit”. Ei acuză un nivel ridicat de corupție și lipsa unor măsuri ferme, care ar fi permis consolidarea rețelelor ilegale.Scrisoarea citată de Năstase invocă și rapoarte oficiale privind dimensiunea fenomenului: contrabanda cu țigări din Republica Moldova este principala sursă a pieței negre din România; conform Novel Research, în iulie 2025 piața neagră a urcat la 11,9% din consum, cu vârfuri de 18,4% în zona de Vest; potrivit JTI, peste 15% din țigările fumate anual în România provin din contrabandă, ceea ce înseamnă aproximativ 260 de milioane de pachete.Năstase a reamintit că, în perioada mandatului său de ministru al Afacerilor Interne, în 2019, nivelul contrabandei cu țigări a scăzut la „cel mai jos nivel istoric”, fapt confirmat de investigații internaționale.
