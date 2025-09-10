Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, plasat în arest în România pentru 30 de zile
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de către Curtea de Apel București, transmite Digi24.Procesul a început la ora 14, după ce marți, suspectul a fost adus sub escortă la sediul DIICOT.Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, urmează să afle pe parcursul zilei dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. DIICOT a comunicat oficial că acesta a fost reținut și că este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.DIICOT a comunicat oficial că a reținut „un inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.El ar fi avut două întâlniri, în 2024 și 2025, ambele la Budapesta, în Ungaria, cu ofițeri de informații ai KGB-ului din Belarus. „Există suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”, arată DIICOT.Alexandru Balan a fost numit în 2016 adjunct al directorului SIS de fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti. De-a lungul carierei, el a ocupat poziții importante în centrul antiterorism și al contrainformațiilor din SIS.
