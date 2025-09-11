Crimă șocantă în SUA: Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, ucis într-un atac armat. Suspectul a fost identificat și reținut
Unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori americani, Charlie Kirk, a murit după ce a fost împușcat în timpul unui eveniment universitar din statul Utah. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat tragedia și a transmis un mesaj emoționant.„Marele, chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni în Statele Unite ale Americii nu a înțeles și nu a simțit mai bine inimile tinerilor decât Charlie. Era iubit și respectat de toți, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat: „Melania și cu mine transmitem condoleanțe soției sale, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”Potrivit CNN, autoritățile au identificat și reținut un suspect, după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe campus. „Singura informație pe care o avem despre presupusul atacator provine din CCTV. Analizăm aceste înregistrări, dar calitatea lor este redusă”, a declarat șeful poliției locale, Mason.Acesta a menționat că focul a fost tras de la mare distanță, „posibil de pe acoperiș”. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat că oficialii consideră că atacul a fost comis de o singură persoană. „Nu există indicii că ar fi fost implicat altcineva. Suspectul de interes pentru anchetă a fost deja reținut și este audiat”, a precizat el.Investigația este coordonată de Poliția orașului Orem, Poliția Universității Valley, FBI și Departamentul pentru Siguranță Publică al statului Utah.Charlie Kirk, apropiat al președintelui Donald Trump și lider conservator de referință în rândul tinerilor, era cunoscut pentru discursurile sale. Presa americană notează că atacul armat a avut loc după ce acesta a susținut o alocuțiune critică la adresa comunității transgender, fapt care a provocat proteste în campus.
