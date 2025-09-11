Crimă șocantă în SUA: Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, ucis într-un atac armat. Suspectul a fost identificat și reținut

Liber TV, 11 septembrie 2025 05:30

Unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori americani, Charlie Kirk, a murit după ce a fost împușcat în timpul unui eveniment universitar din statul Utah. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat tragedia și a transmis un mesaj emoționant.„Marele, chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni în Statele Unite ale Americii nu a înțeles și nu a simțit mai bine inimile tinerilor decât Charlie. Era iubit și respectat de toți, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat: „Melania și cu mine transmitem condoleanțe soției sale, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”Potrivit CNN, autoritățile au identificat și reținut un suspect, după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe campus. „Singura informație pe care o avem despre presupusul atacator provine din CCTV. Analizăm aceste înregistrări, dar calitatea lor este redusă”, a declarat șeful poliției locale, Mason.Acesta a menționat că focul a fost tras de la mare distanță, „posibil de pe acoperiș”. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat că oficialii consideră că atacul a fost comis de o singură persoană. „Nu există indicii că ar fi fost implicat altcineva. Suspectul de interes pentru anchetă a fost deja reținut și este audiat”, a precizat el.Investigația este coordonată de Poliția orașului Orem, Poliția Universității Valley, FBI și Departamentul pentru Siguranță Publică al statului Utah.Charlie Kirk, apropiat al președintelui Donald Trump și lider conservator de referință în rândul tinerilor, era cunoscut pentru discursurile sale. Presa americană notează că atacul armat a avut loc după ce acesta a susținut o alocuțiune critică la adresa comunității transgender, fapt care a provocat proteste în campus.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Liber TV

Acum o oră
05:30
Crimă șocantă în SUA: Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, ucis într-un atac armat. Suspectul a fost identificat și reținut Liber TV
Unul dintre cei mai cunoscuți activiști conservatori americani, Charlie Kirk, a murit după ce a fost împușcat în timpul unui eveniment universitar din statul Utah. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat tragedia și a transmis un mesaj emoționant.„Marele, chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni în Statele Unite ale Americii nu a înțeles și nu a simțit mai bine inimile tinerilor decât Charlie. Era iubit și respectat de toți, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi”, a scris Trump pe Truth Social. El a adăugat: „Melania și cu mine transmitem condoleanțe soției sale, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”Potrivit CNN, autoritățile au identificat și reținut un suspect, după ce au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe campus. „Singura informație pe care o avem despre presupusul atacator provine din CCTV. Analizăm aceste înregistrări, dar calitatea lor este redusă”, a declarat șeful poliției locale, Mason.Acesta a menționat că focul a fost tras de la mare distanță, „posibil de pe acoperiș”. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat că oficialii consideră că atacul a fost comis de o singură persoană. „Nu există indicii că ar fi fost implicat altcineva. Suspectul de interes pentru anchetă a fost deja reținut și este audiat”, a precizat el.Investigația este coordonată de Poliția orașului Orem, Poliția Universității Valley, FBI și Departamentul pentru Siguranță Publică al statului Utah.Charlie Kirk, apropiat al președintelui Donald Trump și lider conservator de referință în rândul tinerilor, era cunoscut pentru discursurile sale. Presa americană notează că atacul armat a avut loc după ce acesta a susținut o alocuțiune critică la adresa comunității transgender, fapt care a provocat proteste în campus.
Acum 12 ore
19:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Bălan, plasat în arest în România pentru 30 de zile Liber TV
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Balan, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri de către Curtea de Apel București, transmite Digi24.Procesul a început la ora 14, după ce marți, suspectul a fost adus sub escortă la sediul DIICOT.Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, urmează să afle pe parcursul zilei dacă va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. DIICOT a comunicat oficial că acesta a fost reținut și că este acuzat de „tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.DIICOT a comunicat oficial că a reținut „un inculpat în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie moldovenească și română, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”.El ar fi avut două întâlniri, în 2024 și 2025, ambele la Budapesta, în Ungaria, cu ofițeri de informații ai KGB-ului din Belarus. „Există suspiciuni rezonabile că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate”, arată DIICOT.Alexandru Balan a fost numit în 2016 adjunct al directorului SIS de fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti. De-a lungul carierei, el a ocupat poziții importante în centrul antiterorism și al contrainformațiilor din SIS.
18:10
Partidul „Moldova Mare” s-a lansat în campania electorală. Victoria Furtună: „Țara nu se vinde, credința nu se schimbă, istoria nu se rescrie” Liber TV
Partidul Moldova Mare, condus de Victoria Furtună, și-a anunțat oficial lansarea în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc astăzi în fața Parlamentului, lidera formațiunii prezentând principalele mesaje și direcții politice pe care partidul le va promova în această competiție.„Partidul Moldova Mare nu va permite ca țara să fie vândută. Astăzi, am ieșit în fața poporului pentru a spune cu voce tare ceea ce gândește întreaga țară”, a declarat Victoria Furtună.În discursul său, lidera partidului a criticat actuala guvernare, acuzând echipa PAS că ar fi transformat democrația „într-o teroare împotriva poporului moldav” și că ar fi restrâns drepturile cetățenilor. Furtună a menționat că interzicerea organizării unei conferințe de presă în fața Președinției reprezintă o dovadă a limitării libertății de exprimare.„Guvernarea actuală vinde țara și istoria noastră, nimicește limba, suprimă biserica și ne distruge identitatea. În joc este pământul și viitorul copiilor noștri. Maia Sandu, Dorin Recean și echipa lor au creat o iluzie a libertății, dar libertatea a rămas doar în rapoartele pentru curatorii de la Bruxelles”, a adăugat lidera „Moldova Mare”.Victoria Furtună a subliniat că formațiunea sa va rămâne alături de cetățeni, indiferent de „încercările ilegale” ale puterii de a împiedica participarea partidului la scrutin.„Moldova nu se vinde. Credința nu se schimbă. Istoria nu se rescrie”, a punctat Furtună, chemând electoratul să voteze pentru Partidul Moldova Mare la alegerile parlamentare din 28 septembrie.
Acum 24 ore
16:30
Blocul Alternativa: „Vom apăra fiecare vot” – Ion Ceban acuză riscuri de fraudă electorală Liber TV
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral Alternativa, susține că entitatea politică pe care o reprezintă va asigura observatori în toate secțiile de votare deschise pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Potrivit politicianului, măsura este necesară pentru a preveni eventualele fraude electorale și pentru a garanta corectitudinea scrutinului, transmite IPN. „Vom avea observatori peste tot. Vom depune maximum efort ca votul cetățeanului să fie apărat. Vom apăra fiecare vot din interiorul și exteriorul țării. Nu au nicio șansă să ia 51% așa cum își doresc ei, decât prin fraudă. Iar pentru această eventuală fraudă trebuie de dat peste mâini. De asta ar trebui să se preocupe toate partidele de opoziție”, a declarat Ion Ceban în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV.Liderul blocului Alternativa a făcut referire la un videoclip din timpul alegerilor locale, susținând că acesta ar demonstra tentative de fraudare a votului în defavoarea sa. Potrivit politicianului, după exemplul alegerilor locale și pe 28 septembrie se va încerca fraudarea rezultatelor. „În video pe care l-am prezentat de la alegerile locale sunt sute de buletine luate dintr-o parte și puse în altă parte. Sub ochii a 18 persoane care erau în calitate de observatori și reprezentanți ai partidelor. Erau camere video. Întrebarea mea este ce se întâmplă atunci când aceste lucruri nu se filmează? Din câte am auzit, dar nu pot proba acest lucru, mai multe buletine deja au plecat în afara țării în microbuze. Pentru votul prin corespondență avem înregistrări puține, nu cred că e nevoie de câteva microbuze pentru a transporta buletinele”, a mai spus Ion Ceban, primar al municipiului Chișinău.După publicarea în spațiul public a videoclipului cu pretinse fraude electorale, Comisia Electorală Centrală a venit cu o reacție oficială, menționând că materialul video reprezintă o încercare de manipulare a opiniei publice și de subminare a încrederii cetățenilor în alegeri.
15:50
DIICOT cere arestarea preventivă a fostului adjunct SIS Alexandru Bălan, acuzat de legături cu KGB al Belarus Liber TV
Procurorii DIICOT au solicitat Curții de Apel București arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, acuzat că ar fi transmis informații secrete către KGB al Belarus.Bălan, în vârstă de 47 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, a fost audiat marți și reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.Potrivit instituției, ancheta s-a desfășurat în cooperare cu structurile de combatere a criminalității organizate din România, dar și cu sprijinul EUROJUST și al serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia. Procurorii din aceste state, precum și din Republica Moldova, au colaborat în documentarea cazului. Acțiunea a beneficiat și de suportul Jandarmeriei Române.„La data de 9 septembrie 2025, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 47 de ani (…). Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată în comunicatul oficial.Reprezentanții DIICOT subliniază că, pe parcursul anchetei, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate garanțiile procesuale prevăzute de lege.Conform anchetatorilor, Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu reprezentanți ai serviciilor de informații din Belarus, în cadrul cărora ar fi transmis date sensibile „în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.Într-un comunicat anterior, SIS din Republica Moldova a confirmat că persoana vizată este un fost ofițer de rang înalt al instituției.Interesant este că, în aceeași zi în care a fost reținut, Alexandru Bălan figura ca invitat la masa rotundă „Parcursul pro-european al Republicii Moldova”, organizată la Universitatea de Vest din Timișoara.El urma să participe în calitate de „specialist în securitate” alături de rectorul UVT, Marilen Pirtea, rectorul Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, și analistul de politică externă Iulian Chifu.
15:20
Plîngău și PAS reacționează după apariția unei înregistrări audio controversate: “Nimic nu ne abate de la drumul european” Liber TV
Candidatul PAS, Dinu Plîngău, și Partidul Acțiune și Solidaritate au venit cu reacții după ce portalul Anticoruptie.md a publicat o înregistrare audio, despre care se presupune că ar fi din luna iulie, în care fostul lider al Platformei DA vorbește despre posibile strategii politice după scrutinul din 28 septembrie.În înregistrare, Plîngău face referire la o eventuală constituire a unei fracțiuni separate a Platformei DA, la atragerea unor deputați PAS în acest grup și la negocieri ulterioare privind o eventuală coaliție sau trecerea în opoziție. Totodată, acesta le-ar fi sugerat activiștilor DA să evite expunerea publică în favoarea PAS, pentru a nu crea impresia unui „bloc electoral camuflat”.Reacția lui Dinu PlîngăuPlîngău a tratat subiectul cu ironie, afirmând că știrea l-a amuzat pe el și pe colegul său Dan Perciun:„Astăzi ne-am amuzat împreună cu colegul meu Dan Perciun de știrea bombă. Îmi plac așa momente când poți glumi într-o perioadă atât de obositoare și grea. (…) Înțelegem că cineva vrea să bage niște strâmbe între noi. Au mai încercat. Prieteni, în această campanie în joc sunt puse valori mai importante decât PAS, Platforma DA, alte partide.”El a subliniat că obiectivul principal rămâne menținerea unității și câștigarea unei majorități pro-europene în Parlament:„Tentativa de a induce ideea că nu suntem uniți a eșuat. Muncim împreună pentru o majoritate. Pledăm ca unitatea pe dreapta să fie cât mai largă, fie chiar și după alegerile parlamentare.”Reacția PASPartidul Acțiune și Solidaritate a respins ferm speculațiile privind eventuale disensiuni interne și a transmis că asemenea înregistrări nu vor afecta obiectivul strategic al formațiunii:„Indiferent câte înregistrări vor mai scoate, PAS declară cu toată hotărârea că nimic nu ne poate dezbate din drumul european. Inamicii noștri vor încerca să ne certe între noi, pentru că se tem că dacă vom fi uniți, ei vor pierde.”Formațiunea a reiterat că scrutinul din 28 septembrie este decisiv pentru viitorul Republicii Moldova:„Aceste alegeri sunt mai importante decât partidele. Ne putem pierde țara dacă nu acționăm responsabil și chibzuit. Alegerile din 28 septembrie sunt despre șansa noastră de a adera la UE și vom rămâne uniți. Împreună mergem în direcția corectă.”
14:00
(VIDEO) Vadim Vieru: Fără probe concludente, dosarul Plahotniuc riscă să aducă noi condamnări la CEDO Liber TV
Procurorii care instrumentează dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc ar trebuie să prezinte probe concludente, iar cazul său nu trebuie să fie „un exercițiu sub presiune publică, aleatoriu, pentru că așa vreau un politician sau societatea”. Opinia aparține avocatului și expertului în justiție la Asociația Promo-LEX, Vadim Vieru, exprimată într-o emisiune la Radio Moldova. Potrivit lui, justiția corectă va reduce cazurile de condamnare a țării la CtEDO, scrie UNIMEDIA.„Cauzele sunt un aspect, care iarăși trebuie să comunice la această etapă Procuratura, ce cauze dumnealui ar avea, ce calitate procesuală, dacă este cazul, să comunice astfel de informații și așa mai departe. În dependență de situație procurorul decide dacă depune un demers de aplicare, fie de prelungire a măsurii preventive pe anumite cauze penale și judecătorul de instrucție examinează acest demers, prin prisma a două aspecte: dacă este bănuiala rezonabilă, a fost comisă o infracțiune, dacă sunt anumite probe, mai simplu vorbind, care dovedesc dumnealui a comis infracțiune și dacă există anumite riscuri ca dumnealui să influențeze martori, procesul, se eschiveze și așa mai departe. Și judecătorul având în vedere acest demers, poziția apărării, decide dacă este rezonabil să fie plasat domnul Plahotniuc în arest sau nu. Nu este un exercițiu care se face sub presiune publică și nu este un exercițiu care este făcut aleatoriu, pentru că așa vrea un politician sau așa vrea societatea. Este cu părere de bine un exercițiu care ar trebui să fie realizat în baza legii și în baza convenției”, a declarat Vadim Vieru.Vieru a adăugat că dacă nu va fi respectată legea, inclusiv în cazul lui Plahotniuc, „o să avem în continuare condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe articolul 5”.„Dacă într-adevăr o să existe o bănuială rezonabilă și riscuri și procurorul o să reușească să le probeze în acest caz, atunci probabil că în raport cu domnul Plahotniuc o să fie aplicată o măsură preventivă de arest, fie arest la domiciliu, care tot este privativă de libertate. Având în vedere hotărârea Curții Constituționale a Republicii Moldova, persoana nu poate fi plasată în arest, fiind în arest la domiciliu pe o durată mai mare de un an de zile pe o cauză penală. Respectiv, depinde foarte mult, de probatoriu care a fost administrat de procuror, calitatea urmăririi penale și mulți alți factori care determină dacă în privința persoanei va fi aplicat o măsură sau nu”, a mai adăugat Vieru.﻿
13:20
Renato Usatîi anunță excluderea unui candidat din lista Partidului Nostru: „Integritatea echipei este prioritatea noastră” Liber TV
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a anunțat printr-un comunicat de presă că a decis excluderea unui candidat din lista electorală, după ce au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi participat la alegerile locale din 2023 pe lista unei formațiuni politice ulterior declarate în afara legii.„Ne bucură faptul că această informație a apărut în perioada în care pot fi operate modificări în lista de candidați”, se arată în comunicatul formațiunii.Usatîi a subliniat că în cadrul Partidului Nostru funcționează principiile democratice, fiecare raion din țară având posibilitatea să propună câte trei-patru persoane pentru funcția de deputat. Totuși, chiar dacă persoana vizată susține că nu a fost niciodată membru al partidului declarat neconstituțional, simpla candidatură pe lista acestuia a fost considerată un motiv suficient pentru excludere.Liderul Partidului Nostru a reamintit că anterior a lansat un apel public către cetățeni, încurajându-i să transmită informații despre candidați. „Dacă aceste informații constituie motive pentru excludere, vom lua imediat decizia de rigoare”, a precizat Usatîi.Formațiunea afirmă că promovează o politică bazată pe responsabilitate, transparență și respect față de cetățeni, iar deciziile de acest fel demonstrează angajamentul pentru integritatea listei de candidați.
13:10
Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata în Republica Moldova Liber TV
Un angajat al Ambasadei Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova. Cazul a fost confirmat de Ministerul Afacerilor Externe. Cazul vine la o zi după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Balan, reținut în România, a fost audiat de procurori. Acesta este acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus.Potrivit autorităților române, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta, în Ungaria, în 2024 și 2025, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, existând „suspiciuni rezonabile” că, în cadrul acestor întâlniri, a oferit informații secrete și a primit bani în schimbul lor.Cazul vine la o zi după ce fostul adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (SIS), Alexandru Balan, reținut în România, a fost audiat de procurori. Acesta este acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus.Potrivit autorităților române, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori la Budapesta, în Ungaria, în 2024 și 2025, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, existând „suspiciuni rezonabile” că, în cadrul acestor întâlniri, a oferit informații secrete și a primit bani în schimbul lor. Deocamdată, nu a fost divulgată identitatea persoanei vizate. 
11:40
Apple a lansat iPhone 17: patru modele, cel mai subțire design din istorie. În R. Moldova, prețurile deja au explodat Liber TV
Marți, 9 septembrie, Apple a prezentat oficial noua generație de smartphone-uri – iPhone 17. Linia include patru modele: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max.Prețurile anunțate de companie pentru piața internațională sunt:• iPhone 17 – de la 799 dolari,• iPhone 17 Air – de la 999 dolari,• iPhone 17 Pro – de la 1.099 dolari,• iPhone 17 Pro Max – de la 1.199 dolari.Cea mai notabilă inovație este grosimea record de doar 5,6 mm, ceea ce face ca noile dispozitive să fie cele mai subțiri iPhone-uri lansate vreodată. Totodată, Apple a renunțat complet la slotul pentru cartele SIM, noile modele funcționând exclusiv cu eSIM.În cadrul aceluiași eveniment, compania a confirmat și lansarea noilor AirPods Pro 3, care fuseseră deja surprinse în unele magazine din SUA înainte de prezentare. Presa internațională scrie că Apple ar putea lansa în 2026 o versiune mai scumpă a acestora, echipată cu o cameră infraroșu integrată.Deși abia a fost prezentată, seria iPhone 17 a ajuns deja în ofertele de pe piața gri din Republica Moldova. Pe platforma 999.md, prețurile pornesc de la 1.000 de euro și ajung până la 2.790 de euro – aproape dublu față de prețurile oficiale din SUA.Potrivit surselor din retail, în Moldova precomenzile pentru iPhone 17 ar urma să fie deschise în jurul datei de 12 septembrie 2025, iar startul vânzărilor este estimat pentru 19 septembrie 2025.
11:20
Președinta Maia Sandu va efectua o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun: se va întâlni cu Papa Leon al XIV-lea Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, extinderea cooperării economice și susținerea acordată comunității moldovenești din Italia. De asemenea, va avea o întâlnire cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa. La Sfântul Scaun, Președinta Maia Sandu va fi primită în audiență de Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea. Discuția va oferi prilejul unui schimb de opinii privind promovarea păcii, solidarității și valorilor creștine într-o lume marcată de multiple provocări. Totodată, șefa statului va avea o întrevedere cu Cardinalul Secretar de Stat, Pietro Parolin. Vizita Președintei Maia Sandu în Italia și la Sfântul Scaun se înscrie în eforturile Republicii Moldova de a consolida parteneriatele externe, de a asigura pacea în țară și de a contribui la securitatea regională și europeană.
10:40
(VIDEO) Activiștii „Inima Moldovei” au protestat la IGP: „Avem informații că IGP pregătește noi provocări împotriva echipei noastre” Liber TV
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP) și au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu. Ei consideră că acesta trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta „Inima Moldovei”, scrie Telegraph.md. Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea lui Viorel Cernăuțeanu, poliția nu apără legea, ci îndeplinește ordinele PAS.„Galbenii vor să scoată candidații noștri la funcția de deputat din alegeri. Pentru aceasta, i-au dat lui Cernăuțanu sarcina: să găsească cu orice preț un pretext formal pentru a ne pedepsi. Cu toate acestea, toate provocările lor au eșuat. Perchezițiile, arestările, intimidările nu au dat niciun rezultat, iar toate dosarele fabricate împotriva „Inima Moldovei” se prăbușesc deja din lipsă de dovezi”, a declarat Vlah, menționând că „puterea galbenilor se apropie de sfârșit, iar Cernăuțeanu va trebui să răspundă pentru crimele comise”.Vitalie Blanari, fruntaș al formațiunii, spune că IGP ar pregăti noi provocări. „Avem informații că IGP pregătește noi provocări împotriva echipei noastre. La indicația de sus, persoane străine, din partide interzise, sunt prezentate ca fiind activiștii noștri, iar acțiunile lor sunt atribuite „Inima Moldovei”. Aceasta este o tentativă jalnică a regimului de a pregăti terenul pentru noi provocări”, a declarat el.„Până pe 28 septembrie, conducerea IGP va face tot ce vrea, dar după această dată, situația se va schimba. Toți criminalii în uniformă care execută ordine politice vor fi trași la răspundere”, a declarat liderul „Inima Moldovei” din Cimișlia, Gheorghe Durlescu.„Puterea galbenilor se va sfârși în curând și ei vor răspunde pentru acțiunile lor. Va răspunde și Cernăuțanu, ca executant al ordinelor criminale. Uniforma nu-l va proteja de judecată. Va trebui să răspundă în fața legii și în fața poporului”, au subliniat participanții la protest.﻿ 
10:30
(VIDEO) Dorin Recean anunță despăgubiri pentru fermieri și comunități afectate de intemperii, cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare Liber TV
Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat, într-un clip video publicat miercuri, că Guvernul va aloca fonduri importante pentru sprijinirea cetățenilor și a comunităților afectate de intemperiile din primăvara și vara acestui an. Decizia vine la doar două săptămâni înainte de alegerile parlamentare, fapt ce ridică și o miză electorală în jurul anunțului.„Guvernul susține cetățenii care au avut de suferit în urma intemperiilor. În ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, am decis să alocăm 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri. Alte peste 510 mii de lei vor fi direcționați pentru reparația acoperișului grădiniței-creșă Alunelul și pentru compensarea pagubelor din fondul locativ al satului Aluniș, raionul Rîșcani”, a declarat Recean.Premierul a subliniat că Executivul „are grijă de oamenii săi și de roada muncii acestora”, prezentând alocările ca parte a unei politici de solidaritate și responsabilitate față de cetățeni.Guvernul nu a precizat când exact vor fi distribuite despăgubirile, însă a transmis că procedurile vor fi demarate „în cel mai scurt timp”.
10:10
Meci dezastruos al naționalei Republicii Moldova. „Tricolorii” au pierdut meciul cu Norvegia cu scorul de 1-11 Liber TV
Moldova a pierdut cu Norvegia, scor 1-11, în cel de-al 5-lea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Următorul meci al tricolorilor în această competiție va avea loc pe 14 octombrie, la Tallinn, împotriva Estoniei.  Atacantul Erling Haaland a marcat 5 dintre cele 11 goluri ale Norvegiei în meciul cu Republica Moldova, realizând al 5-lea hattrick pentru naționala țării lui.  În urma acestui rezultat, echipa nordică este lider în Grupa I cu numărul maxim de puncte, 15, și un golaveraj impresionant, 24-3. Atacantul lui Manchester City a realizat tripla în puțin peste o jumătate de oră, înscriind în minutele 11, 36 și 43, după ce Myhre a deschis scorul (6). Pe al patrulea l-a marcat după pauză (52), iar în minutul 83 și-a desăvârșit capodopera. Celelalte reușite au fost semnate de Odegaard (45+1) și Aasgaard (67, 76, 79-p și 90+1).
10:00
Polonia confirmă doborârea unor drone care au încălcat spațiul său aerian. Premierul Tusk convoacă ședință de urgență Liber TV
Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât mai multe drone care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, relatează presa internațională. Incidentul este catalogat de analiști drept o posibilă provocare majoră pentru întreaga Europă.Ministerul Apărării de la Varșovia a confirmat că sistemele de apărare antiaeriană și aviația au fost ridicate la cel mai înalt nivel de alertă în noaptea de 10 septembrie, după ce peste zece drone rusești au traversat granița. „Operațiunea aeriană s-a încheiat, iar acum continuăm identificarea locurilor unde au căzut obiectele doborâte”, a transmis armata poloneză pe rețeaua X.Autoritățile le-au cerut cetățenilor să nu atingă eventualele resturi găsite pe teren și să anunțe imediat descoperirile la numărul de urgență 112 sau la cea mai apropiată secție de poliție. Fragmentele pot fi periculoase, avertizează oficialii.În timpul incidentului, apărarea aeriană a Poloniei a beneficiat de sprijinul NATO și al Forțelor Aeriene Regale ale Țărilor de Jos, inclusiv prin participarea avioanelor F-35, care au ajutat la securizarea spațiului aerian.Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că Rusia „a atacat deliberat și calculat Polonia cu drone”, acțiune pe care o califică drept un test al reacției Occidentului. La rândul său, consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a subliniat că Moscova verifică astfel capacitatea de răspuns a NATO.Premierul Donald Tusk a confirmat că armata poloneză a folosit armament împotriva obiectelor care au violat spațiul aerian și a convocat o ședință de urgență a guvernului pentru a discuta situația de securitate. Totodată, el a informat secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre atac și despre măsurile adoptate de Polonia.Ca urmare a incidentului, autoritățile au dispus închiderea temporară a aeroporturilor din Rzeszów, Lublin și a celor două aeroporturi din Varșovia, măsură comunicată printr-o notificare oficială pentru aviatori (NOTAM).Polonia a anunțat că rămâne în stare de vigilență maximă și că este pregătită să apere integritatea spațiului său aerian, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei.
08:30
Dinu Plîngău, surprins într-o înregistrare audio: „PAS-ul are bani gârlă… după 28 septembrie decidem dacă mergem cu ei sau în opoziție” Liber TV
Campania electorală capătă accente tot mai controversate. Portalul Anticoruptie.md a intrat în posesia unei înregistrări audio, expediată de un cetățean anonim, în care vocea care pare a fi a lui Dinu Plîngău, fostul lider al Platformei Demnitate și Adevăr (DA), discută cu membrii formațiunii despre planurile sale politice în raport cu Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).În înregistrare, Plîngău admite că participarea sa la alegeri pe lista PAS ar putea fi interpretată ca un bloc politic camuflat:„PAS-ul are bani gârlă, materiale cât pentru două campanii. Nu trebuie să facem nimic. Cei care vor să lucreze pentru PAS, să o facă discret. Liderii însă, să nu se bage public.” „După 28 septembrie ne adunăm la partid”Din aceeași discuție reiese că planul lui Plîngău vizează perioada de după alegeri, atunci când „toți se vor aduna la partid” pentru a decide soarta Platformei DA. El ar fi vorbit inclusiv despre atragerea unor persoane de pe lista PAS, din „societatea civilă”, pentru a reface un grup parlamentar sub brandul Platformei DA:„După 28 septembrie ne adunăm și vedem – mergem cu PAS-ul în majoritate, negociem ministere și agenții sau stăm în opoziție și strigăm cât de rău e PAS-ul. Eu n-am nicio problemă cu asta.”Într-un alt pasaj, Plîngău sugerează că strategia e simplă:„Dacă PAS are majoritatea și nu împarte funcții, într-o clipă poți să zici că ești în opoziție și mergi ca tancul.”Unul dintre colegii săi completează: „Va fi important ca totul să fie coordonat cu partidul.” Aluzii la alte formațiuniÎn discuție apar și referințe la posibile alianțe cu Partidul Schimbării și cu LOC, despre care Plîngău ar fi spus că nu s-au materializat deoarece „Gligor voia doar cu noi, fără LOC”. „Cal troian” în politica moldovenească?Autorul anonim al înregistrării, care a trimis materialul portalului Anticoruptie.md, comentează:„Este imaginea clasică a calului troian: adăpostești pe cineva în cetatea ta, iar el așteaptă răbdător clipa să ridice securea și să lovească.”Deocamdată, Dinu Plîngău nu a comentat public autenticitatea înregistrării. Și Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și Platforma DA, sunt așteptate să vină cu reacții oficiale.
Ieri
20:10
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC, a câștigat concursul pentru funcția de director general al Moldexpo Liber TV
Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din Consiliul Municipal Chișinău, este noul director general al Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. Anunțul a fost făcut de Comisia responsabilă de selectarea candidaturilor, care a declarat-o învingătoare a concursului desfășurat între 24 iulie și 5 septembrie 2025.Popa a obținut un punctaj total de 8,98 din 10, depășind pragul admisibil de 6 puncte și fiind desemnată câștigătoare după proba interviului și prezentarea viziunii asupra dezvoltării companiei.În CV-ul depus, noua directoare se descrie drept un „lider cu experiență directă în managementul executiv al C.I.E. Moldexpo”, acumulată în perioada mandatului de director general interimar. Ea menționează că are „o înțelegere profundă a operațiunilor, provocărilor și potențialului strategic al companiei”, iar experiența în guvernanță corporativă și administrație publică îi oferă „o perspectivă unică pentru a implementa un plan de transformare și modernizare orientat spre profitabilitate și relevanță europeană”.
16:50
ULTIMA ORĂ! Israel a lovit capitala Qatarului, vizând liderii Hamas. Doha condamnă atacul ca încălcare a dreptului internațional Liber TV
Forțele aeriene israeliene au lansat un atac în capitala Qatarului, Doha, încercând să lovească conducerea Hamas, au relatat marți presa israeliană și surse internaționale. Potrivit informațiilor preliminare, mai mulți oficiali de rang înalt ai organizației ar fi fost eliminați.Surse media au scris că liderii Hamas se aflau în Doha pentru a discuta o propunere de încetare a focului înaintată de fostul președinte american Donald Trump.Al Hadath informează că în clădirea lovită de atacul israelian din Doha se aflau: liderul Hamas din Gaza șeful biroului organizației din străinătate trei membri ai biroului politic HamasArmata israeliană a confirmat ulterior lovitura, precizând că va continua să „vâneze” liderii Hamas oriunde s-ar afla. În același timp, surse din Israel susțin că atacul asupra capitalei Qatarului ar fi fost coordonat în prealabil cu Statele Unite.Ministerul de Externe de la Doha a condamnat ferm bombardamentele, calificându-le drept „atacuri criminale” și „un act de lașitate”.„Această acțiune reprezintă o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale și o amenințare gravă la adresa securității și vieții cetățenilor și rezidenților Qatarului”, a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației de la Doha, Majed al-Ansari.Atacul ridică riscul unei escaladări fără precedent în regiune, pe fundalul tensiunilor deja majore din Orientul Mijlociu.
16:40
Maia Sandu, mesaj la Strasbourg: Rusia vrea să rupă Moldova de Europa și să o transforme în amenințare la granițele UE Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut marți un discurs în plenul Parlamentului European, unde a vorbit despre provocările majore cu care se confruntă statul în pragul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, despre reziliența Moldovei și despre apărarea democrațiilor europene.Șefa statului a reamintit că niciun stat nu a intrat pe deplin consolidat în Uniunea Europeană, evocând exemplele Germaniei, Franței, Greciei sau țărilor din Europa Centrală și de Est, care au beneficiat de sprijin european în tranziția lor democratică.În intervenția sa, Sandu a subliniat că, în ultimele trei decenii, Republica Moldova a făcut față unor multiple crize – conflictul armat de pe Nistru, embargouri, șantaj energetic, influența oligarhică și frauda bancară – și că anul trecut a rezistat unei ample ingerințe externe.Referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, președinta a declarat că rezultatul acestora va determina dacă Moldova își va continua parcursul european sau dacă va fi supusă unor tentative de destabilizare din partea Rusiei. Ea a acuzat Kremlinul de utilizarea unor metode de influență precum finanțări ilegale prin criptomonede, cumpărare de voturi, dezinformare online, atacuri cibernetice și proteste plătite.„Moldova poate fi un laborator. Dar ținta finală este Europa”, a afirmat Sandu, îndemnând la o regândire a instrumentelor de apărare a democrațiilor pe continent.În încheiere, șefa statului s-a adresat direct cetățenilor moldoveni cu un apel la unitate și participare la scrutin: „Viitorul Moldovei depinde de curajul și unitatea cu care vom merge la vot.”Potrivit agendei anunțate, vizita Maiei Sandu la Strasbourg va continua cu întrevederi cu Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, cu reprezentanții grupurilor politice din Parlamentul European, precum și cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset.
16:10
Polonia își închide complet granița cu Belarus din cauza exercițiilor militare „Zapad-2025” Liber TV
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat marți că, începând de joi, granița polono-belarusă va fi închisă complet, în contextul desfășurării exercițiilor militare ruso-belaruse „Zapad-2025”.„Astfel de manevre le numim agresive…  Ținta lor, în ceea ce privește scenariul imitat, este în acest moment cunoscutul coridor Suwałki. De asemenea, avem o serie de provocări din partea Rusiei și Belarusului, al căror număr este în creștere — atât pe teritoriul țării noastre, cât și, de exemplu, prin recenta reținere a unui cetățean polonez, un preot iezuit, pe teritoriul Belarusului. Toate acestea poartă semnele unor provocări extrem de agresive”, a declarat Tusk.Exercițiile „Zapad-2025” sunt programate să aibă loc între 12 și 16 septembrie și implică forțe militare ruse și belaruse, fiind considerate de NATO un test al capacităților ofensive ale celor două state.
15:50
PL: Vladimir Meleca, candidat la parlamentare, reținut abuziv de structurile separatiste din Transnistria Liber TV
Partidul Liberal (PL) a anunțat printr-un comunicat de presă că Vladimir Meleca, președintele filialei formațiunii din stânga Nistrului și candidat la funcția de deputat în alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, a fost reținut în această dimineață de către persoane ce s-au prezentat drept angajați ai așa-numitului „MGB” al regiunii separatiste transnistrene.Potrivit PL, incidentul a avut loc pe 9 septembrie, la ora 6:00, în satul Krasnogorsk, raionul Grigoriopol. În urma percheziției efectuate la domiciliul lui Meleca, au fost confiscate telefonul mobil, calculatorul, literatură și au fost sustrase imaginile de pe camerele video instalate în jurul casei. „Bănuim că acțiunea a avut scopul de a șterge urmele celor care au intrat în casă”, se arată în comunicatul liberalilor.Formațiunea califică reținerea drept una ilegală și solicită autorităților de la Chișinău să intervină de urgență pentru eliberarea lui Vladimir Meleca.„Partidul Liberal cere instituțiilor responsabile ale statului să ia toate măsurile pentru a asigura eliberarea colegului nostru”, se menționează în mesajul oficial.
15:50
Președinta Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare Liber TV
La data de 8 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat o sentință de condamnare în privința Președintei Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic ,,Șor”, privind săvârșirea infracțiunii - acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, în calitate de complice. Instanța i-a aplicat o pedeapsă cu închisoare pe un termen de  5 ani și 6 luni cu executarea acesteia în penitenciar pentru femei și a privat-o de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice şi al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, i s-a menținut măsura preventivă - arestul preventiv, în vederea reținerii acesteia de către organele de poliție și conducerii în instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite. De asemenea, din contul inculpatei, a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de peste 5,3 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, fiindu-i confiscat și telefonul mobil de model „Iphone X”. Sechestru aplicat pe bunurile inculpatei în valoare de peste 1,5 milioane de lei a fost menținut. Potrivit probatoriului administrat de către Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție și Serviciul de Informație și Securitate, inculpata, activând în calitate de Președinte al Oficiului Teritorial Glodeni al fostului Partid Politic „Şor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), în calitate de complice, în perioada iulie 2022 - octombrie 2022, ar fi acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat, în suma totală de 5 320 167 de lei, mijloace financiare destinate pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic și achitarea salariilor necontabilizate (în plicuri) membrilor de oficii teritoriale. Inculpata a negat comiterea faptelor, însă instanța a considerat probele prezentate ca fiind concludente și a constatat vinovăția acesteia. Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.
15:10
Plângeri la Poliție și autorități: Partidul Nostru reclamă abuzurile și afișajul ilegal al PAS Liber TV
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a anunțat că a depus mai multe sesizări către autoritățile competente privind presupuse încălcări grave comise de reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în campania electorală.Potrivit formațiunii, la 7 septembrie, în satul Pelenia, raionul Drochia, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, ar fi făcut campanie electorală pentru PAS, fără a fi suspendat din funcție și utilizând imaginea instituției pe care o conduce. Mai mult, acesta i-ar fi insultat pe cetățeni cu expresia: „Suntem un popor sau suntem bîdle?”. Partidul Nostru a sesizat Inspectoratul General al Poliției pentru constatarea contravenției și Consiliul pentru Egalitate pentru a examina afirmațiile considerate jignitoare și discriminatorii.În aceeași localitate, Partidul Nostru a semnalat prezența Olgăi Pînzaru, membru al Biroului Electoral al Secției de Votare Drochia nr. 14/4, la un eveniment electoral PAS, purtând un maiou inscripționat cu sigla formațiunii. În acest caz, Usatîi cere revocarea imediată a acesteia din Biroul Electoral, invocând Codul electoral, care interzice membrilor organelor electorale să participe la agitație politică.Totodată, formațiunea reclamă un caz de afișaj ilegal în satul Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde un panou electoral PAS ar fi fost amplasat pe gardul unei gospodării private fără acordul scris al proprietarului și fără raportarea cheltuielilor corespunzătoare în gestiunea financiară a partidului. Partidul Nostru cere poliției să verifice legalitatea amplasării afișului, să audieze proprietarul și să dispună demontarea materialului, precum și sancționarea PAS conform Codului contravențional.„Solicităm autorităților să sancționeze ferm aceste abuzuri și să garanteze un proces electoral corect și echitabil”, se arată în comunicatul Partidului Nostru.
13:20
(VIDEO) Irina Vlah va contesta în judecată decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere: Vom demasca pas cu pas toată mizeria Liber TV
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” anunță, într-un mesaj video, că va contesta în instanță decizia Consiliului Interinstituțional de Supraveghere prin care i-au fost blocate conturile, scrie Telegraph.md. „Astăzi este clar pentru toți: „Inima Moldovei” a devenit principala țintă a puterii galbene. Suntem atacați în fiecare zi, ei încearcă să ne reducă la tăcere. Dar noi nu cedăm, iar aceasta îi face furioși pe liderii PAS. Ne păstrăm calmul, pentru că știm că adevărul este de partea noastră. Cu cât metodele lor sunt mai agresive, cu atât mai mare este dorința noastră de a scoate Moldova din captivitatea galbenă”, menționează ea.Irina Vlah afirmă că, poliția a pus la cale o schemă criminală, prin care a încercat să-i asocieze cu persoane și operațiuni bancare cu care nu au nicio legătură.„Ieri, am vorbit despre o nouă schemă, inventată pentru a ne discredita și a pregăti viitoare provocări. Am arătat cum Dorin Recean și-a folosit poziția și resursele statului pentru a mă denigra, am depus o plângere la CEC, cerând sancționarea lui. Astăzi, facem următorul pas – contestăm în instanță decizia absurdă a Consiliului Interinstituțional de Supraveghere privind sancțiunile impuse împotriva mea. În zilele următoare vom face noi declarații importante. Vom demasca pas cu pas toată mizeria pe care „galbenii” o aruncă în direcția noastră. Vom demonstra că adevărul este de partea noastră. Iar toți autorii acestor scheme criminale împotriva mea și a colegilor mei, mai devreme sau mai târziu, vor răspunde pentru crimele lor. Deocamdată mergem în instanță”, afirmă Vlah.
13:10
Atac sângeros în Donbas: peste 20 de civili uciși după un bombardament rusesc în localitatea Iarovaia Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că peste 20 de civili au fost uciși în urma unui atac aerian rusesc asupra localității Iarovaia, din regiunea Donețk. Potrivit acestuia, bomba a lovit în momentul în care localnicii primeau pensiile.„Direct în oameni. Oameni simpli, civili. În momentul în care se împărțeau pensiile. Conform informațiilor preliminare, numărul morților este de peste 20. Nu există cuvinte…”, a scris Zelenski pe canalul său de Telegram, calificând atacul drept „deschis, bestial”.Șeful statului ucrainean a subliniat că astfel de crime nu trebuie să rămână fără răspuns din partea comunității internaționale. „Rusia continuă să distrugă vieți, dar evită noi sancțiuni puternice. Lumea nu trebuie să tacă. Este nevoie de reacția Statelor Unite, a Europei, a G20. Sunt necesare acțiuni ferme pentru ca Rusia să înceteze să aducă moarte”, a declarat Zelenski.Atacul din Iarovaia este unul dintre cele mai grave raportate în ultimele săptămâni pe frontul din estul Ucrainei, unde civilii continuă să fie principalele victime ale agresiunii ruse.
12:40
Andrei Năstase: „Un singur deputat poate face diferența. Voi spune adevărul și voi lupta pentru legi dure” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, că un singur deputat în Parlament poate avea un rol esențial dacă își asumă cu adevărat responsabilitatea față de cetățeni. El a prezentat mai multe angajamente pe care și le propune în cazul în care va obține mandatul.„Un deputat poate spune zilnic adevărul despre ceea ce se întâmplă acolo unde se decide modul în care cetățenii trăiesc. Poate opri legile scrise în favoarea unor grupuri de interese și împotriva oamenilor. Poate fi vocea celor mulți, pentru că partenerii externi nu pot ignora mesajele unui deputat independent, ales direct de cetățeni. Voi face acest lucru!”, a afirmat Năstase.El a mai subliniat că un deputat are acces la documente și proceduri ascunse opiniei publice, pe care le poate scoate la iveală, dar și că va organiza cel mai amplu program de audiențe pentru cetățeni, atât la nivel central, cât și local.În plan extern, Năstase a promis că va milita pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și că, în același timp, va vorbi deschis despre relația cu România. „Voi face acest lucru pronunțând de mult mai multe ori, cu glas tare, în Parlament, cuvântul ROMÂNIA”, a spus candidatul.El a mai anunțat că va iniția proiecte de legi și campanii naționale de strângere de semnături, inclusiv pentru exceptarea remitențelor de la plata taxelor și impozitelor.„Nu vom scăpa de sărăcie și mizerie politică doar schimbând unii politicieni cu alții. Avem nevoie de legi dure, care să îi descurajeze pe cei ce își bat joc de țară și de oameni. Republica Moldova are nevoie de curaj, de ordine, siguranță publică, respect și demnitate. Aceasta este tema candidaturii mele”, a mai subliniat Năstase.
11:50
(VIDEO) Ion Ceban, sancționat de CEC pentru vizita în Italia. Edilul acuză presiuni politice din partea PAS Liber TV
Primarul capitalei și membru al blocului Alternativa, Ion Ceban, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru vizita sa în Italia. Decizia a fost luată în urma examinării unei contestații depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a acuzat utilizarea resurselor administrative în perioada electorală.Potrivit CEC, legislația prevede că „candidații în alegeri, care, în virtutea funcției deținute, sunt obligați să respecte regimul juridic al conflictelor de interese și al incompatibilităților, precum și alte restricții și limitări, își suspendă activitatea din momentul începerii campaniei electorale”. În acest sens, instituția a anunțat că va sesiza Inspectoratul General de Poliție pentru a examina posibila utilizare ilegală a resurselor administrative.Ion Ceban a respins acuzațiile și a venit cu declarații dure la adresa guvernării. „Tare au vrut excluderea mea din campania electorală, dar au fost avertizați din intern și din extern să nu încalce legea. Astfel, CEC, care este la cheremul PAS, a venit măcar cu o sancțiune, ca să fie pe placul stăpânilor. Aduc aminte că șase din cei nouă membri ai CEC sunt delegați de PAS, iar eu nu am încălcat legislația”, a scris edilul.Ceban susține că deplasarea sa în Italia a fost efectuată legal și din resurse proprii, iar acuzațiile privind utilizarea resurselor administrative sunt „stupide”. „Cum am menționat mai devreme, pe CEC i-a apucat dracii și, totuși, m-au sancționat pentru vizita care i-a stresat foarte mult. Eu am făcut totul legal și mi-am plătit călătoria din cont propriu. În același timp, primele persoane din stat și ambasadele folosesc resurse administrative la greu”, a declarat acesta.În același context, primarul capitalei a chemat misiunile diplomatice să monitorizeze atent scrutinul din 28 septembrie, acuzând PAS de abuzuri. „Noi nu suntem bîdle și vom monitoriza fiecare pas de acum încolo. CEC a făcut o defavoare stăpânilor săi. Îndemn cetățenii să iasă la vot și să punem capăt acestei guvernări”, a mai spus Ion Ceban.
10:20
VIDEO // PAS ar urma să îi promită lui Plahotniuc garanții de securitate în schimbul susținerii la alegeri: „Eu știu că propunerea de bază va fi făcută pe 25 septembrie” Liber TV
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar votul lor la alegeri ar putea ajuta PAS să obțină majoritatea.Totuși, Usatîi a mai accentuat că nu știe dacă Plahotniuc va accepta propunerea PAS.„Eu știu că propunerea de bază va fi făcută pe 25 septembrie: ca Plahotniuc să susțină neoficial PAS, prin intermediul organizațiilor teritoriale, pentru ca PAS să obțină majoritatea. Va merge Plahotniuc la asta sau nu, mi-e greu să răspund”. Usatîi a mai spus că Vlad Plahotniuc ar urma să fie adus la Chișinău pe data 25 septembrie, cu câteva zile înainte de ziua alegerilor, pentru ca PAS să-și facă PR electoral în baza extrădării acestuia.„Guvernarea a blocat întoarcerea lui Plahotniuc anume din cauza eșuării reformei justiției. Ei au întins extrădarea lui, pentru că știau că dacă l-ar fi adus, de exemplu, pe 1 septembrie, nu aveau cum să-l țină prea mult închis. De aceea, ei au decis: au fost cumpărate biletele pentru ziua de 25 septembrie. Vor să-l aducă cu câteva zile înainte de alegeri. La ora 09:25 sau 09:35. Pe 26 e ultima zi de campanie. PAS va încerca să facă din asta un PR maxim pentru ei. Ca să arate că uite, l-am adus pe principalul rău-făcător. Dar nu exclud că deja sâmbătă, în ziua tăcerii, Plahotniuc ar putea deja să fie în Drive, cu 100 de mirese. Principală lor problemă este că nu știu cum să-l țină închis. Au mai inventat niște dosare penale, etc”, a declarat Usatîi.Amintim că săptămâna trecută Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc.
10:10
Renato Usatîi: „Plahotniuc va fi extrădat în Moldova pe 25 septembrie” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a declarat aseară, în cadrul unei emisiuni la TV8, că fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, cu doar câteva zile înainte de alegerile parlamentare.„I-au fost cumpărate bilete împreună cu convoiul pe 25 septembrie. Vor să-l aducă cu două zile înainte de alegeri. La 9.25 sau 9.30 dimineața. Deci el ajunge, practic, pe 26, care este ultima zi de campanie. PAS încearcă să facă din asta un maxim PR, ca să arate că au adus în țară principalul hoț”, a afirmat Usatîi.Potrivit politicianului, cea mai mare problemă a autorităților va fi să-l mențină pe Plahotniuc în custodia statului. Mai mult, Usatîi susține că actuala guvernare ar putea să îi facă fostului oligarh o propunere de colaborare politică.Afirmațiile lui Usatîi nu au fost deocamdată confirmate oficial de instituțiile responsabile.
10:10
Doi viceprimari din Comrat au ajuns în vizorul CNA pentru abuz în serviciu. Unul dintre ei a fost reținut pentru 72 de ore Liber TV
Ofițerii Centrului Național Anticorupție în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Cahul au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, ce vizează doi viceprimari ai municipiului Comrat. Aceștia sunt bănuiți că ar fi acționat concertat pentru obținerea unor foloase materiale necuvenite din bugetul public. Potrivit materialelor administrate, unul dintre viceprimari, folosindu-se de influența funcției deținute, ar fi organizat încheierea mai multor contracte de achiziții publice în favoarea unei întreprinderi aflate sub controlul acestuia, înregistrată pe numele unor persoane interpuse, compania fiind favorizată sistematic în cadrul licitațiilor organizate de Primărie. Totodată, același viceprimar este bănuit că ar fi influențat consilierii municipali și ar fi facilitat alocarea ilegală a mai multor terenuri de construcție către apropiații săi, în timp ce el însuși era adevăratul beneficiar. Aceste terenuri au fost ulterior înstrăinate în scopul obținerii ilegale de fonduri. Cel de-al doilea viceprimar, aflat în arest la domiciliu, este la rândul său bănuit de abuz de serviciu, manifestat prin influențarea procesului decizional în Consiliul Municipal, în vederea atribuirii de terenuri către persoane interpuse, beneficiarii finali fiind ambii viceprimari. Faptele documentate indică o bănuială rezonabilă de acțiune coordonată în vederea influențării aleșilor locali în interes personal și material. În urma perchezițiilor efectuate astăzi dimineața la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu ai bănuiților, au fost depistate probe concludente pentru urmărirea penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor conexiunilor și probarea faptelor. Precizăm că viceprimarul reținut astăzi este vizat și într-o altă cauză penală de îmbogățire ilicită.
09:40
Maia Sandu va susține un discurs în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 9 septembrie 2025, un discurs în fața Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg. Intervenția va avea loc la ora 12:00 (ora locală) / 13:00 (ora Chișinăului). Șefa statului va vorbi despre noile amenințări la adresa democrațiilor europene și despre modul în care Europa își poate proteja valorile și unitatea în fața acestor provocări. Discursul va putea fi urmărit în direct: pe site-ul oficial al Parlamentului European, pe pagina de Facebook a Președintei Maia Sandu, la posturile de televiziune Moldova 1 și TVR Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Guvernul Franței a căzut: Premierul François Bayrou, demis prin moțiune de cenzură Liber TV
Franța traversează o nouă criză politică după ce prim-ministrul François Bayrou a pierdut luni votul de încredere al Parlamentului, fiind demis prin moțiune de cenzură. Este al doilea premier care cade în mai puțin de un an, după Michel Barnier.Bayrou, aliat de lungă durată al președintelui Emmanuel Macron, a cerut sprijin pentru un plan de austeritate de 44 de miliarde de euro, menit să reducă datoria publică, dar propunerile sale – inclusiv eliminarea unor sărbători legale și înghețarea cheltuielilor sociale – au fost respinse de majoritatea grupurilor parlamentare.În discursul din fața Adunării Naționale, Bayrou a declarat că Franța se confruntă cu o „chestiune istorică” privind viitorul său și că „cel mai mare risc ar fi să nu ne asumăm niciun risc”. Totuși, opoziția, de la stânga la extrema dreaptă, a criticat dur guvernul și a votat pentru demitere.Marine Le Pen a cerut lui Macron să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate, acuzând „decenii de proastă gestionare” și numind executivul „un guvern-fantomă”. Fosta șefă a Verzilor, Marine Tondelier, a vorbit despre „sfârșitul agoniei” unui executiv lipsit de sprijin politic.Fostul premier Gabriel Attal a avertizat asupra pericolului instabilității prelungite: „Fiecare lună de incertitudine este o amenințare la adresa viitorului poporului francez”.Acum, Emmanuel Macron va trebui să numească un nou prim-ministru – al treilea într-un an și al cincilea din 2022 –, în condițiile în care Parlamentul este fragmentat între stânga, centru și extrema dreaptă, fără o majoritate clară.
21:00
Fost director adjunct al SIS, anchetat de DIICOT pentru trădare și legături cu KGB Belarus Liber TV
Un fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, este cercetat de autoritățile române într-un dosar de trădare coordonat de DIICOT – Structura Centrală. Procurorii îl acuză că ar fi transmis informații clasificate către ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) al Republicii Belarus, acțiuni care ar fi pus în pericol securitatea națională a României.Potrivit unui comunicat oficial, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare un mandat de aducere pe numele lui Bălan, în vârstă de 47 de ani. Acesta este anchetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.„Începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul SIS, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, se arată în comunicatul procurorilor.Conform anchetatorilor, între anii 2024–2025, Bălan ar fi participat la două întâlniri, ambele desfășurate la Budapesta, cu ofițeri ai serviciului secret belarus. Există suspiciuni că aceste întrevederi ar fi avut ca scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.Investigația se desfășoară sub egida EUROJUST și beneficiază de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și al procurorilor din aceste țări și din Republica Moldova.
16:20
“Oameni buni, am greșit”. Ministrul Alexei Buzu își cere scuze după scandalul generat de declarațiile ofensatoare la adresa cetățenilor Liber TV
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a venit cu scuze publice după ce a fost surprins într-o înregistrare video folosind un calificativ ofensator la adresa cetățenilor care nu împărtășesc viziunile guvernării.„Oameni buni, prieteni, am greșit. Am utilizat un cuvânt nepotrivit, un cuvânt care a jignit. Indiferent de contextul în care acesta a fost utilizat, acesta a jignit mai mulți cetățeni și, pentru aceasta, îmi cer scuze de la dumneavoastră”, a declarat Buzu.El a subliniat că regretă afirmațiile și că responsabilitatea funcției de ministru presupune un nivel mai înalt de conduită: „Înțeleg foarte mult că comportamentul, discursul unui ministru trebuie să aibă standarde mult mai înalte și, pentru aceasta, îmi cer scuze de la dumneavoastră”.Totodată, Buzu a menționat că obiectivul său în activitatea guvernamentală este promovarea solidarității și a coeziunii sociale: „În fiecare zi, de când sunt ministru, mi-am propus să muncesc pentru ca, în Republica Moldova, să fie mai multă solidaritate și mai multă coeziune, iar atunci când utilizăm cuvinte jignitoare, nu facem acest lucru”.Amintim că scandalul a pornit după ce, la o întâlnire recentă cu alegătorii, ministrul a folosit termenul rusesc peiorativ „быдло” pentru a se referi la persoanele care nu susțin PAS. Declarația a provocat un val de critici din partea opoziției și a societății civile.
16:10
Renato Usatîi propune ca serviciul militar să fie doar prin contract: “Armata obligatorie trebuie anulată” Liber TV
Anularea serviciului militar obligatoriu și trecerea la armată exclusiv pe bază de contract este inițiativa Partidului Nostru despre care președintele formațiunii, Renato Usatîi, a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii din orașul Fălești. „Tinerii vin la mine și mă întreabă: „Domnule Renato, chiar o să fie anulată armata obligatorie?” Le spun clar: Da, va fi anulată! Pentru că este o aberație să obligi zeci de mii de copii să trăiască cu frica – ori de amendă, ori că o să-i ia la armată. Armata trebuie să fie doar pentru cei care vor cu adevărat să fie militari, după o școală specială. Pentru ei – salarii bune, echipament modern și toate condițiile necesare”, a declarat Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru a subliniat că mai bine statul să angajeze câteva mii de soldați profesioniști, bine plătiți și dotați, decât copiii să stea flămânzi în cazarme: „Nu vom transforma un copil care cântă la vioară, dansează sau pictează într-un infanterist sau artilerist profesionist”.Inițiativa prezentată de Renato Usatîi face parte din programul Partidului Nostru pentru reforma în domeniul securității și modernizarea armatei naționale.
16:10
Victoria Furtună, Moldova Mare: „Declarațiile lui Buzu arată disprețul guvernării față de popor” Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a reacționat la scandalul generat de declarațiile ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, calificându-le drept dovada atitudinii reale a guvernării față de cetățeni.„Afirmațiile ofensatoare, de care s-a grăbit ulterior să se dezică, se reflectă în fiecare acțiune întreprinsă de conducere. Creșterea pensiilor nu se compară cu inflația. Prețurile ating cote fără precedent. Zeci de școli au fost închise, sate întregi au fost abandonate. Sute de mii de moldoveni au plecat peste hotare, forțați de sărăcia și deznădejdea impusă”, a declarat Furtună.Aceasta a chemat oamenii la unitate și mobilizare: „Poporul Moldovei, trezește-te! A sosit momentul să ne apărăm onoarea și demnitatea! Să ne alegem pământul! Să ne alegem viața! Să ne alegem pe noi înșine!”.Scandalul a izbucnit pe 7 septembrie, după ce consiliera primarului capitalei, Natalia Ixari, a publicat imaginile video cu declarațiile lui Buzu. Reacțiile politicienilor nu au întârziat, mulți catalogând limbajul ministrului drept „stradal”.Ulterior, Alexei Buzu a venit cu o reacție, afirmând că vorbele sale au fost scoase din context și utilizate de adversari politici. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni”, a scris acesta.Deși implicat activ în campania electorală a PAS, ministrul Buzu nu figurează pe lista electorală și, spre deosebire de alți șapte colegi de guvern care și-au suspendat funcțiile, și-a păstrat mandatul în Cabinetul Recean.
14:40
CNA anunță 60 de percheziții la nivel național și 15 persoane reținute într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălare de bani Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii mun. Bălți informează despre efectuarea a 60 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova și reținerea pentru 72 de ore a 15 persoane, în cadrul unei ample operațiuni care vizează presupuse fapte de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală în circumstanțe agravante. Investigațiile se desfășoară în privința unui grup de persoane afiliate unei formațiuni politice, inclusiv factori de decizie, membri și simpatizanți ai acesteia, care ar fi pus în aplicare un plan infracțional în perioada premergătoare alegerilor parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025. Potrivit probatoriului administrat, suspecții ar fi fost implicați în recrutarea alegătorilor și promisiunea de bani, bunuri, servicii sau alte foloase în schimbul susținerii unei anumite formațiuni politice și exercitării dreptului de vot într-un anumit mod. În cadrul urmăririi penale, ofițerii CNA au documentat mai multe tranzacții financiare suspecte între membrii grupului, inclusiv transferuri de fonduri în diferite valute, echivalentul a circa 8.500.000 de lei, precum și utilizarea de monede virtuale (în valoare de 185.000 USDT) pentru deghizarea provenienței ilicite a banilor. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat sume importante de bani în diverse valute, echivalentul a cca. 3.000.000 de lei; materiale cu conținut electoral; dispozitive de stocare a informației; înscrisuri de ciornă și alte probe relevante privind recrutarea și influențarea alegătorilor. CNA precizează că cele 15 persoane reținute urmează să fie plasate în izolatoarele de urmărire penală disponibile din țară. Acțiunile procesuale continuă, iar alte detalii vor fi comunicate pe măsura avansării investigațiilor.
13:50
Patru formațiuni ar putea accede în viitorul Legislativ la alegerile parlamentare. Cine ar obține cele mai multe mandate Liber TV
Compania sociologică iData a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, rezultatele Barometrului electoral desfășurat în perioada 20 august - 3 septembrie 2025. Conform sondajului, majoritatea respondenților consideră că direcția țării este una greșită (52,7%). Doar 38,1% sunt de părere că orientarea este corectă, iar 9,2% fie nu știu, fie au refuzat să răspundă.Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, patru formațiuni politice ar accede în Parlament. Blocul Patriotic ar obține 36% din voturile decișilor și 42 de mandate, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate (34,7% – 40 de mandate). Partidul Nostru (8,4% – 10 mandate) și Blocul Alternativa (7,9% – 9 mandate) ar completa tabloul legislativ. Distribuirea mandatelor este calculată fără voturile din diasporă și din stânga Nistrului. În topul încrederii se află președintele Maia Sandu (21,8%), urmată de Igor Dodon (13,9%) și Renato Usatîi (4,7%). Printre politicienii menționați se regăsesc și Irina Vlah (3,8%), Alexandr Stoianoglo (3,8%), Vladimir Voronin (3,1%) și Ion Ceban (3,1%). Totodată, 27,7% dintre respondenți au declarat că nu au încredere în niciun politician.Întrebați cine a fost cel mai activ politician în ultimele 30 de zile, moldovenii i-au menționat pe Maia Sandu (12,7%), Igor Dodon (9,6%) și Renato Usatîi (8,2%). Un procent semnificativ (37,3%) consideră însă că niciun politician nu s-a evidențiat.Cea mai gravă problemă identificată de respondenți este corupția (13,9%), urmată de sărăcie (12,4%) și venituri mici (9,8%). Alte probleme menționate sunt depopularea, șomajul, inflația și guvernarea ineficientă.Studiul a fost făcut la inițiativa iData, finanțat de iData, pe un eșantion reprezentativ național de 1059 de respondenți, cu eroarea maximă de +/-2.9%. Perioada de culegere a datelor a fost 20 august-3 septembrie 2025, sondajul fiind autorizat de Comisia Electorală Centrală.   
13:40
(VIDEO) Andrei Năstase cere guvernării un angajament clar privind reducerea numărului de deputați la 61: „Respectați sau nu votul poporului?” Liber TV
Candidatul independent Andrei Năstase a lansat Pactul Național pentru un Parlament integru, eficient și responsabil, inițiativă prin care cheamă toți concurenții electorali la asumarea unor angajamente concrete în fața cetățenilor. Măsura-cheie este reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, conform referendumului din februarie 2019.„Este un semnal limpede că voința cetățenilor nu mai poate fi ignorată. În februarie 2019, peste 73% dintre alegători au votat pentru reducerea numărului de deputați, iar peste 79% au susținut revocarea de către popor a celor care nu-și îndeplinesc obligațiile. Rezultatele acestui referendum au fost validate de Curtea Constituțională și reprezintă expresia directă a suveranității poporului. Astăzi, ignorarea acestei decizii echivalează cu dispreț față de democrație și cu batjocorirea oamenilor care au ieșit la vot”, a declarat Năstase.În urma lansării Pactului, mai multe partide și candidați au preluat în programele lor electorale obiectivul reducerii numărului de deputați, confirmând presiunea publică în creștere pentru respectarea voinței populare.Având în vedere ultimele ieșiri publice jignitoare ale unor reprezentanți ai guvernării la adresa cetățenilor, Andrei Năstase solicită președintelui Parlamentului, care este și liderul partidului de guvernare, precum și președintelui Republicii Moldova și prim-ministrului, să prezinte public un punct de vedere oficial și un angajament ferm privind aplicarea referendumului.„Acest referendum nu este opțional și nu poate fi aruncat la coș. Este validat constituțional și trebuie pus în aplicare. Cine refuză să respecte votul poporului demonstrează că se teme de cetățeni și se agață de privilegii. Este timpul ca guvernarea să răspundă fără echivoc: respectă sau nu voința poporului?”, a conchis candidatul independent.1. Respectarea rezultatelor referendumului din februarie 2019;2. Reducerea numărului de deputați de la 101 la 61;3. Eliminarea imunității parlamentare prevăzute de art. 70 din Constituție;4. Utilizarea corectă și transparentă a resurselor publice, prin redirecționarea economiilor către educație, sănătate, justiție și infrastructură.„În 2015, peste 405.000 de cetățeni au susținut prin semnătură reducerea numărului de deputați. Nu putem ignora această voință. Nu putem continua să întreținem un parlament supradimensionat și costisitor, în timp ce oamenii sărăcesc, iar resursele lipsesc acolo unde este cea mai mare nevoie de ele”, a subliniat Năstase.Acesta a adăugat că: „De la 2019 până astăzi, puterea de cumpărare a populației a scăzut. Chiar dacă guvernarea afirmă că au crescut salariile și pensiile, realitatea arată că țara a sărăcit. Pentru a crește bunăstarea copiilor, a bunicilor și a oamenilor de rând, trebuie să începem economiile de la oamenii politici și de la instituțiile publice inutile.” 
13:10
Un bărbat de 52 de ani a decedat după ce o fabrică de panificație din Orhei a fost cuprinsă de flăcări Liber TV
Pompierii IGSU din municipiul Orhei au fost solicitați pentru lichidarea unui incendiu care s-a produs în această noapte la o fabrică de panificație de pe strada Ioana Iachir 30. Apelul a fost recepționat la ora 01:34, iar la fața locului pentru stingerea flăcărilor au fost direcționate două echipe de salvatori.Ajunși la fața locului, angajații IGSU au constatat că focul a cuprins o hală de producție din interiorul întreprinderii. Pompierii au reușit să lichideze incendiul la ora 03:03. În timpul intervenției, în încăperea afectată, salvatorii au depistat un bărbat în vârstă de 52 de ani în stare inconștientă. Acesta a fost predat echipajului medical, care a constatat decesul persoanei.Se presupune că bărbatul s-ar fi intoxicat cu produsele de ardere. Circumstanțele producerii incendiului și prejudiciul material urmează a fi stabilite de către organele de resort. De la începutul anului 2025, au fost înregistrate 1243 de incendii, în urma cărora și-au pierdut viața 70 de persoane.
12:40
(VIDEO) Vladimir Cebotari: Bruxelles a fost dezinformat de guvernarea PAS despre „pericole inexistente” în Moldova Liber TV
În ultimii ani, Bruxelles a fost prins în capcana unui singur canal de informare prin care primea mesaje incorecte și manipulatorii din partea guvernării de la Chișinău despre situația din Moldova, în special despre un șir de pericole inexistente. Este declarația făcută de fondatorul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Cebotari, care precizează însă că demnitarii UE nu au fost „păcăliți” de tot și că multe dintre abaterile și gafele guvernării PAS nu le-au trecut cu vederea, scrie UNIMEDIA.„Am avut discuții cu mai mulți oficiali europeni, inclusiv cu unii dintre cei care au vizitat recent Moldova. Am avut discuții destul de sincere. Ei văd foarte bine ce se întâmplă, nu sunt de acord cu multe lucruri, dar au decis că, deocamdată, nu vor comenta. Au alte priorități acum. De asemenea, multe informații incorecte și manipulatorii le-au fost oferite de la Chișinău despre pericole inexistente. Astfel de mesaje au fost transmise la Bruxelles și în alte capitale. Până acum, acești oficiali credeau că singurul canal de informație este partidul de guvernare, mai exact, câțiva exponenți ai acestui partid.Bine că noi avem canalele noastre prin care le oferim informații și, treptat, această ceață se dispersează. Moldova acum nu este prioritate pentru UE, chiar și cu această putere. Ei sunt cu noi, ne susțin, însă ne spun că lasă lucrurile să meargă așa și să nu-i distragem de la alte priorități”, a declarat Vladimir Cebotari pentru „Primul în Moldova”.﻿
12:30
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenționează: Ar urma o nouă „misiune specială”, în care, pe lângă Poliţie, vor fi implicate şi alte structuri de forţă Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre faptul că „Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) pune la cale noi provocări cu scopul de a compromite formaţiunea, iar în acest sens au fost date indicaţii directe la cel mai înalt nivel”. „Potrivit informaţiilor în posesia cărora a intrat Partidul Republican „Inima Moldovei”, conducerea Poliţiei este supărată pe faptul că am deconspirat precedenta schemă pusă la cale de ei pentru a discredita formaţiunea noastră şi a decis să-şi ia revanşa.Amintim şi cu această ocazie că săptămâna trecută Poliţia a avut o aşa-zisă operaţiune specială, în cadrul căreia a efectuat mai multe percheziţii, inclusiv şi la unii colegi de-ai noştri.Ulterior, Poliţia a încercat să inducă în eroare opinia publică, prezentând, în ziua în care au avut loc percheziţiile la unii colegi de-ai noştri, interceptări ale unor persoane care vorbeau despre transferuri băneşti prin intermediul unei bănci din Rusia, dar care nu au nimic în comun cu Partidul Republican „Inima Moldovei”. Poliţia a refuzat să dea curs solicitării noastre de a ieşi public şi de a spune că persoanele respective nu au nimic în comun cu formaţiunea noastră şi aceasta a fost încă o dovadă că scopul real urmărit de Poliţie a fost să ne compromită” – se spune în declarația partidului.Partidul Republican „Inima Moldovei” mai afirmă că, după ce a deconspirat această schemă murdară a Poliţiei, a fost luată decizia să se pună în aplicare o schemă şi mai murdară.„Astfel, s-au dat indicaţii concrete ca persoane din teritoriu, care au făcut parte dintr-un partid scos în afara legii şi care nu au nicio treabă cu Partidul Republican „Inima Moldovei”, să fie prezentate ca fiind parte a echipei noastre, iar „istoriile” în care au fost implicaţi să fie prezentate ca ale noastre. Este încă o încercare jalnică a regimului de a ne compromite şi de a pregăti terenul pentru ulterioare scenarii murdare. În această nouă „misiune specială”, pe lângă Poliţie, urmează să fie implicate şi alte două structuri de forţă. De aceea, facem apel către opinia publică să nu creadă informaţiilor mincinoase şi manipulatorii pe care structurile menţionate se pregătesc să le arunce în spaţiul public în viitorul apropiat” – se menționează în declarație.De asemenea, partidul a lansat „un apel către poliţiştii oneşti care au mai rămas în sistem: Nu executaţi ordinele criminale ale superiorilor, pentru că dvs., spre deosebire de şefii dvs., nu aveţi nici un fel de obligaţiuni faţă de PAS. Desigur, până pe 28 septembrie, conducerea IGP poate face totul – poate chiar împuşca oponenţii politici ai guvernării şi pentru aceasta nu vor fi traşi la răspundere, ci, din contra, decoraţi. Dar după 28 septembrie situaţia va fi alta şi toţi criminalii în epoleţi, care execută ordine politice, vor fi traşi la răspundere”.
12:10
A început tipărirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Pentru votul prin corespondență vor fi alocate aproape 2500 de buletine Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a dat startul tiparului buletinelor de vot ce vor fi utilizate pentru a vota prin corespondență în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.În total, CEC va tipări 2 472 de buletine de vot, toate în limba română. Lățimea unui buletin de vot este de 14 cm și lungimea de 59,5 cm. Buletinele se vot tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. În buletin se vor regăsi 23 de concurenți electorali.Prețul unui buletin de vot este de 2,70 de lei, iar valoarea tirajului total este de circa 7 000 de lei.Cele mai multe buletine de vot vor fi transmise secției de votare din SUA (1 339 buletine), urmate de secțiile de vot din Canada (641 buletine de vot), Regatul Suediei (406 buletine de vot) și Japonia (86 buletine de vot).Amintim că votul prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 este implementat în 10 state: SUA, Canada, Suedia, Norvegia, Finlanda, Islanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, Noua Zeelandă.
11:50
(VIDEO) Ion Ceban, acuzat de PAS că folosește resurse administrative în campanie. Primarul respinge acuzațiile și cere implicarea instituțiilor internaționale Liber TV
Primarul degrevat al municipiului Chișinău și candidat la alegerile parlamentare, Ion Ceban, se află din nou în centrul unei controverse electorale. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a depus o contestație la Comisia Electorală Centrală (CEC), acuzându-l că ar fi utilizat resurse administrative în timpul vizitei sale recente în Italia.PAS susține că un candidat care se folosește de funcția de primar general și de resursele publice are un avantaj incorect față de ceilalți concurenți. În acest sens, formațiunea a cerut sancțiuni dure, inclusiv excluderea lui Ceban din cursa electorală.Ion Ceban a reacționat prompt, negând categoric acuzațiile. Într-un mesaj video difuzat pe rețelele sociale pe 8 septembrie, acesta a declarat că toate cheltuielile deplasării au fost suportate din surse proprii. „Vor să zică că am utilizat resurse administrative, ceea ce este absolut un fals. Am mers pe cont propriu, iar aici amintesc cum ei se plimbă în întreaga Europă, cu efectivul de bodyguarzi, utilizând la greu resurse administrative”, a afirmat edilul.Mai mult, Ceban a cerut implicarea instituțiilor internaționale în monitorizarea situației, susținând că atacurile politice împotriva sa au scopul de a-l elimina din competiția electorală. „Solicităm instituțiilor internaționale să se autosesizeze”, a adăugat el.Contestația depusă de PAS urmează să fie examinată de CEC pe 8 septembrie, iar echipa lui Ion Ceban a anunțat că va fi prezentă pentru a-i apăra interesele.﻿
11:30
Doi agenți de pază din Ialoveni, trimiși în judecată pentru tratamente inumane aplicate unui tânăr de 24 de ani Liber TV
Procuratura Hîncești, Oficiul Ialoveni, a anunțat trimiterea în judecată a unei cauze penale ce vizează doi agenți ai unei companii private de pază, acuzați de comiterea acțiunilor de tratamente inumane și degradante.Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 26 august 2024, în apropierea unei stații PECO din raionul Ialoveni. Cei doi agenți de pază ar fi intrat într-un conflict verbal cu un tânăr de 24 de ani, conflict care a degenerat rapid în violență.Procurorii susțin că inculpații i-au aplicat victimei mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, după care au folosit gaz lacrimogen împotriva acestuia, încălcând normele legale de intervenție. Mai mult, agresiunile ar fi continuat chiar și după ce tânărul fusese imobilizat și încătușat.În prezent, cei doi inculpați pledează nevinovați. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 8 ani de închisoare, precum și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o activitate profesională pe o perioadă de până la 10 ani.
10:30
Ambasadorul Vlad Kulminski și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui SUA, Donald Trump Liber TV
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, și-a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui american Donald J. Trump, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Casa Albă. În mesajul său, diplomatul moldovean a transmis salutul și respectul Președintei Maia Sandu, subliniind onoarea de a reprezenta poporul Republicii Moldova în SUA.Kulminski a evidențiat angajamentul Chișinăului pentru păstrarea păcii, descrisă drept interes național vital, și a mulțumit Președintelui Trump pentru eforturile sale de a aduce stabilitate în regiune. Totodată, ambasadorul a remarcat progresele Moldovei în domeniul independenței energetice și deschiderea către investițiile companiilor americane.Președintele Donald Trump a apreciat prezentarea acreditărilor și a reiterat importanța parteneriatului dintre SUA și Republica Moldova. El a menționat că administrația sa este hotărâtă să obțină o pace durabilă, amintind că a reușit să încheie șapte conflicte de lungă durată și că oprirea actualului război rămâne o prioritate. „O Moldovă pașnică este esențială pentru securitatea regională”, a subliniat liderul american.Într-un mesaj scris transmis ulterior, Donald Trump a remarcat soliditatea relațiilor bilaterale, care durează de 34 de ani, bazate pe cooperare în domeniile comerțului, investițiilor, securității și schimburilor culturale. De asemenea, a confirmat disponibilitatea Statelor Unite de a sprijini Republica Moldova în consolidarea securității frontierelor, în combaterea criminalității transnaționale și în dezvoltarea parteneriatului economic, inclusiv prin aprofundarea independenței energetice.
10:00
CNA anunță funcționarea a două linii fierbinți și îndeamnă cetățenii să raporteze cazurile de corupere electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice Liber TV
Centrul Național Anticorupție (CNA) informează publicul despre activarea și disponibilitatea a două linii telefonice destinate recepționării sesizărilor privind cazuri de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice, tentative de influențare ilegală a alegătorilor sau alte acțiuni suspecte în contextul electoral. Astfel, cetățenii care dețin informații despre asemenea fapte, pot apela: 1. Linia Fierbinte a CNA – (+373) 78 710 116, disponibilă 24/24, inclusiv din afara țării, prin apeluri audio/video, SMS și aplicațiile Viber, Signal, Telegram și WhatsApp. 2. Linia Națională Anticorupție – 0800 55555 cu apel gratuit de pe teritoriul Republicii Moldova. Cetățenii care se confruntă cu situații precum: - tentativa de cumpărare a votului, - oferirea de bani sau alte foloase pentru participarea în calitate de observatori, membri ai birourilor electorale sau alte activități cu caracter politic, - recrutarea, contra unor remunerări ilicite, în organizații sau grupuri obscure cu scopuri electorale -sunt încurajați să raporteze imediat aceste acțiuni.
7 septembrie 2025
22:50
Olesea Stamate anunță sesizare la CEC după declarațiile ministrului Alexei Buzu: „Un dezmăț politic” Liber TV
Candidata independentă Olesea Stamate a reacționat la afirmațiile făcute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în satul Pelenia, raionul Drochia, acolo unde acesta a declarat că alegerile parlamentare din 28 septembrie vor arăta „dacă suntem popor sau suntem bâdle”.Stamate consideră că declarația oficialului trădează valorile pe care PAS le-a promovat la început și denotă o atitudine de divizare a societății. „Dacă până acum s-a încercat a împărți societatea în ‘oameni buni’ și ceilalți, ministrul Buzu a decis să treacă la alt nivel, împărțind oamenii în votanții PAS și restul… ‘bîdle’”, a scris Stamate într-o postare pe rețelele sociale.Ea a mai adăugat că implicarea lui Buzu în campania electorală este contrară recomandărilor Comisiei de la Veneția privind utilizarea resurselor administrative și a anunțat că va depune o sesizare la Comisia Electorală Centrală. „Pe lângă latura morală, există și cea juridică însă. Voi depune o sesizare în acest sens la CEC, pentru a opri acest dezmăț politic”, a punctat candidata.Scandalul a pornit după ce imaginile video cu declarațiile lui Alexei Buzu au fost publicate pe 7 septembrie de Natalia Ixari, consiliera primarului capitalei. Reacțiile nu au întârziat să apară, mai mulți politicieni calificând limbajul drept „stradal”.Ulterior, ministrul a venit cu o reacție, menționând că vorbele sale au fost scoase din context și utilizate de adversari politici pentru a crea confuzie. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni”, a scris Buzu.Deși participă activ la campania PAS, Alexei Buzu nu figurează pe lista electorală a partidului și, spre deosebire de alți șapte miniștri care și-au suspendat funcțiile, și-a păstrat mandatul în Guvernul Recean.
19:30
Scandal electoral: ministrul Muncii, Alexei Buzu, acuzat de limbaj „stradal” după o declarație publică Liber TV
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a ajuns în atenția opiniei publice după ce, în cadrul unei întâlniri cu locuitorii satului Pelenia, raionul Drochia, a folosit o expresie care a generat critici aprinse din partea unor concurenți electorali. Oficialul a spus că scrutinul parlamentar din 28 septembrie va arăta „dacă suntem popor sau suntem bâdle”.Imaginile video cu momentul respectiv au fost distribuite pe 7 septembrie de Natalia Ixari, consiliera primarului capitalei. Reacțiile nu au întârziat să apară: unii politicieni au calificat limbajul ministrului drept „stradal”, iar alții au anunțat că se vor adresa Comisiei Electorale Centrale.În discursul său, Alexei Buzu i-a îndemnat pe cei prezenți să participe activ la vot și să-i mobilizeze și pe alții: „Nu e suficient să mergeți doar voi la vot. Trebuie să discutați cu colegii, cu rudele, cu vecinii, pentru ca fiecare să înțeleagă importanța alegerilor”.Ulterior, oficialul a venit cu o reacție pe rețelele sociale, afirmând că declarațiile sale ar fi fost „scoase din context” și folosite de adversari politici pentru a crea confuzie. „Adevărul nu se schimbă prin manipulări. El rămâne acolo unde a fost mereu: în fapte, în muncă onestă și în respectul față de oameni. Continuăm cu fruntea sus!”, a scris Buzu.Deși participă activ la campania Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), ministrul nu figurează în lista electorală a formațiunii. Spre deosebire de alți șapte colegi din Guvernul Recean care și-au suspendat funcțiile pe durata campaniei, Alexei Buzu și-a păstrat mandatul de ministru.
14:50
Renato Usatîi: „Persoanele cu dizabilități trebuie să primească și pensia de vârstă, și pe cea de dizabilitate” Liber TV
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat dur modul în care statul tratează persoanele cu dizabilități, acuzând autoritățile că le pun să aleagă între pensia de dizabilitate și cea pentru limită de vârstă. Declarațiile au fost făcute la o întâlnire cu cetățenii din Sîngerei.„Am ajuns la un absurd: o persoană cu dizabilitate, când ajunge la pensie, este întrebată de stat: «Ori alegeți pensia de vârstă, ori pe cea de dizabilitate.» Dar ce legătură are pensia de vârstă cu pensia de dizabilitate, dacă omul a muncit o viață întreagă?! Dacă s-a întâmplat ca acea persoană să aibă un grad de dizabilitate, înseamnă că pensia de dizabilitate trebuie păstrată!”, a declarat Usatîi.El a acuzat guvernările succesive că nu oferă soluții reale pentru cetățeni și că își acoperă găurile bugetare prin taxe și sancțiuni. „Statul se menține doar prin jupuire și amenzi. Ne-au furat toți, indiferent de culoarea politică a guvernărilor. Am devenit țara amenzilor. Cum apare o problemă în buget, cum inventează amenzi și alte șiretlicuri!”, a adăugat liderul Partidului Nostru.În viitorul Parlament, formațiunea condusă de Usatîi promite să vină cu inițiative legislative care să garanteze respectarea drepturilor pensionarilor și ale persoanelor cu dizabilități. Printre obiectivele anunțate se numără: dreptul cumulativ la pensia pentru limită de vârstă și pensia de dizabilitate; introducerea în Constituție a obligativității indexării pensiilor cel puțin la nivelul inflației; stabilirea pensiei minime la nivelul salariului minim pe țară, cu creștere automată odată cu majorarea salariului minim; asigurarea ca nicio pensie să nu fie mai mică de 5000 de lei.Potrivit lui Usatîi, aceste măsuri ar aduce echitate socială și ar proteja una dintre cele mai vulnerabile categorii ale societății.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.