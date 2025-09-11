Serghei Cleșcenco a demisionat din funcția de selecționer al Moldovei, după eșecul cu Norvegia, scor 1–11
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat că Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a Republicii Moldova. Decizia vine la doar câteva zile după înfrângerea severă suferită de „tricolori” în fața Norvegiei, scor 1–11, în cel de-al cincilea meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026.FMF a precizat că situația de la naționala de seniori, precum și raporturile altor selecționate, vor fi analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori de la începutul săptămânii viitoare. Recomandările acestui for vor fi ulterior transmise Comitetului Executiv, care va lua deciziile finale.Într-un mesaj adresat suporterilor, jucătorilor și staff-ului, Cleșcenco a transmis recunoștință pentru sprijinul primit în cei aproape patru ani la cârma selecționatei. El a amintit de parcursul remarcabil din preliminariile EURO 2024, când Moldova a fost la un pas de o calificare istorică, dar și de promovarea în Liga C a Ligii Națiunilor.„În viață există urcușuri și coborâșuri, și cred că a venit timpul pentru o schimbare, o decizie pe care o consider potrivită atât pentru mine, cât și pentru echipă. Urez mult succes naționalei în meciurile importante ce urmează în această toamnă! Hai, Moldova!”, a declarat Cleșcenco pentru fmf.md.
