Natalia Bejan la RLIVE TV: În Moldova, businessul are ușa deschisă la autorități
Realitatea.md, 11 septembrie 2025 07:40
Avantajul Republicii Moldova în relația cu investitorii este în conectarea directă a business-ului cu autoritățile. Declarația aparține directoarei Agenției de Investiții, Natalia Bejan, care a fost invitata emisiunii „Consens Național" de la RLIVE TV. „Pentru că suntem o țară mică, avem avantajul unei flexibilități și a unei deschideri mai mari în relațiile cu business-ul. Ușa […]
Acum 5 minute
08:00
Joi, 11 septembrie, între orele 09:00 și 18:00, mai mulți locuitori din municipiul Chișinău vor rămâne temporar fără apă potabilă la robinet. În orașul Durlești, vor fi afectați consumatorii de pe următoarele străzi: -str. V. Alexandri, Păcii, str. Unirii Principatelor, str-la Unirii Principatelor, str. Rezistenții, str-la Rezistenții, str. Vovințeni. Totodată, în intervalul 09:00 – 17:00, […]
Acum 15 minute
07:50
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # Realitatea.md
Iulian Baltag este profesor de șah și triplu campion al Republicii Moldova, care își dorește să contribuie activ la dezvoltarea țării prin promovarea sportului minții și susținerea tinerilor talentați. Iulian afirmă, că implicarea oamenilor în procesul de modernizare al țării este cheia pentru un viitor european mai sigur și mai prosper. „Uniunea Europeană deschide uși […]
Acum 30 minute
07:40
Acum o oră
07:20
Miercuri, în întreaga Franță, protestatarii au blocat autostrăzile, au incendiat baricade și au avut confruntări sporadice cu poliția, manifestându-și furia față de președintele Emmanuel Macron, clasa politică și planurile de reducere bugetară. Autoritățile au mobilizat peste 80.000 de agenți de securitate pentru a îndepărta barierele și a dispersa mulțimile cu ajutorul jeturilor de apă, pe […]
07:10
VIDEO Incident șocant în SUA: Charlie Kirk, împușcat în timpul unui eveniment public # Realitatea.md
Charlie Kirk, activist conservator și fondator al organizației Turning Point USA, a fost împușcat de către un lunetist în timpul unei dezbateri desfășurate la Universitatea din Utah. Potrivit autorităților, Kirk a fost rănit grav la nivelul gâtului și a fost transportat de urgență la spital. Deocamdată, starea sa de sănătate este incertă. Poliția a confirmat […]
Acum 2 ore
07:00
Ziua de azi vine cu vibrații pozitive pentru cei mai mulți nativi. Influențele astrale, în special cele transmise de Jupiter – planeta norocului și abundenței – aduc energie, claritate și motivație. Este un moment excelent pentru a te conecta cu sinele tău interior și a merge mai departe cu încredere. Berbec: 21 martie – 19 […]
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cursul oficial al principalelor valute pentru data de 11 septembrie. Astfel, euro este cotat la 19 lei și 52 de bani, în scădere cu 3 bani. Dolarul american se apreciază cu 4 bani și ajunge la 16 lei și 68 de bani. Leul românesc pierde un ban, fiind cotat […]
06:30
Conform prognozelor meteorologilor, astăzi, 11 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va fi predominant înnorată, însă nu sunt așteptate precipitații. Cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei în majoritatea regiunilor, iar valorile termice se vor menține în limitele normale pentru prima jumătate a lunii septembrie. În raioanele de nord, temperaturile se vor încadra între […]
Acum 12 ore
22:30
VIDEO Proteste violente pe fondul crizei politice din Franța. Primele declarații ale noului premier, Sébastien Lecornu # Realitatea.md
Aflată în plină criză politică, Franța dă în clocot. După ce s-au mobilizat pe rețele sociale, adepții mișcării „Blocăm tot" au ieșit cu zecile de mii în stradă, transmite știrileprotv.ro. Au avut loc mai multe confruntări cu forțele de ordine și cel puțin 300 de persoane au fost reținute. Un restaurant a fost incendiat în […]
21:30
Designeri italieni și moldoveni, profesori, studenți și elevi au participat la un eveniment internațional la UTM # Realitatea.md
Un eveniment internațional, organizat miercuri, 10 septembrie curent, la Universitatea Tehnică a Moldovei, a reunit designeri italieni și moldoveni, cadre didactice universitare, studenți ai Facultății Design, precum și elevi din colegii de profil. Agenda conferinței a inclus ateliere de lucru susținute de specialiști italieni, în cadrul cărora tinerii au avut oportunitatea să experimenteze diverse tehnici […]
21:00
Pericol pe drumurile din Orhei: șofer beat și fără permis, stopat cu fiul minor pe motocicletă # Realitatea.md
Un bărbat de 30 de ani a fost surprins de polițiști, în satul Mitoc, în timp ce conducea neuniform o motocicletă Viper, avându-l ca pasager pe fiul său minor. „Rezultatul testului alcoolscopic a arătat o concentrație de 1,78 mg/l alcool în aerul expirat. Motocicleta nu avea revizia tehnică și asigurarea obligatorie valabile. Mai mult, nici […]
20:40
Investiție verde la Ialoveni: centrală fotovoltaică de 22 MW cu sistem de stocare a energiei electrice # Realitatea.md
În comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni urmează să fie edificată o centrală fotovoltaică. Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 10 septembrie curent, construcția acesteia. Stația va avea capacitatea de 22 MW, va fi dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh și se va întinde pe o suprafață de 18 hectare. […]
20:10
Ursula von der Leyen promite să sprijine „presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri, 10 septembrie curent, în discursul privind Starea Uniunii Europene, că democrația din Europa este supusă unor atacuri tot mai puternice prin manipularea informațiilor și dezinformare, și a anunțat noi măsuri pentru apărarea libertății presei și consolidarea rezilienței democratice. Ursula von der Leyen a susținut primul […]
19:40
VIDEO Precizările MEC privind nemulțumirile părinților față de meniurile pentru elevi: „Este o experiență nouă” # Realitatea.md
Secretarul de stat din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Galina Rusu, a venit cu precizări referitoare la alimentația copiilor în școli, în contextul nemulțumirilor exprimate de unii părinți privind calitatea pachetelor alimentare. Potrivit acesteia, toate meniurile sunt elaborate pe baza unor recomandări oficiale și avizate de autoritățile sanitare. Au existat reacții critice din partea […]
19:20
VIDEO Dacă nu se va prezenta în instanță, procurorul de caz va decide asupra măsurilor împotriva lui Constantin Țuțu # Realitatea.md
Fostul deputat și kickboxer Constantin Țuțu, așteptat să revină pe 4 septembrie la Chișinău, dar care nu a mai ajuns la Aeroportul Internațional, se află în continuare în Grecia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că informațiile privind deplasările acestuia sunt incerte, din cauza schimbării repetate a biletelor de călătorie. „La moment este în Grecia. […]
19:20
Sâmbătă, 13 septembrie, toţi melomanii sunt aşteptaţi la Castel Mimi unde va avea loc cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera, organizat de către Fundaţia Constantin Mimi. Preşedinta Fundaţiei, Cristina Frolov, mărturiseşte că ideea organizării unui festival de muzică clasică i-a fost inspirată de regretatul maestru Eugen Doga cu ani în urmă, aflat […]
Acum 24 ore
19:00
Noaptea de 9 spre 10 septembrie marchează un moment de cotitură pe Flancul Estic al NATO. Pentru prima dată, Polonia a doborât drone rusești de tip Shahed care au pătruns în spațiul său aerian, calificând incidentul drept „un act de agresiune". În paralel, România a ridicat de urgență avioane F-16 pentru a intercepta un grup […]
18:40
Maia Sandu către Meloni și La Russa: „Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care se află la Roma, a avut întrevederi cu prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu președintele Senatului, Ignazio La Russa. „Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată. La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit prietenia sinceră […]
18:20
Congresmanul american Mike Lawler a anunțat, printr-o postare pe rețelele sociale, că a avut o întâlnire cu mai mulți lideri politici moldoveni, printre care Alexandru Bujorean, Anatolie Dimitriu și Vitalie Marinuța. Discuțiile au vizat viitorul democratic al Republicii Moldova și provocările cu care aceasta se confruntă în actualul context geopolitic. În aceeași zi, Lawler a […]
17:50
Avocat Promo-LEX: În cazul Plahotniuc trebuie luate măsuri legale, nu sub presiune politică # Realitatea.md
Extrădarea lui Vlad Plahotniuc trebuie urmată de proceduri legale riguroase, iar orice măsură preventivă aplicată trebuie justificată prin probe clare și riscuri reale, afirmă avocatul Asociației Promo-LEX, Vadim Vieru, transmite IPN. Vieru a explicat, la postul public de radio, că este esențial ca Procuratura să comunice în mod clar ce cauze penale are deschise pe […]
17:50
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro. Decizia instanței nu este definitivă. Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat miercuri, 10 septembrie, că Alexandru Bălan, fostul adjunct al […]
17:40
Socialiștii vor să îi acorde vot de neîncredere lui Buzu. Regulamentul Parlamentului le joacă festa # Realitatea.md
Deputații socialiști au anunțat că înregistrat în Parlament o moțiune de cenzură împotriva ministrului Alexei Buzu. Inițiativa vine după declarația scandaloasă, în care oficialul utilizează cuvântul „bîdlă" în raport cu populația. Deși socialiștii afirmă că au înregistrat proiectul, Regulamentul Parlamentului prevede că moțiunile simple trebuie înaintate în ședința de plen speakerului sau vicepreședintelui Legislativului, care […]
17:40
Iulian Baltag: „Uniunea Europeană deschide uși pentru cei care vor să transforme pasiunea în performanță” # Realitatea.md
17:30
Renato Usatîi propune alocarea mai multor bani pentru cultură, educație și sănătate prin revizia cheltuielilor publice # Realitatea.md
"Dacă vrei să distrugi o țară, distruge sistemul de educație, sănătate și cultură!" Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întâlnirii cu cetățenii. Liderul formațiunii a precizat că una dintre prioritățile echipei sale, după alegerile parlamentare din 28 septembrie, va fi dezvoltarea celor trei domenii, iar resursele financiare pot fi […]
17:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că în perioada 1–7 septembrie 2025 au fost raportate 1017 cazuri de COVID-19 la nivel național, ceea ce reprezintă o creștere cu 19% față de săptămâna precedentă. Potrivit datelor, 375 de cazuri (37%) au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 0 și 14 ani. ANSP subliniază […]
16:50
VOX Televiziunea, rețelele sociale sau prietenii? Cum se informează cetățenii despre alegeri # Realitatea.md
Alegerile parlamentare din 28 septembrie se apropie, iar una dintre întrebările-cheie este cât de bine sunt informați cetățenii despre campania electorală. Grupul de presă REALITATEA a discutat cu oamenii pe străzile Chișinăului pentru a afla de unde se documentează și câtă încredere au în sursele de informare. Unii afirmă că sunt la curent cu ceea […]
16:40
Comisia Europeană propune măsuri punitive împotriva Israelului: „Ce se întâmplă în Gaza a zdruncinat conștiința lumii” # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 10 septembrie curent, în primul său discurs privind Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, că executivul european va propune un pachet de măsuri punitive împotriva Israelului, care include suspendarea sprijinului bilateral, sancțiuni împotriva miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți, precum și o suspendare parțială […]
16:30
Termenul-limită pentru ca plicurile cu votul prin corespondență să ajungă la secția de votare # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat pe 9 septembrie că a expediat plicurile pentru votul prin corespondență la secțiile de votare constituite în acest sens. Buletinele de vot vor ajunge, într-un final, în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Cetățenii moldoveni din aceste state, care s-au înregistrat prealabil ca să […]
16:00
Boom pe piața auto de lux: Câte Lamborghini și Maserati au importat moldovenii în acest an # Realitatea.md
În prima jumătate a anului 2025 moldovenii au investit semnificativ în
15:50
La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare # Realitatea.md
Într-o rezoluție adoptată miercuri, 10 septembrie curent, după discursul privind Starea Uniunii Europene a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și la o zi după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adresat Parlamentului European, eurodeputații au criticat intensificarea operațiunilor hibride și încercările de ingerință ale Rusiei înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova […] Articolul La o zi după discursul Maiei Sandu, PE votează într-o rezoluție deschiderea rapidă a negocierilor de aderare apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Reacția Guvernului la reținerea lui Alexandru Balan: Vom curăța instituțiile de cei care lucrează pentru alte state # Realitatea.md
Pe cazul reținerii fostului adjunct al serviciilor speciale moldovenești a fost o comunicare oficială din partea SIS, care a confirmat ancheta comună la care au participat parteneri din România, Cehia, Polonia și Ungaria. Guvernul va curăța instituțiile de cei care lucrează pentru alte state, este reacția Executivului prin intermediul purtătorului de cuvânt, Daniel Vodă. „Mesajul […] Articolul Reacția Guvernului la reținerea lui Alexandru Balan: Vom curăța instituțiile de cei care lucrează pentru alte state apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
VIDEO Polițiștii din Drochia au găsit droguri și o armă acasă la doi bărbați suspecți # Realitatea.md
Polițiștii din Drochia au efectuat percheziții la domiciliile a doi bărbați, de 25 și 76 de ani, bănuiți de implicare în traficul ilicit de droguri și păstrarea ilegală a armelor. În urma acțiunilor, oamenii legii au ridicat substanțe narcotice de origine vegetală și accesorii pentru consum, o armă cu țeavă ghintuită, de model neidentificat și […] Articolul VIDEO Polițiștii din Drochia au găsit droguri și o armă acasă la doi bărbați suspecți apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
NATO nu consideră pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei drept un „atac” în sensul Articolului 5 # Realitatea.md
În noaptea de 10 septembrie, o serie de drone militare rusești au traversat granița cu Polonia în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. O parte dintre acestea au fost doborâte de armata poloneză, însă cel puțin una a reușit să provoace pagube materiale pe teritoriul polonez. Incidentul readuce în atenție fragilitatea flancului estic al NATO […] Articolul NATO nu consideră pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei drept un „atac” în sensul Articolului 5 apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Elemente avansate de securitate și biometrie! Migranții aflați în Moldova vor primi noi modele de acte # Realitatea.md
Migranții aflați în Moldova vor primi noi modele de acte. Cărțile de rezidență se vor elibera de la începutul anului 2026, vor avea nivel sporit de securitate sporit și vor conține date biometrice. Noul tip de documente va corespunde standardelor europene de securitate pentru actele de identitate. Documentul va fi eliberat de către Inspectoratul General […] Articolul Elemente avansate de securitate și biometrie! Migranții aflați în Moldova vor primi noi modele de acte apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Fostul director SIS, reținut pentru tentativă de trădare, dus la instanță cu propunere de arestare preventivă # Realitatea.md
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, va fi dus miercuri la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventivă, transmite Agerpres. Dosarul a fost deja înregistrat la Curtea de Apel, procesul fiind programat să […] Articolul Fostul director SIS, reținut pentru tentativă de trădare, dus la instanță cu propunere de arestare preventivă apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
FOTO Noul ambasador al Republicii Moldova în Turcia și soția sa a fost primit de Recep Erdogan # Realitatea.md
Oleg Serebrian, ambasador extraordinar şi plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din orașul Ankara. În cadrul întrevederii, președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului ambasador al Republicii Moldova succese mari în activitatea sa diplomatică, […] Articolul FOTO Noul ambasador al Republicii Moldova în Turcia și soția sa a fost primit de Recep Erdogan apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Adjunctul ministrului Apărării din Belarus, Pavel Muravieika, a declarat miercuri că dronele care au pătruns în spațiul aerian al Poloniei au făcut acest lucru „din greșeală”, întrucât sistemele lor de navigație ar fi fost bruiate, relatează BBC. Potrivit Antena 3 CNN, într-un mesaj video publicat pe canalul oficial de Telegram al Ministerului Apărării de la […] Articolul Belarusul anunță că dronele rusești „s-au rătăcit”, de fapt, în Polonia apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13 septembrie, ora 01:10, până pe 14 septembrie, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea […] Articolul Circulație sistată în centrul Chișinăului. Când și din ce motiv apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Până când pot ridica părinții ajutorul de 1000 de lei, acordat la începutul anului școlar # Realitatea.md
Părinții pot ridica ajutoarele de 1000 de lei, acordate de Guvern în contextul începutului de an școlar, până la sfârșitul lui 2025. Peste 250.000 de alocații au fost deja primite, potrivit reprezentanților Executivului. Sprijinul reprezintă ajutor unic din partea statului și a fost ridicat de către 85% dintre beneficiari. Suma se oferă familiilor cu elevi […] Articolul Până când pot ridica părinții ajutorul de 1000 de lei, acordat la începutul anului școlar apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Inflația anuală în august a fost de 7,3%: Cea mai mare creștere a prețurilor a fost la produsele alimentare # Realitatea.md
Biroul Național de Statistică (BNS) anunță că, în luna august 2025, rata anuală a inflației a constituit 7,3%, determinată în principal de creșterea prețurilor la produsele alimentare și serviciile prestate populației. Inflația lunară Comparativ cu iulie 2025, prețurile de consum s-au diminuat în medie cu 0,4%. Scăderile au fost generate de: produse alimentare (–0,8%), în […] Articolul Inflația anuală în august a fost de 7,3%: Cea mai mare creștere a prețurilor a fost la produsele alimentare apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
Ministerul Justiției din Republica Moldova a confirmat că autoritățile elene au acceptat cererile de extrădare depuse pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Informația a fost făcută publică de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, miercuri, 10 septembrie curent, la declarații pentru presă. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, la aceleași declarații de presă, a confirmat și o dată despre […] Articolul Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Seceta a făcut prăpăd în sudul Moldovei: 4.000 ha de floarea-soarelui, pârjolite de soare # Realitatea.md
Suprafața totală a terenurilor agricole afectate de seceta din anul curent constituie circa 41 093,98 hectare, un impact semnificativ, dar mai redus comparativ cu anul 2024, când condițiile de secetă extremă și temperaturile ridicate au lovit mult mai dur culturile agricole, potrivit informațiilor Ministerului Agriculturii oferite redacției BANI.MD. Cele mai mari pierderi s-au înregistrat în […] Articolul Seceta a făcut prăpăd în sudul Moldovei: 4.000 ha de floarea-soarelui, pârjolite de soare apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
„Despre ce vor vorbi când se termină războiul?” Ceban, despre strategia guvernării PAS din campanie # Realitatea.md
Ion Ceban, membru al Blocului Alternativa, a declarat, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RLIVE TV, că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) folosește „sperietoarea” ca principal instrument de campanie împotriva oamenilor. Potrivit lui Ceban, în loc să se concentreze pe rezolvarea problemelor cotidiene ale cetățenilor, guvernarea PAS se ascunde de patru ani după conflicte externe, […] Articolul „Despre ce vor vorbi când se termină războiul?” Ceban, despre strategia guvernării PAS din campanie apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Polonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Rușii încearcă să transfere responsabilitatea către Ucraina # Realitatea.md
Ministerul polonez al Afacerilor Externe l-a convocat pe însărcinat cu afaceri temporar al Rusiei, Andrei Ordaș, pe fondul incursiunii dronelor rusești în spațiul aerian al țării. Acesta a numit deja declarația conducerii poloneze despre originea rusă a dronelor „nefondată”. „Nu au fost prezentate dovezi că aceste drone sunt de origine rusă”, le-a spus el propagandiștilor […] Articolul Polonia l-a convocat pe ambasadorul Rusiei. Rușii încearcă să transfere responsabilitatea către Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Tot mai multe regiuni din Rusia se confruntă cu deficit de benzină, fenomen care a dus la închiderea temporară a unor benzinării independente. Dacă inițial problemele erau semnalate în Orientul Îndepărtat și regiunea Saratov, acum situația se extinde și în Nijni Novgorod, Rostov, Riazan și Crimeea, unde proprietarii rețelelor locale afirmă că unele rafinării nu […] Articolul Rusia, pe butuci fără benzină! Stațiile mici trag obloanele apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Proteste violente în Franța: peste 80.000 de polițiști în alertă și 5 persoane reținute # Realitatea.md
În Franța, protestele continuă să creeze tensiuni majore. Miercuri dimineața, protestatarii au încercat să blocheze al doilea cel mai mare port comercial al țării, dar și centura Lyonului. În timpul acțiunilor, unii manifestanți au început să se bată cu polițiștii, aruncând borduri și alte proiectile. Ca urmare, cinci persoane au fost reținute la Lyon, iar […] Articolul Proteste violente în Franța: peste 80.000 de polițiști în alertă și 5 persoane reținute apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Polonia accelerează mobilizarea rezerviștilor din apărarea teritorială după incursiunea dronelor rusești # Realitatea.md
În urma pătrunderii unor drone militare rusești în spațiul aerian al Poloniei, autoritățile de la Varșovia au declanșat o procedură accelerată de mobilizare a rezerviștilor din cadrul Forțelor de Apărare Teritorială (WOT). Măsura a fost anunțată oficial pe canalele instituționale ale structurii militare, fiind justificată prin necesitatea unei reacții rapide la incidentele de securitate. „Ca […] Articolul Polonia accelerează mobilizarea rezerviștilor din apărarea teritorială după incursiunea dronelor rusești apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Ursula von der Leyen a menționat Moldova în primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea în funcție # Realitatea.md
„O Uniune mai mare și mai puternică este o garanție de securitate pentru noi toți. Și pentru că viitorul Ucrainei, al Moldovei, al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea noastră. Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!”. Declarațiile aparțin președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și au fost făcute în cadrul SOTEU […] Articolul VIDEO Ursula von der Leyen a menționat Moldova în primul său discurs privind starea Uniunii de la realegerea în funcție apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
În stare de ebrietate și fără permis de conducere: Doi bărbați, prinși de polițiștii din Ialoveni # Realitatea.md
Două persoane au fost depistate de polițiștii din raionul Ialoveni conducând sub influența alcoolului și fără permis de conducere. Primul caz a avut loc în localitatea Țipala, un tânăr de 23 de ani a fost observat conducând haotic un Seat. Testarea cu aparatul Drager a arătat o concentrație de 0,86 mg/l alcool în aerul expirat, […] Articolul În stare de ebrietate și fără permis de conducere: Doi bărbați, prinși de polițiștii din Ialoveni apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Republica Moldova a declarat porsona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău # Realitatea.md
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus în Moldova ar fi fost declarat persona non grata de autoritățile de la Chișinău. Informația a fost confirmată de sursele IPN, însă până în prezent nu a fost făcut niciun anunț oficial din partea autorităților. Contactați de IPN, reprezentanții Biroului de presă al Ministerului Afacerilor Externe nu au confirmat […] Articolul Republica Moldova a declarat porsona non grata un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
