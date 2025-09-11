Natalia Bejan la RLIVE TV: În Moldova, businessul are ușa deschisă la autorități

16:50

Alegerile parlamentare din 28 septembrie se apropie, iar una dintre întrebările-cheie este cât de bine sunt informați cetățenii despre campania electorală. Grupul de presă REALITATEA a discutat cu oamenii pe străzile Chișinăului pentru a afla de unde se documentează și câtă încredere au în sursele de informare. Unii afirmă că sunt la curent cu ceea […] Articolul VOX Televiziunea, rețelele sociale sau prietenii? Cum se informează cetățenii despre alegeri apare prima dată în Realitatea.md.