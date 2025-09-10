Chișinăul, capitala teatrului românesc: începe Reuniunea Teatrelor Naționale

17:30

Agricultorii care au înregistrat pierderi în urma înghețurilor din această primăvară și a intemperiilor din luna iulie vor beneficia de compensații în valoare totală de 100 de milioane de lei. Decizia a fost luată astăzi de Comisia pentru Situații Excepționale. Sunt eligibili fermierii care cultivă sfeclă de zahăr sau cei care au livezi. Banii au fost transferați deja Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a precizat premierul Dorin Recean. Fermierii susțin că acest ajutor este binevenit pentru a face față provocărilor din sector.