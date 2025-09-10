Rusia refuză accesul la școală pentru aproape 90% dintre copiii migranților

11:10

Autoritățile, prin intermediul SA „Energocom”, au achiziționat peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025 - 2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă, a anunțat miercuri, 10 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, stocurile de siguranță însumează 47 de milioane de metri cubi de gaze, care urmează să fie majorate la 50 de milioane de metri cubi până la 1 octombrie.