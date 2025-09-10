Permisele moldovenești, recunoscute în Italia începând cu 8 noiembrie

07:30

Parlamentul European este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, prima plenară de după vacanța parlamentară de vară, dar de data asta se anunță un discurs al șefei Comisiei UE pe un fundal foarte animat. Miercuri, 10 septembrie, Ursula von der Leyen își va citi discursul anual despre „starea Uniunii” în fața unui Parlament European furios și indisciplinat, care vrea să-și exprime lunga listă de nemulțumiri la fel de mult cât vrea să-i asculte planurile de reformă a funcționării instituțiilor UE.