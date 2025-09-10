R. Moldova a cumpărat peste 90% din necesarul de gaze pentru 2025-2026. Ministrul Junghietu: „Mai avem de achiziționat 2,9 milioane de metri cubi pentru stocurile de siguranță”

21:30

Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși într-un atac aerian efectuat marți, 9 septembrie, de Israel la Doha, Qatar. Unul dintre responsabilii Hamas vizați de atacul israelian este negociatorul-șef Khalil al-Hayya. Acesta a supraviețuit, nu însă și fiul său. De asemenea, un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis, au precizat autoritățile, scrie Euronews.