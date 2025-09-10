Un angajat al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata pe teritoriul R. Moldova
Moldova1, 10 septembrie 2025 13:00
Un angajat al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat miercuri, 10 septembrie, persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care nu a oferit alte detalii despre expulzare.
• • •
13:00
12:50
Acum o oră
12:40
12:20
R. Moldova a cumpărat peste 90% din necesarul de gaze pentru 2025 - 2026. Ministrul Junghietu: „Mai avem de achiziționat 2,9 milioane de metri cubi pentru stocurile de siguranță” # Moldova1
Autoritățile au achiziționat, prin intermediul SA „Energocom”, peste 90% din necesarul planificat de gaze naturale pentru anul gazier 2025 - 2026, inclusiv acoperirea necesarului pentru sezonul de iarnă, a anunțat miercuri, 10 septembrie, ministrul Energiei, Dorin Junghietu.
Acum 2 ore
12:10
Doi bărbați cu vârste de 23 și 42 de ani și-au pierdut viața după ce s-au intoxicat cu gaze în timp ce curățau un rezervor de producere a biogazului, pe teritoriul unui depozit din satul Bardar, raionul Ialoveni. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 9 septembrie.
12:10
Încă o fabrică clandestină de țigări a fost descoperită de către oamenii legii pe teritoriul țării. Întreprinderea ilegală își desfășura activitatea lângă frontiera cu România. A fost reținut un cetățean străin, se arată într-un comunicat al Serviciului Vamal.
11:50
Polonia a activat apărarea NATO și a doborât drone rusești intrate în spațiul său aerian. Bruxelles-ul: atacul ar putea fi deliberat # Moldova1
Polonia a anunțat miercuri, 10 septembrie, că a activat propriile sisteme de apărare și cele NATO pentru a doborî drone rusești care au pătruns în spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei de vest. Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când Varșovia confirmă utilizarea armamentului împotriva unor obiecte ostile deasupra teritoriului național, scrie Reuters.
11:50
Guvernul a înființat o structură ce va coordona intervențiile în situații de urgență: „Cetățenii vor beneficia de intervenții mai rapide” # Moldova1
R. Moldova va avea o instituție specializată care va coordona autoritățile competente în situații de criză și va facilita comunicarea cu cetățenii. Guvernul a înființat miercuri, 10 septembrie, Centrul Național de Management al Crizelor, care va fi responsabil inclusiv de prevenirea și răspunsul în cazul situațiilor de urgență.
11:40
Doi bărbați, de 23 și 42 de ani, și-au pierdut viața după ce s-au intoxicat cu gaz în timp ce curățau un rezervor de producere a biogazului, pe teritoriul unui depozit din satul Bardar, raionul Ialoveni. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 9 septembrie.
11:30
Restanțele la salariile angajaților de la CFM, reduse la patru luni, iar veniturile întreprinderii au crescut de trei ori. Premierul Recean: „În sfârșit, ceea ce trebuie la calea ferată” # Moldova1
Salariile restante ale celor circa 5.000 de angajați de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) au fost reduse de la opt la patru luni. Totodată, la această etapă există „un grafic foarte concret de stingere a tuturor datorilor companiei”, a anunțat premierul Dorin Recean miercuri, 10 septembrie, în debutul ședinței de Guvern.
11:20
11:20
Uniunea Europeană ar putea introduce sancțiuni împotriva băncilor străine care utilizează analogul rusesc al SWIFT – Sistemul de Transmitere a Mesajelor Financiare (SPFS). O astfel de măsură, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de restricții împotriva Rusiei, este propusă de Franța și Germania, scrie The Moscow Times, cu referire la publicația Euractiv.
Acum 4 ore
11:10
10:40
10:30
Maia Sandu, vizită oficială în Italia și la Sfântul Scaun: va avea întrevederi cu liderii italieni și Papa Leon al XIV-lea # Moldova1
Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Italia și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni.
10:20
Noul ambasador al R. Moldova în Turcia, Oleg Serebrian, și-a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Recep Tayyip Erdoğan # Moldova1
Noul ambasador al Republicii Moldova în Republica Turcia, Oleg Serebrian, și-a prezentat marți, 9 septembrie, scrisorile de acreditare președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din Ankara.
10:10
Un nou val de atacuri aeriene rusești a lovit Ucraina în noaptea de 10 septembrie, provocând victime și distrugeri semnificative în mai multe regiuni ale țării. Potrivit autorităților ucrainene, în regiunea Jîtomîr o persoană a murit și alta a fost rănită în urma unui atac combinat cu drone kamikaze și rachete de croazieră. Mai multe întreprinderi civile și locuințe au fost avariate.
10:00
Guvernul alocă 100 de milioane de lei pentru agricultorii ale căror livezi au fost afectate de înghețurile din primăvară # Moldova1
Guvernul Republicii Moldova va sprijini fermierii și cetățenii care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvară și a intemperiilor din luna iulie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, a anunțat premierul Dorin Recean.
10:00
Rescuers and firefighters from the General Inspectorate for Emergencies (IGSU) are participating in the international exercise "EU MODEX LOT2 Latvia 2025," taking place in Riga, Latvia, from September 6 to 13. This training is conducted in accordance with European Union standards and aims to enhance the interoperability and institutional integration of the Republic of Moldova into the European civil protection system.
09:40
Salvatorii moldoveni participă la exercițiul internațional „EU MODEX LOT2 Latvia 2025”, desfășurat la Riga # Moldova1
Salvatorii și pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) participă, în perioada 6–13 septembrie, la exercițiul internațional „EU MODEX LOT2 Latvia 2025”, desfășurat la Riga, Letonia. Antrenamentele au loc în conformitate cu standardele Uniunii Europene și contribuie la creșterea interoperabilității și integrării instituționale a Republicii Moldova în sistemul european de protecție civilă.
Acum 6 ore
09:00
Maia Sandu, discuții cu Alain Berset la Strasbourg despre preluarea de către R. Moldova a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei # Moldova1
Republica Moldova se pregătește să preia, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026, Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. În acest context, președinta Maia Sandu a avut la Strasbourg o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset. Discuțiile s-au axat pe pregătirile pentru preluarea mandatului, consolidarea cooperării prin Planul de Acțiuni Republica Moldova – Consiliul Europei și adoptarea unor noi măsuri pentru apărarea democrației și sporirea rezilienței în fața ingerințelor externe.
08:30
O toloacă de pe malul Nistrului a fost transformată într-o pensiune la Tudora, raionul Ștefan Vodă, și a devenit un loc de refugiu pentru moldoveni, precum și pentru numeroși turiști ucraineni și români. Creată în perioada pandemiei, pensiunea găzduiește evenimente culturale precum „Hai la piersici”, ateliere gastronomice, de olărit și pune la dispoziția oaspeților trei căsuțe, dintre care una este ecologică.
08:10
08:00
07:40
07:30
Corespondență Dan Alexe // Ursula von der Leyen: discurs despre starea UE în fața unui Parlament European ostil # Moldova1
Parlamentul European este reunit în sesiune plenară săptămâna aceasta, prima plenară de după vacanța parlamentară de vară, dar de data asta se anunță un discurs al șefei Comisiei UE pe un fundal foarte animat. Miercuri, 10 septembrie, Ursula von der Leyen își va citi discursul anual despre „starea Uniunii” în fața unui Parlament European furios și indisciplinat, care vrea să-și exprime lunga listă de nemulțumiri la fel de mult cât vrea să-i asculte planurile de reformă a funcționării instituțiilor UE.
07:30
Peste 100 de delegați din 50 de țări – experți în medicină, turism și inovație vor participa la Chișinău la cea de-a șaptea ediție a Forumului Global de Turism Medical, în perioada 25-28 septembrie.
Acum 24 ore
00:10
Antirecord! Naționala de fotbal a Republicii Moldova a fost zdrobită de reprezentativa Norvegiei, scor 1-11 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este cea mai dură înfrângere înregistrată vreodată de „tricolori”.
00:00
9 septembrie 2025
23:40
LIVE TEXT. Fotbal. Preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Norvegia - Republica Moldova. Norvegia a câștigat meciul cu 11-1 # Moldova1
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova joacă al 5-lea meci în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. „Tricolorii” întâlnesc Norvegia pe stadionul Ullevaal din Oslo. Meciul a început la 21:45 și este transmis în direct și în exclusivitate de postul național de televiziune Moldova 1. Vă invităm să urmăriți transmisiunea în format text a acestei partide.
23:30
23:20
23:00
22:40
22:30
22:10
21:40
Consumul de alcool în timpul sarcinii - consecințe grave asupra fătului, avertizează specialiștii # Moldova1
Pe 9 septembrie, este marcată Ziua internațională de conștientizare a spectrului tulburărilor alcoolice fetale, dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la riscul consumului de alcool în timpul sarcinii. Cu această ocazie, a fost lansat proiectul „Oportunități în profilaxia tulburărilor alcoolice fetale”, care include campanii de informare, precum și instruiri pentru 200 de specialiști.
21:30
Cel puțin doi membri ai grupării palestiniene Hamas au fost uciși într-un atac aerian efectuat marți, 9 septembrie, de Israel la Doha, Qatar. Unul dintre responsabilii Hamas vizați de atacul israelian este negociatorul-șef Khalil al-Hayya. Acesta a supraviețuit, nu însă și fiul său. De asemenea, un membru al forțelor de securitate locale a fost ucis, au precizat autoritățile, scrie Euronews.
21:20
21:00
Atenționare de călătorie pentru cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța. Pentru ziua de miercuri, 10 septembrie, este anunțată o grevă generală.
21:00
A condus, însă a pierdut: echipa de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a doua înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027 # Moldova1
Echipa națională de fotbal „sub 21 de ani” a Republicii Moldova a suferit a doua înfrângere în preliminariile Campionatului European din 2027. În meciul grupei D, jucat la Nisporeni, discipolii lui Sergiu Cebotari au pierdut cu 2:3 în fața Slovaciei, deși au condus la pauză.
21:00
Lipsa investițiilor pe termen lung - principala problemă a economiei moldovenești, consideră experții # Moldova1
Republica Moldova se află în fața unei oportunități istorice de dezvoltare în următorii trei ani, odată cu perspectiva aderării la Uniunea Europeană (UE). Succesul acestui proces depinde însă de capacitatea țării de a trece de la investițiile pe termen scurt, limitate la 12 luni, la proiecte economice și financiare de durată, de trei-cinci ani, susțin mai mulți economiști. Ei atrag atenția că fără investiții în productivitate, infrastructură și agricultură modernă, companiile și fermierii moldoveni nu vor putea concura pe piața europeană.
20:40
20:20
Un atac aerian rusesc în satul Yarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de persoane. Atacul cu bombă a avut loc marți, 9 septembrie, în timp ce oamenii își primeau pensiile, notează The Kyiv Independent.
20:20
19:50
Cel puțin 22 persoane au decedat și peste trei sute au fost rănite luni în Nepal, după ce protestele mișcării „Generația Z” au degenerat în violențe. La Kathmandu, manifestanții au pătruns în clădirea Parlamentului, denunțând corupția, apatia politică și restricțiile impuse rețelelor sociale. Demonstranții au incendiat mai multe clădiri, inclusiv locuințe ale unor miniștri. Premierul nepalez a demisionat.
19:40
Alexandru Bălan, fostul adjunct al spionajului din Republica Moldova acuzat că a divulgat informații secrete către KGB al Belarus a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit surselor G4Media. El a fost circa 8 ore la audieri la DIICOT, scrie G4Media.
19:10
A Moldovan politician's remarks about an MP's ethnicity have been condemned as racist by NGOs and experts.
19:00
18:50
ELECTORALA 2025 // Cetățenii pot solicita certificat cu drept de vot pentru a-și putea exprima opțiunea politică la orice secție electorală # Moldova1
Persoanele care în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reședința temporară valabilă pot solicita de la biroul electoral al secției de votare un certificat pentru drept de vot. Certificatul cu drept de vot va permite alegătorilor să voteze în orice altă secție de votare de pe teritoriul țării, pe lista electorală suplimentară.
