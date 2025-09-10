Guvernul aprobă trei proiecte strategice pentru transparență, securitate și investiții
Juridice Moldova, 10 septembrie 2025 20:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat trei proiecte cu impact strategic, care vizează consolidarea transparenței în administrarea patrimoniului public, sporirea controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice și creșterea capacității de atragere a investițiilor externe. Administrarea clară și transparentă a bunurilor proprietate publică Modificarea Regulamentului privind modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, cu scopul de a […]
• • •
Acum 30 minute
20:40
Guvernul aprobă trei proiecte strategice pentru transparență, securitate și investiții # Juridice Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat trei proiecte cu impact strategic, care vizează consolidarea transparenței în administrarea patrimoniului public, sporirea controlului asupra comerțului cu mărfuri strategice și creșterea capacității de atragere a investițiilor externe. Administrarea clară și transparentă a bunurilor proprietate publică Modificarea Regulamentului privind modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, cu scopul de a […]
Acum 24 ore
21:10
Moldova găzduiește prima conferință internațională despre inovația financiară în piețele emergente # Juridice Moldova
Republica Moldova va organiza pentru prima dată o conferință internațională dedicată viitorului finanțelor în economiile emergente. Evenimentul, intitulat „New Technology for Old Markets", este inițiat de Banca Națională a Moldovei în parteneriat cu Banca Națională a României și Banca Franței. Conferința va avea loc la Chișinău pe 19 septembrie 2025 și va fi desfășurată în […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
În Republica Moldova de astăzi, greutățile sociale nu mai poartă mereu chipul crizelor bruște și dramatice din trecut, ci se ascund în statistici dure, în povești nerostite și în chipurile celor pe care prea des îi trecem cu vederea. Sărăcia transmisă din generație în generație, accesul inegal la educație și servicii sociale, îmbătrânirea accelerată a […]
14:30
Uniunea Avocaților: a început înscrierea la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură # Juridice Moldova
A început înscrierea la examenul de admitere la stagiul profesional în avocatură, sesiunea de toamnă 2025 Examenul de admitere constă într-un test grilă cu 400 de întrebări, selectate dintr-un set public de 1000 de subiecte. Fiecare întrebare oferă trei variante de răspuns, dintre care doar una este corectă. Pentru a promova, candidatul trebuie să răspundă […]
10:30
3 septembrie 2025
13:50
CSM anunță concurs pentru mai multe funcții publice vacante în cadrul Secretariatului # Juridice Moldova
Chișinău, septembrie 2025 – Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un concurs public pentru ocuparea mai multor funcții vacante în cadrul Secretariatului instituției, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind ocuparea funcției publice prin concurs. Posturi vacante: – 4 posturi de consultant principal în cadrul Direcției activitate administrativă și […]
2 septembrie 2025
22:00
Antreprenorii moldoveni investesc tot mai mult: creștere de 25% a investițiilor din surse proprii # Juridice Moldova
Antreprenorii din Republica Moldova continuă să investească masiv în afacerile proprii, semn al încrederii în dezvoltarea economică a țării. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul II din 2025, investițiile realizate din resurse proprii au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind 6 miliarde de lei – adică două treimi […]
21:40
Consiliul Concurenței: sancțiuni de 5 milioane lei pentru trucarea unei licitații publice # Juridice Moldova
Consiliul Concurenței a sancționat cu peste 5 milioane de lei întreprinderile S.R.L. „Rapid Link" și S.R.L. „Victiana", pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei licitații publice privind achiziția unui sistem de supraveghere video portabil organizate de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit investigației, firmele au coordonat în mod ilegal cine va câștiga […]
1 septembrie 2025
17:20
CSM a lansat concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție # Juridice Moldova
Chișinău, 29 august 2025 – Prin Hotărârea nr. 460/35 din 19 august 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Posturile sunt vacante și pot fi ocupate de judecători, avocați, procurori sau profesori universitari în domeniul dreptului, în funcție de deciziile luate […]
29 august 2025
21:40
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul de Hotărâre privind cuantumul maxim al taxelor percepute de societățile de registru, în baza art. 10¹ alin. (4) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Proiectul revizuiește Hotărârea CNPF nr. 54/1/2012, nemodificată din 2019, și răspunde solicitărilor societăților de registru privind […]
15:40
15:20
28 august 2025
14:10
Detenția minorilor reprezintă un domeniu complex, aflat la intersecția dreptului, psihologiei și pedagogiei, unde orice abordare trebuie să echilibreze responsabilizarea cu protecția dezvoltării adolescentului. Analiza prezentată explorează paradigmele internaționale de referință, oferind o examinare detaliată a diferențelor între instituțiile clasice și centrele de resocializare dedicate tinerilor. Accentul se pune pe interacțiunea dintre educație, intervenții psiho-sociale […]
26 august 2025
18:20
Guvernul lansează Fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice # Juridice Moldova
Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privind crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, precum și regulamentul de funcționare al acestuia, alături de modificarea cadrului Moldova IT Park (MITP). Fondul este instituit pentru implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova, vizând extinderea accesului la finanțare pentru startup-urile din domeniul inovației digitale. Noul Fond […]
18:00
Serviciile notariale vor putea fi accesate online prin Sistemul Informațional e-Notariat # Juridice Moldova
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Conceptul Sistemului Informațional e-Notariat, un proiect ce va permite accesarea serviciilor notariale în format digital. Elaborat în temeiul Legii nr. 467/2003 privind informatizarea și resursele informaționale de stat, Conceptul stabilește cadrul normativ și tehnologic pentru dezvoltarea platformei, aliniind serviciile notariale la standardele europene și internaționale. Cetățenii, mediul de afaceri și […]
21 august 2025
17:20
Articolul 1 CEDO și obligațiile pozitive ale Republicii Moldova în regiunea transnistreană # Juridice Moldova
Rezumat și context general Transnistria este o regiune separatistă apărută la începutul anilor 1990 pe teritoriul estic al Republicii Moldova, care operează de facto în afara controlului autorităților constituționale de la Chișinău. De-a lungul ultimelor trei decenii, numeroase rapoarte naționale și internaționale au constatat încălcări sistematice ale drepturilor omului în această zonă. Totuși, așa-numita „Republică […]
20 august 2025
21:10
Începând cu 20 august 2025, o nouă emisiune de valori mobiliare de stat (VMS) este admisă la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori a Moldovei (BVM). Emisiunea are o valoare totală de 862 500 000 lei, cu termen de circulație de 5 ani și dobândă anuală fixă de 7,25%, plătibilă semestrial. Aceasta este […]
17:50
Consiliul Concurenței publică un nou articol în care atrage atenția asupra riscurilor concurențiale ce pot apărea în cadrul tranzacțiilor comerciale majore. Instituția subliniază că, dincolo de aspectele juridice, fiscale sau legate de proprietatea intelectuală, nerespectarea regulilor concurențiale rămâne adesea o zonă insuficient evaluată, deși poate genera consecințe riscante după finalizarea unei tranzacții. În acest context, […]
19 august 2025
18:10
La 15 august 2025, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat prima hotărâre din grupul de cauze supranumite „Laundromatul rusesc" – un dosar ce a stârnit interesul public, vizând presupuse acțiuni ilegale de spălare de bani prin intermediul sistemului judecătoresc din țara noastră. Juridice Moldova (JMD) a realizat un scurt rezumat al deciziei Curții, evidențiind principalele […]
18 august 2025
23:50
Ghidul Privatizării 2025: un instrument esențial pentru investitorii interesați de activele statului # Juridice Moldova
Agenția de Investiții, în colaborare cu Agenția Proprietății Publice (APP), a lansat oficial Ghidul Privatizării 2025 – un document menit să ofere claritate și transparență în procesul de achiziționare a bunurilor publice. Ghidul descrie în mod accesibil pașii procedurali, cadrul legislativ și metodele disponibile pentru privatizare, inclusiv licitațiile comerciale, concursurile de investiții și tranzacțiile pe […]
15 august 2025
15:40
CNPF aliniază legislația pieței de capital la standardele UE privind drepturile acționarilor # Juridice Moldova
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul Regulamentului privind stabilirea cerințelor minime aferente identificării acționarilor, transmiterii de informații și facilitării exercitării drepturilor acestora. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la cerințele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 3 septembrie 2018, ce completează Directiva 2007/36/CE. Regulamentul se […]
14 august 2025
17:40
Discuții pe marginea cadrului juridic de exercitare a profesiei de avocat între Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților # Juridice Moldova
Ministerul Justiției și reprezentanții Uniunii Avocaților din Republica Moldova au desfășurat o ședință de discuții axată pe soluții de eficientizare a activității avocaților și a organelor colegiale din cadrul Uniunii, în special pe procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară a avocaților. La capitolul accederea în profesia de avocat, discuțiile au vizat în primul […]
13 august 2025
18:50
CNPF: Emiterea suplimentară de peste 25% din capital oferă acționarilor minoritarilor dreptul de vânzare a acțiunilor # Juridice Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) reamintește acționarilor minoritari, conform Legii nr. 1134/1997, dreptul de a solicita răscumpărarea acțiunilor deținute dacă societatea a efectuat emisiuni suplimentare ce depășesc 25% din capitalul social. În perioada mai-iulie 2025, mai multe societăți pe acțiuni, printre care „ALBINUȚA-II", „EDIFICIU", „CRIO IZVORUL" și „JLC" (fostă SA „Lapte"), au efectuat astfel de […]
18:10
Consiliul Concurenței autorizează prima concentrare economică prin procedură simplificată # Juridice Moldova
Consiliul Concurenței a autorizat o concentrare economică prin care controlul în comun asupra „Zmanagement" SRL va fi preluat de un grup de asociați (persoane fizice), care vor achiziționa capitalul social de la actualul asociat unic. Tranzacția este prima analizată prin procedura simplificată conform noului Regulament privind concentrările economice, intrat în vigoare la 17 martie 2025, […]
17:50
CSM anunță concurs pentru funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției # Juridice Moldova
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, din rândul judecătorilor curților de apel. Judecătorii interesați trebuie să depună cererile de participare până la 8 septembrie 2025, fie la sediul CSM, fie prin email la secretariat@csm.md. Dosarul de participare trebuie […]
12 august 2025
19:00
Indicatorii pieței de capital în primul semestru: Emisiunile de valori mobiliare pe piața primară în creștere cu 33,8% # Juridice Moldova
În perioada ianuarie–iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare pe piața primară a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 427,19 mil. lei, deși numărul acestora a scăzut de la 51 la 28. Au fost înregistrate o emisiune inițială de acțiuni (0,95 mil. lei), 25 emisiuni suplimentare (130,14 mil. lei) și […]
11 august 2025
09:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, cu obiectivul de a impulsiona economia regională și de a reduce disparitățile teritoriale. Pentru perioada 2025–2027, sunt prevăzute alocări de 250 milioane lei din Planul de Creștere al Uniunii Europene, inclusiv 50 milioane lei deja bugetați pentru 2025. Noul Program prevede: […]
