CNPF aliniază legislația pieței de capital la standardele UE privind drepturile acționarilor

Bursa de Valori a Moldovei anunță admiterea, începând cu data de 17 iulie 2025, a două noi emisiuni de titluri de stat pe Piața Reglementată, în valoare totală de 91,31 milioane de lei. Emisiunile sunt susținute și garantate de Guvernul Republicii Moldova și se disting prin termene de circulație diferite și dobânzi fixe. Prima emisiune, […]