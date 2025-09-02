Antreprenorii moldoveni investesc tot mai mult: creștere de 25% a investițiilor din surse proprii
Juridice Moldova, 2 septembrie 2025 22:00
Antreprenorii din Republica Moldova continuă să investească masiv în afacerile proprii, semn al încrederii în dezvoltarea economică a țării. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în trimestrul II din 2025, investițiile realizate din resurse proprii au crescut cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind 6 miliarde de lei – adică două treimi
Antreprenorii moldoveni investesc tot mai mult: creștere de 25% a investițiilor din surse proprii
Consiliul Concurenței: sancțiuni de 5 milioane lei pentru trucarea unei licitații publice
Consiliul Concurenței a sancționat cu peste 5 milioane de lei întreprinderile S.R.L. „Rapid Link" și S.R.L. „Victiana", pentru constituirea unui cartel de trucare a ofertelor în cadrul unei licitații publice privind achiziția unui sistem de supraveghere video portabil organizate de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit investigației, firmele au coordonat în mod ilegal cine va câștiga
CSM a lansat concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție
Chișinău, 29 august 2025 – Prin Hotărârea nr. 460/35 din 19 august 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concursul pentru suplinirea funcției de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Posturile sunt vacante și pot fi ocupate de judecători, avocați, procurori sau profesori universitari în domeniul dreptului, în funcție de deciziile luate
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul de Hotărâre privind cuantumul maxim al taxelor percepute de societățile de registru, în baza art. 10¹ alin. (4) din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Proiectul revizuiește Hotărârea CNPF nr. 54/1/2012, nemodificată din 2019, și răspunde solicitărilor societăților de registru privind
28 august 2025
Detenția minorilor reprezintă un domeniu complex, aflat la intersecția dreptului, psihologiei și pedagogiei, unde orice abordare trebuie să echilibreze responsabilizarea cu protecția dezvoltării adolescentului. Analiza prezentată explorează paradigmele internaționale de referință, oferind o examinare detaliată a diferențelor între instituțiile clasice și centrele de resocializare dedicate tinerilor. Accentul se pune pe interacțiunea dintre educație, intervenții psiho-sociale
26 august 2025
Guvernul lansează Fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice
Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privind crearea Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, precum și regulamentul de funcționare al acestuia, alături de modificarea cadrului Moldova IT Park (MITP). Fondul este instituit pentru implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova, vizând extinderea accesului la finanțare pentru startup-urile din domeniul inovației digitale. Noul Fond
Serviciile notariale vor putea fi accesate online prin Sistemul Informațional e-Notariat
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Conceptul Sistemului Informațional e-Notariat, un proiect ce va permite accesarea serviciilor notariale în format digital. Elaborat în temeiul Legii nr. 467/2003 privind informatizarea și resursele informaționale de stat, Conceptul stabilește cadrul normativ și tehnologic pentru dezvoltarea platformei, aliniind serviciile notariale la standardele europene și internaționale. Cetățenii, mediul de afaceri și
21 august 2025
Articolul 1 CEDO și obligațiile pozitive ale Republicii Moldova în regiunea transnistreană
Rezumat și context general Transnistria este o regiune separatistă apărută la începutul anilor 1990 pe teritoriul estic al Republicii Moldova, care operează de facto în afara controlului autorităților constituționale de la Chișinău. De-a lungul ultimelor trei decenii, numeroase rapoarte naționale și internaționale au constatat încălcări sistematice ale drepturilor omului în această zonă. Totuși, așa-numita „Republică
20 august 2025
Începând cu 20 august 2025, o nouă emisiune de valori mobiliare de stat (VMS) este admisă la tranzacționare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori a Moldovei (BVM). Emisiunea are o valoare totală de 862 500 000 lei, cu termen de circulație de 5 ani și dobândă anuală fixă de 7,25%, plătibilă semestrial. Aceasta este
Consiliul Concurenței publică un nou articol în care atrage atenția asupra riscurilor concurențiale ce pot apărea în cadrul tranzacțiilor comerciale majore. Instituția subliniază că, dincolo de aspectele juridice, fiscale sau legate de proprietatea intelectuală, nerespectarea regulilor concurențiale rămâne adesea o zonă insuficient evaluată, deși poate genera consecințe riscante după finalizarea unei tranzacții. În acest context,
19 august 2025
La 15 august 2025, Curtea Supremă de Justiție a pronunțat prima hotărâre din grupul de cauze supranumite „Laundromatul rusesc" – un dosar ce a stârnit interesul public, vizând presupuse acțiuni ilegale de spălare de bani prin intermediul sistemului judecătoresc din țara noastră. Juridice Moldova (JMD) a realizat un scurt rezumat al deciziei Curții, evidențiind principalele
18 august 2025
Ghidul Privatizării 2025: un instrument esențial pentru investitorii interesați de activele statului
Agenția de Investiții, în colaborare cu Agenția Proprietății Publice (APP), a lansat oficial Ghidul Privatizării 2025 – un document menit să ofere claritate și transparență în procesul de achiziționare a bunurilor publice. Ghidul descrie în mod accesibil pașii procedurali, cadrul legislativ și metodele disponibile pentru privatizare, inclusiv licitațiile comerciale, concursurile de investiții și tranzacțiile pe
15 august 2025
CNPF aliniază legislația pieței de capital la standardele UE privind drepturile acționarilor
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat proiectul Regulamentului privind stabilirea cerințelor minime aferente identificării acționarilor, transmiterii de informații și facilitării exercitării drepturilor acestora. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la cerințele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1212 al Comisiei din 3 septembrie 2018, ce completează Directiva 2007/36/CE. Regulamentul se
14 august 2025
Discuții pe marginea cadrului juridic de exercitare a profesiei de avocat între Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților
Ministerul Justiției și reprezentanții Uniunii Avocaților din Republica Moldova au desfășurat o ședință de discuții axată pe soluții de eficientizare a activității avocaților și a organelor colegiale din cadrul Uniunii, în special pe procesul de admitere în profesie și răspunderea disciplinară a avocaților. La capitolul accederea în profesia de avocat, discuțiile au vizat în primul
13 august 2025
CNPF: Emiterea suplimentară de peste 25% din capital oferă acționarilor minoritarilor dreptul de vânzare a acțiunilor
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) reamintește acționarilor minoritari, conform Legii nr. 1134/1997, dreptul de a solicita răscumpărarea acțiunilor deținute dacă societatea a efectuat emisiuni suplimentare ce depășesc 25% din capitalul social. În perioada mai-iulie 2025, mai multe societăți pe acțiuni, printre care „ALBINUȚA-II", „EDIFICIU", „CRIO IZVORUL" și „JLC" (fostă SA „Lapte"), au efectuat astfel de
Consiliul Concurenței autorizează prima concentrare economică prin procedură simplificată
Consiliul Concurenței a autorizat o concentrare economică prin care controlul în comun asupra „Zmanagement" SRL va fi preluat de un grup de asociați (persoane fizice), care vor achiziționa capitalul social de la actualul asociat unic. Tranzacția este prima analizată prin procedura simplificată conform noului Regulament privind concentrările economice, intrat în vigoare la 17 martie 2025,
CSM anunță concurs pentru funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, din rândul judecătorilor curților de apel. Judecătorii interesați trebuie să depună cererile de participare până la 8 septembrie 2025, fie la sediul CSM, fie prin email la secretariat@csm.md. Dosarul de participare trebuie
12 august 2025
Indicatorii pieței de capital în primul semestru: Emisiunile de valori mobiliare pe piața primară în creștere cu 33,8%
În perioada ianuarie–iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare pe piața primară a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 427,19 mil. lei, deși numărul acestora a scăzut de la 51 la 28. Au fost înregistrate o emisiune inițială de acțiuni (0,95 mil. lei), 25 emisiuni suplimentare (130,14 mil. lei) și
11 august 2025
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, cu obiectivul de a impulsiona economia regională și de a reduce disparitățile teritoriale. Pentru perioada 2025–2027, sunt prevăzute alocări de 250 milioane lei din Planul de Creștere al Uniunii Europene, inclusiv 50 milioane lei deja bugetați pentru 2025. Noul Program prevede:
9 august 2025
Serviciul Fiscal de Stat își continuă eforturile de consolidare a colaborării cu contribuabilii prin promovarea conformării voluntare și dezvoltarea sistemelor de analiză a riscurilor, pentru a sprijini concurența loială și a preveni fraudele fiscale. În cadrul Programului de conformare a contribuabililor, 357 de companii din domeniul transportului și depozitării au fost vizate cu 629 de
CNPF: „IUTE CREDIT" urmează să suporte o acțiune în instanță pentru clauze contractuale abuzive
În cadrul ședinței din această săptămână, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a adoptat mai multe decizii importante privind protecția consumatorilor și piața de capital. În urma unei petiții depuse de un consumator, CNPF a constatat că OCN „IUTE CREDIT" SRL a încălcat prevederile Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit
6 august 2025
Guvernul a modificat Hotărârea nr. 1231/2018 pentru a ajusta cadrul normativ secundar la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare, în contextul reformei salariale inițiate de Ministerul Finanțelor. Scopul principal este corectarea inechităților și alinierea reglementărilor la realitățile actuale din sectorul bugetar. Noile prevederi actualizează metodologia de evaluare a funcțiilor bugetare, astfel încât să […] Articolul Guvernul aprobă schimbări privind salarizarea din sectorul bugetar apare prima dată în JMD.
Noi modificări la cadrul fiscal și vamal: Majorarea pragului de restituire a TVA pentru utilizatorii e-Factura # Juridice Moldova
În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, care introduce modificări ce vizează aspecte fiscale și vamale. Una dintre cele mai semnificative măsuri vizează restituirea TVA prin majorarea de la 20% la 70% a pragului de restituire pentru contribuabilii care utilizează „e-Factura” și/sau bonuri fiscale emise de echipamente conectate la sistemul MEV. […] Articolul Noi modificări la cadrul fiscal și vamal: Majorarea pragului de restituire a TVA pentru utilizatorii e-Factura apare prima dată în JMD.
Astăzi, cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Licitațiile au vizat dezvoltarea a 105 MW capacitate eoliană și 60 MW capacitate fotovoltaică pentru producția de energie electrică. Din cele 44 de oferte depuse, au fost selectate 11 câștigătoare, acoperind capacitatea maximă […] Articolul Guvernul susține energia verde: contracte garantate pe 15 ani pentru investitori apare prima dată în JMD.
5 august 2025
Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat, în cadrul ședinței plenare, Hotărârea privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr.192 din 10 iulie 2025, . Legea nr.192/2025 prevede instituirea unui cadru judecătoresc specializat anticorupție, care va funcționa prin intermediul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău și al completelor specializate anticorupție ale Curții de Apel Centru. Acest mecanism este destinat […] Articolul CSM pregătește cadrul pentru instanțele anticorupție apare prima dată în JMD.
În perioada 2021–2025, Parlamentul Republicii Moldova, legislatura a XI-a, a avut o activitate desfășurată în 172 de ședințe plenare, cu o durată totală de aproape 1 100 de ore. Dintre acestea, 160 de ședințe au avut loc în cadrul sesiunilor ordinare, 11 în sesiune extraordinară și una în sesiune specială. În acest interval, au fost […] Articolul Bilanțul activității parlamentare a legislaturii a XI-a apare prima dată în JMD.
MELNIC | BERCU Legal Advisors, alături de o echipă internațională de societăți de avocatură din România și Statele Unite, a asistat vânzătorul în aspecte ce privesc structura corporativă a grupului multinațional Planable în Republica Moldova, în legătură cu achiziția Planable de către SE Ranking. Tranzacția reunește capabilități complementare de SEO și social media sub același […] Articolul MELNIC | BERCU a asistat vânzătorul în achiziția Planable de către SE Ranking apare prima dată în JMD.
