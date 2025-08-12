Indicatorii pieței de capital în primul semestru: Emisiunile de valori mobiliare pe piața primară în creștere cu 33,8%

19:00

În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, care introduce modificări ce vizează aspecte fiscale și vamale. Una dintre cele mai semnificative măsuri vizează restituirea TVA prin majorarea de la 20% la 70% a pragului de restituire pentru contribuabilii care utilizează „e-Factura" și/sau bonuri fiscale emise de echipamente conectate la sistemul MEV.