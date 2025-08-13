Consiliul Concurenței autorizează prima concentrare economică prin procedură simplificată
Juridice Moldova, 13 august 2025 18:10
Consiliul Concurenței a autorizat o concentrare economică prin care controlul în comun asupra „Zmanagement" SRL va fi preluat de un grup de asociați (persoane fizice), care vor achiziționa capitalul social de la actualul asociat unic. Tranzacția este prima analizată prin procedura simplificată conform noului Regulament privind concentrările economice, intrat în vigoare la 17 martie 2025
• • •
Alte ştiri de Juridice Moldova
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
CSM anunță concurs pentru funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției # Juridice Moldova
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției, din rândul judecătorilor curților de apel. Judecătorii interesați trebuie să depună cererile de participare până la 8 septembrie 2025, fie la sediul CSM, fie prin email la secretariat@csm.md. Dosarul de participare trebuie
Acum 24 ore
19:00
Indicatorii pieței de capital în primul semestru: Emisiunile de valori mobiliare pe piața primară în creștere cu 33,8% # Juridice Moldova
În perioada ianuarie–iunie 2025, volumul emisiunilor de valori mobiliare pe piața primară a crescut cu 33,8% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 427,19 mil. lei, deși numărul acestora a scăzut de la 51 la 28. Au fost înregistrate o emisiune inițială de acțiuni (0,95 mil. lei), 25 emisiuni suplimentare (130,14 mil. lei) și
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Programul de stat pentru constituirea și dezvoltarea parcurilor industriale, cu obiectivul de a impulsiona economia regională și de a reduce disparitățile teritoriale. Pentru perioada 2025–2027, sunt prevăzute alocări de 250 milioane lei din Planul de Creștere al Uniunii Europene, inclusiv 50 milioane lei deja bugetați pentru 2025. Noul Program prevede:
9 august 2025
19:20
Serviciul Fiscal de Stat își continuă eforturile de consolidare a colaborării cu contribuabilii prin promovarea conformării voluntare și dezvoltarea sistemelor de analiză a riscurilor, pentru a sprijini concurența loială și a preveni fraudele fiscale. În cadrul Programului de conformare a contribuabililor, 357 de companii din domeniul transportului și depozitării au fost vizate cu 629 de
19:10
CNPF: „IUTE CREDIT” urmează să suporte o acțiune în instanță pentru clauze contractuale abuzive # Juridice Moldova
În cadrul ședinței din această săptămână, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a adoptat mai multe decizii importante privind protecția consumatorilor și piața de capital. În urma unei petiții depuse de un consumator, CNPF a constatat că OCN „IUTE CREDIT" SRL a încălcat prevederile Legii nr. 202/2013 privind contractele de credit
6 august 2025
19:30
Guvernul a modificat Hotărârea nr. 1231/2018 pentru a ajusta cadrul normativ secundar la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare, în contextul reformei salariale inițiate de Ministerul Finanțelor. Scopul principal este corectarea inechităților și alinierea reglementărilor la realitățile actuale din sectorul bugetar. Noile prevederi actualizează metodologia de evaluare a funcțiilor bugetare, astfel încât să
19:00
Noi modificări la cadrul fiscal și vamal: Majorarea pragului de restituire a TVA pentru utilizatorii e-Factura # Juridice Moldova
În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor, care introduce modificări ce vizează aspecte fiscale și vamale. Una dintre cele mai semnificative măsuri vizează restituirea TVA prin majorarea de la 20% la 70% a pragului de restituire pentru contribuabilii care utilizează „e-Factura" și/sau bonuri fiscale emise de echipamente conectate la sistemul MEV.
18:40
Astăzi, cabinetul de miniștri a aprobat rezultatele licitațiilor pentru acordarea statutului de producător eligibil mare investitorilor care dezvoltă centrale electrice fotovoltaice și eoliene. Licitațiile au vizat dezvoltarea a 105 MW capacitate eoliană și 60 MW capacitate fotovoltaică pentru producția de energie electrică. Din cele 44 de oferte depuse, au fost selectate 11 câștigătoare, acoperind capacitatea maximă
5 august 2025
17:50
Consiliul Superior al Magistraturii a adoptat, în cadrul ședinței plenare, Hotărârea privind aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Legii nr.192 din 10 iulie 2025, . Legea nr.192/2025 prevede instituirea unui cadru judecătoresc specializat anticorupție, care va funcționa prin intermediul Colegiului specializat anticorupție al Judecătoriei Chișinău și al completelor specializate anticorupție ale Curții de Apel Centru. Acest mecanism este destinat
17:20
În perioada 2021–2025, Parlamentul Republicii Moldova, legislatura a XI-a, a avut o activitate desfășurată în 172 de ședințe plenare, cu o durată totală de aproape 1 100 de ore. Dintre acestea, 160 de ședințe au avut loc în cadrul sesiunilor ordinare, 11 în sesiune extraordinară și una în sesiune specială. În acest interval, au fost
09:50
MELNIC | BERCU Legal Advisors, alături de o echipă internațională de societăți de avocatură din România și Statele Unite, a asistat vânzătorul în aspecte ce privesc structura corporativă a grupului multinațional Planable în Republica Moldova, în legătură cu achiziția Planable de către SE Ranking. Tranzacția reunește capabilități complementare de SEO și social media sub același
29 iulie 2025
19:50
Concursul de admitere în profesia de executor judecătoresc va avea loc în perioada următoare, după prima ședință a Comisiei de licențiere. În cadrul acesteia, membrii au ales președintele comisiei prin vot secret. Următoarele întruniri vor stabili subiectele de examen, bibliografia, termenul de depunere a dosarelor și alte aspecte organizatorice. Secretarul de stat al Ministerului Justiției,
19:20
Legea avocaturii, trimisă spre reexaminare. Avocații renunță la greva generală după decizia Președintei # Juridice Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a trimis spre reexaminare Parlamentului Legea nr. 242/2025 pentru modificarea Legii cu privire la avocatură (Legea nr. 1260/2002), refuzând promulgarea acesteia. Potrivit unui comunicat de presă publicat de Președinție pe 29 iulie 2025, șefa statului a motivat decizia prin faptul că actul normativ nu oferă soluții adecvate la problemele sistemice
28 iulie 2025
21:50
Noi numiri în sistemul judiciar – CSM anunță rezultatele pentru ocuparea funcțiilor de judecător # Juridice Moldova
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat finalizarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în mai multe instanțe judecătorești din Republica Moldova. Procedura de selecție s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale și regulamentele în vigoare, având drept rezultat numirea a 51 de candidați. Din totalul celor desemnați, 28 sunt femei (55%) și 23
20:50
Lupta continuă – Congresul Extraordinar al Avocaților decide prelungirea grevei generale # Juridice Moldova
Greva avocaților continuă – Congresul Extraordinar al Avocaților, desfășurat în perioada 25–28 iulie 2025, s-a încheiat cu aprobarea rezoluției propuse de Consiliul Uniunii Avocaților și cu prelungirea acțiunii de protest sub forma unei greve generale a avocaților, fără excepții. Amintim că procesul de votare a fost organizat în contextul modificărilor aduse Legii nr. 1260/2002 privind
09:50
Senatul SUA renunță la moratoriul de 10 ani privind reglementarea inteligenței artificiale propus în „megabill‑ul” Trump # Juridice Moldova
Pe 1 iulie 2025, Senatul american a votat 99 contra 1 pentru a elimina din proiectul amplu de reduceri fiscale și cheltuieli al președintelui Donald Trump clauza care ar fi blocat statele să‑și adopte propriile legi privind domeniul inteligenței artificiale („IA„) timp de un deceniu. Amendamentul a fost depus de senatoarea republicană Marsha Blackburn și adoptat în timpul deja
26 iulie 2025
11:40
La data de 25 iulie 2025, au început lucrările Congresul Extraordinar al Avocaților, care a fost convocat ca urmare a aprobării de către Parlament a amendamentului deputatei Efimia Bandalac la proiectul Legii nr. 244/2025 pentru modificarea Legii nr. 1260/2002 cu privire la avocatură. Având în vedere importanța Congresului, atât pentru profesia liberală de avocat, dar
25 iulie 2025
16:40
Curtea Internațională de Justiție (CIJ) a publicat o Opinie Consultativă fără precedent privind responsabilitățile statelor în contextul schimbărilor climatice, stabilind că protecția mediului nu mai este doar un angajament moral sau politic, ci o obligație juridică fermă derivată atât din tratatele internaționale, cât și din dreptul internațional cutumiar. Solicitată de Adunarea Generală a ONU prin
24 iulie 2025
22:10
Greva generală a avocaților continuă. Consiliul Uniunii Avocaților a aprobat proiectul unei rezoluții # Juridice Moldova
În ședința din 24 iulie 2025, Consiliul Uniunii Avocaților din Moldova a aprobat proiectul unei rezoluții ce urmează a fi discutată în cadrul Congresului extraordinar al avocaților, organizat în perioada 25–28 iulie 2025. Proiectul condamnă modul în care au fost aduse modificări la Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, prin amendamentul nr. EB 08/03-184
12:50
Curtea Constituțională elimină plafonul de despăgubire pentru salariații concediați abuziv # Juridice Moldova
Marți, 22 iulie 2025, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 9 prin care a examinat excepțiile de neconstituționalitate a articolului 90 alin. (2) lit. a) din Codul muncii, în contextul a cinci sesizări distincte (nr. 61g/2024, nr. 186g/2024, nr. 254g/2024, nr. 10g/2025 și nr. 62g/2025). Circumstanțele cauzei Excepțiile au fost ridicate în diverse cauze pendinte
23 iulie 2025
23:20
CNPF îndeamnă acționarii să-și actualizeze datele din Registrul acționarilor pentru a evita pierderi financiare # Juridice Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează toți acționarii societăților pe acțiuni să verifice și, dacă este necesar, să actualizeze datele personale din Registrul acționarilor, gestionat de societățile de registru sau Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU). Recomandarea vizează în special acționarii ale căror date de identificare s-au modificat (nume, adresă, date de contact).
14:40
Ministerul Justiției a înregistrat, în cadrul ședinței secretarilor generali din 21 iulie, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, având ca obiectiv îmbunătățirea mecanismului de acordare de către stat a compensației financiare victimelor infracțiunilor. Astfel această inițiativă legislativă se înscrie în direcția consolidării drepturilor victimelor și pune în aplicare obiectivul 2.1.1 din Strategia privind
00:20
Comisia Europeană reamintește despre reglemăntările privind transportul bunurilor # Juridice Moldova
Comisia Europeană a reamintit cetățenilor UE că, deși există libertatea de circulație a bunurilor, transportul anumitor produse între statele membre este reglementat strict, iar nerespectarea limitelor poate duce la confiscarea bunurilor, amenzi sau chiar urmărire penală. Călătorii în interiorul UE Este permis transportul de carne, lactate, fructe, legume și flori tăiate pentru uz personal, cu
22 iulie 2025
23:50
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat recent noi reglementări privind limitarea utilizării instrumentelor financiare riscante, menite să protejeze investitorii de retail de pierderi semnificative și de practici comerciale înșelătoare. Conform art. 4¹ din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, sunt interzise promovarea, vânzarea și distribuirea opțiunilor binare, considerate extrem de riscante și asemănătoare pariurilor. De
21 iulie 2025
20:10
Începând de luni, 21 iulie 2025, a fost deschisă perioada de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), accesibilă online prin platforma eVMS.md până la 30 iulie 2025. Aceasta este prima dintre cele trei sesiuni planificate pentru trimestrul III al anului curent. Persoanele fizice pot investi în obligațiuni de stat cu următoarele maturități și rate
19:50
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul CNA a aplicat sechestre pe opt bunuri cu proveniență ilicită, în valoare totală de aproximativ 2,4 milioane de lei. Printre bunurile indisponibilizate se numără patru criptomonede și patru mijloace de transport. Acestea au fost sechestrate în cadrul unor dosare de corupere pasivă, spălare de bani și
18 iulie 2025
11:30
Parlamentul a adoptat recent, în lectură finală, un proiect de lege prioritar care vizează reformarea prof
17 iulie 2025
21:50
În primele șase luni ale anului 2025, încasările la buget din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în locațiune bunuri imobile au crescut cu 29,3% comparativ cu perioada similară a anului trecut, atingând suma de 44,6 milioane lei, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Creșterea este rezultatul acțiunilor de […] Articolul SFS: Peste 14 000 de contracte de locațiune înregistrate în 6 luni apare prima dată în JMD.
18:10
Inteligența artificială a trecut, pentru avocați, de la „jucărie de laborator” la instrument folosit în muncă de zi cu zi – pentru drafturi de cereri, cercetare juridică, sumarizarea transcriptelor sau analiza documentelor. Însă acolo unde crește productivitatea, cresc și riscurile: erori nedetectate, breșe de confidențialitate, delegare fără supraveghere și chiar goluri în acoperirea polițelor de […] Articolul AI în avocatură: inovație sau expunere la malpraxis? apare prima dată în JMD.
17:40
Un val nou de politici „revenire la birou” traversează marile firme americane de avocatură (BigLaw): tot mai multe trec la un regim obligatoriu de minimum patru zile pe săptămână la birou, păstrând de regulă ziua de vineri ca opțiune de lucru la distanță. Mișcarea este justificată prin nevoia de formare „on‑site” a avocaților tineri și […] Articolul Revenirea avocaților în oficiu este un must apare prima dată în JMD.
16 iulie 2025
17:50
Două noi emisiuni de titluri de stat vor fi tranzacționate pe Piața Reglementată începând cu 17 iulie 2025 # Juridice Moldova
Bursa de Valori a Moldovei anunță admiterea, începând cu data de 17 iulie 2025, a două noi emisiuni de titluri de stat pe Piața Reglementată, în valoare totală de 91,31 milioane de lei. Emisiunile sunt susținute și garantate de Guvernul Republicii Moldova și se disting prin termene de circulație diferite și dobânzi fixe. Prima emisiune, […] Articolul Două noi emisiuni de titluri de stat vor fi tranzacționate pe Piața Reglementată începând cu 17 iulie 2025 apare prima dată în JMD.
12:50
Republica Moldova va adera la două convenții privind comerțul și tranzitul de mărfuri # Juridice Moldova
Uniunea Europeană a făcut un pas important în direcția consolidării relațiilor comerciale cu Republica Moldova. Comisia Europeană a propus Consiliului UE adoptarea unei poziții favorabile privind aderarea Republicii Moldova la două convenții europene majore: Convenția privind simplificarea formalităților în comerțul cu mărfuri și Convenția privind regimul comun de tranzit. Potrivit propunerii oficiale transmise Consiliului , […] Articolul Republica Moldova va adera la două convenții privind comerțul și tranzitul de mărfuri apare prima dată în JMD.
15 iulie 2025
17:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, pe 15 iulie 2025, Regulamentul privind garanțiile de origine, un mecanism care oferă transparență asupra provenienței energiei regenerabile furnizate consumatorilor. Garanțiile de origine sunt certificate electronice ce confirmă că un volum de 1 MWh de energie a fost produs din surse regenerabile. Acestea vor fi emise […] Articolul ANRE introduce sistemul garanțiilor de origine pentru energia verde apare prima dată în JMD.
14 iulie 2025
21:30
Începând cu 15 iulie 2025, Bursa de Valori a Moldovei va lista a 16-a emisiune de obligațiuni corporative ale Băncii Comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. (MD1004000169). Această tranșă are o valoare totală de 144,2 milioane lei, fiind emise 7.210 obligațiuni cu o valoare nominală de 20.000 lei fiecare și o durată de circulație de 3 ani. Dobânda […] Articolul MAIB lansează a 16-a emisiune de obligațiuni corporative apare prima dată în JMD.
18:50
Curtea Supremă de Justiție a publicat o fișă tematică privind acțiunea civilă în procesul penal, accentuând condițiile în care aceasta poate fi exercitată pentru repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiune. Conform fișei, instanța poate examina acțiunea civilă în procesul penal dacă sunt întrunite cumulativ: a fost înaintată acțiunea civilă; părții civile i–a fost cauzat un prejudiciu; […] Articolul Acțiunea civilă în procesul penal: CSJ publică o nouă fișă tematică apare prima dată în JMD.
