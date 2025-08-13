Consiliul Concurenței autorizează prima concentrare economică prin procedură simplificată

17:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, pe 15 iulie 2025, Regulamentul privind garanțiile de origine, un mecanism care oferă transparență asupra provenienței energiei regenerabile furnizate consumatorilor. Garanțiile de origine sunt certificate electronice ce confirmă că un volum de 1 MWh de energie a fost produs din surse regenerabile. Acestea vor fi emise […] Articolul ANRE introduce sistemul garanțiilor de origine pentru energia verde apare prima dată în JMD.