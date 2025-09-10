Noi reguli pentru protejarea apei potabile: Materialele care intră în contact direct cu apa vor fi testate sanitar

06:10

Franța se pregătește pentru greve și proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mișcări sub sloganul „Blocăm totul”, pe fondul nemulțumirii generalizate față de președintele Emmanuel Macron și față de guvernul său care a demisionat după ce premierul Francois Bayrou a pierdut luni în parlament votul de încredere pe care-l ceruse pentru un nepopular plan […] Articolul Franța se pregătește pentru proteste din cauza nemulțumirii față de Emmanuel Macron și a Guvernului care a picat apare prima dată în SafeNews.