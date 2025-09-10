Guvernul a aprobat crearea unui nou sistem digital pentru controlul produselor cu potențial militar
SafeNews, 10 septembrie 2025 11:20
Guvernul Republicii Moldova a dat undă verde de crearea unui nou sistem informatic care va moderniza și digitaliza procesul de autorizare pentru circulația mărfurilor cu utilizare strategică. Platforma va permite companiilor să depună online cererile necesare pentru importul, exportul sau tranzitul bunurilor sensibile, reducând semnificativ timpul de procesare și interacțiunea birocratică. Prin această inițiativă, autoritățile
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:40
Dorin Recean: „Restanțele salariale de la „Calea Ferată din Moldova”, reduse de la opt la patru luni” # SafeNews
Restanțele salariale acumulate de cei aproximativ 5.000 de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) au fost reduse semnificativ, de la opt luni la patru luni. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul ședinței Guvernului din 10 septembrie. Potrivit acestuia, există un plan bine stabilit pentru achitarea integrală a
Acum 15 minute
11:30
VIDEO // Fabrică clandestină de țigări descoperită la 5 km de vama Leușeni–Albița, un suspect reținut # SafeNews
Un bărbat de 40 de ani, cetățean al Rusiei și Armeniei, a fost reținut după ce procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit o fabrică ilegală de țigări situată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. În urma perchezițiilor efectuate atât la fața locului, cât și în alte locații din afara capitalei,
Acum 30 minute
11:20
Guvernul a aprobat crearea unui nou sistem digital pentru controlul produselor cu potențial militar # SafeNews
Acum o oră
10:50
Copil de 2 ani, abandonat în portbagajul maşinii de părinţii care voiau să ia masa în oraş # SafeNews
Un copil de doar 2 ani a fost salvat de polițiști după ce a fost găsit închis în portbagajul unei mașini parcate în Viena. Părinții ar fi vrut doar să ia masa la restaurant și l-au lăsat pe micuț singur în mașină. Poliția a spart geamul autoturismului pentru a-l elibera, iar acum cazul este în
Acum 2 ore
10:40
Directorul ELCEN din România acuzat de luare de mită de la fratele unui cetățean moldovean cu afaceri în Rusia # SafeNews
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, potrivit Digi24.ro. Aceeași măsură a fost luată și față de directorul comercial al ELCEN, Cristian Zamfiroi, pentru două infracțiuni de complicitate la luare de
10:30
VIDEO // Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei” cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu # SafeNews
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei" au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP) și au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu. Ei consideră că acesta trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta „Inima Moldovei". Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea
10:20
Guvernul oferă sprijin fermierilor afectați de vremea nefavorabilă, alocând 100 de milioane de lei pentru agricultură și fonduri suplimentare pentru reparații locale # SafeNews
În urma ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, Guvernul Republicii Moldova a alocat o sumă de 100 de milioane de lei pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Fondurile vor fi folosite pentru a compensa agricultorii care au avut de suferit din cauza condițiilor meteo dificile din primăvara și vara acestui an, a anunțat premierul Dorin Recean.
10:20
FOTO // Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale # SafeNews
O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea au fost avariate, dar nimeni nu a fost rănit. Mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri. Citând un inspector de poliție local, Polsat afirmă: „Resturile
10:10
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite într-o încăpere auxiliară a unei ferme. Descoperirea macabră a avut loc ieri, în jurul orei 09:45, în localitatea Bardar din raionul Ialoveni. Victimele s-au dovedit a fi doi bărbați cu vârste de 22 de ani și respectiv 43 de ani. Aceștia au decedat în timp ce curățau un
10:00
Un bărbat a alertat poliția, după ce a dat peste cadavrul fratelui său. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:15, în localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD. Dânsul a mers în ospeție la fratele său, un bărbat în vârstă de 47 de ani,
10:00
LIVE // Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii # SafeNews
Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025
09:50
Restricții de circulație la PTF Costești–Stânca în zilele de 11 și 12 septembrie din cauza unor lucrări la baraj # SafeNews
În zilele de 11 și 12 septembrie 2025, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Costești–Stânca va fi afectat temporar ca urmare a unor lucrări de infrastructură ce vor avea loc pe barajul hidrotehnic din zonă. Potrivit autorităților, intervențiile vizează instalarea unor echipamente tehnice la priza de apă a conductei de utilități și vor
Acum 4 ore
09:40
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # SafeNews
Cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina a determinat Polonia să își mobilizeze miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian. Este pentru prima dată, de la începutul războiului, când Varșovia s-a implicat în conflictul din țara vecină, numind încălcarea spațiului său aerian drept
09:30
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # SafeNews
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. După prăbușirea guvernului premierului François Bayrou, luni seara, Franța pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de tulburări. Pe fondul frustrării provocate de planurile de austeritate,
09:20
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” # SafeNews
Kiev a afirmat miercuri că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul" și va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm", după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune" în spațiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei, transmite AFP. „Putin continuă să intensifice, să
09:00
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene # SafeNews
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezintă, astăzi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, începând cu ora 10:00, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU). Intitulat „De la promisiune la progres", discursul din 10 septembrie este primul de acest fel de la preluarea de către Ursula von der Leyen a celui de-al doilea mandat
08:50
Maia Sandu, la Strasbourg: Discuții cu Alain Berset, Secretarul General al Consiliului Europei, înainte ca Moldova să preia conducerea Comitetului de Miniștri # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în cadrul unei vizite menite să consolideze relațiile bilaterale și să pregătească preluarea de către Chișinău a Președinției Comitetului de Miniștri al organizației europene, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat
08:30
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # SafeNews
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni „Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP. „Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac", a
08:20
VIDEO // Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși # SafeNews
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev. Bărbații au fost răniți în luptă în 2022 și au rămas în spital, identitatea lor fiind ascunsă cu ajutorul personalului medical care i-a protejat de trupele
08:00
Soția fostului prim-ministru al Nepalului a murit după ce protestatarii le-au incendiat casa. # SafeNews
Soția fostului prim-ministru al Nepalului, Jala Nath Khanal, a decedat după ce protestatarii au închis-o în casă și i-au incendiat locuința. Protestele din Nepal au început după ce, pe 5 septembrie, autoritățile au anunțat interzicerea mai multor rețele sociale în țară. Manifestanții nu s-au oprit nici după ce decizia a fost anulată pe 9 septembrie,
07:50
Experții organizației Euro NCAP au supus unui test de coliziune două modele europene de automobile ale companiei Togg, un producător auto turc care a început să construiască mașini abia în 2018. Ambele automobile electrice au obținut un rezultat excelent de cinci stele. De asemenea, specialiștii au efectuat teste de impact pentru alte 16 automobile noi,
07:50
În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, țara noastră va găzdui pentru prima dată în istorie Campionatul European de Judo pentru sportivi sub 23 de ani. Arena principală a competiției va fi complexul modern „Chișinău Arena", unde se vor aduna cei mai buni tineri judocani din Europa, scrie noi.md. La turneu vor participa reprezentanți din peste
07:50
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron # SafeNews
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma
Acum 6 ore
07:40
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a efectuat o vizită în raionul Edineț, unde s-a întâlnit cu angajații și conducerea unei fabrici de prelucrare a fructelor din satul Cupcini. Discuțiile s-au axat pe problemele producătorilor locali, dar și soluțiile formațiunii pentru sprijinirea acestora. Majoritatea angajaților sunt femei harnice, care contribuie zi de zi la bunul
07:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este cea mai dură înfrângere înregistrată vreodată de „tricolori". „Măcelul" de la Oslo a început cu un gol rapid, în minutul 6. Martin Odegaard i-a trimis o pasă în careu lui Erling Haaland, iar
07:30
Belarus, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei, a denunţat marţi decizia Republicii Cehe de a expulza unul dintre diplomaţii săi, calificând-o drept nefondată şi neprietenoasă. Decizia autorităţilor de la Praga a fost luată în urma descoperirii unei reţele de spionaj, un caz cu ramificaţii şi în România, relatează Reuters. „Belarusul condamnă ferm decizia
07:20
Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul atacului rus asupra Ucrainei # SafeNews
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei. Acțiunea ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite The Guardian. „O operațiune este în desfășurare legată de încălcarea repetată a spațiului aerian polonez", a scris Tusk pe X miercuri dimineață. „Armata
07:20
Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marţi, relatează POLITICO. „El (Putin) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump,
07:10
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în repetate rânduri cu o operațiune militară în Chicago. Acum a trecut la fapte și a început operațiunea Midway Blitz. Potrivit declarației Casei Albe, operațiunea este îndreptată împotriva „infractorilor străini ilegali adunați în Chicago". Detaliile exacte ale acțiunii nu au fost încă dezvăluite. Anterior, Donald Trump a publicat un
07:00
În Republica Moldova va fi modificat codul pașaportului cetățeanului: „PA" va fi înloc
06:50
Finlanda și Polonia susțin consolidarea politicii de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei # SafeNews
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și șeful statului polonez, Karol Nawrocki, au pledat marți, 9 septembrie, la Helsinki, pentru consolidarea politicii de descurajare și apărare a statelor membre NATO în fața amenințării ruse și s-au exprimat în favoarea întăririi sancțiunilor impuse Moscovei de Europa și Statele Unite. ‘Este fundamental să întărim capacitatea de descurajare și apărare […] Articolul Finlanda și Polonia susțin consolidarea politicii de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei apare prima dată în SafeNews.
06:40
Strasbourg // Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE și apărarea democrației, discutate de Maia Sandu cu oficiali UE # SafeNews
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut mai multe întrevederi la Strasbourg, cu ocazia vizitei în Parlamentul European. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a purtat discuții cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupurilor politice europene: […] Articolul Strasbourg // Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE și apărarea democrației, discutate de Maia Sandu cu oficiali UE apare prima dată în SafeNews.
06:30
Zinaida Popa, președintele fracțiunii PAS din CMC, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” # SafeNews
Zinaida Popa, preşedintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău și actual director interimar al „Moldexpo”, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director general al Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP),Popa a acumulat un punctaj final de 8,98 din 10, fiind declarată învingătoare a concursului. Concursul […] Articolul Zinaida Popa, președintele fracțiunii PAS din CMC, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule din cauza unor probleme la camera retrovizoare # SafeNews
Producătorul american de automobile Ford a demarat marți o operațiune de rechemare în service pentru 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recenta acțiune dintr-o serie de rechemări în service din același motiv, transmite Agerpres cu referiere la Reuters. Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln […] Articolul Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule din cauza unor probleme la camera retrovizoare apare prima dată în SafeNews.
06:10
Franța se pregătește pentru proteste din cauza nemulțumirii față de Emmanuel Macron și a Guvernului care a picat # SafeNews
Franța se pregătește pentru greve și proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mișcări sub sloganul „Blocăm totul”, pe fondul nemulțumirii generalizate față de președintele Emmanuel Macron și față de guvernul său care a demisionat după ce premierul Francois Bayrou a pierdut luni în parlament votul de încredere pe care-l ceruse pentru un nepopular plan […] Articolul Franța se pregătește pentru proteste din cauza nemulțumirii față de Emmanuel Macron și a Guvernului care a picat apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:10
Expert: Sancțiunile internaționale și naționale „nu au relevanță” pentru dreptul de a candida la alegeri (opinie) # SafeNews
Analistul politic Cornel Ciurea susține că includerea unor persoane pe liste de sancțiuni – internaționale sau naționale – nu are relevanță juridică în ceea ce privește participarea lor la alegeri. Poziția este formulată într-un editorial în care autorul critică „confuzia” apărută în spațiul public între persoanele sancționate și cele „asociate” cu acestea. „În ultimele zile, […] Articolul Expert: Sancțiunile internaționale și naționale „nu au relevanță” pentru dreptul de a candida la alegeri (opinie) apare prima dată în SafeNews.
16:50
Explozii puternice la Doha, fum se ridică deasupra capitalei Qatarului. Atac fără precedent al Israelului # SafeNews
Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, au declarat martori pentru agenția Reuters, o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare surprinzând una dintre ele. Barak Ravid, unul dintre corespondenții publicației americane Axios, a spus, citând surse israeliene că exploziile din Doha sunt rezultatul unor tentative de asasinat împotriva unor […] Articolul Explozii puternice la Doha, fum se ridică deasupra capitalei Qatarului. Atac fără precedent al Israelului apare prima dată în SafeNews.
16:30
UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament # SafeNews
Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, o lege prin care țările UE vor fi obligate să reducă risipa alimentară și deșeurile textile generate de fast fashion. Statele membre trebuie să atingă până în 2030 ținte stricte: cu 10% mai puține pierderi la producția de alimente și cu 30% mai puțină risipă la nivel […] Articolul UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament apare prima dată în SafeNews.
16:00
Dorin Recean a discutat cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a UE despre sprijinul european și parcursul european al R. Moldova # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere oficială cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe cooperarea bilaterală și pe impactul proiectelor sprijinite de UE în dezvoltarea țării. Premierul a evidențiat contribuția esențială a Uniunii Europene la modernizarea infrastructurii, întărirea securității energetice și creșterea nivelului de trai al […] Articolul Dorin Recean a discutat cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a UE despre sprijinul european și parcursul european al R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
15:50
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 9 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Pană uriașă de curent în Berlin. Poliția suspectează că în spatele accidentului se află „o mână criminală” # SafeNews
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliţia locală, care nu exclude o incendiere cu ‘motivaţie politică’, transmite Agerpres. Incendiul a survenit în cursul nopţii, în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat o purtătoare […] Articolul Pană uriașă de curent în Berlin. Poliția suspectează că în spatele accidentului se află „o mână criminală” apare prima dată în SafeNews.
15:40
Un atac cu drone ucrainene a vizat în noaptea de luni spre marți, 9 septembrie, orașul Soci, unde se afla și președintele rus Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția TASS că programul liderului rus nu a fost afectat. Oficialii de la Kremlin au confirmat că Putin se afla […] Articolul Vladimir Putin era în Soci când Ucraina a bombardat orașul. Reacția Kremlinului apare prima dată în SafeNews.
15:30
Prins în timp ce ridica 1,5 kg de marijuana dintr-un ascunziș: un tânăr din Chișinău, membru al unei grupări infracționale, arestat pentru trafic de droguri # SafeNews
Un bărbat de 27 de ani, originar din Chișinău, a fost reținut în flagrant de polițiștii antidrog după ce a ridicat dintr-un ascunziș o sacoșă ce conținea 1,5 kilograme de marijuana, porționată și pregătită pentru distribuție. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au mai descoperit 1,5 kg de droguri ambalate în doze […] Articolul Prins în timp ce ridica 1,5 kg de marijuana dintr-un ascunziș: un tânăr din Chișinău, membru al unei grupări infracționale, arestat pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
15:20
Fostă directoare unui centru de plasament din Chișinău, condamnată la 7 ani de închisoare pentru delapidare de fonduri și fals în acte publice # SafeNews
O fostă directoare a unui centru de plasament de tip familial din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru infracțiuni de delapidare a averii străine și fals în acte publice. Potrivit sentinței, femeia a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru delapidare, dintre care […] Articolul Fostă directoare unui centru de plasament din Chișinău, condamnată la 7 ani de închisoare pentru delapidare de fonduri și fals în acte publice apare prima dată în SafeNews.
15:20
Un candidat la funcția de deputat de pe listele PL, reținut în Grigoriopol de separatiștii transnistreni # SafeNews
Candidatul la funcția de deputat pe listele Partidului Liberal, Vladimir Meleca, a fost reținut în această dimineață de structurile separatiste din regiunea transnistreană. Despre acest lucru au anunțat reprezentanții formațiunii, scrie deschide.md. Conform datelor prezentate, Meleca a fost reținut în jurul orei 06:00 în satul Krasnogorsk din Grigoriopol. „Reținerea a fost efectuată de către 4 […] Articolul Un candidat la funcția de deputat de pe listele PL, reținut în Grigoriopol de separatiștii transnistreni apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO // Alexandr Usatîi: „Cu toții suntem moldoveni, avem o singură casă și un singur viitor” # SafeNews
Indiferent de etnie sau limbă vorbită, toți cetățenii Republicii Moldova au un destin comun. Este declarația facută de către reprezentantul Partidului Moldova Mare, Alexandr Usatîi, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Mai mult, acesta a subliniat că partidul său promovează un model de coeziune și respect reciproc. „Ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari, […] Articolul VIDEO // Alexandr Usatîi: „Cu toții suntem moldoveni, avem o singură casă și un singur viitor” apare prima dată în SafeNews.
14:50
FOTO // Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # SafeNews
Partidul „Respect Moldova” va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate și grijă, având acces egal la servicii medicale de calitate și tratamente moderne. Angajamentul a fost anunțat de președintele formațiunii, Marian Lupu, în cadrul unei vizite efectuate la Spitalul Raional Criuleni, împreună cu vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”, […] Articolul FOTO // Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” apare prima dată în SafeNews.
14:50
VIDEO // Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, aeroportul a fost închis. Clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari # SafeNews
Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, și-a dat demisia marți, în timp ce manifestanții anticorupție au sfidat o interdicție de circulație pe termen nelimitat și s-au ciocnit cu poliția, la o zi după ce 19 persoane au murit în proteste violente declanșate de o interdicție asupra rețelelor sociale, transmite agenția Reuters. Guvernul lui Oli a ridicat interdicția […] Articolul VIDEO // Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, aeroportul a fost închis. Clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari apare prima dată în SafeNews.
14:40
Maia Sandu, în Parlamentul European: „Moldova luptă pentru democrație, nu doar pentru ea, ci pentru toată Europa. Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid de o amploare nemaivăzută” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs solemn în fața Parlamentului European, în care a avertizat asupra intensificării atacurilor hibride rusești și a făcut apel la solidaritate europeană în apărarea democrației. Vorbind în ajunul alegerilor parlamentare cruciale din Moldova, șefa statului a subliniat că „stabilitatea noastră este stabilitatea dumneavoastră. Pacea noastră este […] Articolul Maia Sandu, în Parlamentul European: „Moldova luptă pentru democrație, nu doar pentru ea, ci pentru toată Europa. Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid de o amploare nemaivăzută” apare prima dată în SafeNews.
