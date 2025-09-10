Guvernul a aprobat crearea unui nou sistem digital pentru controlul produselor cu potențial militar

14:40

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs solemn în fața Parlamentului European, în care a avertizat asupra intensificării atacurilor hibride rusești și a făcut apel la solidaritate europeană în apărarea democrației. Vorbind în ajunul alegerilor parlamentare cruciale din Moldova, șefa statului a subliniat că „stabilitatea noastră este stabilitatea dumneavoastră. Pacea noastră este […] Articolul Maia Sandu, în Parlamentul European: „Moldova luptă pentru democrație, nu doar pentru ea, ci pentru toată Europa. Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid de o amploare nemaivăzută” apare prima dată în SafeNews.