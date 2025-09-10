UE va lansa o misiune de supraveghere a flancului estic. Ursula von der Leyen anunță construirea unui „zid de drone”
SafeNews, 10 septembrie 2025 14:30
Liderii europeni au promis o apărare mai puternică la frontieră, anunțând planuri de a lansa o misiune de „supraveghere a flancului estic" și de a construi un „zid de drone" pentru a proteja spațiul aerian al UE. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat noi planuri de consolidare a securității UE. „Trebuie să […]
Acum 30 minute
14:30
Noi reguli pentru protejarea apei potabile: Materialele care intră în contact direct cu apa vor fi testate sanitar # SafeNews
Pentru prima dată, materialele și substanțele care vin în contact direct cu apa potabilă vor fi supuse unui control sanitar riguros, în baza unui nou regulament aprobat de Guvern. Măsura vine ca răspuns la lipsa unui cadru clar de reglementare în acest domeniu, care până acum a reprezentat un potențial risc pentru siguranța apei consumate […]
14:30
Acum o oră
14:00
Şapte drone şi resturi ale unei rachete, de origine neidentificată, au fost găsite până acum în Polonia după intruziunea din spaţiul aerian din cursul nopţii, a anunţat miercuri purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, Karolina Galecka, relateză The Guardian. În cadrul aceluiaşi briefing de presă, purtătorul de cuvânt al Comandamentului operaţional al forţelor […]
Acum 2 ore
13:50
Moldova va avea un Centru Național de Management al Crizelor: Guvernul dă undă verde unei noi structuri pentru situații de urgență # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a decis înființarea Centrului Național de Management al Crizelor, o instituție nouă care va coordona intervențiile și măsurile de prevenire în fața unor riscuri majore precum dezastrele naturale, amenințările cibernetice sau urgențele sanitare. Structura va avea responsabilitatea de a gestiona eficient situațiile critice printr-un sistem permanent de monitorizare și reacție. Activitatea sa […]
13:30
Drone ostile doborâte în Polonia. Liderii europeni îşi exprimă solidaritatea. Ursula von der Leyen: „Europa îşi va apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul său" # SafeNews
Mai mulţi lideri europeni şi-au exprimat solidaritatea cu Polonia după ce dronele ruseşti au încălcat peste noapte spaţiul aerian al Poloniei. În discursul său despre starea Uniunii, ţinut miercuri în Parlamentul European, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a răspuns, de asemenea, la incidentul petrecut în Polonia în cursul nopţii, relatează The Guardian şi […]
13:00
Un diplomat al Ambasadei Belarus la Chișinău, declarat persona non grata de autoritățile moldovene # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat miercuri, 10 septembrie, că un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul țării. Diplomatul vizat urmează să părăsească teritoriul Republicii Moldova într-un termen restrâns, conform procedurilor diplomatice. Autoritățile moldovene nu au oferit detalii oficiale privind motivele care au stat […]
Acum 4 ore
12:50
Doi conducători auto au fost depistați de polițiștii din Ialoveni în timp ce se aflau la volan în stare de ebrietate și fără permis de conducere, punând în pericol siguranța rutieră. Cazurile au avut loc în două localități diferite ale raionului. Primul incident s-a produs în localitatea Țipala, unde un autoturism Seat a atras atenția […]
12:40
VIDEO // Diaspora își face vocea auzită: AUR din Republica Moldova lansează campania "Diaspora susține AUR" # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a lansat campania „Diaspora susține AUR", prin care basarabenii stabiliți în străinătate își fac auzită vocea prin mesaje video publice. Potrivit unui comunicat emis presei, primul mesaj a venit de la Nicolae Mîrleanu, originar din Republica Moldova și stabilit la Frankfurt, Germania. Acesta a subliniat că […]
12:40
Varșovia a cerut oficial activarea articolului 4 al Tratatului NATO, după intrarea dronelor rusești în Polonia. Ce prevede acesta # SafeNews
NATO a anunțat că este în strânsă legătură cu Polonia și cu alți aliați în legătură cu dronele care au intrat în spațiul aerian polonez, scrie Reuters. Premierul Donald Tusk a anunțat, miercuri, că Polonia va invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând o consultare formală în cadrul alianței, o măsură convenită între el și […]
12:30
VIDEO // Rețea de traficanți de droguri, destructurată în nordul țării. Percheziții în mai multe locații din orașul Drochia și satul Visoca # SafeNews
O grupare implicată în distribuirea de droguri a fost destructurată de polițiștii și procurorii din nordul țării, în urma mai multor percheziții efectuate în Drochia, Visoca și Chișinău. În cadrul operațiunii au fost ridicate droguri pregătite pentru vânzare, bani în numerar, aparatură de cântărire și telefoane mobile, iar un tânăr de 17 ani a fost […]
12:20
Accident suspect: Duba jandarmeriei care îl trasporta pe Alexandru Balan, fost adjunct la SIS, acuzat de trădare în România, spulberată de un TIR # SafeNews
O misiune de maximă securitate, care a vizat transportul la București al lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, s-a încheiat cu un incident rutier grav, potrivit „Obiectiv de Arges". Echipajul de jandarmi însărcinat cu escorta a fost implicat într-o coliziune cu un TIR, pe drumul de […]
12:00
Un judecător de la CSJ scapă de sancțiuni după ce a fost prins că lucrează pământul armatei # SafeNews
Colegiul disciplinar al Consiliului Superior al Magistraturii (CSJ) a încetat examinarea cauzei pe numele judecătorului Ghenadie Eremciuc transferat temporar de la Judecătoria Bălți la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). El a fost acuzat, în urma unei sesizări depuse de membrul CSM, Ion Guzun, că ar lucra neautorizat peste 12 hectare amplasate într-o localitate din raionul […]
11:50
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei # SafeNews
Mai multe drone folosite de către Federația Rusă, miercuri, pentru a ataca Ucraina, au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de către forțele militare aliate staționate în această țară. Atacul Rusiei a fost condamnat de către autoritățile de la Varșovia și aliații europeni. Moscova, prin vocea ambasadorului său din Varșovia, a […]
11:40
Dorin Recean: „Restanțele salariale de la „Calea Ferată din Moldova", reduse de la opt la patru luni" # SafeNews
Restanțele salariale acumulate de cei aproximativ 5.000 de angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) au fost reduse semnificativ, de la opt luni la patru luni. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul ședinței Guvernului din 10 septembrie. Potrivit acestuia, există un plan bine stabilit pentru achitarea integrală a […]
11:30
VIDEO // Fabrică clandestină de țigări descoperită la 5 km de vama Leușeni–Albița, un suspect reținut # SafeNews
Un bărbat de 40 de ani, cetățean al Rusiei și Armeniei, a fost reținut după ce procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au descoperit o fabrică ilegală de țigări situată la aproximativ 5 km de postul vamal Leușeni–Albița. În urma perchezițiilor efectuate atât la fața locului, cât și în alte locații din afara capitalei, […]
11:20
Guvernul a aprobat crearea unui nou sistem digital pentru controlul produselor cu potențial militar # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova a dat undă verde de crearea unui nou sistem informatic care va moderniza și digitaliza procesul de autorizare pentru circulația mărfurilor cu utilizare strategică. Platforma va permite companiilor să depună online cererile necesare pentru importul, exportul sau tranzitul bunurilor sensibile, reducând semnificativ timpul de procesare și interacțiunea birocratică. Prin această inițiativă, autoritățile […]
Acum 6 ore
10:50
Copil de 2 ani, abandonat în portbagajul maşinii de părinţii care voiau să ia masa în oraş # SafeNews
Un copil de doar 2 ani a fost salvat de polițiști după ce a fost găsit închis în portbagajul unei mașini parcate în Viena. Părinții ar fi vrut doar să ia masa la restaurant și l-au lăsat pe micuț singur în mașină. Poliția a spart geamul autoturismului pentru a-l elibera, iar acum cazul este în […]
10:40
Directorul ELCEN din România acuzat de luare de mită de la fratele unui cetățean moldovean cu afaceri în Rusia # SafeNews
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar pentru o durată de 60 de zile. Acesta este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită, potrivit Digi24.ro. Aceeași măsură a fost luată și față de directorul comercial al ELCEN, Cristian Zamfiroi, pentru două infracțiuni de complicitate la luare de […]
10:30
VIDEO // Protest matinal la IGP: Activiștii „Inima Moldovei" cer demisia șefului Viorel Cernăuțeanu # SafeNews
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei" au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP) și au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu. Ei consideră că acesta trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta „Inima Moldovei". Potrivit liderului partidului, Irina Vlah, sub conducerea […]
10:20
Guvernul oferă sprijin fermierilor afectați de vremea nefavorabilă, alocând 100 de milioane de lei pentru agricultură și fonduri suplimentare pentru reparații locale # SafeNews
În urma ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, Guvernul Republicii Moldova a alocat o sumă de 100 de milioane de lei pentru Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Fondurile vor fi folosite pentru a compensa agricultorii care au avut de suferit din cauza condițiilor meteo dificile din primăvara și vara acestui an, a anunțat premierul Dorin Recean. […]
10:20
FOTO // Tensiunile escaladează: o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială în Polonia, potrivit presei locale # SafeNews
O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, potrivit presei locale. Polsat News relatează că acoperișul clădirii și parcarea
10:10
Cadavrele a doi bărbați au fost găsite într-o încăpere auxiliară a unei ferme. Descoperirea macabră a avut loc ieri, în jurul orei 09:45, în localitatea Bardar din raionul Ialoveni. Victimele s-au dovedit a fi doi bărbați cu vârste de 22 de ani și respectiv 43 de ani. Aceștia au decedat în timp ce curățau un […] Articolul Doi bărbați din Ialoveni, uciși de gazele dintr-un butoi cu bălegar apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un bărbat a alertat poliția, după ce a dat peste cadavrul fratelui său. Descoperirea macabră a fost înregistrată în după-amiaza zilei de ieri, în jurul orei 14:15, în localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, transmite SafeNews.md cu referire la PulsMedia.MD. Dânsul a mers în ospeție la fratele său, un bărbat în vârstă de 47 de ani, […] Articolul Un bărbat și-a găsit fratele spânzurat, la Rîșcani apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE // Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii # SafeNews
Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii Articolul LIVE // Discursul Președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European privind Starea Uniunii apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 Articolul LIVE // Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
Restricții de circulație la PTF Costești–Stânca în zilele de 11 și 12 septembrie din cauza unor lucrări la baraj # SafeNews
În zilele de 11 și 12 septembrie 2025, traficul rutier prin Punctul de Trecere a Frontierei Costești–Stânca va fi afectat temporar ca urmare a unor lucrări de infrastructură ce vor avea loc pe barajul hidrotehnic din zonă. Potrivit autorităților, intervențiile vizează instalarea unor echipamente tehnice la priza de apă a conductei de utilități și vor […] Articolul Restricții de circulație la PTF Costești–Stânca în zilele de 11 și 12 septembrie din cauza unor lucrări la baraj apare prima dată în SafeNews.
09:40
Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei # SafeNews
Cel mai nou atac al Rusiei în Ucraina a determinat Polonia să își mobilizeze miercuri propriile sisteme de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone în spațiul său aerian. Este pentru prima dată, de la începutul războiului, când Varșovia s-a implicat în conflictul din țara vecină, numind încălcarea spațiului său aerian drept […] Articolul Rusia testează „intenționat” NATO. Generalul care a condus armata americană din Europa, avertisment după decizia în premieră a Poloniei apare prima dată în SafeNews.
09:30
„Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați # SafeNews
Deși președintele francez Emmanuel Macron nu a întârziat să numească un nou prim-ministru, demonstrațiile de miercuri marchează începutul unui sezon prelungit de tulburări și nemulțumiri profunde în Franța. După prăbușirea guvernului premierului François Bayrou, luni seară, Franța pare să se îndrepte spre o nouă perioadă de tulburări. Pe fondul frustrării provocate de planurile de austeritate, […] Articolul „Blocați totul”: Franța se pregătește de proteste de amploare, peste 80.000 de polițiști mobilizați apare prima dată în SafeNews.
09:20
Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” # SafeNews
Kiev a afirmat miercuri că Vladimir Putin nu încetează „să testeze Occidentul” și va continua să o facă atâta timp cât nu se va confrunta cu „niciun răspuns ferm”, după ce Polonia a denunțat un „act de agresiune” în spațiul său aerian în timpul unui atac rus nocturn împotriva Ucrainei, transmite AFP. „Putin continuă să intensifice, să […] Articolul Prima reacție de la Kiev după ce armata poloneză a doborât drone rusești. „Vor zbura și mai departe în Europa” apare prima dată în SafeNews.
09:00
„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene # SafeNews
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezintă, astăzi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, începând cu ora 10:00, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU). Intitulat „De la promisiune la progres”, discursul din 10 septembrie este primul de acest fel de la preluarea de către Ursula von der Leyen a celui de-al doilea mandat […] Articolul „De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
08:50
Maia Sandu, la Strasbourg: Discuții cu Alain Berset, Secretarul General al Consiliului Europei, înainte ca Moldova să preia conducerea Comitetului de Miniștri # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit la Strasbourg cu Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset, în cadrul unei vizite menite să consolideze relațiile bilaterale și să pregătească preluarea de către Chișinău a Președinției Comitetului de Miniștri al organizației europene, în perioada noiembrie 2025 – mai 2026. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au concentrat […] Articolul Maia Sandu, la Strasbourg: Discuții cu Alain Berset, Secretarul General al Consiliului Europei, înainte ca Moldova să preia conducerea Comitetului de Miniștri apare prima dată în SafeNews.
08:30
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # SafeNews
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni „Ghost Shark”, în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP. „Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac”, a […] Articolul Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice apare prima dată în SafeNews.
08:20
VIDEO // Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși # SafeNews
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev. Bărbații au fost răniți în luptă în 2022 și au rămas în spital, identitatea lor fiind ascunsă cu ajutorul personalului medical care i-a protejat de trupele […] Articolul VIDEO // Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși apare prima dată în SafeNews.
08:00
Soția fostului prim-ministru al Nepalului a murit după ce protestatarii le-au incendiat casa. # SafeNews
Soția fostului prim-ministru al Nepalului, Jala Nath Khanal, a decedat după ce protestatarii au închis-o în casă și i-au incendiat locuința. Protestele din Nepal au început după ce, pe 5 septembrie, autoritățile au anunțat interzicerea mai multor rețele sociale în țară. Manifestanții nu s-au oprit nici după ce decizia a fost anulată pe 9 septembrie, […] Articolul Soția fostului prim-ministru al Nepalului a murit după ce protestatarii le-au incendiat casa. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Experții organizației Euro NCAP au supus unui test de coliziune două modele europene de automobile ale companiei Togg, un producător auto turc care a început să construiască mașini abia în 2018. Ambele automobile electrice au obținut un rezultat excelent de cinci stele. De asemenea, specialiștii au efectuat teste de impact pentru alte 16 automobile noi, […] Articolul Studiu: Mașinile turcești și chinezești, mai sigure decât cele europene apare prima dată în SafeNews.
07:50
În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, țara noastră va găzdui pentru prima dată în istorie Campionatul European de Judo pentru sportivi sub 23 de ani. Arena principală a competiției va fi complexul modern „Chișinău Arena”, unde se vor aduna cei mai buni tineri judocani din Europa, scrie noi.md. La turneu vor participa reprezentanți din peste […] Articolul Moldova va găzdui Campionatul European de Judo. apare prima dată în SafeNews.
07:50
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron # SafeNews
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma […] Articolul Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron apare prima dată în SafeNews.
07:40
Președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, a efectuat o vizită în raionul Edineț, unde s-a întâlnit cu angajații și conducerea unei fabrici de prelucrare a fructelor din satul Cupcini. Discuțiile s-au axat pe problemele producătorilor locali, dar și soluțiile formațiunii pentru sprijinirea acestora. Majoritatea angajaților sunt femei harnice, care contribuie zi de zi la bunul […] Articolul FOTO // Marian Lupu: „Știm cum să susținem producătorii locali” apare prima dată în SafeNews.
07:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este cea mai dură înfrângere înregistrată vreodată de „tricolori”. „Măcelul” de la Oslo a început cu un gol rapid, în minutul 6. Martin Odegaard i-a trimis o pasă în careu lui Erling Haaland, iar […] Articolul Antirecord: Naționala Moldovei a fost zdrobită de reprezentativa Norvegiei apare prima dată în SafeNews.
07:30
Belarus, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei, a denunţat marţi decizia Republicii Cehe de a expulza unul dintre diplomaţii săi, calificând-o drept nefondată şi neprietenoasă. Decizia autorităţilor de la Praga a fost luată în urma descoperirii unei reţele de spionaj, un caz cu ramificaţii şi în România, relatează Reuters. „Belarusul condamnă ferm decizia […] Articolul Belarusul protestează faţă de expulzarea diplomatului său din Cehia apare prima dată în SafeNews.
07:20
Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul atacului rus asupra Ucrainei # SafeNews
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei. Acțiunea ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite The Guardian. „O operațiune este în desfășurare legată de încălcarea repetată a spațiului aerian polonez”, a scris Tusk pe X miercuri dimineață. „Armata […] Articolul Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul atacului rus asupra Ucrainei apare prima dată în SafeNews.
07:20
Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marţi, relatează POLITICO. „El (Putin) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump, […] Articolul Zelenski: Putin i-a spus lui Trump că Donbasul va cădea în „3-4 luni” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în repetate rânduri cu o operațiune militară în Chicago. Acum a trecut la fapte și a început operațiunea Midway Blitz. Potrivit declarației Casei Albe, operațiunea este îndreptată împotriva „infractorilor străini ilegali adunați în Chicago”. Detaliile exacte ale acțiunii nu au fost încă dezvăluite. Anterior, Donald Trump a publicat un […] Articolul Donald Trump începe o operațiune blitz anti-imigranți în Chicago apare prima dată în SafeNews.
07:00
În Republica Moldova va fi modificat codul pașaportului cetățeanului: „PA” va fi înlocuit cu „PP”. Modificarea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Potrivit unui proiect al Guvernului, mai multe documente vor suferi această modificare, însă fiecare va avea coduri specifice. Totodată, Guvernul urmează să aprobe și modelul cărții de rezidență – noul model […] Articolul Pașapoartele vor avea coduri noi. Ce trebuie să știe cetățenii apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
06:50
Finlanda și Polonia susțin consolidarea politicii de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei # SafeNews
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și șeful statului polonez, Karol Nawrocki, au pledat marți, 9 septembrie, la Helsinki, pentru consolidarea politicii de descurajare și apărare a statelor membre NATO în fața amenințării ruse și s-au exprimat în favoarea întăririi sancțiunilor impuse Moscovei de Europa și Statele Unite. ‘Este fundamental să întărim capacitatea de descurajare și apărare […] Articolul Finlanda și Polonia susțin consolidarea politicii de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei apare prima dată în SafeNews.
06:40
Strasbourg // Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE și apărarea democrației, discutate de Maia Sandu cu oficiali UE # SafeNews
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut mai multe întrevederi la Strasbourg, cu ocazia vizitei în Parlamentul European. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a purtat discuții cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupurilor politice europene: […] Articolul Strasbourg // Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE și apărarea democrației, discutate de Maia Sandu cu oficiali UE apare prima dată în SafeNews.
06:30
Zinaida Popa, președintele fracțiunii PAS din CMC, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” # SafeNews
Zinaida Popa, preşedintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău și actual director interimar al „Moldexpo”, a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director general al Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo” S.A. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP),Popa a acumulat un punctaj final de 8,98 din 10, fiind declarată învingătoare a concursului. Concursul […] Articolul Zinaida Popa, președintele fracțiunii PAS din CMC, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule din cauza unor probleme la camera retrovizoare # SafeNews
Producătorul american de automobile Ford a demarat marți o operațiune de rechemare în service pentru 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recenta acțiune dintr-o serie de rechemări în service din același motiv, transmite Agerpres cu referiere la Reuters. Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln […] Articolul Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule din cauza unor probleme la camera retrovizoare apare prima dată în SafeNews.
06:10
Franța se pregătește pentru proteste din cauza nemulțumirii față de Emmanuel Macron și a Guvernului care a picat # SafeNews
Franța se pregătește pentru greve și proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mișcări sub sloganul „Blocăm totul”, pe fondul nemulțumirii generalizate față de președintele Emmanuel Macron și față de guvernul său care a demisionat după ce premierul Francois Bayrou a pierdut luni în parlament votul de încredere pe care-l ceruse pentru un nepopular plan […] Articolul Franța se pregătește pentru proteste din cauza nemulțumirii față de Emmanuel Macron și a Guvernului care a picat apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:10
Expert: Sancțiunile internaționale și naționale „nu au relevanță” pentru dreptul de a candida la alegeri (opinie) # SafeNews
Analistul politic Cornel Ciurea susține că includerea unor persoane pe liste de sancțiuni – internaționale sau naționale – nu are relevanță juridică în ceea ce privește participarea lor la alegeri. Poziția este formulată într-un editorial în care autorul critică „confuzia” apărută în spațiul public între persoanele sancționate și cele „asociate” cu acestea. „În ultimele zile, […] Articolul Expert: Sancțiunile internaționale și naționale „nu au relevanță” pentru dreptul de a candida la alegeri (opinie) apare prima dată în SafeNews.
