VIDEO // Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși

Cehia nu ar avea parte de un tratament „preferențial" din partea Rusiei, în cazul unui conflict, avertizează Michal Koudelka, șeful serviciului de informații ceh, informează Politico. Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia, la fel cum face în Ucraina, a declarat acesta. Vorbind la o conferință despre securitatea internă și reziliența statului în Camera Deputaților