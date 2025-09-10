VIDEO // Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși
SafeNews, 10 septembrie 2025 08:20
Patru soldați ucraineni care au petrecut trei ani ascunși într-un spital situat în teritoriul ocupat de Rusia au fost salvați într-o misiune îndrăzneață efectuată de forțele speciale din Kiev. Bărbații au fost răniți în luptă în 2022 și au rămas în spital, identitatea lor fiind ascunsă cu ajutorul personalului medical care i-a protejat de trupele
Acum 10 minute
08:30
Proiectul „Ghost Shark”. Australia investește masiv într-o flotă de drone de atac subacvatice # SafeNews
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni „Ghost Shark", în cadrul unui program care costă peste 1 miliard de dolari (941 de milioane de euro), a anunţat miercuri guvernul de la Canberra, citat de AFP. „Acest echipament va permite efectuarea de misiuni de informaţii, supraveghere, recunoaştere şi atac", a
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Soția fostului prim-ministru al Nepalului a murit după ce protestatarii le-au incendiat casa. # SafeNews
Soția fostului prim-ministru al Nepalului, Jala Nath Khanal, a decedat după ce protestatarii au închis-o în casă și i-au incendiat locuința. Protestele din Nepal au început după ce, pe 5 septembrie, autoritățile au anunțat interzicerea mai multor rețele sociale în țară. Manifestanții nu s-au oprit nici după ce decizia a fost anulată pe 9 septembrie,
07:50
Experții organizației Euro NCAP au supus unui test de coliziune două modele europene de automobile ale companiei Togg, un producător auto turc care a început să construiască mașini abia în 2018. Ambele automobile electrice au obținut un rezultat excelent de cinci stele. De asemenea, specialiștii au efectuat teste de impact pentru alte 16 automobile noi,
07:50
În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie, țara noastră va găzdui pentru prima dată în istorie Campionatul European de Judo pentru sportivi sub 23 de ani. Arena principală a competiției va fi complexul modern „Chișinău Arena", unde se vor aduna cei mai buni tineri judocani din Europa, scrie noi.md. La turneu vor participa reprezentanți din peste
07:50
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron # SafeNews
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi care provine din partidul prezidenţial de centru-dreapta Renaissance, deşi anterior a fost un conservator, a fost numit marţi seara de preşedintele Emmanuel Macron în funcţia de prim-ministru, în locul lui Francois Bayrou, care a demisionat în urma
07:40
Președintele Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a efectuat o vizită în raionul Edineț, unde s-a întâlnit cu angajații și conducerea unei fabrici de prelucrare a fructelor din satul Cupcini. Discuțiile s-au axat pe problemele producătorilor locali, dar și soluțiile formațiunii pentru sprijinirea acestora. Majoritatea angajaților sunt femei harnice, care contribuie zi de zi la bunul
Acum 2 ore
07:30
Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a fost învinsă cu 1-11 de reprezentativa Norvegiei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Este cea mai dură înfrângere înregistrată vreodată de „tricolori". „Măcelul" de la Oslo a început cu un gol rapid, în minutul 6. Martin Odegaard i-a trimis o pasă în careu lui Erling Haaland, iar
07:30
Belarus, unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai Rusiei, a denunţat marţi decizia Republicii Cehe de a expulza unul dintre diplomaţii săi, calificând-o drept nefondată şi neprietenoasă. Decizia autorităţilor de la Praga a fost luată în urma descoperirii unei reţele de spionaj, un caz cu ramificaţii şi în România, relatează Reuters. „Belarusul condamnă ferm decizia
07:20
Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul atacului rus asupra Ucrainei # SafeNews
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei. Acțiunea ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite The Guardian. „O operațiune este în desfășurare legată de încălcarea repetată a spațiului aerian polonez", a scris Tusk pe X miercuri dimineață. „Armata
07:20
Vladimir Putin le-a spus lui Donald Trump şi trimisului special al SUA în Ucraina, Steve Witkoff, că intenţionează să ocupe regiunea Donbas din estul Ucrainei în câteva luni, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu publicat marţi, relatează POLITICO. „El (Putin) spune că în trei-patru luni, asta le-a spus americanilor, Casei Albe şi reprezentantului preşedintelui Trump,
07:10
Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat în repetate rânduri cu o operațiune militară în Chicago. Acum a trecut la fapte și a început operațiunea Midway Blitz. Potrivit declarației Casei Albe, operațiunea este îndreptată împotriva „infractorilor străini ilegali adunați în Chicago". Detaliile exacte ale acțiunii nu au fost încă dezvăluite. Anterior, Donald Trump a publicat un
07:00
În Republica Moldova va fi modificat codul pașaportului cetățeanului: „PA" va fi înlocuit cu „PP". Modificarea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Potrivit unui proiect al Guvernului, mai multe documente vor suferi această modificare, însă fiecare va avea coduri specifice. Totodată, Guvernul urmează să aprobe și modelul cărții de rezidență – noul model
06:50
Finlanda și Polonia susțin consolidarea politicii de descurajare și apărare a NATO în fața Rusiei # SafeNews
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și șeful statului polonez, Karol Nawrocki, au pledat marți, 9 septembrie, la Helsinki, pentru consolidarea politicii de descurajare și apărare a statelor membre NATO în fața amenințării ruse și s-au exprimat în favoarea întăririi sancțiunilor impuse Moscovei de Europa și Statele Unite. 'Este fundamental să întărim capacitatea de descurajare și apărare
06:40
Strasbourg // Sprijinul pentru aderarea R. Moldova la UE și apărarea democrației, discutate de Maia Sandu cu oficiali UE # SafeNews
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a avut mai multe întrevederi la Strasbourg, cu ocazia vizitei în Parlamentul European. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, șeful statului a purtat discuții cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupurilor politice europene:
Acum 4 ore
06:30
Zinaida Popa, președintele fracțiunii PAS din CMC, a câştigat concursul pentru funcţia de director al „Moldexpo” # SafeNews
Zinaida Popa, preşedintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din cadrul Consiliului Municipal Chișinău și actual director interimar al „Moldexpo", a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de director general al Centrului Internațional de Expoziții „Moldexpo" S.A. Potrivit Agenției Proprietății Publice (APP),Popa a acumulat un punctaj final de 8,98 din 10, fiind declarată învingătoare a concursului. Concursul
06:20
Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule din cauza unor probleme la camera retrovizoare # SafeNews
Producătorul american de automobile Ford a demarat marți o operațiune de rechemare în service pentru 1,9 milioane de vehicule vândute la nivel mondial, din cauza unor probleme la camera retrovizoare, aceasta fiind cea mai recenta acțiune dintr-o serie de rechemări în service din același motiv, transmite Agerpres cu referire la Reuters. Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln
06:10
Franța se pregătește pentru proteste din cauza nemulțumirii față de Emmanuel Macron și a Guvernului care a picat # SafeNews
Franța se pregătește pentru greve și proteste care vor avea loc miercuri în cadrul unei mișcări sub sloganul „Blocăm totul", pe fondul nemulțumirii generalizate față de președintele Emmanuel Macron și față de guvernul său care a demisionat după ce premierul Francois Bayrou a pierdut luni în parlament votul de încredere pe care-l ceruse pentru un nepopular plan
Acum 24 ore
18:10
Expert: Sancțiunile internaționale și naționale „nu au relevanță” pentru dreptul de a candida la alegeri (opinie) # SafeNews
Analistul politic Cornel Ciurea susține că includerea unor persoane pe liste de sancțiuni – internaționale sau naționale – nu are relevanță juridică în ceea ce privește participarea lor la alegeri. Poziția este formulată într-un editorial în care autorul critică „confuzia" apărută în spațiul public între persoanele sancționate și cele „asociate" cu acestea. „În ultimele zile,
16:50
Explozii puternice la Doha, fum se ridică deasupra capitalei Qatarului. Atac fără precedent al Israelului # SafeNews
Mai multe explozii puternice au fost auzite marți în Doha, capitala Qatarului, au declarat martori pentru agenția Reuters, o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare surprinzând una dintre ele. Barak Ravid, unul dintre corespondenții publicației americane Axios, a spus, citând surse israeliene că exploziile din Doha sunt rezultatul unor tentative de asasinat împotriva unor
16:30
UE a adoptat o lege împotriva risipei alimentare și a deșeurilor din fast fashion. Ce prevede noul regulament # SafeNews
Parlamentul European a adoptat marți, în mod definitiv, o lege prin care țările UE vor fi obligate să reducă risipa alimentară și deșeurile textile generate de fast fashion. Statele membre trebuie să atingă până în 2030 ținte stricte: cu 10% mai puține pierderi la producția de alimente și cu 30% mai puțină risipă la nivel
16:00
Dorin Recean a discutat cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a UE despre sprijinul european și parcursul european al R. Moldova # SafeNews
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere oficială cu Iwona Piórko, noua ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova. Discuțiile s-au axat pe cooperarea bilaterală și pe impactul proiectelor sprijinite de UE în dezvoltarea țării. Premierul a evidențiat contribuția esențială a Uniunii Europene la modernizarea infrastructurii, întărirea securității energetice și creșterea nivelului de trai al
15:50
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 9 septembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Pană uriașă de curent în Berlin. Poliția suspectează că în spatele accidentului se află „o mână criminală” # SafeNews
Zeci de mii de locuinţe din Berlin erau fără electricitate marţi în jurul prânzului, după un incendiu survenit la doi stâlpi de electricitate, a declarat pentru AFP poliţia locală, care nu exclude o incendiere cu 'motivaţie politică', transmite Agerpres. Incendiul a survenit în cursul nopţii, în cartierul Johannisthal din sud-estul capitalei, a indicat o purtătoare
15:40
Un atac cu drone ucrainene a vizat în noaptea de luni spre marți, 9 septembrie, orașul Soci, unde se afla și președintele rus Vladimir Putin. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția TASS că programul liderului rus nu a fost afectat. Oficialii de la Kremlin au confirmat că Putin se afla
15:30
Prins în timp ce ridica 1,5 kg de marijuana dintr-un ascunziș: un tânăr din Chișinău, membru al unei grupări infracționale, arestat pentru trafic de droguri # SafeNews
Un bărbat de 27 de ani, originar din Chișinău, a fost reținut în flagrant de polițiștii antidrog după ce a ridicat dintr-un ascunziș o sacoșă ce conținea 1,5 kilograme de marijuana, porționată și pregătită pentru distribuție. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au mai descoperit 1,5 kg de droguri ambalate în doze
15:20
Fostă directoare unui centru de plasament din Chișinău, condamnată la 7 ani de închisoare pentru delapidare de fonduri și fals în acte publice # SafeNews
O fostă directoare a unui centru de plasament de tip familial din subordinea Direcției municipale pentru protecția drepturilor copilului a fost condamnată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru infracțiuni de delapidare a averii străine și fals în acte publice. Potrivit sentinței, femeia a primit o pedeapsă de 7 ani de închisoare pentru delapidare, dintre care
15:20
Un candidat la funcția de deputat de pe listele PL, reținut în Grigoriopol de separatiștii transnistreni # SafeNews
Candidatul la funcția de deputat pe listele Partidului Liberal, Vladimir Meleca, a fost reținut în această dimineață de structurile separatiste din regiunea transnistreană. Despre acest lucru au anunțat reprezentanții formațiunii, scrie deschide.md. Conform datelor prezentate, Meleca a fost reținut în jurul orei 06:00 în satul Krasnogorsk din Grigoriopol. „Reținerea a fost efectuată de către 4
15:00
VIDEO // Alexandr Usatîi: „Cu toții suntem moldoveni, avem o singură casă și un singur viitor” # SafeNews
Indiferent de etnie sau limbă vorbită, toți cetățenii Republicii Moldova au un destin comun. Este declarația facută de către reprezentantul Partidului Moldova Mare, Alexandr Usatîi, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Mai mult, acesta a subliniat că partidul său promovează un model de coeziune și respect reciproc. „Ruși, ucraineni, găgăuzi, bulgari,
14:50
FOTO // Marian Lupu: „Sistemul medical merită Respect, așa cum am demonstrat la Spitalul din Criuleni” # SafeNews
Partidul „Respect Moldova" va construi un sistem de sănătate în care fiecare cetățean să fie tratat cu demnitate și grijă, având acces egal la servic
14:50
VIDEO // Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, aeroportul a fost închis. Clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari # SafeNews
Prim-ministrul Nepalului, K.P. Sharma Oli, și-a dat demisia marți, în timp ce manifestanții anticorupție au sfidat o interdicție de circulație pe termen nelimitat și s-au ciocnit cu poliția, la o zi după ce 19 persoane au murit în proteste violente declanșate de o interdicție asupra rețelelor sociale, transmite agenția Reuters. Guvernul lui Oli a ridicat interdicția […] Articolul VIDEO // Turbulențe majore în Nepal: Premierul și-a dat demisia, aeroportul a fost închis. Clădirea parlamentului a fost luată cu asalt de protestatari apare prima dată în SafeNews.
14:40
Maia Sandu, în Parlamentul European: „Moldova luptă pentru democrație, nu doar pentru ea, ci pentru toată Europa. Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid de o amploare nemaivăzută” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut astăzi un discurs solemn în fața Parlamentului European, în care a avertizat asupra intensificării atacurilor hibride rusești și a făcut apel la solidaritate europeană în apărarea democrației. Vorbind în ajunul alegerilor parlamentare cruciale din Moldova, șefa statului a subliniat că „stabilitatea noastră este stabilitatea dumneavoastră. Pacea noastră este […] Articolul Maia Sandu, în Parlamentul European: „Moldova luptă pentru democrație, nu doar pentru ea, ci pentru toată Europa. Astăzi ne confruntăm cu un război hibrid de o amploare nemaivăzută” apare prima dată în SafeNews.
14:10
Ministerul Educației și MAI lansează un plan comun axat pe combaterea bullying-ului și violenței în școli # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, au demarat un proiect comun pentru prevenirea violenței în mediul școlar, cu scopul de a crea un cadru sigur și protejat pentru elevi, profesori și părinți pe durata anului școlar 2025-2026. Inițiativa vizează reducerea fenomenului de bullying și a altor forme de agresiune printr-o serie de […] Articolul Ministerul Educației și MAI lansează un plan comun axat pe combaterea bullying-ului și violenței în școli apare prima dată în SafeNews.
14:10
„Terorism pur”. Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc masiv asupra unei regiuni din Donețk # SafeNews
Peste 20 de civili au fost ucişi într-un atac rusesc asupra unui sat din regiunea Doneţk, în estul Ucrainei, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele sociale, relatează AFP. Un atac brutal al Rusiei cu o bombă aeriană asupra satului Iarova din regiunea Donețk a ucis peste 20 de civili, a […] Articolul „Terorism pur”. Peste 20 de persoane au fost ucise într-un atac rusesc masiv asupra unei regiuni din Donețk apare prima dată în SafeNews.
13:50
Fostă lideră locală a Oficiului Teritorial Glodeni al Partidului „Șor”, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal # SafeNews
Judecătoria Chișinău a pronunțat o sentință prin care o fostă președintă a Oficiului Teritorial Glodeni al Partidului „Șor” a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului de la o grupare criminală organizată. Totodată, aceasta a fost privată de dreptul de a ocupa funcții de conducere în […] Articolul Fostă lideră locală a Oficiului Teritorial Glodeni al Partidului „Șor”, condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțare ilegală din partea unui grup criminal apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO // Trei persoane, reținute în Chișinău pentru trafic de droguri. Poliția a descoperit substanțe în valoare de peste o jumătate de milion de lei # SafeNews
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii din Chișinău, fiind suspectați de implicare în distribuirea și deținerea de droguri sintetice, cu o valoare totală estimată la peste 500.000 de lei. Intervențiile au fost desfășurate de Batalionul de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO), în colaborare cu ofițerii de investigație, în mai multe sectoare ale Capitalei. În […] Articolul VIDEO // Trei persoane, reținute în Chișinău pentru trafic de droguri. Poliția a descoperit substanțe în valoare de peste o jumătate de milion de lei apare prima dată în SafeNews.
13:20
VIDEO // Daniel Vodă avertizează: Un video fals cu premierul Recean, promovat online pentru a răspândi dezinformare # SafeNews
Un clip video manipulator, creat cu ajutorul inteligenței artificiale și care îl prezintă în mod fals pe premierul Dorin Recean, a început să circule pe rețelele sociale. Autoritățile atrag atenția că materialul este parte a unei campanii de dezinformare. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că videoclipul a fost promovat plătit, în […] Articolul VIDEO // Daniel Vodă avertizează: Un video fals cu premierul Recean, promovat online pentru a răspândi dezinformare apare prima dată în SafeNews.
13:10
LIVE // Discursul Președintei R. Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației # SafeNews
Articolul LIVE // Discursul Președintei R. Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului European despre apărarea democrației apare prima dată în SafeNews.
13:10
Un transport de mere din Republica Moldova a fost folosit ca acoperire pentru introducerea ilegală în Rusia a unei cantități uriașe de droguri. Serviciul Vamal al Federației Ruse, împreună cu FSB și alte structuri operative, a anunțat depistarea a 300 kg de substanțe narcotice într-un TIR moldovenesc oprit în regiunea Moscovei. Camionul transporta oficial 21 […] Articolul 300 kg de droguri, descoperite în Rusia într-un TIR cu mere din Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:50
Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris. Pe unul din ele scria „Macron” # SafeNews
Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite marţi dimineaţă în faţa mai multor moschei din regiunea pariziană şi din capitală, a anunţat pe X prefectul poliţiei din Paris, Laurent Nuñez, care a denunţat aceste „acte abjecte”, relatează AFP. Capetele de porc au fost descoperite în special pe drumurile publice din Paris, în arondismentele […] Articolul Cel puţin cinci capete de porc au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris. Pe unul din ele scria „Macron” apare prima dată în SafeNews.
12:40
Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA # SafeNews
Ucraina a confirmat marţi că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din Kiev şi a explicat că peste 30 de componente provenite de la companii americane au fost găsite în rămăşiţele rachetei. Potrivit unei postări pe Facebook a lui Vladislav Vlasiuk, şeful politicii de sancţiuni pentru preşedinţia ucraineană, 35 […] Articolul Peste un sfert dintre componentele rachetei cu care Moscova a lovit guvernul de la Kiev erau fabricate în SUA apare prima dată în SafeNews.
12:30
Votul prin corespondență: plicurile au plecat către cetățenii Republicii Moldova din străinătate # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că plicurile cu materialele electorale pentru votul prin corespondență au fost trimise către cele patru secții de vot special organizate în străinătate. Procedura vizează alegătorii din zece țări, printre care SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă. Cetățenii moldoveni care s-au înscris în […] Articolul Votul prin corespondență: plicurile au plecat către cetățenii Republicii Moldova din străinătate apare prima dată în SafeNews.
12:20
Un incident grav a fost înregistrat recent în sectorul Ciocana al capitalei, pe strada Meșterul Manole, unde o șoferiță de 35 de ani a fost depistată conducând sub influența mai multor substanțe interzise. Polițiștii de patrulare au observat un BMW care se deplasa haotic și au oprit vehiculul imediat. Femeia aflată la volan a manifestat […] Articolul Șoferiță prinsă drogat la volan pe strada Meșterul Manole din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO // PAS ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, explică Usatîi # SafeNews
Partidul de guvernare ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezvăluirea a fost făcută de liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni la TV8. Potrivit lui, Plahotniuc are susținerea mai multor primari și șefi de organizații teritoriale importante, iar […] Articolul VIDEO // PAS ar urma să îi propună lui Vladimir Plahotniuc să îi ajute neoficial să obțină majoritatea la alegerile parlamentare din 28 septembrie, explică Usatîi apare prima dată în SafeNews.
11:50
„Creierul” atentatelor de la Londra și din 11 septembrie va fi eliberat, judecătorul i-a urat „tot binele”. Poliția Metropolitană: „Îngrijorări grave” # SafeNews
Un judecător al Înaltei Curți i-a urat „toate cele bune” lui Haroon Aswat, un terorist implicat în atentatele din Londra din 7 iulie 2005 și în cele din 11 septembrie 2001, din SUA, în timp ce acesta se pregătește să părăsească un spitalul penitenciar, transmite Metro. Harron Aswat, un terorist condamnat pentru atacurile din 7 […] Articolul „Creierul” atentatelor de la Londra și din 11 septembrie va fi eliberat, judecătorul i-a urat „tot binele”. Poliția Metropolitană: „Îngrijorări grave” apare prima dată în SafeNews.
11:10
Asociația Promo-LEX trage un semnal de alarmă privind militarizarea sistemului educațional din regiunea transnistreană. Potrivit unei analize recente, sute de elevi din clasele a X-a și a XI-a sunt obligați să urmeze cursuri de pregătire militară, în cadrul disciplinei „Instruire militară de bază”. Conform organizației, această disciplină nu se limitează la teorie, ci include tactici […] Articolul Promo-LEX: Elevii din stânga Nistrului, supuși pregătirii militare obligatorii apare prima dată în SafeNews.
11:10
Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar” # SafeNews
Forțele ucrainene au lovit stația de pompare a petrolului Vtorovo din regiunea Vladimir din Rusia, a raportat comandantul Forței ucrainene de sisteme fără pilot (USF), Robert „Madiar” Brovdi. „Se spune că în perioada asta combustibilul din Moscova va fi puțin alterat. Stația de pompare a petrolului Vtorovo, Transneft (Penkino, regiunea Vladimir, Rusia), a fost lovită. […] Articolul Dronele ucrainene au lovit o stație de carburant importantă, care aprovizionează Moscova. „Benzina a devenit un lichid rar” apare prima dată în SafeNews.
10:50
Cristina Gerasimov: Moldova și Ucraina discută la Bruxelles alinierea legislației în agricultură și securitatea alimentară # SafeNews
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, a anunțat că în această săptămână reprezentanți ai Republicii Moldova și Ucrainei se află la Bruxelles pentru a avansa procesul de integrare în Uniunea Europeană. Scopul principal al vizitei este compararea și armonizarea legislației naționale cu acquis-ul comunitar în domenii esențiale precum agricultura și securitatea alimentelor. „Muncim cot la […] Articolul Cristina Gerasimov: Moldova și Ucraina discută la Bruxelles alinierea legislației în agricultură și securitatea alimentară apare prima dată în SafeNews.
10:40
Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii” # SafeNews
Cehia nu ar avea parte de un tratament „preferențial” din partea Rusiei, în cazul unui conflict, avertizează Michal Koudelka, șeful serviciului de informații ceh, informează Politico. Rusia ar ucide oameni nevinovați în Cehia, la fel cum face în Ucraina, a declarat acesta. Vorbind la o conferință despre securitatea internă și reziliența statului în Camera Deputaților […] Articolul Avertismentul șefului serviciului de informații ceh: „Rusia ar ucide civili în Cehia la fel cum face în Ucraina, să nu avem dubii” apare prima dată în SafeNews.
10:30
Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor # SafeNews
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat luni că va avansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun la 1 octombrie, o practică obişnuită în ţara sa. „Vom aplica formula din anii precedenţi, care a avut un efect foarte pozitiv asupra economiei, culturii, bucuriei, fericirii (…). Crăciunul în Venezuela începe pe 1 octombrie”, a declarat Nicolas Maduro […] Articolul Țara în care Crăciunul vine mai devreme: șeful statului spune că apără astfel „dreptul la fericire” al cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
